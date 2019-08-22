Kılıçdaroğlu Bektaşi etkinliğinde

DİNİ motifler taşıması açısından başka bir önemi var Arnavutluk’taki Tomor Dağı etkinliklerinin...
1991 yılı itibarıyla her sene ağustos ayının son haftasında, Bektaşilik dünyası için son derece önem taşıyan Tomor Dağı Şenlikleri’ne katılan Bektaşiler düğün havasında bu haftayı kutluyorlar. Dünya Bektaşilerini bir düğün evinde toplanır gibi bir araya getiren bu yılki şenliklerde on binlerce Bektaşinin katılımı ile efsane bugün bir kez daha yaşanmış oluyor.
Araştırmacı ve yazar Tayfun Atmaca, burayla ilgili izlenimlerini, “deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte bulunmasına, zor yol şartlarına rağmen bu tepeye çıktıklarını ve adak olarak götürdükleri kuzuları kestiklerini” anlatıyor.
Arnavutluk’un önemli şehirleri arasında yer alan Berat’ın doğusuna düşen Tomor Dağı’nın zirvesinde Ali Abbas’ın makamı, bugüne önem katarak, Bektaşilerin ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir. Kerbela sancaktarı Ali Abbas’ın, Hz. Ali’nin oğlu, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in üvey kardeşi olduğu, Kerbela katliamından kurtulup Berat’a gelip yerleştiği ve kutsal Tomor Dağı’nı mekân tuttuğu söylenir.
Dün bir grup gazeteci ile Tiran’a geldik. Uçağa binerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etkinliğe katılacağı açıklandı. Bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gelecek olan Kılıçdaroğlu ayrıca dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Arnavut Edrmond Brahimaj’la görüşecek.
Etkinliklerde bir konuşma yapacak olan Kılıçdaroğlu, cuma günü Bandırma’ya geçecek ve bazı belediyeleri ziyaret edecek.
EMO’DAN KARADENİZ ÇIKARMASI
ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO), 24-25 Ağustos tarihlerinde havza kullanımları ve su yapıları konusunda incelemelerde bulunmak üzere Doğu Karadeniz bölgesine teknik bir gezi gerçekleştirecek. Gezi heyetinde TMMOB ve EMO yöneticilerinin yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler ve gazeteciler yer alacak. HES’lerin durumu ve doğal çevreye etkileri ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacak.
Trabzon’dan başlayacak gezide Aksu Vadisi ve Harşit Çayı, ayrıca 18 Haziran’da 8 kişinin ölümü, 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Araklı’yı da içeren Karadere ile Solaklı dere havzalarında incelemeler yapılacak. Teknik incelemede saptanan bulgular ve sonuçlar EMO tarafından bir rapor haline getirilecek. EMO, HES’lerle ilgili artan tepkiler ve HES yapım süreçlerindeki olumsuzlukları yerinde görmek için 9 yıl önce Ekim 2010’da da bölgeye teknik bir gezi düzenlemiş ve bu gezinin sonuçlarını ‘Doğu Karadeniz Bölgesi HES Teknik Gezisi Raporu’ başlığı altında kitaplaştırmıştı. EMO’nun ikinci kez gerçekleştireceği bu inceleme gezisi, aradan geçen yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin tespiti ve gelinen noktanın karşılaştırılmasına da imkân tanıyacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor.
KAŞIBEYAZ’DA ÜÇÜNCÜ HAMLE
KAŞIBEYAZ Florya ile ilgili devletten kiralanan yeri Migros’a kiraya vermek için hazırlık yapılıyordu, konunun basında yer almasından sonra inşaat durmuştu. Şimdi yeniden başladı, vinçler çalışıyor. Bayramda da inşaat
devam etti. Buranın aylık kirası
275 bin+KDV.
Bakırköy Belediyesi kaşla göz arasında yıkılan Kaşıbeyaz’ın yerine ne yapılacağını, nasıl imar izni verileceğini açıklamalıdır.
Ahmet Kaşıbeyaz da eğer imar izni aldıysa bunu tabelada niye yazmıyor?
GÜNÜN SÖZÜ
“(YENİ Osmanlıcılık fikri olur mu?) Yeniden İstanbul merkezli bir Osmanlı’nın alıcısı yok. Yani kimsede de öyle bir Osmanlı algısı yok. Bu bir avantaj olamaz. Söyleyin, Ortadoğu’da hangi ülke Osmanlı’yı iyi hatırlıyor! Prof. Dr. Şükrü HANİOĞLU - Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü öğr.ü.
CUMHURİYET AİLESİ 2 EKSİLDİ
BU ülkenin, bu Cumhuriyet’in hiç yaşlanmayan bir çınarıdır Cumhuriyet gazetesi. Sadece bir kurum değil, bir ailedir de aynı zaman da. Yönetimleri, kadroları yıllar içinde değişse de aile bağları hiç kopmaz. Sadece gazete çalışanları, yazarı çizeri değil, onların tüm aileleri de ‘Cumhuriyet’ soyadını taşırcasına ailenin birer ferdidir. Geçtiğimiz 1 hafta içinde bu ailenin iki değerli ferdini daha yitirdik. 21 yıl önce aramızdan ayrılan, 1950-98 yılları arasında çalışmış olan gazetenin efsane karikatüristi Ali Ulvi’nin sevgili eşi Alev Nükhet Hanım’ı bayramda ebediyete uğurladık. İstanbul’un en köklü ailelerinden İpekçi’lerin kızı, merhum İsmail Cem’in ablasıydı. Ama aynı zamanda İstanbul’un, Teşvikiye’nin en mütevazı hanımlarından biriydi. Onun acısı henüz taptaze iken, dün de sevgili kardeşimiz Ali Sirmen’in biricik eşi Mine’yi toprağa verdik. Uzun süredir amansız hastalığın pençesinde savaşırken, son anına kadar elini hiç bırakmayan Ali’nin kucağında göçüp gitti. Ailemizin unutulmaz iki gerçek hanımefendisinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cumhuriyet ailesinin başı sağ olsun.
Kılıçdaroğlu Bektaşi etkinliğinde
DİNİ motifler taşıması açısından başka bir önemi var Arnavutluk’taki Tomor Dağı etkinliklerinin...
1991 yılı itibarıyla her sene ağustos ayının son haftasında, Bektaşilik dünyası için son derece önem taşıyan Tomor Dağı Şenlikleri’ne katılan Bektaşiler düğün havasında bu haftayı kutluyorlar. Dünya Bektaşilerini bir düğün evinde toplanır gibi bir araya getiren bu yılki şenliklerde on binlerce Bektaşinin katılımı ile efsane bugün bir kez daha yaşanmış oluyor.
Araştırmacı ve yazar Tayfun Atmaca, burayla ilgili izlenimlerini, “deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte bulunmasına, zor yol şartlarına rağmen bu tepeye çıktıklarını ve adak olarak götürdükleri kuzuları kestiklerini” anlatıyor.
Arnavutluk’un önemli şehirleri arasında yer alan Berat’ın doğusuna düşen Tomor Dağı’nın zirvesinde Ali Abbas’ın makamı, bugüne önem katarak, Bektaşilerin ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir. Kerbela sancaktarı Ali Abbas’ın, Hz. Ali’nin oğlu, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in üvey kardeşi olduğu, Kerbela katliamından kurtulup Berat’a gelip yerleştiği ve kutsal Tomor Dağı’nı mekân tuttuğu söylenir.
Dün bir grup gazeteci ile Tiran’a geldik. Uçağa binerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etkinliğe katılacağı açıklandı. Bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gelecek olan Kılıçdaroğlu ayrıca dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Arnavut Edrmond Brahimaj’la görüşecek.
Etkinliklerde bir konuşma yapacak olan Kılıçdaroğlu, cuma günü Bandırma’ya geçecek ve bazı belediyeleri ziyaret edecek.
EMO’DAN KARADENİZ ÇIKARMASI
ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO), 24-25 Ağustos tarihlerinde havza kullanımları ve su yapıları konusunda incelemelerde bulunmak üzere Doğu Karadeniz bölgesine teknik bir gezi gerçekleştirecek. Gezi heyetinde TMMOB ve EMO yöneticilerinin yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler ve gazeteciler yer alacak. HES’lerin durumu ve doğal çevreye etkileri ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacak.
Trabzon’dan başlayacak gezide Aksu Vadisi ve Harşit Çayı, ayrıca 18 Haziran’da 8 kişinin ölümü, 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Araklı’yı da içeren Karadere ile Solaklı dere havzalarında incelemeler yapılacak. Teknik incelemede saptanan bulgular ve sonuçlar EMO tarafından bir rapor haline getirilecek. EMO, HES’lerle ilgili artan tepkiler ve HES yapım süreçlerindeki olumsuzlukları yerinde görmek için 9 yıl önce Ekim 2010’da da bölgeye teknik bir gezi düzenlemiş ve bu gezinin sonuçlarını ‘Doğu Karadeniz Bölgesi HES Teknik Gezisi Raporu’ başlığı altında kitaplaştırmıştı. EMO’nun ikinci kez gerçekleştireceği bu inceleme gezisi, aradan geçen yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin tespiti ve gelinen noktanın karşılaştırılmasına da imkân tanıyacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor.
KAŞIBEYAZ’DA ÜÇÜNCÜ HAMLE
KAŞIBEYAZ Florya ile ilgili devletten kiralanan yeri Migros’a kiraya vermek için hazırlık yapılıyordu, konunun basında yer almasından sonra inşaat durmuştu. Şimdi yeniden başladı, vinçler çalışıyor. Bayramda da inşaat
devam etti. Buranın aylık kirası
275 bin+KDV.
Bakırköy Belediyesi kaşla göz arasında yıkılan Kaşıbeyaz’ın yerine ne yapılacağını, nasıl imar izni verileceğini açıklamalıdır.
Ahmet Kaşıbeyaz da eğer imar izni aldıysa bunu tabelada niye yazmıyor?
GÜNÜN SÖZÜ
“(YENİ Osmanlıcılık fikri olur mu?) Yeniden İstanbul merkezli bir Osmanlı’nın alıcısı yok. Yani kimsede de öyle bir Osmanlı algısı yok. Bu bir avantaj olamaz. Söyleyin, Ortadoğu’da hangi ülke Osmanlı’yı iyi hatırlıyor! Prof. Dr. Şükrü HANİOĞLU - Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü öğr.ü.
CUMHURİYET AİLESİ 2 EKSİLDİ
BU ülkenin, bu Cumhuriyet’in hiç yaşlanmayan bir çınarıdır Cumhuriyet gazetesi. Sadece bir kurum değil, bir ailedir de aynı zaman da. Yönetimleri, kadroları yıllar içinde değişse de aile bağları hiç kopmaz. Sadece gazete çalışanları, yazarı çizeri değil, onların tüm aileleri de ‘Cumhuriyet’ soyadını taşırcasına ailenin birer ferdidir. Geçtiğimiz 1 hafta içinde bu ailenin iki değerli ferdini daha yitirdik. 21 yıl önce aramızdan ayrılan, 1950-98 yılları arasında çalışmış olan gazetenin efsane karikatüristi Ali Ulvi’nin sevgili eşi Alev Nükhet Hanım’ı bayramda ebediyete uğurladık. İstanbul’un en köklü ailelerinden İpekçi’lerin kızı, merhum İsmail Cem’in ablasıydı. Ama aynı zamanda İstanbul’un, Teşvikiye’nin en mütevazı hanımlarından biriydi. Onun acısı henüz taptaze iken, dün de sevgili kardeşimiz Ali Sirmen’in biricik eşi Mine’yi toprağa verdik. Uzun süredir amansız hastalığın pençesinde savaşırken, son anına kadar elini hiç bırakmayan Ali’nin kucağında göçüp gitti. Ailemizin unutulmaz iki gerçek hanımefendisinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cumhuriyet ailesinin başı sağ olsun.