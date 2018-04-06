Kürt’e sövmemiş adayı destekleyebiliriz

HDP’nin, bir davette karşılaştığımız güvenilir bir ismine sorduk: Yerel seçimlerde CHP ile birliktelik olacak mı?

Dedi ki:

“HDP’nin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin’de ‘demokrat, özgürlükçü, Kürt’e sövmemiş adaylar ortaya çıktığında ciddi bir şekilde yetkili kurullarımız tarafından değerlendirilecektir. Biz bu illerde aday çıkartmayabiliriz ama diğer bölgelerde çıkartacağız. Ama her şeye yetkili kurullarımız karar verecektir.”

18-0’LIK ZAFER!

CHP’nin Balıkesir Belediye Başkanlığı’na aday olarak düşündüğü Faruk Kula’nın oğlu Rahmi Kula’nın, Ticaret Odası seçimlerinde ‘mavi liste’ ile 18 komiteyi aldığı, önümüzdeki günlerde oda meclisinin yeni başkanını seçeceği, bu seçimde Kula’nın karşısına il başkanı Hasan Demirarslan ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın çıkarttığı Kerem Kırımlı’nın ‘yenilmesi’ nedeniyle AKP Genel Merkezi’nin iki başkan hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Adaletin gözleri adil olsun diye kapalıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil...”

(Anonim)

ATATÜRK BİR SİNEMA FİLMİNDE OYNAMIŞ

DOKUZ Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Türkan Başyiğit ‘Çocuk Atatürk Büyük Atatürk’ kitabını “2023’ün gençlerine yazdım” dedi. Bu felsefeyle Atatürk’ü günümüz gençlerine anlatarak, her bireyin Atatürk gibi düşünerek Atatürk olabileceğini belirten Başyiğit, kitabında Atatürk’ün bilinmeyen özelliklerini de anlatıyor:

“Kitapta Atatürk’ün devrimleri, ilkeleri ve Cumhuriyet’i nasıl kurduğuna yer verdim. Okuduğu kitapları sıraladım. Yazdığı kitapların sayısının 14 olduğu, bir sinema filminde oynadığı, ‘Ben Bir İnkılap Çocuğuyum’ isimli bir senaryo yazdığı, kıyafetlerini kendisinin tasarladığı, çok şık giyindiği, yüzmeyi geç yaşlarda Florya’da öğrendiği, vasiyetnamesinde tüm mal varlığını milletine bağışladığı, Çin’de ders kitaplarında okutulduğu, dünyada 35’ten fazla ülkede heykellerinin yapıldığı, çağımızın en büyük liderlerinden biri olduğu anlatılıyor.”

İZMİR’E ADAYIM

Bilim insanlarının sorumluluk bilinciyle bu kitabı yazdığını belirten Başyiğit “CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu“ bildiriyor.

ARİF SAĞ’I NE KADAR TANIYORUZ

2018 Aydın Doğan Ödülü önceki akşam Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ’a verildi. Sağ’ın ilginç bir geçmişi var. Aşkale’deki köyünden İstanbul’a gelmiş, bağlamaya âşık olmuş, ‘bağlama’nın görünmezliğine hep isyan etmiş, bu sazın eşsiz bir üstadı olmuş... Yeteneği, akademi düzeyindeki öğretmenliği, asla popüler müziğe sanatını feda etmeyen duruşu çok özel bir kimlik sayılıyor. Fazıl Say, Sezen Aksu ve Tarkan’la çalışmış. Sezen Aksu “Sağ soyadına inat sazını hep sol eliyle çalmasını” bir özellik olarak kaydediyor.

Arif Sağ’ın Almanya konserleri dışında onun 2007’de Türk-Yunan Dostluk Festivali’nde Rodos Kalesi’nde verdiği muhteşem konserini, bugün Yunanlar da unutmuş değil.

Sağ, siyaset de yaptı. 18. dönemde SHP’den milletvekili seçildi, daha sonra DEP’e sonra da CHP’ye geçti. Bütün yakınlarını siyasete girmesi için teşvik ettiğini biliriz.

Arif Sağ, 5 yaşında kavalı, 6 yaşındoa gramafon ve plakla tanıştı. Bağlamayı 7 yaşında iken Erzincan’da Kumaş Dede’nin dükkanında eline aldı. Bu dükkan Davut Sulari, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Aşık Beyhani, Kemter Yusuf gibi nice ustanın yetiştiridiği bir mekandı.

Daha sonra İstanbul’a gelerek Aksaray Musiki Cemiyeti’nde Nida Tüfekçi’nin öğrencisi oldu.

1960, 70’li yıllar ‘Müzik’te Arayış Yılları’ oldu Sağ’ın... 45’lik bu plak döneminde 45’in üzerinde plak, 200’ün üzerinde beste yaptı. Bestelerinde yerel motifleri çok sık kullandı. 1975’de yeni kurulan İstanrbul Devlet Türk Müziği Konservatuarına öğretim üyesi olarak girdi. Bu yıl aynı zamanda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarının da başlangıçı oldu. 1982’de Konservatuardan ayrıldı; kendi adına ‘Arif Sağ Müzikevi’ni kurdu. Bu arada Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top gibi bağlamanın diğer ustalarıyla ‘Muhabbet’ sergisinin ilk albümünü hazırladı. Bu çülışma sonucunda beş albüm ortaya çıktı.

-14 aralık 1987’de milletvekili olarak görev yaptı. TBMM’nin ilk müzisyen milletvekili idi.

-1996 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle değer bulhundu. “Devletin sanatçısı olmaz” diyerek bu ödülü reddetti.

-1970 yılında Yıldız Bayşü ile evlendi. Yıldız Bayşü 18 Ekim 2016 tarihinde vefat etti. Tolga Sağ ve Aslı Sağ adlarında iki çcocuğu, Toprak ve Turna adlı iki torunu var.

-2 temmuz 1993’de Madımak Oteli’nde gerçekleşen Sivas katliamından sağ olarak kurtulanlar arasındaydı.

- 12 kardeş... 12 kardeşin en küçüğü hayatta en çok üzüldüğü şeylerden biri Hüseyin abisinin Van’da askerde ölmesiydi

- 40 yeğen yeğenleri çocukları ile birlikte 200 kişilik bir aile Erzurum radyosunda çalışırken bir yeğenine kare kalem Atatürk resmi çizmişti; çok iyi karakalem resim yapar... Sağ ailesinden yeğen Hüseyin Sağ, CHP’de Kadıköy/Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yapıyor.

SANATÇI LİSTESİ

Arif Sağ’dan önce Aydın Doğan Vakfı’nın halk türküleri ödülllerini Yücel Parmakçı ve Mehmet Özbek almışı. Etkinliğe katılan sanatçılardan ismi tespit edilenler şunlar:

- Yücel Paşmakçı, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek, Tolga Sağ, İzzet Altınmeşe, Sümer Ezgü, Yavuz Top, Belkis Akkale, Muharrem Akkuş, Umit Tokcan, Seher Dilovan, Sebahat Akkiraz, Muhsun Kırmızıgül, Onur Akın, Zara, Kubat, Erdal Erzincan, Zafer Gündoğdu, Mazlum Çimen, Mehmet Erenler, Ali Rıza Binboğa, Yusuf Benli, Zafer Dalgıç, Suavi, Koray Avcı, Mustafa Hisarlı, Hüseyin Turan, Özlem Özdil, Sabahat Arslan, Soner Özbilen, Ali Haydar Timisi.

- İŞ dünyasından; İnan Kiraç, Zafer Mutlu, Taylan Bilgel, Erdal Dumanlı, Berna Tokar, İzzettin Doğan, Murat Özyeğin vardı; Eşber Yağmurdereli, Ozan Sağdıç davetliydiler.

- MÜZİK YAPIMCILARI: Hasan Saltık, Bülent Seyhan, Naci Bayşu, Haydar Güvercin, Ahmet Çelenk, Bülent Forta.

- GAZETECİLER:Fikret Bila, Sedat Ergin, Güneri Civaoğlu, Doğan Hızlan, Taha Akyol, Ferhat Borotav, Emre Oral, Nebil Özgentürk, Yalçın Bayer

- MİLLETVEKİLLERİ: Fikri Sağlar, Faik Öztrak, Sırrı Süreyya Önder, Gamze Akkuş İlgezdi

-ESKİ MİLLETVEKİLLERİ: Namık Kemal Zeybek, Hüsamettin Özkan, Mustafa Timisi, Seyfi Oktay, Altan Öymen, Ercan Karakaş, Kaya Erdem, Ali Ilıksoy, Kadir Öğüt, Tarhan Erdem, Durdu Özpolat (Yurt)

- BELEDİYE BAŞKANLARI: Handan Toprak (Avcılar), Şükrü Genç (Sarıyer), Ali Kılıç (Maltepe)

Aykurt Nuhuoğlu (Kadıköy)

BİLİYOR MUSUNUZ

- TRABZON Ayasofya Müzesi’nin hukuksuz şekilde camiye çevrilmesine Mimarlar Odası’nın itirazının kabul edildiğini ve projelerin onayına ilişkin Koruma Kurulu kararının üst mahkemece iptal edildiğini...

- ÇYDD’nin ‘Cumhuriyet Ödülü’nün bu yıl Prof.Dr. İlber Ortaylı’ya bugün 19.00’da Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle verileceğini...

- SEVGİ Özel’in yönetmenliğinde aylık yayımlanan, temmuz ve ağustos aylarında ‘özel sayı’sı hazırlanan ‘Çağdaş Türk Dili Dergisi’nin 362. sayısının çıktığını...

- MODA’daki Tarihçi Kitabevi’nde yarın 16.00’da Hilmi Yavuz’un ‘Eski ve Yeni Şiir Üzerine Düşünceler’ konulu söyleşi yapacağını...

- CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylıkları konusunda en az 5-6 aday adayının ortaya çıktığını, ismi öne çıkanlardan milletvekili Çetin Osman Budak, Muhittin Böcek (Konyaaltı), Ümit Uysal’ın; AKP’de ise başkan Menderes Türel’den başka Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, MKYK üyesi milletvekili Mustafa Köse’nin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün güçlü adaylar olarak konuşulan isimler arasında olduğunu...