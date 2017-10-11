Kebapla ne iyi gider

ADANA’da ‘Lezzet Festivali’ için valilik ve büyükşehir belediyesi başta gazeteci olmak üzere çok sayıda resmi konuk çağırmıştı.

Gazetecilerin dışında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak yüzlerce ‘damak sevdalısı’ Adana’ya koştu, çeşitli lezzetleri tattı. Adanalı, bizim ‘Adana kebabı’ diye bildiğimiz kıymadan yapılan kebaba sadece ‘kebap’ diyor. Bu kebabın lezzetini tartışmaya gerek yok; iş kebap çeşitlerine ve diğer lezzetlere geldi mi, Gaziantep, Urfa ve Hatay’da durmak lazım. Adana’nın mutfağını daha çeşitlendirmesi gerekiyor. Üç gün içinde hep ‘kebap’ yemek olmuyor; başka tatlar ve çeşitler arıyor insan... Belki evlerin mutfağında bu çeşitler vardır ama vitrine ‘çıkarıp’ bilinir hale getirmek de gerekiyor sanıyoruz. Zengin mutfağını güçlü bir şekilde dünyaya tanıtmak gerekiyor. Biz bunu hissettik; hele ünlü şeflerin gastroshow’ları, Adana’nın lezzetiyle ünlü onlarca işletmesinin ‘efsane’ tatları iki gün içinde perhizi alıp götürdü.

Bici bici, şalgam suyu, aşlama, şırdan, kelle paça, halka tatlısı...

“Kebap Adana’da yenir...” Bu yetmiyor aslında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün vurguladığı şu sözler dikkat çekiciydi: “Hayalim odur ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kurtuluş ilhamını veren Adana, kültür ve sanatın başkenti olsun. Adana festivallerin, karnavalların, sosyal ve kültürel faaliyetlerin şehri olsun.”

CÜNEYT ASAN’DAN ET SHOW

Festival mangalın yakılması ile başladı; aşçılar korteji geçiş yaptı; Günaydın Et’in kurucu ortağı Cüneyt Asan mangal başında ‘et show’ sundu. Hazer Amani, Aydın Demir, Yunus Emre Akkor, Asuman Kerkez sunumlarını yaptı. Söyleşi/panelde Adnan Şahin, Dilara Koçak, Osman Serim, Ender Şire, Yasemin Pirinçcioğlu... Aralarında Haşim Demirtaş, Şevket Azboy, Erman Özsarıkçı’nın bulunduğu Çukurova/Adana Aşçılar Dernekleri atölye sahnesinde yerel yemeklerin yapımını gösterdi. Gastro/sahnede; Arnaud Declercq, Sahrap Soysal, Aydan Üstkanat, Ebru Baybara Demir; söyleşi/panelde Nurettin Çelmeoğlu, Tuncay Odabaşı, Ayşin Işıkgece, Nilhan Aras, Osman Serim, Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Ahmet Uhri, Nedim Atilla’nın göçle zenginleşen Adana mutfağı konuşması ilginçti.

(YARIN: ABB Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye’nin 5. büyük köprüsünün adını ‘Devlet Bahçeli’ koyduklarını belirterek “Genel Başkanımızın, devlete ve hükümete desteğinin, sadece terör ve dış tehditler konusunda olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.)

GÜNÜN SÖZÜ

“Atatürk’ün sofrasından hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici

anılar, yaşama ve insanlığa dair nice değerli dersler kalmıştır.” Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

SAMAN FİYATLARI CEP YAKIYOR

SAMAN fiyatları buğday fiyatları ile yarışıyor. Şu anda buğdayın tonu 800-900 TL. Saman fiyatlarının ise bu sezon tonu 350-400 TL’den başlamış, şimdilerde 700 TL’lere ulaşmış. Güney Haber’de bir üretici “700 TL’den saman alıp uzun vadede hayvan beslenemez. Eğer beslenirse etin kilosunun 100 TL olması gerekir” diye yakınıyordu.

BUGÜN ‘DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 2011 tarihli toplantısında, kız çocukların çocuk haklarından eşit olarak yararlanmalarını, haklarını kullanma fırsatını elde etmelerini sağlamak üzere 2012 yılından itibaren her yıl 11 Ekim günlerini ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ ilan ettiğini biliyor musunuz?

İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu, 1012’den beri ‘Çocuk Gelinler’, ‘Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar’, ‘Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi’, ‘2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü’nün ana konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu yıl da tüm dünyada ‘Kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi’ konusu ele alınacak. İKBB olarak çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun % 29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz; cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi, kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılması, son 6 yılda 232 bini aşan çocuk evliliklerin önlenmesi, kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.”

Aynı konuda Aydın Doğan Vakfı’nın, İstanbul Hilton’da ‘Dünya Kız Çocukları Günü Uluslararası Konferansı’nda UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNFPA Türkiye Temsilcisi Azerbaycan ve Gürcistan ülkeleri direktörü Karl Kulessa, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Vekili, Türkiye Temsilcisi Vekili Alia el Yassir ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı konuşacaklar.

BİLİYOR MUSUNUZ

- 6. CUMHURBAŞKANI Fahri S. Korutürk’ün 30’uncu ölüm yıldönümünde; 12 Ekim Perşembe Ankara’da devlet töreniyle, ertesi günü Kadıköy Gençlik Sanat Merkezi’nde ‘6. Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk Karikatür Sergisi’yle, ayrıca Kemah’taki farklı tören ve etkinliklerle anılacağını....

- DİL Derneği ve Bakırköy Belediyesi’nin düzenledikleri ‘Söylev’in 90. yıldönümü’ etkinliğinin 14 Ekim Cumartesi 19.00’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını...

- 10 EKİM 2005 tarihinde aramızdan ayrılan Attilâ İlhan’ın, Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı işbirliğiyle bugün 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilecek bir törenle anılacağını...

‘ATATÜRK’ÜN AKRABALARI GELMİŞ’

- 11-13 Nisan 2018’da İstanbul’da yapılacak olan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi için Moğolistan’a giden Marmara Grubu Vakfı’nın Dr. Akkan Suver, Şamil Ayrım ve Fatih Arslan’dan oluşan heyet, temaslarına başlamadan önce başkent Ulanbatur’da, şehri bir baştan bir başa kesen Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Okulu’nun önündeki Atatürk büstüne çiçek koydu.

Fotoğraf çektirirken beklenmedik bir olayla karşılaştılar. Bahçede bulunan çocukların bazılarının bağıra çağıra yanlarına geldiğini gören Akkan Suver ve Şamil Ayrım, rehberlerine “Neler oluyor?” diye sorduklarında, çocuklar bacaklarına ve ellerine sarılmışlardı. Rehber gülerek çocukların “Atatürk’ün akrabaları gelmiş!” diye bağırdıklarını söyledi. Kendiliğinden oluşan bu tablo sonrasında Türk heyeti, çocukların heyecanını paylaştı. Dr. Suver ve Ayrım çocuklarla fotoğraf çektirdi.