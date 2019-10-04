Karadeniz zehirleniyor

Yabancı şirketlerin yurdumuzda doğayı, yeşili katleden siyanürle altın arama hevesleri bir türlü bitmek bilmiyor.
Tepkilere aldırmaksızın bildiğini okuyan şirketler gözünü bu kez Samsun’a dikti. Kanadalı madencilik firması Eldorado Gold Corporation, Türkiye’deki uzantısı Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kavak ile Havza ilçeleri arasındaki Şahin Dağları’nda altın madeni arayacak. Ruhsat alan şirketin 1975 hektar alanda yapılacak çalışmaları Ekim 2024’e dek sürecek.
Kazdağları’na benzer şekilde çok büyük alanı kapsayacak çalışmalar sonucunda gürül gürül akan, karpuz çatlatan yayla suları içilemez hale gelecek.
Fatsa’nın Yukarı Bahçeler Mahallesi’nde beş yıl önce başlayan, ormanlık alanı, fındık bahçelerini kel araziye dönüştüren siyanürlü altın arama çalışmaları halkın tepkisine karşın inatla sürüyor. Burada içme suyuna siyanür karıştığı resmi olarak belgelendi. Fatsalılar “Zehirleniyoruz” diye çığırıyor, duyan yok.
Karadeniz’i besleyen, Türkiye’nin dört bir yanına sebze ihraç edilen Çarşamba Ovası’na odun, fındık kabuğu, ağaç kökü ve çeşitli bitkisel atıkların kullanıldığı biyokütle santralı kurmak için ön çalışmalar yapılıyor. İlçe halkının şiddetle karşı çıktığı santralın üretime başlaması ile tarım kısırlaşacak, üretim düşecek, çiftçi ekmeğinden olacak.
Oksijen deposu Karadeniz yeşilinin zehirlenmesi bölge insanını kahrediyor. Siyanürle altın arayanlar ülkelerinde doğaya bu denli tahribat verebiliyor mu acaba? Doğrusu merak ediyoruz..
Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“BEN Türkiye’nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım?”
Bilal Erdoğan
DAVA BİTMEDEN SATILDI
EDİRNE’ye bağlı Uzunköprü’nün Kavacık Köyü’nde çiftçilerin üzerinde hayvancılık yaparak geçimini sağladığı köy merası, karma organize sanayi bölgesi yapılmak için Uzunköprü OSB’ye apar topar satıldı.
OSB’ye karşı köylülerin açtığı dava devam ederken özel idarenin yaptığı satış köylüleri şaşkınlığa uğrattı.
Köylülerin OSB’ye karşı mücadelesi başta köşemizde olmak üzere ulusal ve yerel basın ile televizyonlarda onlarca kez haberlere konu olmuştu. Dava sonuçlanmadan satış yapılmasının altında çok ilginç gelişmelerin yaşandığı belirtiliyor. Bekleyelim bakalım ne göreceğiz.
KONAKLARI KASTAMONU’YU KURTARACAK AMA...
KASTAMONU’da 500 dolayında tescilli konak var. Hepsi Osmanlı ve yakın dönemin örnekleri. Bunlar Safranbolu evlerine ‘rahmet’ okutacak güzellikte... Safranbolu’dakilere ‘ev’ diyorlar, Kastamonu’dakilere ise ‘ağa konağı’ diyorlar. İnebolu’nun limanının güçlü olduğu dönemlerde Kastamonu önemli bir ticaret merkezi olarak biliniyor, İspanya’ya kadar giden ‘İpek Yolu’ bugün ağırlığını yitirmiş. Kastamonu’daki Et Balık Kurumu, SEKA Kâğıt Fabrikası, kendir fabrikası, Orman Entegre Tesisleri niye özelleştirilir? Niye bu akılsızlık, niye göçe neden olunur? Kastamonu Holding bunları almış ama sonra da askeriyeye eğitim için verilmek zorunda kalınmış... Uğurlu, Mazlumcular, İsmail Bey, Şahmeran (Toprakçılar), Kadıoğlu ve Sirkeli konakları Kastamonu için büyük turizm geliri sağlıyor. Büyük çiftlikleri sayarsak: İzbeli, Şadibey, Balabanağa, İksir; Daday’daki at çiftlikleri olarak da Kılıç, Barış, Çömlekciler’in isimlerini verebiliriz. Ilgaz’da artık yatak kapasitesini de yükseltmek gerekiyor.
İzbeli çiftliğinin sahibi 1932 doğumlu Sabiha İzbeli... Yöre hakkında geniş tarihi bilgisi var ve çağdaş bir Türk kadını. Oğlu Serdar İzbeli de hem çiftlik işlerini çeviriyor hem de Kastamonu için canla başla çalışıp herkesin yardımına koşmaya çalışıyor. Kendisi aynı zamanda Kastamonu Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı. Türkiye’de bir marka şehir olan Kastamonu’nun bizde bıraktığı olumlu izlenimler bir-iki makalenin çok ötesine taşıyor.
KİTAPLAR
AHMET Ümit ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ (Yapı Kredi), Nedim Gürsel ‘Mehdi’yi Beklerken İran’a Yolculuk’ (Doğan), Oya Baydar ‘Köpekli Çocuklar Gecesi’ (Can), Selim İleri ‘Bir Gölge Gibi Silineceksin-Çiziktirmeler’ (Everest), Merdan Yanardağ ‘Darbe İçinde Darbe’ (Kırmızı Kedi), Ramis Savaş ‘Elveda Rumeli’ (Çınaraltı), Nezihe Meriç ‘Menekşeli Bilinç’ (Yapı Kredi), Arzu Savaş ‘Alın Mucizesi’ (Bilgi), Şafak Altun ‘Uyumsuzlar’ (Destek), Nursel Duruel ‘Geyikler, Annem ve Almanya’ (Yapı Kredi), Tayfun Uzbay ‘Cehalet Bilimi-Küresel Zeka Algınızı Nasıl Yönetiyor?’ (Destek), Ergun Çağatay ‘Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’ (Eczacıbaşı), Fenomen Tuba Ezici’nin ‘Otuzundan Sonra’ ve ‘Adam Sandıklarımız’ndan sonra yeni kitabı ‘Anlat Sen Seversin Yalanı’ (Olimpos) çıktı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO) yürüttüğü, bünyesinde birçok meslek odası, sendika ve gönüllü kuruluşun yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP), Mersin’de 13 Ekim Pazar 10.00’da Mezitli Belediyesi yeni hizmet binası konferans salonunda ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ etkinliğini gerçekleştireceğini...
SGK verilerine göre Haziran 2018’den Haziran 2019’a toplamda istihdamın 283 bin, KOBİ’lerde istihdam 428 bin azaldığını; sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektörün 451 bin azalışla bina inşaatı sektörü olduğunu; sigortalı çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan illerin 93 bin azalışla İstanbul, 41 bin azalışla Ankara, 34 bin azalışla İzmir, 25 bin azalışla Bursa ve 18 bin azalışla Konya olduğunu...
KAZDAĞLARI’nda protestolara neden olan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin 10 yıllık ruhsat süresinin 13 Ekim’de dolacak olması üzerine çevrecilerin 12 Ekim’de en az 30 bin kişinin katılacağı bir nöbet eylemiyle “Ruhsatı yenilemeyin” çağrısı yapacaklarını...
AFYON, Denizli ve Sivas’tan sonra Balıkesir’in de termal turizm merkezi olması için adaylığa soyunduğunu, 56 ülkeden 300’ü aşkın katılımla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Güre’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nde bölgenin yabancı katılımcılar tarafından oldukça beğeni aldığını...
Karadeniz zehirleniyor
Yabancı şirketlerin yurdumuzda doğayı, yeşili katleden siyanürle altın arama hevesleri bir türlü bitmek bilmiyor.
Tepkilere aldırmaksızın bildiğini okuyan şirketler gözünü bu kez Samsun’a dikti. Kanadalı madencilik firması Eldorado Gold Corporation, Türkiye’deki uzantısı Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kavak ile Havza ilçeleri arasındaki Şahin Dağları’nda altın madeni arayacak. Ruhsat alan şirketin 1975 hektar alanda yapılacak çalışmaları Ekim 2024’e dek sürecek.
Kazdağları’na benzer şekilde çok büyük alanı kapsayacak çalışmalar sonucunda gürül gürül akan, karpuz çatlatan yayla suları içilemez hale gelecek.
Fatsa’nın Yukarı Bahçeler Mahallesi’nde beş yıl önce başlayan, ormanlık alanı, fındık bahçelerini kel araziye dönüştüren siyanürlü altın arama çalışmaları halkın tepkisine karşın inatla sürüyor. Burada içme suyuna siyanür karıştığı resmi olarak belgelendi. Fatsalılar “Zehirleniyoruz” diye çığırıyor, duyan yok.
Karadeniz’i besleyen, Türkiye’nin dört bir yanına sebze ihraç edilen Çarşamba Ovası’na odun, fındık kabuğu, ağaç kökü ve çeşitli bitkisel atıkların kullanıldığı biyokütle santralı kurmak için ön çalışmalar yapılıyor. İlçe halkının şiddetle karşı çıktığı santralın üretime başlaması ile tarım kısırlaşacak, üretim düşecek, çiftçi ekmeğinden olacak.
Oksijen deposu Karadeniz yeşilinin zehirlenmesi bölge insanını kahrediyor. Siyanürle altın arayanlar ülkelerinde doğaya bu denli tahribat verebiliyor mu acaba? Doğrusu merak ediyoruz..
Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“BEN Türkiye’nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım?”
Bilal Erdoğan
DAVA BİTMEDEN SATILDI
EDİRNE’ye bağlı Uzunköprü’nün Kavacık Köyü’nde çiftçilerin üzerinde hayvancılık yaparak geçimini sağladığı köy merası, karma organize sanayi bölgesi yapılmak için Uzunköprü OSB’ye apar topar satıldı.
OSB’ye karşı köylülerin açtığı dava devam ederken özel idarenin yaptığı satış köylüleri şaşkınlığa uğrattı.
Köylülerin OSB’ye karşı mücadelesi başta köşemizde olmak üzere ulusal ve yerel basın ile televizyonlarda onlarca kez haberlere konu olmuştu. Dava sonuçlanmadan satış yapılmasının altında çok ilginç gelişmelerin yaşandığı belirtiliyor. Bekleyelim bakalım ne göreceğiz.
KONAKLARI KASTAMONU’YU KURTARACAK AMA...
KASTAMONU’da 500 dolayında tescilli konak var. Hepsi Osmanlı ve yakın dönemin örnekleri. Bunlar Safranbolu evlerine ‘rahmet’ okutacak güzellikte... Safranbolu’dakilere ‘ev’ diyorlar, Kastamonu’dakilere ise ‘ağa konağı’ diyorlar. İnebolu’nun limanının güçlü olduğu dönemlerde Kastamonu önemli bir ticaret merkezi olarak biliniyor, İspanya’ya kadar giden ‘İpek Yolu’ bugün ağırlığını yitirmiş. Kastamonu’daki Et Balık Kurumu, SEKA Kâğıt Fabrikası, kendir fabrikası, Orman Entegre Tesisleri niye özelleştirilir? Niye bu akılsızlık, niye göçe neden olunur? Kastamonu Holding bunları almış ama sonra da askeriyeye eğitim için verilmek zorunda kalınmış... Uğurlu, Mazlumcular, İsmail Bey, Şahmeran (Toprakçılar), Kadıoğlu ve Sirkeli konakları Kastamonu için büyük turizm geliri sağlıyor. Büyük çiftlikleri sayarsak: İzbeli, Şadibey, Balabanağa, İksir; Daday’daki at çiftlikleri olarak da Kılıç, Barış, Çömlekciler’in isimlerini verebiliriz. Ilgaz’da artık yatak kapasitesini de yükseltmek gerekiyor.
İzbeli çiftliğinin sahibi 1932 doğumlu Sabiha İzbeli... Yöre hakkında geniş tarihi bilgisi var ve çağdaş bir Türk kadını. Oğlu Serdar İzbeli de hem çiftlik işlerini çeviriyor hem de Kastamonu için canla başla çalışıp herkesin yardımına koşmaya çalışıyor. Kendisi aynı zamanda Kastamonu Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı. Türkiye’de bir marka şehir olan Kastamonu’nun bizde bıraktığı olumlu izlenimler bir-iki makalenin çok ötesine taşıyor.
KİTAPLAR
AHMET Ümit ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ (Yapı Kredi), Nedim Gürsel ‘Mehdi’yi Beklerken İran’a Yolculuk’ (Doğan), Oya Baydar ‘Köpekli Çocuklar Gecesi’ (Can), Selim İleri ‘Bir Gölge Gibi Silineceksin-Çiziktirmeler’ (Everest), Merdan Yanardağ ‘Darbe İçinde Darbe’ (Kırmızı Kedi), Ramis Savaş ‘Elveda Rumeli’ (Çınaraltı), Nezihe Meriç ‘Menekşeli Bilinç’ (Yapı Kredi), Arzu Savaş ‘Alın Mucizesi’ (Bilgi), Şafak Altun ‘Uyumsuzlar’ (Destek), Nursel Duruel ‘Geyikler, Annem ve Almanya’ (Yapı Kredi), Tayfun Uzbay ‘Cehalet Bilimi-Küresel Zeka Algınızı Nasıl Yönetiyor?’ (Destek), Ergun Çağatay ‘Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’ (Eczacıbaşı), Fenomen Tuba Ezici’nin ‘Otuzundan Sonra’ ve ‘Adam Sandıklarımız’ndan sonra yeni kitabı ‘Anlat Sen Seversin Yalanı’ (Olimpos) çıktı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO) yürüttüğü, bünyesinde birçok meslek odası, sendika ve gönüllü kuruluşun yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP), Mersin’de 13 Ekim Pazar 10.00’da Mezitli Belediyesi yeni hizmet binası konferans salonunda ‘Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması’ etkinliğini gerçekleştireceğini...
SGK verilerine göre Haziran 2018’den Haziran 2019’a toplamda istihdamın 283 bin, KOBİ’lerde istihdam 428 bin azaldığını; sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektörün 451 bin azalışla bina inşaatı sektörü olduğunu; sigortalı çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan illerin 93 bin azalışla İstanbul, 41 bin azalışla Ankara, 34 bin azalışla İzmir, 25 bin azalışla Bursa ve 18 bin azalışla Konya olduğunu...
KAZDAĞLARI’nda protestolara neden olan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin 10 yıllık ruhsat süresinin 13 Ekim’de dolacak olması üzerine çevrecilerin 12 Ekim’de en az 30 bin kişinin katılacağı bir nöbet eylemiyle “Ruhsatı yenilemeyin” çağrısı yapacaklarını...
AFYON, Denizli ve Sivas’tan sonra Balıkesir’in de termal turizm merkezi olması için adaylığa soyunduğunu, 56 ülkeden 300’ü aşkın katılımla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Güre’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nde bölgenin yabancı katılımcılar tarafından oldukça beğeni aldığını...