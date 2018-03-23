Kenevir neden kabullenilmiyor

Keneviri bugüne kadar uyuşturucu, marijuana gibi isimlerle tanımıştık. Bu ürünü tanıdıktan ve araştırmaya başladıktan sonra küresel güçlerin kenevir bitkisine karşı olan savaşını; yasaklama, imaj, propaganda vb çalışma ve engellemeleriyle karşılaştık.

Bu ürünü kullanmaya başladığımızda yaşamımıza yepyeni bir renk ve enerji kattığını gördük. Kenevir adeta DNA’mızın içindeydi.

İhtiyacımız olan tüm mineral, bileşen, vitamin, amino asitler vb ondaydı. Bitkiye olan hayranlığımız arttı. Anadolu’da asırlardır kenevir üretimi yapılmış. Birçok sektörde (ilaç yapımı, kağıt yapımı, yakıt yapımı/bio yakıt, kumaş yapımı, otomotiv sektörü, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda, ilaç ve kozmetik yapımında vs) kullanılıyor. Romanya’daki ilgili firma ile irtibata geçip ürünlerini Türkiye’de kendi markamız ile satmak istedik, ilgili bakanlık da ithalat izni verdi. Ürünleri getirdik ancak üç aydır Erenköy gümrüğünden çekemiyoruz.

Ne yazık ki, bu mucize ürünü, diğer kenevir ürünlerini insanımızla buluşturmak istedik, sağlıkta devrim yapacağız dedik, olmadı. Bu ürünü Türkiye’de niye ekmiyoruz? Aydın ve Samsun ve Kastamonu Üniversitelerinde bu konuda çalışmalar yapılıyor. Biz niye üretmiyoruz, Kenevir’den neden uzak duruyoruz?

Ahmet Muhsin TEZER/ KAŞ

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MESAJ PANOSU

ILICALI’NIN ERZURUM PROJELERİ

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BİLİYOR MUSUNUZ

TRAKYA’DA BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

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EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

BİR süredir gazetelerde “Emekliye bayram ikramiyesi” haberleri yer alıyor. Medya tarafından gündeme taşınan haberlerde emekliye adeta umut pompalanıyor. Oysa bu konuda kesinleşen bir karar yok. Çünkü memur sendikaları konfederasyonları “memur ve emekliye bayram ikramiyesi ödensin” talebini bu ay içinde toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında gündeme getirecek. Memur ile memur emeklisine dini bayramlarda ikramiye ödenmesi talebi kabul görürse, aynı haktan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de yararlanacağı belirtiliyor. Geçen ağustos ayında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masaya yatırılan, ancak karara bağlanamayan talep ve görüşler daha sonra gerçekleştirilen KPDK toplantısında yeniden değerlendiriliyor. Bu doğrultuda memur sendikaları ikramiye taleplerini bu toplantıda bir kez daha gündeme getirecek. Yani daha henüz kesinleşmiş bir karar ortada yokken memur, özellikle emekliler beklenti içine sokuluyor. Hem KPDK’da bu yönde karar alınsa bile son sözü söyleyecek olan hükümet. Hükümet onay vermediği sürece KPDK ikramiye talebini benimsese bile hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hükümetin gündeminde bu konunun olduğunu sanmıyorum. Eğer olsaydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım parti kongrelerinde çok önceden açıklardı. İkramiyeye ilişkin haberler, şimdilik memur ile emekliyi umutlandırmaktan öteye geçmiyor. Henüz böyle bir karar yokken, “memura ve emekliye ikramiye müjdesi” yönündeki haberler emekliyi umutlandırıyor, gerçekleşmeyince de hayal kırıklığı yaratıyor. Aslında emeklinin en büyük beklentisi türlü vaatlere karşın hala çıkarılamayan yeni intibak yasası.

Şükrü KARAMAN