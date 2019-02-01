CHP üyelerinden o kadar çok sitem alıyoruz ki... Eleştirileri şu noktalarda odaklanıyor: Genel merkez artık bu çekişmeyi bıraksın, bu cumartesi (yarın) en batıdan en doğuya, Çemişkezek’ten Keşan’a kadar bütün adaylarını tespit etsin. Artık partililer sahaya insin. Seçime iki ay kaldı, sizler dört aydır bir işi beceremediniz, aday adaylarını birbirlerine düşman ettiniz. Ne yazık ki yakınmalara karşı Kemal Bey kulaklarını tıkamış. “Yeter artık!” diyoruz. Eleştirilerin devamı var:
Kılıçdaroğlu ‘parti içi demokrasi’ sözünü beğeniyor ama yönetimi delegelerle demokrasi dışı ilişkilerde bulunuyor. Çünkü bütün MYK üyeleri kendilerine ‘yandaş belediye başkanı’ seçiyor, meclis üyesi seçiyor, il genel meclisi üyesi seçiyor. Seçiyor, seçiyor da ‘halkı’ ve parti üyesini görmüyor.
Büyük hatalar sonucu kamuoyunda yıpranıyorsunuz. Bu demokrasi değil, bütün adayları siz saptıyorsunuz. Bir parti genel başkanı bunları yapamaz; gelecek seçimlerde bunun hesabı sorulur, göreceksiniz.
KADIKÖY’DE YENİ İSİM
CHP’de geçen haftaki PM toplantısında, üyelerden biri “Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Bey’in yolsuzluğu yok. Sayın Genel Başkan, siz neden istemiyorsunuz kendisini” dediğinde Kılıçdaroğlu “Aykurt konusu benim için kapanmıştır. Çünkü hiçbir dediğimi yapmadı” diyor. PM’ye sunulan “10 Aralıkçı” ekipten Kadıköy için önerilen Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da oylama sonucunda adaylığı hukuken düştü. (Sabih Kanadoğlu’nun yorumuyla) Şu an geriye tek güçlü aday, 15 yıl Kadıköy’de başkan yardımcılığı yapan işadamı Mustafa Demircan kaldı. Kadıköy’ün, Şişli’nin seçmen profilinin çoğu aydınlardan oluşuyor: Caddebostan, Suadiye ile Maçka ve Teşvikiye’de nasıl bir aday profili tespiti gerektiği düşünülmüyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY KRİTERLERİ NEDİR
Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart için iki kriteri var:
1- Hangi kurultay delegesi olağanüstü kurultay için Muharrem İnce’ye imza vermişse, aday gösterilmeyecektir.
2- Hangi delege olağanüstü kurultay için imza vermemişse aday gösterilmiştir, hem de kazanılacak yerlerden...
Görünen odur ki namuslu adaylara sahip çıkılmıyor.
CHP’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE
CHP Genel Merkezi farkında mıdır?
Adaylık için aday adaylarından 5-10 bin lira alındı.
Belediye ve il genel meclisi üyelikleri için ödenen bedelleri de düşünün.
Genel Merkez ne diyordu? “Ben adayları sandık koyup seçeceğim. Eğilim yoklaması yapacağım.” Ancak bunların hiçbiri dikkate alınmadı.
Yarın, oylama biçimi bakımından usule uyulmaması, usulsüz olarak adaylıkları belirlenmesi nedeniyle yargıya gidilirse ne olacak?
CHP birçok yerde adaysız kalabilir.
İLAÇ SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR
PİYASADA ilaç bulunmuyor. Soru şu: Soğan stokçuları tamam da ‘ilaç lobisi’ ne olacak? Nedeni de ilaç sektörünün büyüklerinin 21 Şubat’ta yapılacak kur ayarlamalarını beklemeleri. Mutfak soğanı bekler de hasta ilacı beklemez! Baki BALCI
HAYRİ İNÖNÜ’NÜN ALINGANLIĞI
ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Şişli’de büyük kapışma” yazısı üzerine basın danışmanı aracığıyla dün şu açıklamayı gönderdi:
“Yalçın Bey, burada 5 senedir bir mafyaya karşı mücadele ederek belediye başkanlığı yapıyorum. Şişli’nin 500 milyon dolarlık mülkünü almak için uğraşıyorum. Bu da yetmiyor... Belediyecilik hizmetleri konusunda hiçbir belediyeden geri kalmayan standartta çalışmalar yapıyorum. Bunu benim anlatmama gerek olmamalıydı, sizlerin bilmesi gerekiyordu. Benim işim yapmak, sizin işiniz bunları incelemek. Aday adaylığımı aylar önce açıkladım. Hem de genel merkezin önünde bulunan kamuoyu araştırmalarında 14 CHP’li belediye içinde (tüm partilerin seçmenlerinde) Şişli olarak 2. sırada yer alıyorum. (Danışmana sormamız üzerine 1’nci ilçe Kadıköy’müş.)
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Şişli’de Sarıgül karşısında seçimi alabilecek en güçlü aday benim. Buna rağmen köşenizde başka adayların isimlerini veriyorsunuz. Ben bunu İnönü soyadına karşı olan alerjinize bağlamak istemiyorum. Siz yıllardır ilgi ve beğeni ile izlediğim bir gazetecisiniz, bugüne kadar çeşitli yazarlardan gelen yorumlara cevap verme gereği de hissetmedim. Ancak son yıllarda ülke çapında aileme karşı yapılan saldırıların bilerek ya da bilmeyerek bir parçası gibi görünmeniz beni fazlasıyla üzdü.”
BEŞİKTAŞ ADAYI ERDOĞAN TOPRAK’IN YAKINI
BAHÇELİEVLER örgütünün üyesi olan Rıza Akpolat’ın (37) Beşiktaş’a aday yapılması tam bir skandal olarak nitelendiriliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, beyaz eşya bayiliği işine Bahçelievler’de başlamış, Rıza Akpolat’la inşaat işlerinde Beşiktaş’ta tanışmış. Beşiktaş’ta ne işi vardır? O örgüte yazık değil midir? Toprak, “Benim evladım gibidir” dediğine göre ben de “Oturduğum Beşiktaş’ta yakın dostum olan Nasuh Mahruki’nin aday olmasını istiyorum” diyebilir miyim?
KERİMOĞLU’NUN MİTİNGİNE TAŞIMA ADAM GELECEK
BAKIRKÖY Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilen Bülent Kerimoğlu yarın Özgürlük Meydanı’nda, şimdiye kadar hiç yapmadığı ‘halk buluşması’ etkinliği yapacak. Ancak Ankara’ya gösterilen tepkiler karşısında vatandaşların bu mitinge katılmayacağını düşündüğü için başta Ordular Platformu’ndan olmak üzere, çeşitli ilçe ve mahallerden adam gönderilmesi için ricacı olduğu bildiriliyor. Kerimoğlu’nun geleceklere ‘sürpriz’ vaatleri de var.
ESKİ Bakırköy Belediye Başkanı, CHP’den iki dönem belediye başkanlığında bulunan Ateş Ünal Erzen’in İYİ Parti ile adaylık üzerinde anlaştığı belirtiliyor.
SON 24 SAATTE NE OLDU
Kemal Bey kulaklarını tıkamış
CHP üyelerinden o kadar çok sitem alıyoruz ki... Eleştirileri şu noktalarda odaklanıyor: Genel merkez artık bu çekişmeyi bıraksın, bu cumartesi (yarın) en batıdan en doğuya, Çemişkezek’ten Keşan’a kadar bütün adaylarını tespit etsin. Artık partililer sahaya insin. Seçime iki ay kaldı, sizler dört aydır bir işi beceremediniz, aday adaylarını birbirlerine düşman ettiniz. Ne yazık ki yakınmalara karşı Kemal Bey kulaklarını tıkamış. “Yeter artık!” diyoruz. Eleştirilerin devamı var:
Kılıçdaroğlu ‘parti içi demokrasi’ sözünü beğeniyor ama yönetimi delegelerle demokrasi dışı ilişkilerde bulunuyor. Çünkü bütün MYK üyeleri kendilerine ‘yandaş belediye başkanı’ seçiyor, meclis üyesi seçiyor, il genel meclisi üyesi seçiyor. Seçiyor, seçiyor da ‘halkı’ ve parti üyesini görmüyor.
Büyük hatalar sonucu kamuoyunda yıpranıyorsunuz. Bu demokrasi değil, bütün adayları siz saptıyorsunuz. Bir parti genel başkanı bunları yapamaz; gelecek seçimlerde bunun hesabı sorulur, göreceksiniz.
KADIKÖY’DE YENİ İSİM
CHP’de geçen haftaki PM toplantısında, üyelerden biri “Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Bey’in yolsuzluğu yok. Sayın Genel Başkan, siz neden istemiyorsunuz kendisini” dediğinde Kılıçdaroğlu “Aykurt konusu benim için kapanmıştır. Çünkü hiçbir dediğimi yapmadı” diyor. PM’ye sunulan “10 Aralıkçı” ekipten Kadıköy için önerilen Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da oylama sonucunda adaylığı hukuken düştü. (Sabih Kanadoğlu’nun yorumuyla) Şu an geriye tek güçlü aday, 15 yıl Kadıköy’de başkan yardımcılığı yapan işadamı Mustafa Demircan kaldı. Kadıköy’ün, Şişli’nin seçmen profilinin çoğu aydınlardan oluşuyor: Caddebostan, Suadiye ile Maçka ve Teşvikiye’de nasıl bir aday profili tespiti gerektiği düşünülmüyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY KRİTERLERİ NEDİR
Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart için iki kriteri var:
1- Hangi kurultay delegesi olağanüstü kurultay için Muharrem İnce’ye imza vermişse, aday gösterilmeyecektir.
2- Hangi delege olağanüstü kurultay için imza vermemişse aday gösterilmiştir, hem de kazanılacak yerlerden...
Görünen odur ki namuslu adaylara sahip çıkılmıyor.
CHP’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE
CHP Genel Merkezi farkında mıdır?
Adaylık için aday adaylarından 5-10 bin lira alındı.
Belediye ve il genel meclisi üyelikleri için ödenen bedelleri de düşünün.
Genel Merkez ne diyordu? “Ben adayları sandık koyup seçeceğim. Eğilim yoklaması yapacağım.” Ancak bunların hiçbiri dikkate alınmadı.
Yarın, oylama biçimi bakımından usule uyulmaması, usulsüz olarak adaylıkları belirlenmesi nedeniyle yargıya gidilirse ne olacak?
CHP birçok yerde adaysız kalabilir.
İLAÇ SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR
PİYASADA ilaç bulunmuyor. Soru şu: Soğan stokçuları tamam da ‘ilaç lobisi’ ne olacak? Nedeni de ilaç sektörünün büyüklerinin 21 Şubat’ta yapılacak kur ayarlamalarını beklemeleri. Mutfak soğanı bekler de hasta ilacı beklemez! Baki BALCI
HAYRİ İNÖNÜ’NÜN ALINGANLIĞI
ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Şişli’de büyük kapışma” yazısı üzerine basın danışmanı aracığıyla dün şu açıklamayı gönderdi:
“Yalçın Bey, burada 5 senedir bir mafyaya karşı mücadele ederek belediye başkanlığı yapıyorum. Şişli’nin 500 milyon dolarlık mülkünü almak için uğraşıyorum. Bu da yetmiyor... Belediyecilik hizmetleri konusunda hiçbir belediyeden geri kalmayan standartta çalışmalar yapıyorum. Bunu benim anlatmama gerek olmamalıydı, sizlerin bilmesi gerekiyordu. Benim işim yapmak, sizin işiniz bunları incelemek. Aday adaylığımı aylar önce açıkladım. Hem de genel merkezin önünde bulunan kamuoyu araştırmalarında 14 CHP’li belediye içinde (tüm partilerin seçmenlerinde) Şişli olarak 2. sırada yer alıyorum. (Danışmana sormamız üzerine 1’nci ilçe Kadıköy’müş.)
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Şişli’de Sarıgül karşısında seçimi alabilecek en güçlü aday benim. Buna rağmen köşenizde başka adayların isimlerini veriyorsunuz. Ben bunu İnönü soyadına karşı olan alerjinize bağlamak istemiyorum. Siz yıllardır ilgi ve beğeni ile izlediğim bir gazetecisiniz, bugüne kadar çeşitli yazarlardan gelen yorumlara cevap verme gereği de hissetmedim. Ancak son yıllarda ülke çapında aileme karşı yapılan saldırıların bilerek ya da bilmeyerek bir parçası gibi görünmeniz beni fazlasıyla üzdü.”
BEŞİKTAŞ ADAYI ERDOĞAN TOPRAK’IN YAKINI
BAHÇELİEVLER örgütünün üyesi olan Rıza Akpolat’ın (37) Beşiktaş’a aday yapılması tam bir skandal olarak nitelendiriliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, beyaz eşya bayiliği işine Bahçelievler’de başlamış, Rıza Akpolat’la inşaat işlerinde Beşiktaş’ta tanışmış. Beşiktaş’ta ne işi vardır? O örgüte yazık değil midir? Toprak, “Benim evladım gibidir” dediğine göre ben de “Oturduğum Beşiktaş’ta yakın dostum olan Nasuh Mahruki’nin aday olmasını istiyorum” diyebilir miyim?
KERİMOĞLU’NUN MİTİNGİNE TAŞIMA ADAM GELECEK
BAKIRKÖY Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilen Bülent Kerimoğlu yarın Özgürlük Meydanı’nda, şimdiye kadar hiç yapmadığı ‘halk buluşması’ etkinliği yapacak. Ancak Ankara’ya gösterilen tepkiler karşısında vatandaşların bu mitinge katılmayacağını düşündüğü için başta Ordular Platformu’ndan olmak üzere, çeşitli ilçe ve mahallerden adam gönderilmesi için ricacı olduğu bildiriliyor. Kerimoğlu’nun geleceklere ‘sürpriz’ vaatleri de var.
ESKİ Bakırköy Belediye Başkanı, CHP’den iki dönem belediye başkanlığında bulunan Ateş Ünal Erzen’in İYİ Parti ile adaylık üzerinde anlaştığı belirtiliyor.
SON 24 SAATTE NE OLDU