Kendi kanınızla tedavi

90 ülkeden 6104’ü yabancı olmak üzere toplamda 35832 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarı biz de ziyaret ettik. Vakit buldukça hemen hemen birçok standı gezerek bilgi almaya çalıştık. Almak ve çalışmak ayrı kipler malumunuz... Çünkü stant yetkililerinin çoğu hem cirosundan hem de bulunduğu ortamdan bihaber... Fuarın genelini adeta Çinli firmalar ve onların ithalatçıları istila etmiş gibi... Arada birkaç Amerikan ve Alman menşeli distribütör firmanın varlığını gördük. Peki bizim Türk şirketleri ne durumda? Hani Cumhurbaşkanımız ‘milli ilaç’, ‘milli sanayi’ vs diyor ya, biraz bu gözle stantları taradık. Özetle pek bir şey göremedik, varsa da ara koridorlarda kaldı herhalde. Çünkü davetime vesile olan dostum, TÜYAP’ın firmalara başta vadettiği yerleri vermediğinin serzenişindeydi, benzer birkaç kavga yaşanmış yönetim ve katılımcı firmalar arasında. Sanırım yönetimin de önceliği Çinli ve Avrupalı bir kaç firmanın lehine olmuş, vur abalıya misali...



Salonlardaki stantları gezdikten sonra milli projeleriyle iddialı ABS Tıbbi Ürünler firmasının standına konuk olduk. Dinlediklerim beni doğrusu şaşırttı, sizlerle de paylaşmak istedik. Firmanın genel müdürü Oktay Uğur ile proje mimarı, firmanın kurucu ortaklarından Prof. Dr. Cüneyd Muhammed Berkman ile sohbet ettik, “Nedir milli projeniz, okuyucularımızın anlayacağı dilde anlatın” dedik. Söylediklerinden ‘aydınlandım’ diyebiliriz. Biraz ümitvar, biraz da ümitsiz içerikli notlarımı aktaracağız sizlere.



Bu ABS Tıbbi Ürünler firması ‘Yumuşak Doku’ ve ‘Kemik Otolog Tedavi Plazma’ sistemini dünyadaki benzerlerinden çok farklı ve ileri araştırmalarla geliştirmiş. Blue Kit PRP denilen sistemle, damarınızdan kan hekim tarafından geliştirilmiş set ile alınıyor. Santrifüj denilen bir cihazda sallanarak plazmadan zengin kan dokusu ayrıştırılıyor ve hastalıklı olan diz, kalça, omurga, kas, göz, diş, yüz gibi birçok bölgeye uygulanıyor. Yani kendi kanınız ile tedavi ediliyorsunuz.





'TRUVA YILI' ÇANAKKALE'Yİ COŞTURACAK

HOMEROS’un İlyada’sına konu olan Truva (Troya) efsanesi, UNESCO listesine girişinin 20. yılı olan 2018’in ’Truva Yılı’ ilan edilmesiyle dünya gündemine giriyor. Ağustos ayında Çanakkale’de açılacak Truva Müzesi için yoğun hazırlıklar devam ediyor. Truva Yılı’nın dünyada tanıtımı için de hummalı bir çalışma var. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda yapılan lansmanın ardından Truva, Hırvatistan’da da vitrine çıktı. Zagreb Yunus Emre Enstitüsü ve Zagreb Arkeoloji Müzesi ortak bir konferans düzenlendi. Truva Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, antik kentin öyküsünü, yeni müzeyi Zagreb’de anlattı. Müze için yıllardır büyük çaba gösteren Prof. Dr. Aslan, Hırvatları Truva’ya davet etti. Brad Pitt’in de davet edileceği müze açılışı ile Truva’ya yabancı turist akınının katlanması bekleniyor.





KİTAPLAR

İbrahim Varelci ‘Sezai Karakoç Kitabı’ (İzdiham), Çağla Üren ‘Kim Demiş ki Ben Yapamam? Yolumuzu Aydınlatan Kadınlar’ (Kolektif), Cem Akaş ‘Y’ (Can), Serkan İnci-İsmail Alpen ‘Bitcoin Devrimi’ (Elma), Jale Parla ‘Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret’ (Yapı Kredi), Orson Scott Card ‘Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Yayınları’ (İthaki), Hikmet Anıl Öztekin ‘Sufi Sözlük’ (Hayy), Rachel Swaby ‘Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın’ (Koç Üniversitesi), Hıfzı Topuz ‘Nevbahar-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Aile Öyküsü’ (Remzi), Canan Efendigil Karatay ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ (Hayy Kitap), Bilâl N. Şimşir ‘Ankara... Ankara... Bir Başkentin Doğuşu’ (Bilgi), Ahmet Ümit ‘Kırlangıç Çığlığı’ (Everest), Selcan Taşçı ‘Birini Asacaklar-Darağacındaki Medya’ (Galeati), ‘Viyana Kapısında Türkler’ (Tarihçi).





BİLİYOR MUSUNUZ?

‘TOHUM çeşitliliğini korumak’ ve ‘yerel tohumun yok olmasına engel olmak’ amacıyla Seferhisar Belediyesi’nin ‘Yerel Tohumu Yaşatıyoruz’ etkinliğinin 31 Mart’ta, Çatalca Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çatalca Yerel Tohum Takas Şenliği’nin 8 Nisan Pazar günü yapılacağını...



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, “Tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtacağız” diyen M.E.Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Madem doğrusu klavyeli bilgisayardı o zaman neden milyarlarca lira harcayıp 1.5 milyon tablet satın aldınız” diye sorduğunu...



İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak ‘54. Kütüphane Haftası Söyleşileri’ etkinliğinde Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu’nun ‘Cumhuriyet’in Işığında Kitapla Sohbet’ başlıklı söyleşide yarın14.00’te, Mustafa Kemal Ulusu’nun ‘Atatürk’ün Yanıbaşında’ oturumuyla 15.00’te konuşacaklarını...



ORHAN Karaveli’nin ‘Çanakkale Savaşları ve Yurdunu Terk Eden Türkler’ başlıklı söyleşisinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...



ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu’nun düzenlediği ‘Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mart 2018’ başlıklı panelin yarın Vişnelik’te yapılacağını...