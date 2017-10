Karslı Sezai Yazıcı 10 yılda hazırladı: ‘Ani Harabeleri’ kitabı çıktı

Onlarca medeniyete beşiklik etti. Sultan Alp Arslan’ın 1064 yılında Ani fethini anlatan tarihçiler ondan 100.000 nüfuslu 1001 kiliseli şehir olarak söz eder. Yaptığı kazılarla kenti ortaya çıkaran Nikolay Marr Ani’deki çok kültürlülükten derinden etkilendi. Ani, Kars ili içerisinde Türkiye-Ermenistan sınırını çizen Arpaçay’ın yanı başındadır. Kimilerine göre “ölmeden önce gezilmesi gereken yüz yer” arasındadır.

Uzmanlar, Türkiye’de Ani üzerine yapılan çalışmaların son derece sınırlı olduğunu belirtiyor, bunların da genellikle belli bir dönemi kapsayan ‘Tarih çalışması’ ya da farklı konulardan söz eden rehber kitaplar olduğunu söylüyor. Bu alanda monografi niteliğinde yani sadece belli bir konuyu odaklanarak yapılmış inceleme yok denecek kadar az. Sezai Yazıcı’nın Ani kitapları bunun ilk örneği olmaya aday.

Yazıcı, kamuda yöneticilik yapmış, genç yaşta emekli olmuş bir bürokrat. Kars’ta yaşıyor. Bölge tarihi ve sorunları üzerine araştırmalar yapıyor. Mütevazı ölçüleri aşan bir arşive sahip. On yıldır Ani üzerine yaptığı çalışmalar Serhat Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle dört kitap olarak yayınlanmış.

Sezai Yazıcı’nın kitapları: 1. Ani Kaynakça [Ani Bibliography], 2. Ani Sırları [Secret of Ani], 3. Seyyahların Gözünden Ani ve 4’üncüsü de bunun İngilizce çevirisi olan Ani Through of Travelers başlığını taşıyor. Kitaplar yaklaşık 1200 sayfadan oluşuyor.

Ani Kaynakça adli kitapta Ermenice, Rusça ve Arapçanın da olduğu 2029 kaynağın künyesi yer almış. 225 madde başlığı altında, Ani’deki dönem, zaman ya da olaylarla ilgili olarak şimdiye kadar pek rastlanmayan bir kronoloji hazırlanmış. Ani Sırları başlıklı kitapta yeraltı sırları, fetih sırları, köprü sırları ve sur sırları üzerinde duruluyor.

Seyyahların Gözünden Ani adlı kitapta 42 seyyahın izlenimlerine yer veriliyor. Yazıcı, bu kitapta ilk kez kayıp bir günlüğün izini sürerek Manuçehr Camisinin duvarına hak edilen Ebu Said Bahadır Hanın fermanını Rus doğubilimci Nicolai Khanikof’tan on yıl önce Fransız Eugene Boré tarafından okunduğunu açıklıyor.

Sezai Yazıcı’nın Ani kitapları yurt içinde yurt dışında Ani’ye ilgi duyan herkes tarafından okunmalı ve incelenmelidir.

KÜLTÜRLERARASI İletişim ve İşbirliği Merkezi (Necdet Saraç) ve Siyah Beyaz Yayınları’nın (Murat Kaplan) Çorlu Ticaret Ve Sanayi Fuarcılık Anonim Şirketi ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bugün başlayıp pazar günü bitecek “Trakya Kitap Ve Eğitim Fuarı” organizasyonundan yapılan müdahalelerden dolayı çekildiklerini açıkladılar.

Açıklamada; “Kayseri’de saldırıya uğrayan İlahiyatçı İhsan Eliaçık’ın, düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü kapsamında ‘Onur Konuğu’ ilan etmemiz bazı çevreleri rahatsız etti. Fuara iki gün kala Trakya Kalkınma Ajansı fuara vereceği desteği iptal etti. Şirket de bir açıklama yaparak fuarın Eliaçık’la bir ilgisi olmadığını söyledi. Bunun yanlış bir tutum olduğunu söyledik ve etkinlikten çekildik” dedi.

Necdet Saraç “Kitap fuarları farklı görüşlerin, farklı kültürlerin buluşması gereken ortam olması gerekirken, buralarda da dayatmaları kabul etmek mümkün değildir. Ne Eliaçık için, ne de fuara davet ettiğimiz bir başka yazar veya konuk üzerinden pazarlık yapmayı reddederiz. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yana olan herkesi de dayatmalara karşı ortak tavır almaya ve dayanışmaya davet ederiz.”

TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım’ın, “Bu yılın saygın bilim ve siyaset insanı Prof.Dr Erdal İnönü’nün aramızdan ayrılışının 10. yılı olduğunu belirterek “onu anmak ve bize bıraktığı mirası daha ileriye taşımak üzere cumartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de “İnönü’nün İzinde Siyasette Uzlaşma Kültürü’ başlıklı bir toplantı düzenleyediklerini duyurduğunu...ADANA Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın, Çiçekli mahallesinde (köyü) ünlü Şiraz narının tanıtılması için 1. Nar Festivali’nin cumartesi günü yapılacağını bildirdi ve bölgelerinde 3 bin dekar nar ekildiğini, bu sezon 10 bin ton ürün alınacağını belirterek amaçlarının nar üreticisini teşvik etmek olduğunu söylediğini... NAFİ Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülleri’nin 2 Kasım’da A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapılacak törenle verileceğini... FIRAT Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından Elazığ’da “130 yıllık Elazığ basın tarihinden unutulmayan manşetler sergisi” düzenlendiğini, cemiyet başkanı gazeteci Mehmet Topal’ın “Geçmişte Elazığ’ın gazeteleri hangi sorunları gündeme getirmişler, bu sorunlar çözümlenmiş mi, bugün hala yerinde duruyor mu, onları mukayese etmek amacıyla bu sergiyi düzenledik…” dediğini... VP Gene Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın, KRT’de yaptığı söyleşide Melih gökçek ile ilgili olarak bazı savcıların dosya hazırlığı içinde olduğunu öne sürdüğünü...

KAMUOYUNDA büyük tartışmalara neden olan 3 dönemdir Beşiktaş’ın meclis üyesi olan AKP’li İsmail Akyıldız’a ait olan Akmerkez’in önünden Zorlu’ya çıkan 18.000 m2 arsada yapılan plan değişikliği 10 yıllık bir süreçten sonra İBB Meclisinde oy çokluğu geçti; sahibi de mutlu sona ulaştı.

CHP genel Merkezi ve il başkanlığının aksi görüşlerine karşın Beşiktaş Belediye Meclisi 1/1000 ölçekli plan değişikliğini oybirliği ile kabul etti. Bazı CHP’li meclis üyeleri evet oyu vermemek için meclise katılmadıkları dikkat çekti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tepkiler karşısında planı Meclise havale etti. (Hazinedar bu dosyayı göndermeseydi, İBB bunu resmen yapma hakkına kavuşuyordu. Ancak bu hakkı genellikle kullanmıyor.) İBB Meclisi’nde ise CHP’li belediyenin aldığı karara red oyu verdi. Dosya, AKP’lilerin oylarıyla geçti... Gelin görün ki, Beşiktaş’ın WEB sitesinde çıkarılmadı, kimseninde haberi olmadı. Ancak CHP ‘işi garantiye almak’ için il ve ilçe başkanlığı itiraz etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yanıtlaması istemi ile fındıkta ihracat rakamlarına dair 02.09.2017 tarihinde bir soru önergesi verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önergeye “gizli ve sır” diyerek cevap vermedi. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde başvuruda da bulunan CHP’li Demirtaş’a, İhracat Genel Müdürlüğü’nden de benzer bir cevap geldi. Konuyla ilgili olarak Demirtaş şu açıklamayı yaptı:

- Ülkemizin, fındık üretimindeki dünyadaki bu lider konumuna rağmen, yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyetin, 20 lira olması gereken fındık fiyatının 7-8 liraya düşmesinin sebebinin ortaya çıkması gerekmektedir.

BİMER Kanunu çerçevesinde ve soru önergemizde yönelttiğimiz sorular; kanunların ticari sır olarak nitelendirdiği bilgilerden değildir.

Fındık ihracat rakamları, ihracatı yapan şirketler, ihracat yapılan ülkeler gibi verilerin istenmesi, bir şirkete ait bilgileri öğrenmek amacı ile değil Türkiye’nin fındık ihracatında tekelleşmenin önlenmesine yöneliktir.

- Hiçbir şey kamuoyunun bilgilenme hakkının önünde değildir. Şayet, fındık ihracatına dair bilgiler, tek bir şirkete ait bilgiler ise bu durum, milletin temsilcisi olan milletvekilinin ve kamuoyunun bilgilenme hakkının önünde değildir. Türkiye’nin dünya üretimindeki yeri ve ihracat rakamları değerlendirildiğinde fındık ile ilgili ihracat verilerinin kamuoyu ile paylaşılmaması kabul edilemez. Zira fındık ihracatına ilişkin veriler geçmişte açıklanmıştır. Bu durumda, kamuoyunun menfaat ve bilgilenme hakkı, bir şirketin (Ferrora)

menfaatlerinin önünde tutulmuş olmaktadır.

Çünkü Haziran 2017’de, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları ödül töreninde, Fındık ve Mamulleri Sektöründe 2016 yılının ihracat rekortmeni olarak İtalyan Şirketi Ferrero’ya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından ödül verildi.

Türkiye’nin ihracat rekortmeni olan İtalyan firması Ferrero’yu bakanlık mı koruyor?

istanbulgercegi.com Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş, Can Ataklı’nın hazırlayıp sunduğu Yazı işleri programına konuk olarak katıldı. İmambakır Üküş, “Belediyelerde olan sivil darbedir. Tehdide boyun eğen başkan istifa ediyor. AKP bugüne kadar sandık eşittir demokrasi derdi. Aynı milli irade şampiyonları seçimle geleni talimatla alıyor” ifadelerini kullandı. Üküş’e göre, sırada Denizli, Antep, Konya var. Hayır oylarının yüksek çıktığı yerlerin tamamında büyük tasfiye yapılacak.

Üküş özetle şunları söyledi:

- CHP, sol kesim sorgulama yapmalı. Senin kadrolarının bu kesimde demek ki bir inandırıcılığı yok. Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin ya da solun doğrudan ilişkin kurduğu kesimlerle görüşmüyoruz. İnsanlar tepkili ama sana güvenip sokağa çıkmıyor.

- FETÖ’yle mücadelede samimiysen Topbaş, Gökçek çoktan cezaevinde olmalıydı.

- FETÖ’ye karşı mücadele yürütülmeli. Bugüne kadar yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında çok küçük. Esas FETÖ’cüler yargı önüne çıkmış değil. Gariban memuru, yasal kurulmuş sendikaya üye oldu diye, Bank Asya’ya çocuğunun okul taksitini yatırdı diye alıyorsun. (İstifa eden belediye başkanlarının yargılanmaması) 150 binin üzerindeki kamu çalışanına bu hakkı niye tanımadın? FETÖ’ye en büyük yardım ve yataklık edenler büyükşehir belediye başkanları.

- (FETÖ’nün) 200 milyar dolarlık mala el kondu dediler. Bu mal FETÖ’nün eline nasıl geçti? Milyar dolarlık arsaları bir liraya FETÖ’ye bunlar peşkeş çekti.

- Devletin de AKP’nin gücü de garibana yetiyor”

- FETÖ’ye şu kadar liralık yardım etti denilip tutuklanan bir tane belediye başkanı yok.

- OHAL olmazsa AKP yönetemez. OHAL sopası olmasa Gökçek, Topbaş, Altepe istifa eder miydi? Etmeyince İçişleri Bakanı gerekeni yapacağız, dedi.

- AKP’nin 7 Haziran’dan bu yana topluma vaat ettiği tehdit, baskı, şantajdan başka bir şey yok.

- Recep Altepe (Bursa) ‘ben bağımsız seçilirim’ diyecek kadar kendine güveniyor. Edip Uğur (Balıkesir)‘ben olmasam AKP olmaz’ tavrında.

- Bütün belediyelere imar uygulamaları için müfettiş göndereceklermiş. İstanbul’da hiçbir imar uygulamasında ilçe belediyelerinin yetkisi yok ki. Yetki büyükşehirde. Büyük yağma talan projelerini bakanlıktan izinle yaptılar. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ‘Ben talimatla yaptım’ diyor. Bakanlık, Turizm Bakanlığı, TOKİ, Kiptaş imar yapıyor. Her şey talimatlarıyla yapılıyor. İmarla ilgili yürütülen bu tartışmalarda büyük bir yağma ve talanın önünü açmaya çalışma var. ‘Belediyeler bu suçları işliyor imar yetkisini, denetimleri tamamen bakanlığa bırakalım’ diyor. Bunu herkes görüyor.