Kılıçdaroğlu’nun çağrısına rağmen sadece bir kadın aday çıktı: CHP örgütü keyifsiz

CHP’nin İstanbul’da hafta sonu yapılan ilçe kongrelerinde delege katılımları düşük kaldı. CHP İstanbul’un amiral gemisi niteliğinde olan Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede delegelerin yaklaşık yarısıyla kongre yapıldı.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kadın ilçe başkanı seçin” talimatına rağmen, sadece Sarıyer’den Sevim Temizel Yalınkılıç başkan olabildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Genel Başkan’a karşı aday çıkarttı. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği, aynı zamanda Erdoğan Toprak’a yakınlığı ile bilinen Meltem Yücel Pir (gazeteci Celal Pir’in eşi) seçimlerden önce adaylıktan çekildi. Bu durumda kongreye tek adayla gidildi. Sarıyer’deki kongrede 400 delegeden 220 katılım oldu. Öte yandan Erdoğan Toprak’ın Bakırköy kongresinde de Meclis üyesi kimyager Hatice Selli Dursun’u başkan adayı olarak çıkarmak istediği ama başarılı olamadığı belirtildi.

Örgütün tepkisini çeken Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun delege olamadıkları gözlerden kaçmadı.

Buna karşın Ali Kılıç (Maltepe), Battal İlgezdi (Ataşehir), Aykurt Nuhoğlu (Kadıköy), Şükrü Genç (Sarıyer), Hayri İnönü (Şişli), Ekrem İmamoğlu (Beylikdüzü), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Altınok Öz (Kartal), Cem Kara (Çatalca), Handan Toprak (Avcılar), Özcan Işıklar (Sarıyer), Atilla Aytaç (Adalar) il delegesi seçildi.

CHP’nin birçok ilçesinde delege olmak için kavga veren üyelerin oy kullanmak için kongreye katılımının düşük olması üzerine bir parti büyüğü “Bu ciddi bir durumdur; ‘Taban İYİ Parti’ye mi kayıyor’ sorusu akla gelmektedir, yarınki (bugün) MYK’da bu durumun gündeme getirilmesi gerekiyor” diye konuştu. Medya HD’nin bu konudaki haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019 seçimlerinde büyükşehir adayı olacak kişiyi de göz önünde bulundurarak onunla uyumlu çalışma yapacak İstanbul il başkan adayını kongreye bir hafta kala işaret etmesi bekleniyor.

KUDÜS’Ü ÇEKEN NEDİR

BÜYÜK devletleri, büyük kral ve komutanları Kudüs’e çeken neydi? Yahudiler, Kudüs’ten ve bu şehrin mücavir alanlarından neden uzaklaştırılmak istendi? Onlar ısrarla ve inatla neden burada olmak istediler? Hakkında çok az bilgiye sahip olmalarına rağmen Haçlı ordularını buraya çeken neydi? Bu soruların karşılığı insanlık için önemli, bir kısım Yahudi ve İsrailoğlu için bir muammadır ve öyle de kalmaya devam edecektir.

Evet. Hz. Muhammed’in Kudüs’ten miraca yükselmesinin İslam’ın en kritik umdelerinden biri olması da ilginçtir. Hz. Musa’nın Tur Dağı’nda Tanrı ile sohbetleri ve Tanrı ile buluşma noktasının Kudüs olması, Hz. Muhammed’in neleri bildiğini bilmemizi zorunlu kılmaktadır. Ö. ÖZKAYA

BİLİYOR MUSUNUZ

- DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun KHK ile yapılan taşerona kadro düzenlemesine dair yaptığı açıklamada “Taşerona kadro konusunda gerçekleri açıklıyoruz ve uyarıyoruz. 850 binden fazla taşeron işçi büyük mağduriyet yaşayacaktır” dediğini...

-TÜRK-İş Başkanlar Kurulu’nun açıklamasında, taşeron uygulaması için emeği ve katkısı olanlara teşekkür edildiğini, KHK ile yapılan düzenlemeyle alt işveren işçileri arasında ayrım yapıldığının belirtildiğini...

- ATATÜRK’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıldönümünün etkinliğinde bugün Ankara Kulübü’nün Türk halk müziği konseri, ‘Seymenler’ ve ‘Bacıerenler’ gösterisinin yapılacağını (Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 19.00)

HAMSİ, FINDIĞI SOLLADI

KARADENİZ’de hamsi 25, fındık 10 liradan satılıyor. Bir zamanlar ucuz fiyatı ile ‘yoksul sofralarının vazgeçilmezi’ olan hamsinin fiyatının fındığı ikiye katlayacağını Karadenizli kırk yıl düşünse aklına gelmezdi. Yanlış avlanma ve aşırı kirlilikten ötürü hamsi Türk karasularını terk ederek Rusya ile Gürcistan’a göç etti. Bu sezon da hamsinin bol avlanacağı öngörüsü boşa çıkmış oldu.

Birinin fiyatı denizlerdeki kıtlıktan ötürü artarken, diğerinin fiyatı yüksek rekolteye rağmen bir türlü hak ettiği değere ulaşmıyor.

Fındık ise bol rekoltesiyle yüz güldürse de düşük fiyatı ile üreticinin hevesini iki yıldan bu yana kursağında bırakıyor!

Karadenizli, hamsinin fiyatının fındığı ikiye katlaması, sollaması karşısında acı acı gülüyor. Şükrü KARAMAN

MESAJ PANOSU

- ŞAPTAN şeker olmaz... Muhalefetimiz olacaksa hakkıyla olsun. Faydasızlığı kanıtlanmış kişileri cilalamaya çalışmayalım. Faydasız iş. Vatana, millete, kendimize yazık. Dinçer ÖNAL

OKUYUNUZ

EN BÜYÜK İHANET NEDİR?

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Sarraf davası ile ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapıyor:

“Kimse Türkiye’ye İran’la iş yapmayın dememiş. Aldığınız petrol doğalgaz karşılığı, Türkiye’de yapılan tarım ürünü, medikal cihaz, ilaç satın demiş. Biz 2010-2015 arasında İran’dan aldığımız 10 milyarlarca dolarlık doğalgaz ve petrol karşılığı, 10 milyarlarca dolarlık mal satabilirdik. Ekonomiye büyük katkısı olurdu bu ticaretin.

Bunu yapabilmek için işi legal olarak yapabilmek gerekiyordu. İş legal olarak yapılsaydı zaten bu siyasetçiler, Sarraf, bürokratlar para kazanamayacaktı.

Onlar rüşvet yiyebilsin diye koca ülkeyi 10 milyarlarca dolarlık ihracattan men ettiler. En büyük ihanet bu. Halihazırda biz faturayı ödemişiz zaten halk olarak, yıllar boyunca. Halkbank’a gelen fatura ikinci fatura olacak Türkiye’ye.”

ANADOLU VE RUMELİ ERENLERİ KİMLERDİR

- Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Altını çizerek söylüyorum... Bugünün ve yarının Türkiyesinin harcı ve çimentosu Seyyit Cemal Sultan, Rasul Baba, Karacaahmet Sultan, Seyit Hayrani Veli, Seyit Battal Gazi, Kolu Açık Hacım Sultan, Akça Dede, Hayran Bali, Kaymak Baba, İbrahim Dede vb. Horasan Erenleri ve gazileri ile onlardan el almış Anadolu ve Rumeli Erenleri’dir.

Biliyorsunuz Türkiye’de yıllardır bir Doğu ve Batı ayrımı almış başını gidiyor.

Seyyit Cemal Sultan, Afyon Döğer’de, oğlu Asildoğan Çanakkale’de, Rasul Baba Kütahya Altıntaş Beşkarış’ta, Karacaahmet Sultan’ın evlatları Afyon İhsaniye Karacaahmet’te, Seyit Hayrani Veli Konya Akşehir’de, Kolu Açık Hacım Sultan Uşak’ta, Seyyit Battal Gazi Eskişehir Seyitgazi’de ve Hacı Bektaş-i Veli Nevşehir Hacı Bektaş’ta yattığı sürece onların evlatları ve sevenleri Türkiye’nin ve Balkanların her yanında olduğundan daha fazla Tunceli’de, Elazığ’da, Erzincan’da, Malatya’da olduğu sürece kim bakar Doğu’ya, kim bakar Batı’ya?

“Doğu’da biziz, Batı’da biziz.”

- Hünkar Hacı Bektaş Veli diyor ki: “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”. Gerçekten de öyledir. İlimden gidilmeyen her yolun sonu karanlıktır. Ne yazık ki, bizler ilim yolundan gitmedik. “Kıylü kal” yani dedi kodu yolundan gittik. Sonunda herşey neredeyse bir efsane haline dönüştü. Bu defa önce kendi gençlerimiz “Bütün bunlar efsane” diyerek kendi geleneğimize baş kaldırdı. Başkalarına ise bir şey anlatamadık.

DAHA ÇOK MESAFE ALMALIYIZ...

- Bu nedenle kendimizi tanımaktan da kendimizi başkalarına anlatmaktan da uzak kaldık.

- Bizim kat etmemiz gereken çok mesafe var.

- Osmanlı arşiv belgeleri, Şer’iyye sicilleri, vakıf kayıtları, Tapu Tahrir defterleri, askeri arşivler hep çalışmayı bekliyor.

- Bu çalışmaları bizler yapmazsak yabancılar yapıyor. Yabancılar bu çalışmaları insanlığa hizmet olsun diye yapmıyor. Bizi bölmek ve parçalamak için malzeme üretmek amacıyla yapıyor.

HOROSAN ERENLERİ

- Horasan Erenleri konusunu önce ilim adamlarımız ilim disiplini ve ciddiyetiyle aydınlatmalıdırlar. 96 bin Horasan Ereni diyoruz, 99 bin Horasan Eren’i diyoruz. Şimdiye kadar kaç tanesinin hayat hikayesi ve din anlayışı tam olarak ortaya konabildi. Bırakın ince detayları binde birinin bile ismini ya biliyoruz, ya bilmiyoruz. Uzmanlarımız bile 96’sının ismini sayamaz.

- Tarihi Horasan bölgesini, orada yaşanan büyük göçü, Türkmenlerin Malya’da yok edilişini, Karaman, Sahipata ve Germiyan bölgesinin merkez yapılmasının nedenlerini, bu beyliklerin coğrafyasının sosyolojik yapısını, daha sonra bu bölgeden olan göçleri ilim dünyası inceden inceye araştırmalıdır.

İşte ondan sonradır ki yazarlarımızın, düşünürlerimizin, şairlerimizin, sanatçılarımızın, senaristlerimizin, rejisörlerimizin, tiyatrocularımızın, ozanlarımızın işi başlamalı. Sadece Türkiye’ye İslam dünyasına ve hatta tüm insanlığa bu şahsiyetler anlatılmalı.

İSLAMDA AFOROZ YOKTUR

- İddia ediyoruz ki, Türkiye ve İslam dünyası bu beladan ancak Horasan Erenleri’nin anlayışı ve metoduyla başa çıkabilir ve kurtulabilir. İnsanımız bugün din konusunda ayrışma ve ayrımcılık istemiyor.

- Biz Hacı Bektaş Veli’de Yunus Emre’de görüldüğü gibi İslamın bizi birleştirmesini istiyoruz. İslam bu yüce insanların yaşayışında ve felsefesinde bizim tutkalımızdı. Yine öyle olmasını istiyoruz.

İslamda afaroz yok. Kimse kimseyi İslamdan kovamaz. Kimsenin diğer Müslümanlara inançtaki detay farklılıklar yüzünden savaş açma hakkı yoktur. Bu ülkede yaşayanlar da dünyadaki Müslümanlar da akıllarını başlarına toplamalı.

IŞİD VE TALİBAN

IŞİD ve Taliban’ın Müslümanı Müslümanla savaştırma anlayışına prim vermemeli. Biz IŞİD ve Taliban anlayışına karşı Hacı Bektaş-i Veli, Yunus Emre ve Mevlana anlayışının İslam dünyasını kurtaracağına inanıyoruz. Moğol istilasından sonra Anadolu’yu ayağa kaldıran, insanımızı kardeşlik bağıyla birbirine bağlayan Horasan Erenlerine, onların yoluna ve anlayışına şimdi daha fazla ihtiyacımız var.