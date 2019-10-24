Memleket hasreti çekenler Antalya YÖREX’te buluştu

Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin ekonomisine en çok katkı sağlayan fuarı diye biliniyor yöresel ürünler fuarı YÖREX... Onuncu kez düzenlenen fuarda ilk kez 81 ilin tümü ve KKTC’nin yöresel ürünleri 647 katılımcı ile 267 stantta buluştu.
Türkiye’nin binlerce yıllık el emeği göz nurunun sergilendiği fuar, yöresel ürünleri ziyaretçilerin tatması, dokunması, koklaması ve hissetmesi için pazar gününe kadar açık kalacak. Fuarın ziyaretçi hedefi 250 bin.
Dünyanın ilk ve tek yöresel ürünler fuarı diye bilinen YÖREX’in açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek birlikte yaptı.
Yerel kalkınmayı teşvik etmek üzere bütçeden pay alan yerel ve kamunun ortaklaşa kurduğu ‘kalkınma ajansları’nın ağırlığı fuarda hissedildi. Kalkınma ajanslarının kendi bölgelerinin ürünlerinin öne çıkması için adeta birbirleriyle yarışması dikkat çekti.
COĞRAFİ İŞARETLER
Coğrafi işaret alan ürünlerin çokluğunu da vurgulamak gerekiyor. Türkiye’de 454 coğrafi işaret almış ürünümüz bulunuyor. YÖREX’ten sonra coğrafi işaretli ürünlerde yaşanan artış sevindirici. Ancak coğrafi işaret alabilecek 3 bin civarında ürünümüzün bulunduğu dikkate alındığında daha yolun çok başında olduğumuz anlaşılıyor. Örneğin İtalya yıllık 15 milyar Euro’luk coğrafi ürün ticareti yapıyor. Üstelik bunun 9 milyar Euro’luk kısmını başka ülkelere satıyor. Coğrafi işaretli ürün satmak normal bir ürüne göre çok daha kârlı. Çünkü coğrafi işaretli ürün, normal ürünün iki katı fiyata alıcı buluyor. Türkiye’nin bu ticaretten elde edebileceği gelir şu an için 10 milyar Euro’nun üstünde... Ancak bunun çok altında satış yapılabiliyor. İşte bu fuar, bu farkındalığı yaratmak için yapılıyor.
Dünyada 200 milyar Euro’luk coğrafi işaretli ürün piyasası var... Biz de bu pastadan payımızı almak istiyoruz. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerimizi tekrar ekonomiye kazandırıp ihracatı için çaba sarf ediyoruz. Aslında bu çalışmanın temelinde kırsal kalkınma yatıyor, yerinde istihdam yatıyor, şehre göçlerin engellenmesi yatıyor. Eğer biz bu ürünlerimize sahip çıkarsak, tüketimimizde kendi ürünlerimizi tercih edersek, kırsaldaki üretimi tetiklemiş olacağız” diyor. YÖREX’in mimarı ve bugünlere ulaşmasında en çok emeği geçen Ali Çandır’ın bu sözüne kulak tıkamamak gerekiyor.
ATSO Başkanı’nın ziyareti sırasında biz de Manavgat standında tahinin tadına bakıyorduk. Ancak biz büyük bir turizm destinasyonu olan ve 300 bin yatağı bulunan Manavgat’ta hâlâ tarımın konuşuluyor olmasına şaşırdık. Bölgede tarımsal üretimin yaş meyve-sebzeyle, susamla ve en önemlisi de muzla canlandırılması turizme rakip olduğunu gösteriyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş’ı ilçeyi öne çıkarmakta gösterdiği başarı için kutladı...
TÜRKİYE’NİN PEYNİRLERİ
Antalya Ticaret Borsası bu yıl YÖREX’te bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin coğrafi işaretli ve bunun için başvuruda bulunan 30 farklı peyniri özel bir alanda bir araya getirdi. Burada peynir satışı yok. Ama standa gelenler hem tadım yapabiliyor, hem de peynirler hakkında bilmediklerini öğreniyorlar.
GAZETELERE BİR DARBE DAHA
ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde resmi ilan statüsündeki icra ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasını ve yerel gazetelerin durumunu CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Meclis’e taşıdı. Emir “icra satış ilanlarının sadece elektronik ortamda yer alacağı ve ilgili gazete ilanlarının kaldırılacağının doğru olup olmadığını” sordu ve doğru ise “Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere paylaştırılan ilanların, yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu, özellikle icra ilanlarının gazetelerin ilanlardan elde ettiği gelirin yüzde 60’ından fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.
HANRİ BENAZUS’TAN ATATÜRK KOLEKSİYONU
Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunu, Türkiye’nin 4 bin 800 adet ile en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus’un özel fotoğraf koleksiyonundan, Cumhuriyet dönemi Atatürk, başarılı Cumhuriyet kadınları ve Cumhuriyet temalarından oluşan 300 farklı orijinal fotoğraflarının yer alacağı sergi, 42 Maslak’ta 25 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gezilebilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, insan canına kast edilen hileli gıdaları ve bu işe karışan firmalar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Son bir yılda hileli gıda üretimi yapan firma sayısının 173’ten 618’e çıktı, hileli ürün sayısının da 282’den 1211’e yükseldi. Yurttaşlarımızın canına kast eden bu firmaların ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir girişim olacak mı?” diye sorduğunu...
DİL Derneği ve Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği ‘Harf Devriminin 91. Yılı Kutlaması’ ve ‘Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’nün Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’na verileceği törenin 1 Kasım Cuma 18.00’de Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacağını...
‘NAFİ Atuf Kansu- Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nün 8 Kasım Cuma günü Ankara Çankaya Üniversitesi Balgat Kampusu Mavi Salon’da yapılacak bir törende yapıt sahiplerine sunulacağını; Ceyhun Atuf Kansu’nun 100. doğum yıldönümü için yapılacak fotoğraf ve karikatür sergilerinin 14 Kasım Perşembe 18.00’de Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacağını...
Memleket hasreti çekenler Antalya YÖREX’te buluştu
Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin ekonomisine en çok katkı sağlayan fuarı diye biliniyor yöresel ürünler fuarı YÖREX... Onuncu kez düzenlenen fuarda ilk kez 81 ilin tümü ve KKTC’nin yöresel ürünleri 647 katılımcı ile 267 stantta buluştu.
Türkiye’nin binlerce yıllık el emeği göz nurunun sergilendiği fuar, yöresel ürünleri ziyaretçilerin tatması, dokunması, koklaması ve hissetmesi için pazar gününe kadar açık kalacak. Fuarın ziyaretçi hedefi 250 bin.
Dünyanın ilk ve tek yöresel ürünler fuarı diye bilinen YÖREX’in açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek birlikte yaptı.
Yerel kalkınmayı teşvik etmek üzere bütçeden pay alan yerel ve kamunun ortaklaşa kurduğu ‘kalkınma ajansları’nın ağırlığı fuarda hissedildi. Kalkınma ajanslarının kendi bölgelerinin ürünlerinin öne çıkması için adeta birbirleriyle yarışması dikkat çekti.
COĞRAFİ İŞARETLER
Coğrafi işaret alan ürünlerin çokluğunu da vurgulamak gerekiyor. Türkiye’de 454 coğrafi işaret almış ürünümüz bulunuyor. YÖREX’ten sonra coğrafi işaretli ürünlerde yaşanan artış sevindirici. Ancak coğrafi işaret alabilecek 3 bin civarında ürünümüzün bulunduğu dikkate alındığında daha yolun çok başında olduğumuz anlaşılıyor. Örneğin İtalya yıllık 15 milyar Euro’luk coğrafi ürün ticareti yapıyor. Üstelik bunun 9 milyar Euro’luk kısmını başka ülkelere satıyor. Coğrafi işaretli ürün satmak normal bir ürüne göre çok daha kârlı. Çünkü coğrafi işaretli ürün, normal ürünün iki katı fiyata alıcı buluyor. Türkiye’nin bu ticaretten elde edebileceği gelir şu an için 10 milyar Euro’nun üstünde... Ancak bunun çok altında satış yapılabiliyor. İşte bu fuar, bu farkındalığı yaratmak için yapılıyor.
Dünyada 200 milyar Euro’luk coğrafi işaretli ürün piyasası var... Biz de bu pastadan payımızı almak istiyoruz. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerimizi tekrar ekonomiye kazandırıp ihracatı için çaba sarf ediyoruz. Aslında bu çalışmanın temelinde kırsal kalkınma yatıyor, yerinde istihdam yatıyor, şehre göçlerin engellenmesi yatıyor. Eğer biz bu ürünlerimize sahip çıkarsak, tüketimimizde kendi ürünlerimizi tercih edersek, kırsaldaki üretimi tetiklemiş olacağız” diyor. YÖREX’in mimarı ve bugünlere ulaşmasında en çok emeği geçen Ali Çandır’ın bu sözüne kulak tıkamamak gerekiyor.
ATSO Başkanı’nın ziyareti sırasında biz de Manavgat standında tahinin tadına bakıyorduk. Ancak biz büyük bir turizm destinasyonu olan ve 300 bin yatağı bulunan Manavgat’ta hâlâ tarımın konuşuluyor olmasına şaşırdık. Bölgede tarımsal üretimin yaş meyve-sebzeyle, susamla ve en önemlisi de muzla canlandırılması turizme rakip olduğunu gösteriyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş’ı ilçeyi öne çıkarmakta gösterdiği başarı için kutladı...
TÜRKİYE’NİN PEYNİRLERİ
Antalya Ticaret Borsası bu yıl YÖREX’te bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin coğrafi işaretli ve bunun için başvuruda bulunan 30 farklı peyniri özel bir alanda bir araya getirdi. Burada peynir satışı yok. Ama standa gelenler hem tadım yapabiliyor, hem de peynirler hakkında bilmediklerini öğreniyorlar.
GAZETELERE BİR DARBE DAHA
ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde resmi ilan statüsündeki icra ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasını ve yerel gazetelerin durumunu CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Meclis’e taşıdı. Emir “icra satış ilanlarının sadece elektronik ortamda yer alacağı ve ilgili gazete ilanlarının kaldırılacağının doğru olup olmadığını” sordu ve doğru ise “Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere paylaştırılan ilanların, yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu, özellikle icra ilanlarının gazetelerin ilanlardan elde ettiği gelirin yüzde 60’ından fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.
HANRİ BENAZUS’TAN ATATÜRK KOLEKSİYONU
Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunu, Türkiye’nin 4 bin 800 adet ile en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus’un özel fotoğraf koleksiyonundan, Cumhuriyet dönemi Atatürk, başarılı Cumhuriyet kadınları ve Cumhuriyet temalarından oluşan 300 farklı orijinal fotoğraflarının yer alacağı sergi, 42 Maslak’ta 25 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gezilebilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, insan canına kast edilen hileli gıdaları ve bu işe karışan firmalar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Son bir yılda hileli gıda üretimi yapan firma sayısının 173’ten 618’e çıktı, hileli ürün sayısının da 282’den 1211’e yükseldi. Yurttaşlarımızın canına kast eden bu firmaların ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir girişim olacak mı?” diye sorduğunu...
DİL Derneği ve Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği ‘Harf Devriminin 91. Yılı Kutlaması’ ve ‘Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’nün Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’na verileceği törenin 1 Kasım Cuma 18.00’de Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacağını...
‘NAFİ Atuf Kansu- Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nün 8 Kasım Cuma günü Ankara Çankaya Üniversitesi Balgat Kampusu Mavi Salon’da yapılacak bir törende yapıt sahiplerine sunulacağını; Ceyhun Atuf Kansu’nun 100. doğum yıldönümü için yapılacak fotoğraf ve karikatür sergilerinin 14 Kasım Perşembe 18.00’de Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacağını...