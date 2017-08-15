FORBES’in ‘İş yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler’ arasında 81 il içinde 50’nci sırada Kastamonu... Karabük 20 sırada, Sinop 42, Çankırı 52, Çorum da 60’ıncı... Bunlar anlatacaklarımızın bir kıyası olabilecek sizlere.

İstanbul’dan işadamı dostlarla; esasında İnebolulu mimar Ahmet Erkurtoğlu, Sedat Mican, Mehmet Maranki ile önce Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu ile tanıştık. Osmanlı’dan kalan ne kadar güzel taştan yapılmış bir belediye binası var.

İzmir’de Güzel Sanat Lisesi Müdürlüğü’nden AKP adayı yapılmış; iki dönemdir de kazanıyor. Daha sonra da İnebolu Belediye Başkanı MHP’li ‘tatlı bela’ Engin Uzuner’i, önceki gün de Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan’ı ziyaret ettik. Erdoğan, bir süre önce vefat eden Rıdvan Oyar’ın yerine seçilmiş, AKP’li Başkan, Çanakkale Şehitleri için yapılan yeni şehitliğin restorasyonunu yaptıracaklarını söylüyor. Bölgede çok sevilen rahmetli başkanla Güneydoğulu bir şehit yan yana yatıyor. Mimar Erkurtoğlu’ndan bilgi aldı AKP’liler. AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü gelmişti. Çanakkale’de ne kadar çok Kastamonulu şehit varmış; şimdiki ‘şehitlerle’ eş tutulmasın onlar...

KASTAMONU PAZARI

Kastamonu’dan İnebolu’ya inerken doğaya bayıldık. İstanbul’da her hafta sonu kurulan Kasımpaşa, Balat, Esenler gibi ‘pazarların’ ürünlerinin nerelerde üretildiğini gördük. Cumartesi akşamı hareket ediyorlar; etinden yumurtasına, meyvesinden mantarına kadar... Boşalan köyler için önemli bir gelir kaynağı...

Kastamonu’da 19 ilçenin 19’unda da farklı özellikleri var. Bunlar Kastamonulu olmayanlar tarafından pek bilinmiyor.

Kastamonu’nun geri kalmış bir il olmadığını buraya gelince anlıyorsunuz. Temel sorunlardan biri tanıtım. Hesap yapılıyor; buraya gelen her turistin alacağı bir kilo siyez bulguru veya bir demet sarmısak artı bir değer ifade ediyor. (Bazı uyanıklar Çin sarmısağını getirmiş ama tadı tutmuyor. Bir de ‘siyah sarmısak’ çıkmış; KOSGEB projesi kapsamında İÜ Eczacılık Fakültesi’nde fermante edilerek piyasaya çıkarılmış.)

Kastamonu’da üretilmiş hediyelik eşya sektöründen daha önemlisi de pastırması ve yemekleri. Mehmet Yaşin ve Vedat Milor’a duyururuz. Münire Sultan Sofrası’ndan Yavuz Emen duyuruyor. Onlara, pastırmalı ekmek aldı başını gidiyor diyorum.

Siyez buğdayı unundan yapılan yoğurt tatlısını ve ekşi elmalardan yapılan ‘eğşi’ hoşafını tattırmak isterim.

LİMAN VE İNEBOLU YOLU

İnebolu-Kastamonu yolu hem ekonomi hem de turizm açısından önemli. Bir kere İnebolu’ya, Ankara’dan üç saatte denize ulaşılabilecek. Bu yolu kim yapıyor? Mehmet Cengiz... Sadece yol değil tüneller yapmış, özelleştirmeden bakır madeni ve ‘ünlü’ İnebolu limanını almış. Bunların öyküsü uzun.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’den aktarıyoruz: Kastamonu-İnebolu yolu projesinin ihalesi en düşük teklifi veren 1 milyar 380 milyon liralık teklifle Cengiz İnşaat-Özaltın İnşaat ortaklığında kalmış. Beş yılda tamamlanması bekleniyor. Projede 14 km çift tüp tünel yapılacak. Geçenlerde yine Cengiz İnşaat’ın yaptığı Ilgaz Tüneli’nin neredeyse 2.5 katı büyüklüğünde olacakmış. Boğaz Köprüsü büyüklüğünde bir de viyadük varmış projede... Karadeniz sahil yolu da bu vesile ile gündeme getiriliyor gene. Artvin’den gelmiş, Sinop’a kadar dayanmış. İstanbul’dan gelen yol da Amasra’ya kadar ulaşmış; ama Amasra ve Çatalzeytin arası olduğu gibi duruyor. Bir an önce halledilmesi gereken bir sorun. Ama çok maliyeti var bu işlerin!

MEHMET CENGİZ’İN YATIRIMLARI

CHP İnebolu İlçe Başkanı Faruk Öz, İnebolu liman ihalesinin Danıştay tarafından 2 Mart 2017’de yürütmenin durdurulması kararını verildiğini, 3 Nisan’da taraflara tebliğ edildiğini hatırlatırken, İnebolulular için hayati önem arz eden bu durumu haziran sonlarında öğrenebildiklerini belirtirken, “Sorularımıza açık yanıtlar alamıyoruz. Çünkü hedefte İnebolu’nun kalkınması değil, yatırımcı firmanın (Eti Bakır AŞ) menfaatleri var. Artan kapasitesiyle İnebolu Limanı sadece Eti Bakır AŞ’nin kendi ihtiyaçları için mi kullanıma açık olacak, yoksa ihtiyaç duyan diğer sektörlere de yükleme boşaltma hizmeti verecek midir?”

Küre’den İnebolu’ya karayoluyla nakledilecek olan bakır madeninin boru hattıyla nakli kapsamında ormanlık alandan yapılacak boru hattı da inşa edilebilirmiş. Mehmet Cengiz’in projelerinin ÇED dışı kaldığını biliyoruz, Artvin’deki gibi. Özelleştirme sonunda İnebolu Limanı’na 49 yıllığına sahip olan Eti Bakır AŞ bu limanı İnebolu limanı mı yapacak, yoksa kendi kendisine İnebolu’da bir liman mı inşa edecektir? Soran böyle soruyor. AKP Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ise şöyle karşılık veriyor:

“İnebolu Limanı satış ihalesi ve İnebolu yolu projesi konusunda ‘Ülkemizin önünü açan birçok projede olduğu gibi ufak tefek pürüzler olabilir, bunlar aşılabilir.”

Yürütmeyi durdurma kararını panik havası yaratmamak için açıklamadıklarını da ekliyor. İyi ki gazeteciler var, İnebolu’da...

AKP Milletvekili Murat Demir ile İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner arasında liman konusunda zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. İptal kararına mutlu olanlar da var, üzülenler de.

Şimdi sıra, Kurtuluş Savaşı sırasında silah, cephane ve mühimmatı Anadolu’ya ulaştıran TBMM’nin beyaz şeritli madalya verdiği, Mustafa Kemal’in cephede “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” dediği ‘Gazi’ İnebolu’da.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünya’nın en güzel domatesi (ve de lezzetiyle) Değirmenköy’de yetişen ünlü domatesimizdir.” (Silivri Belediye Başkanı Özcan IŞIKLAR)

KÖÇEK OYUNU DA ‘TU KAKA’ EDİLİYOR

KASTAMONU yöresinde son zamanlarda geleneksel ‘Köçek Oyunu’nun kaldırılıp kaldırılmaması tartışma konusu olmuş. Kastamonu Belediye Başkanı AKP’li Tahsin Babaş, kent merkezindeki düğünlerde köçek oyununu yasaklamış. Yeni İnebolu’daki bir haberde ise, Çatalzeytinli işadamı İsmet Küçük “Sayın Başkanımıza buradan selam yolluyorum, çok teşekkür ederim. Tabii ki davulumuz var, zurnamız var, bunları değiştiremeyiz. Ama lütfen düğünlerimizde köçek işini kaldıralım” diyor.

İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ise cumartesi gecesi İnebolu yüzme ekibini ağırlarken, onlara bölgenin en önemli sanatçısı ‘Kemaneci Murat’ı sahneye çıkarttı.

MESAJ PANOSU

- ORDU Ünye Çamlık’a yapılanları okuyunca bizim Giresun Valisi ile Belediye Başkanı gece beldemiz Çavuşlu’yu (Görele) ziyaret ederlerse burada oturanların neler çektiğine, zehir soluduğuna tanık olurlar. Vatandaş bu çöplüğü burada istemiyordu; sizler inat ettiniz yaptınız. Hadi çözüm bulun bakalım, bizi boğulmaktan kurtarın! Ş.K.