KASTAMONU Gastronomi Festivali’nde ‘sanayi keneviri’ni yıllardır ülke gündemine taşımak için mücadele eden ve en sonunda 9 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirmesiyle ülke gündemine oturmasında katkısı olan araştırmacı yazar İsmail Tokalak da vardı.
Tokalak, Osmanlı’dan bozulmadan kalmayı başarmış eski bir sipahi ocağı olan 800 dönüme yakın arazide organik tarım yapan İzbelli Çiftliği’nde bu sene ilk defa deneme ekimi yapılmış olan sanayi keneviri konusunda tarlada konuklara detaylı bilgi verdi. İsmail Tokalak sanayi kenevirinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu, bu ürünün hem çiftçiye hem ülkenin sanayisine çok büyük katkıda bulunacağını belirtirken, bir an önce filizi ve yaprağının işlenmesi ve ticaretinin önündeki yasağın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Tokalak, Türkiye hariç dünyada böyle bir yasağın olmadığını, sanayi kenevirinin filizi ve yaprağında etkisi olmayan eser miktarda narkotik olduğunu, bu yasağın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca dünyanın büyük sigara firmalarının bunun yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattıklarına dikkat çekti. Yani yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir.
İsmail Tokalak, 19-20 Ekim’de Urla’da model çiftlik olan ION Village’da sanayi keneviri ve tarımda diğer yatırım fırsatları konusunda iki günlük seminer verecek (isil.ersoy@ionvillage.biz). Kanada’dan uzman yatırımcı da gelecek. Bu çiftliği Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy modern teknoloji kullanarak yaptı. 0.4 uzmanı olan Ersoy, emekli olduktan sonra burada seminerler veriyor.
(Kastamonu konakları internet yazımızdadır.)
Kenevir korkusunu hâlâ aşamıyoruz
KASTAMONU Gastronomi Festivali’nde ‘sanayi keneviri’ni yıllardır ülke gündemine taşımak için mücadele eden ve en sonunda 9 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirmesiyle ülke gündemine oturmasında katkısı olan araştırmacı yazar İsmail Tokalak da vardı.
Tokalak, Osmanlı’dan bozulmadan kalmayı başarmış eski bir sipahi ocağı olan 800 dönüme yakın arazide organik tarım yapan İzbelli Çiftliği’nde bu sene ilk defa deneme ekimi yapılmış olan sanayi keneviri konusunda tarlada konuklara detaylı bilgi verdi. İsmail Tokalak sanayi kenevirinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu, bu ürünün hem çiftçiye hem ülkenin sanayisine çok büyük katkıda bulunacağını belirtirken, bir an önce filizi ve yaprağının işlenmesi ve ticaretinin önündeki yasağın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Tokalak, Türkiye hariç dünyada böyle bir yasağın olmadığını, sanayi kenevirinin filizi ve yaprağında etkisi olmayan eser miktarda narkotik olduğunu, bu yasağın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca dünyanın büyük sigara firmalarının bunun yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattıklarına dikkat çekti. Yani yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir.
İsmail Tokalak, 19-20 Ekim’de Urla’da model çiftlik olan ION Village’da sanayi keneviri ve tarımda diğer yatırım fırsatları konusunda iki günlük seminer verecek (isil.ersoy@ionvillage.biz). Kanada’dan uzman yatırımcı da gelecek. Bu çiftliği Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy modern teknoloji kullanarak yaptı. 0.4 uzmanı olan Ersoy, emekli olduktan sonra burada seminerler veriyor.
(Kastamonu konakları internet yazımızdadır.)