Kingston kardeşlerin tutukluluğu sürecek: Rahip Brunson’la ilginç bağlantılar

Kingston kardeşler, ABD hükümetini milyonlarca dolarlık vergi iadesi almak için dolandırmak suçundan yargılanıyor. Davanın savcıları, Isaiah Kingston’un Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para transfer etmiş olduğu için kaçma riski bulunduğunu ve bu nedenle kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesi gerektiğini beyan ediyorlar.
Federal Savcı John W. Huber başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanmış olan iddialara ilişkin belge, 11 Eylül günü Birleşik Devletler Utah Federal Bölge Mahkemesi’ne, sanığın kefaletle serbest bırakılma talebine yanıt olarak sunuldu. Savcılık yanıtında, sanığın talebine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve Kingston kardeşlerin, Amerikan hükümetini 511 milyon dolar dolandıran düzenbazlıkları keşfedilmeden evvel Türkiye’ye transfer ettikleri çok büyük miktarlardaki paralara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.
MEGA VARLIK VE ŞİRKETLER
Kara para aklamakla suçlanan Lev Aslan Dermen iddiaları reddediyor.
İddialar arasında bu kişilerin Türkiye’de Mega Varlık şirketi üzerinden Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni, Bodrum’daki Kervansaray otelini, Bora Jet’i, aralarında Münir Şahin firmasının da olduğu bazı ilaç, tekstil, mobilya fabrikalarını satın aldıkları da var.
İddialarda adı geçen Kamil Feridun Özkaraman’ın Mega Varlık’ın ve Yeni Yüzyıl’ın yönetim kurulu üyesi olduğu, Bora Jet ve Bodrum Kervansaray otelinin müdürlüğünün dışında, Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding yönetim kurulu üyeliğini de yürüttüğü belgelerde belirtiliyor.
ATV’NİN İLGİNÇ HABERİ
ATV’nin hafta sonu iki kez yayınladığı bir haber dikkat çekti. Haber, “İzmir’de casusluk iddiasıyla ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Brunson’ı bir başka rahibin ziyareti” olarak verildi. İsmi belli olmayan rahibin kendisi gibi Mormon tarikatından olduğu belirtildi. Kingston kardeşler de aynı tarikattan.
Range Rover markalı 34 TR 8536 plakalı aracın ruhsatının Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Eski Alman Hastanesi sahibi olan Dr. Azmi Ofluoğlu’nun kurduğu üniversitenin 2014’te SBK Holding’e devredildiği öğrenildi. Ayrıca Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yeni kurulan üniversitesinin yönetiminde de 50 milyon TL’lik bir usulsüzlük olduğu YÖK tarafından tespit edilmişti.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bir kilo fındık fiyatının bir kilo balık etmediğini biliyor musunuz?”
Şükrü KARAMAN
KÂĞIT DARBOĞAZINA ACİL ÇÖZÜM
'ÜLKEMİZDE kâğıt fabrikalarımız SEKA’nın kapanması ile yerli üretim yapmamakta ve yaklaşık 3.1 milyar dolarlık kâğıt ve kâğıt ürünleri ithalatı yapmaktayız. Dünya pazarlarında Çin başta olmak üzere kenevirden endüstriyel kullanımla kâğıt yapımında her geçen gün yeni tesisler açılmakta olup, yaklaşan para savaşları ve ekonomik krizlere karşı milli ve yerli olarak üretilebilecek, dışa bağımlılığı kâğıt-karton sektörü için sıfıra indirecek yegâne mucize kenevirdir. Gazete kâğıdını artık yeniden yazmaya gerek yok sanırım.”
ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş’ın bu yazısını kenevirturk.com’da lütfen okuyunuz.
İşten çıkartmalara lütfen dikkat
ADINA ister ekonomik kriz, ister ekonomik duraklama (stagnation) denilsin ülke bir ekonomik dar boğazda ve bunun bedelini en çok işçiler ödüyor ve daha da fazlası ile ödeyecek çünkü çalışma ortamında müthiş bir işten çıkarma gerçeği yaşanıyor. İşsizler havuzunu taşıracak bu oluşumun akışını yavaşlatmak ve önlemek mümkün ve bu konuda hem işverenlerin hem de işçilerin bilgilendirilmesinde yarar var.
4857 sayılı İş Yasası 29 ve 100. Maddelerinde bu durumu düzenlenmiştir. 29. Maddeye göre işverenler ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile varsa işyeri sendika temsilcilerine yoksa ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmek zorundadır.
20-100 işçi çalıştırılan işyerlerinde 10 işçinin, 101-300 arası işçi çalıştırılıyorsa bunun %10’nun ve 301 den fazla işçi çalıştırılıyorsa 30 işçinin işten çıkarılması toplu işten çıkarmadır. Bu durumda işverenin mutlaka yukarıda değindiğimiz usulü uygulamalıdır.
4857 sayılı yasanın hükmüne aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekillerine çıkardıkları her işçi için, işçilerin yasal hakları saklı kalmak kaydı ile, 450 lira idari para cezası verilecektir.
İşten çıkarılan işçilerin çoğu, koşulları yerine getirmediği için işsizlik ödeneği alamayacaklar ve topluma ağır yükler getireceklerdir. Bu nedenlerle işten çıkarmaların çok yakından denetlenmesi ve koşullara uymayan çıkarmaların engellenmesi için işçi sendikalarına ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine çok önemli görevler düşmektedir. İşten çıkarmalarda 29. Madde hükmüne uyulduğu kanısında değiliz. Uyulmadığında Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürlükleri işten çıkarmaları durdurmak zorundadırlar. Keyfî çıkarmalar toplumda mutlaka sosyal patlamalar meydana getirebileceğinden yetkililerin uyarılması ve aman dikkat denilmesi gerekmektedir.
Dr.Engin ÜNSAL-Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yerel gazeteciler ve Basın İlan Kurumu
GEÇEN hafta Basın İlan Kurumu’ndan ilan alan yerel gazeteler için sayfa miktarının 1,50 den 1,15 M2’ye düştüğünü yazdınız. Bizim gibi haftalık çıkan ama sadece bayram kutlama ilanı alan gazetelere sayfa miktarı 1,60 M2’den aşağı inmedi. Senede bir kaç bayram yerel yönetim ve odalardan alacağımız ilan için biz 1,60 m2’yi doldurmak için 10 sayfa çıkıyoruz. Kağıt fiyatı 110 TL’den 165 TL’ye topu çıkmış, kalıp ve film fiyatları artmış. Bizler yıllık abonelik gazeteyi okura satıyoruz. Fiyat artışı bize yük getirdi. Aboneye yansıtamıyoruz. Basın İlan Kurumu bize de sayfa sayısını indirmeli. 16 yıldır çıkıyoruz. Zor durumdayız. Bazı yerel gazeteler kapattı. Kimi haftalıktan 15 günlüğe çıktı. 15 günlükler aylık oldu.
Yakup ÖNAL-Şarköy’ün Sesi Gazetesi
Özelkalem’in ‘Yerel Yönetim Ödülleri’ verildi
ÖZELKALEM Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri bu yıl 10. kez yurtdışından Belediye Başkanlarının da katılımıyla uluslararası statüde düzenlendi. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğünde Başkanlar oturumuyla açılan törende 12 farklı kategoride toplam 29 ödül verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanları Alinur Aktaş (Bursa), Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Burhanettin Kocamaz (Mersin) ve Nihat Çiftçi’nin (Şanlıurfa) protokol konuşmalarından sonra 2. oturum olan Ödül Sokağı açılışı gerçekleştirildi.
10 yıldır kentlerine ödül getirmiş olan toplam 88 projenin sergilendiği Ödül Sokağı açılışı, İTÜ’den Prof. Dr. Handan Türkoğlu moderatörlüğünde, Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa), Prof. Dr. Erol Köktürk ve Süleyman Ekşi’nin konuşmalarıyla devam etti.
Zirve’nin 3.oturumu olan Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Ensar Kılıç ve Murat Mustafa Harman konuştular:
‘Güzel Bir Türkiye’ projesi üzerinde Tunç Soyer, Erengül Bilenser, Kiel Belediye Başkanı Hans Werner Tovar, Aalen Belediye Başkanı Ulrich Pfeifle, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Dr. Ahmet Burak Büyükcivelek’in konuşmalarıyla sona erdi.
Zirve sonrasında Üsküdar iskelesindeki Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleşen özel yemek ve 10. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleriyle devam etti.
Her geçen yıl daha yoğun bir başvuru trafiği yaşadıklarını dile getiren Epr Yerel Yönetim Ajansı sahibi Erengül Bilenser, 10 yıldır verilen bu ödüllerin değerli çalışmalar yapan ve bu yolla tüm Türkiye’ye katkı sağlayan belediye başkanlarına teşekkür etti.
Afet yönetimi, kentsel tasarım, ulaşım, tarihi eserlerin koruması, çevre koruma, kültür sanat ve kent ekonomisi gibi dallarda verilen ödülleri kazanan belediyeler şunlar:
KİMLER ÖDÜL ALDI
Zeki Toçoğlu (Sakarya-iki ödül), Mustafa Bozbey (Nilüfer), Hilmi Türkmen (Üsküdar), Cemal Akın Bartın), Emin Halebak (Lüleburgaz), Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa),
Aziz Kocaoğlu (İzmir, 2 ödül), Dr. Memduh Büyükkılıç (Melikgazi), Dr. Lütfu Savaş (Hatay), Feyat Asya (Muş), İncesu Belediye Başkanı, Zekeriya Karayol (İncesu), Özcan Işıklar (Silivri), Selim Yağcı (Birecik), Op. Dr. Altınok Öz (Kartal, 2 ödül), Hüseyin Sözlü (Adana), Remzi Aydın (Eyüp), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Eyüp Aytekin (Yusufoğlu), Burhanettin Kocamaz (Mersin), Can Tabakoğlu (Şile), Tunç Soyer (Seferihisar), Olgun Atilla (Bornova), Ulf Kampfer (Kiel), Thilo Rentschler (Aalen)
86. DİL BAYRAMI
MUSTAFA Kemal Atatürk, 12 Temmuz 1932’de dernek olarak kurduğu Türk Dil Kurumu ile dil devrimini başlatmıştır. TDK, Atatürk’ün yönlendirmesiyle 26 Eylül 1932’de ilk Türk Dili Kurultayı’nı yapmış; bu kurultayda 26 Eylül’ün Dil Bayramı olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Çankaya Belediyesi’ndeki bayramımıza bütün yurtseverler davetlidir. Sevgi ÖZEL
Kingston kardeşlerin tutukluluğu sürecek: Rahip Brunson’la ilginç bağlantılar
AMERİKA’da, Türkiye’ye 134 milyon dolar getirdikleri iddia edilen Utah eyaletinden Kingston (Jacob ve Isaiah) kardeşler ile Lev Aslan Dermen (diğer adıyla Levon Termenciyan) Los Angeles’ta yargılanmaya başladılar. Sanıkların tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar verildi. 21 Eylül’deki duruşma ile ilgili haber fox13now.com sitesinde yayınlandı.
Kingston kardeşler, ABD hükümetini milyonlarca dolarlık vergi iadesi almak için dolandırmak suçundan yargılanıyor. Davanın savcıları, Isaiah Kingston’un Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para transfer etmiş olduğu için kaçma riski bulunduğunu ve bu nedenle kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesi gerektiğini beyan ediyorlar.
Federal Savcı John W. Huber başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanmış olan iddialara ilişkin belge, 11 Eylül günü Birleşik Devletler Utah Federal Bölge Mahkemesi’ne, sanığın kefaletle serbest bırakılma talebine yanıt olarak sunuldu. Savcılık yanıtında, sanığın talebine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve Kingston kardeşlerin, Amerikan hükümetini 511 milyon dolar dolandıran düzenbazlıkları keşfedilmeden evvel Türkiye’ye transfer ettikleri çok büyük miktarlardaki paralara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.
MEGA VARLIK VE ŞİRKETLER
Kara para aklamakla suçlanan Lev Aslan Dermen iddiaları reddediyor.
İddialar arasında bu kişilerin Türkiye’de Mega Varlık şirketi üzerinden Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni, Bodrum’daki Kervansaray otelini, Bora Jet’i, aralarında Münir Şahin firmasının da olduğu bazı ilaç, tekstil, mobilya fabrikalarını satın aldıkları da var.
İddialarda adı geçen Kamil Feridun Özkaraman’ın Mega Varlık’ın ve Yeni Yüzyıl’ın yönetim kurulu üyesi olduğu, Bora Jet ve Bodrum Kervansaray otelinin müdürlüğünün dışında, Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding yönetim kurulu üyeliğini de yürüttüğü belgelerde belirtiliyor.
ATV’NİN İLGİNÇ HABERİ
ATV’nin hafta sonu iki kez yayınladığı bir haber dikkat çekti. Haber, “İzmir’de casusluk iddiasıyla ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Brunson’ı bir başka rahibin ziyareti” olarak verildi. İsmi belli olmayan rahibin kendisi gibi Mormon tarikatından olduğu belirtildi. Kingston kardeşler de aynı tarikattan.
Range Rover markalı 34 TR 8536 plakalı aracın ruhsatının Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Eski Alman Hastanesi sahibi olan Dr. Azmi Ofluoğlu’nun kurduğu üniversitenin 2014’te SBK Holding’e devredildiği öğrenildi. Ayrıca Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yeni kurulan üniversitesinin yönetiminde de 50 milyon TL’lik bir usulsüzlük olduğu YÖK tarafından tespit edilmişti.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bir kilo fındık fiyatının bir kilo balık etmediğini biliyor musunuz?”
Şükrü KARAMAN
KÂĞIT DARBOĞAZINA ACİL ÇÖZÜM
'ÜLKEMİZDE kâğıt fabrikalarımız SEKA’nın kapanması ile yerli üretim yapmamakta ve yaklaşık 3.1 milyar dolarlık kâğıt ve kâğıt ürünleri ithalatı yapmaktayız. Dünya pazarlarında Çin başta olmak üzere kenevirden endüstriyel kullanımla kâğıt yapımında her geçen gün yeni tesisler açılmakta olup, yaklaşan para savaşları ve ekonomik krizlere karşı milli ve yerli olarak üretilebilecek, dışa bağımlılığı kâğıt-karton sektörü için sıfıra indirecek yegâne mucize kenevirdir. Gazete kâğıdını artık yeniden yazmaya gerek yok sanırım.”
ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş’ın bu yazısını kenevirturk.com’da lütfen okuyunuz.
İşten çıkartmalara lütfen dikkat
ADINA ister ekonomik kriz, ister ekonomik duraklama (stagnation) denilsin ülke bir ekonomik dar boğazda ve bunun bedelini en çok işçiler ödüyor ve daha da fazlası ile ödeyecek çünkü çalışma ortamında müthiş bir işten çıkarma gerçeği yaşanıyor. İşsizler havuzunu taşıracak bu oluşumun akışını yavaşlatmak ve önlemek mümkün ve bu konuda hem işverenlerin hem de işçilerin bilgilendirilmesinde yarar var.
4857 sayılı İş Yasası 29 ve 100. Maddelerinde bu durumu düzenlenmiştir. 29. Maddeye göre işverenler ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile varsa işyeri sendika temsilcilerine yoksa ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmek zorundadır.
20-100 işçi çalıştırılan işyerlerinde 10 işçinin, 101-300 arası işçi çalıştırılıyorsa bunun %10’nun ve 301 den fazla işçi çalıştırılıyorsa 30 işçinin işten çıkarılması toplu işten çıkarmadır. Bu durumda işverenin mutlaka yukarıda değindiğimiz usulü uygulamalıdır.
4857 sayılı yasanın hükmüne aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekillerine çıkardıkları her işçi için, işçilerin yasal hakları saklı kalmak kaydı ile, 450 lira idari para cezası verilecektir.
İşten çıkarılan işçilerin çoğu, koşulları yerine getirmediği için işsizlik ödeneği alamayacaklar ve topluma ağır yükler getireceklerdir. Bu nedenlerle işten çıkarmaların çok yakından denetlenmesi ve koşullara uymayan çıkarmaların engellenmesi için işçi sendikalarına ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine çok önemli görevler düşmektedir. İşten çıkarmalarda 29. Madde hükmüne uyulduğu kanısında değiliz. Uyulmadığında Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürlükleri işten çıkarmaları durdurmak zorundadırlar. Keyfî çıkarmalar toplumda mutlaka sosyal patlamalar meydana getirebileceğinden yetkililerin uyarılması ve aman dikkat denilmesi gerekmektedir.
Dr.Engin ÜNSAL-Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yerel gazeteciler ve Basın İlan Kurumu
GEÇEN hafta Basın İlan Kurumu’ndan ilan alan yerel gazeteler için sayfa miktarının 1,50 den 1,15 M2’ye düştüğünü yazdınız. Bizim gibi haftalık çıkan ama sadece bayram kutlama ilanı alan gazetelere sayfa miktarı 1,60 M2’den aşağı inmedi. Senede bir kaç bayram yerel yönetim ve odalardan alacağımız ilan için biz 1,60 m2’yi doldurmak için 10 sayfa çıkıyoruz. Kağıt fiyatı 110 TL’den 165 TL’ye topu çıkmış, kalıp ve film fiyatları artmış. Bizler yıllık abonelik gazeteyi okura satıyoruz. Fiyat artışı bize yük getirdi. Aboneye yansıtamıyoruz. Basın İlan Kurumu bize de sayfa sayısını indirmeli. 16 yıldır çıkıyoruz. Zor durumdayız. Bazı yerel gazeteler kapattı. Kimi haftalıktan 15 günlüğe çıktı. 15 günlükler aylık oldu.
Yakup ÖNAL-Şarköy’ün Sesi Gazetesi
Özelkalem’in ‘Yerel Yönetim Ödülleri’ verildi
ÖZELKALEM Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri bu yıl 10. kez yurtdışından Belediye Başkanlarının da katılımıyla uluslararası statüde düzenlendi. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğünde Başkanlar oturumuyla açılan törende 12 farklı kategoride toplam 29 ödül verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanları Alinur Aktaş (Bursa), Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Burhanettin Kocamaz (Mersin) ve Nihat Çiftçi’nin (Şanlıurfa) protokol konuşmalarından sonra 2. oturum olan Ödül Sokağı açılışı gerçekleştirildi.
10 yıldır kentlerine ödül getirmiş olan toplam 88 projenin sergilendiği Ödül Sokağı açılışı, İTÜ’den Prof. Dr. Handan Türkoğlu moderatörlüğünde, Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa), Prof. Dr. Erol Köktürk ve Süleyman Ekşi’nin konuşmalarıyla devam etti.
Zirve’nin 3.oturumu olan Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Ensar Kılıç ve Murat Mustafa Harman konuştular:
‘Güzel Bir Türkiye’ projesi üzerinde Tunç Soyer, Erengül Bilenser, Kiel Belediye Başkanı Hans Werner Tovar, Aalen Belediye Başkanı Ulrich Pfeifle, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Dr. Ahmet Burak Büyükcivelek’in konuşmalarıyla sona erdi.
Zirve sonrasında Üsküdar iskelesindeki Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleşen özel yemek ve 10. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleriyle devam etti.
Her geçen yıl daha yoğun bir başvuru trafiği yaşadıklarını dile getiren Epr Yerel Yönetim Ajansı sahibi Erengül Bilenser, 10 yıldır verilen bu ödüllerin değerli çalışmalar yapan ve bu yolla tüm Türkiye’ye katkı sağlayan belediye başkanlarına teşekkür etti.
Afet yönetimi, kentsel tasarım, ulaşım, tarihi eserlerin koruması, çevre koruma, kültür sanat ve kent ekonomisi gibi dallarda verilen ödülleri kazanan belediyeler şunlar:
KİMLER ÖDÜL ALDI
Zeki Toçoğlu (Sakarya-iki ödül), Mustafa Bozbey (Nilüfer), Hilmi Türkmen (Üsküdar), Cemal Akın Bartın), Emin Halebak (Lüleburgaz), Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa),
Aziz Kocaoğlu (İzmir, 2 ödül), Dr. Memduh Büyükkılıç (Melikgazi), Dr. Lütfu Savaş (Hatay), Feyat Asya (Muş), İncesu Belediye Başkanı, Zekeriya Karayol (İncesu), Özcan Işıklar (Silivri), Selim Yağcı (Birecik), Op. Dr. Altınok Öz (Kartal, 2 ödül), Hüseyin Sözlü (Adana), Remzi Aydın (Eyüp), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Eyüp Aytekin (Yusufoğlu), Burhanettin Kocamaz (Mersin), Can Tabakoğlu (Şile), Tunç Soyer (Seferihisar), Olgun Atilla (Bornova), Ulf Kampfer (Kiel), Thilo Rentschler (Aalen)
86. DİL BAYRAMI
MUSTAFA Kemal Atatürk, 12 Temmuz 1932’de dernek olarak kurduğu Türk Dil Kurumu ile dil devrimini başlatmıştır. TDK, Atatürk’ün yönlendirmesiyle 26 Eylül 1932’de ilk Türk Dili Kurultayı’nı yapmış; bu kurultayda 26 Eylül’ün Dil Bayramı olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Çankaya Belediyesi’ndeki bayramımıza bütün yurtseverler davetlidir. Sevgi ÖZEL