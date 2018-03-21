Kırım'ın tercihi Putin oldu

Seçimlere katılım oranının yüzde 67 olduğu açıklandı. Putin, geçerli oyların yüzde 76’sını alarak 6 yıl daha Devlet Başkanlığı görevine seçildi.



Ankara’daki bir Rus kaynağına göre 2014’de Rusya’ya katılma kararı alan Kırım’da da seçimler için oy kullanıldı. Kırım’da seçimlere katılım oranı Rusya geneliyle aynı oldu. Nüfusun yüzde 13’ünü oluşturan Kırım Tatarları’nın yarıya yakını sandık başına gitti. Diğer yarısı ise seçimleri boykot etti.



Böylece Rusya’ya katılmasından sonra Kırım’da ilk kez Rusya başkanlık seçimleri yapılmış oldu.



2014’ten önce 2.7 milyon olan Kırım nüfusunun yüzde 65’ini etnik Ruslar oluşturuyordu. Yüzde 20’si Ukraynalı, yüzde 13’ü Tatar, yüzde 2’si de diğer etnik gruplara mensuptu. Ukraynalıların çoğunluğu, 2014 referandumu ile Rusya’ya katılan Kırım’dan ayrılarak Ukrayna’ya gitti. Tatarlar nüfus ağırlıklarını korudular. Rus nüfusun ise sayısı ve oranı arttı. 18 Mart’taki seçim sonuçları bu oranlara uygun görünüyor. Tatar nüfus ise, Rusya’ya katılma referandumuna yüzde 30’lar oranında katılmıştı. 18 Mart seçimlerinde ise Tatar katılımının arttığı görülüyor.



Batı ve Türkiye, Kırım’ı Rusya toprağı olarak değil, Ukrayna’nın parçası olarak kabul ediyor. Rusya bu nedenle AGİT çatısı altında Türkiye’nin dâhil olduğu 30’u aşkın ülkeden gözlemciyi Kırım’daki seçimlerde ağırladı.





KILIÇDAROĞLU, ŞENER'LE İSTANBUL'U KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun önceki gün eski AKP’li Abdüllatif Şener’le genel merkezindeki makamında bir görüşme yaptı. Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor.



Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide “CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?” sorusuna, “Olabilir, düşünürüm” yanıtını vermişti.



İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, “Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım” karşılığını vermişti.



Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesi haberini ortaya atan gazetedogan.com’un bir başka haberinde ise Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.





BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİĞİ 'ARIZİ GELİŞME' NEDİR

BAHÇELİ, hafta sonundaki parti kongresinde Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayları olarak ilan etmiş ancak ‘Arızi bir gelişme olmazsa’ şerhini düşmüş. Bahçeli, sert dönüşleri yapabilen, radikal kararları ‘bozkurt işareti’ yapar gibi kolaylıkla alabilen bir siyasetçi. Yürüdüğü kulvardan bir anda sapabiliyor veya tam tersi istikamete dönebiliyor. Milyonlarca seçmeni olan 46 yıllık bir geleneğin sözcüsü olarak, yayla şenliklerinde demir döğer gibi eski sözlerini eziyor, yassılıyor.



Siyasetin doğasında, bu kadar olmasa da ‘tornistan’ gerçeği var, ama ‘tam yol tornistan’ nadir görülüyor. Bahçeli’yi de, ayrıcalıklı yapan bu özelliği.



2002 yazında, Bursa Kocayayla Türkmen Kurultayı’nda aşka gelmiş, ”Meclis 1 Eylül’de olağanüstü toplansın, 3 Eylül’de erken seçim kararı alalım ve seçim tarihini de 3 Kasım olarak belirleyelim“ demiş ve bu takvimde ısrarlı olarak, 3 Kasım seçimlerinin önünü açmış ve de baraj altında kalmıştı.



Bu tutumu “Kendi oyununa mı geldi, yoksa başka bir planı mı vardı?” diye tartışılmıştı. Seçim takvimine 1.5 yıl varken ve de ayrıca milletin yutmakta zorlandığı acı reçeteler gündemdeyken, erken seçim kararının siyasal intihar olacağı ortada iken Bahçeli, düşeş atar gibi hepyek attı ve masadan (parlamentodan) çekildi.



Kurultayda, “Adayımız arızi bir gelişme olmazsa Erdoğan’dır” demesinin üzerine bir mim koymakta fayda var. Bu ittifak pilavı daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor. / B. G.





ENERJİDE NELER OLUYOR

KADİR Has Üniversitesi’nde dün ‘Türkiye Toplumunun Enerji tercihleri araştırmasının sonuçları; açıklandı. Öğleden sonra da Cumhurmaşkanı Erdoğan 101 Yerleşim Yerine Doğalgaz hizmet Alım Töreninde, Türkiye’nin enerji konusunda kritik kararlarını açıkladı. Toplantıda, Mustafa Aydın’ın 8 yıllık görev süresinin bitmesi üzerine aynı göreve Sabancı Üniversitesi’nden atanan İTÜ kökenli fizik profesörü Sondan Durakoğlu Feyiz “Enerjide en önemli sorunların bu yıl pahalılık ve dışa bağımlılık” olduğunu açıkladı.

Basın açıklamasında Proje çalışanları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yrd. Doç.Dr Emre Çelebi de bulundular.

Araştırma Kurulu 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Araştırma 12-27 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Sonuçta; enerji bağımlılığı ve pahalılığı yine en büyük sorunlar, ancak sıralamada farklılaşma olduğu sonucu ortaya çıktı.

‘Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna 2016’da ankete katılanların yüzde 38,6’sı ‘ithal enerjiye bağımlılık’ yanıtını verirken 2017’de bu oran yüzde 21,8’lik bir kayıpla yüzde 16,8 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 30,8 oranla ikinci sırada yer alan ‘pahalılık’ ise yüzde 11’lik artışla yüzde 41,8’e yükselerek birinci sıraya yerleşti. Öte yandan, geçen yıl sadece yüzde 2,8 oranıyla alt sıralarda bulunan çevre sorunları bu yıl yüzde 13,6 oranında artarak yüzde 16,4 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Sorun sıralamasında pahalılığın ilk sıraya yükselmesine rağmen, fiyatları makul bulanların oranı arttı. Geçen yıl, katılımcıların elektrik fiyatlarını nasıl bulduğu sorgulandığında yüzde 85,8 ‘yüksek ve çok yüksek’ cevapları verilirken, yüzde 12,6 elektrik fiyatlarını normal bulduğunu belirtiyordu. Bu yıl yüksek bulanların oranı yüzde 79,8, normal bulanların oranı ise yüzde 19 oldu. Aynı şekilde doğalgaz fiyatları hakkında yöneltilen soruya verilen cevaplar geçen yıl yüzde 64,6 ‘yüksek ve çok yüksek’, yüzde 13,7 ‘normal’ şeklinde iken, bu yıl bu oranlar sırasıyla yüzde 56,5 ve yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Enerjinin ucuz olmasının çok önemli olduğunu düşünenler de yüzde 41,6’dan yüzde 39’a geriledi.

Türkiye’nin en önemli sorunlarında ise ekonomi ön plana çıkarken, demokrasi de sıralamaya girdi. Geçen yılki ankette Türkiye’nin en önemli üç sorunu olarak, eğitim (yüzde 27), iç güvenlik (yüzde 21,9) ve ekonomi (yüzde 15,7) görülürken, bu yılki sıralama ekonomi (yüzde 21,9), eğitim (yüzde 19) ve demokrasi (yüzde 11,9) olarak değişti.

Araştırmaya göre, enerji politikaları seçmenin oy verme eğilimlerini etkilemiyor.

Anketin siyasete yönelik en önemli sonuçlarından biri ise, enerjide en büyük sorun pahalılık diyenlerin oranlarının başta AK Parti seçmenleri olmak üzere tüm parti seçmenlerinde artmış olması. Pahalılığı enerji sistemindeki en önemli sorun olarak görenlerdeki artışlar, son seçimlerde AK Parti’ye oy veren seçmenlerde yüzde 12,8 olarak gerçekleşirken, CHP seçmenlerinde yüzde 5,9; MHP seçmenlerinde yüzde 9, HDP seçmenlerinde ise yüzde 2,6 oldu. Geçen yıl CHP ve HDP ilk sıralarda yer alırken, bu yıl AK Parti seçmenlerinin yüzde 41,9 ile pahalılığı en önemli sorun gören en büyük seçmen grubu olduğu görüldü.

Geçen yılki sıralama ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’, ‘doğalgaz temini’ ve ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ şeklinde olurken; ‘enerji fiyatları’ açık ara başarısız bulunanların başında yer alıyordu. Bu yıl ise,‘doğalgaz temini’ yüzde 8,1’lik kayba rağmen ilk sıraya yükseldi, ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’ yüzde 12,3 azalarak ikinci sıraya düştü. Üçüncü sıradaki ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ da aynı sırada yer aldı.





BİLİYOR MUSUNUZ?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, ittifak tartışmaları, boykot çağrısı ve seçim hilesi hazırlıklarına ilişkin soL Haber’e açıklamalarda bulunurken, “Cumhurbaşkanlığı seçimini küçümsemiyorum ama eğer ‘Erdoğan yine seçilirse Türkiye biter’ deniyorsa, buna katılmıyorum. Türkiye hiçbir durumda bitmeyecek, bitirmeyiz” dediğini...





GÜNÜN SÖZÜ: “Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür de, kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.” / Lev TOLSTOY