Kadınlarımız keneviri sevdi

19 ilimizde kenevir ekiminin kontrollü serbest bırakılmasından sonra, ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı ve ‘Mucize Bitki Kenevir’ kitabının yazarı Erdem Ulaş ülke genelinde konferanslar düzenleyip 3 yıldır çiftçileri, işadamlarını, siyasi otoriteyi, medyayı aydınlatmaya devam ettiklerini, ilk defa ABD ve Kanada’ya yapılan tekstil ürünleri ihracatına başladıklarını ifade etti.
Dr. Yalçın Koçak liderliğinde ‘Azık Kendir Kooperatifi’ girişimci kadınlarımız tarafından kurulan ilk ve tek kendir kooperatifi oldu. Ekim alanı serbest olan her ilde yerli tohumlarımızın ekim faaliyetleri nisandan beri devam ediyor, ekim faaliyeti ay ortasına kadar sürebiliyor.
Kooperatif Başkanı Demet Sungurtekin, Kastamonu’da 200 dekar, üyelerden Ayşe Alpay Amasya’da 70 dekar, Nilüfer Koyuncuoğlu Tokat’ta 36 dekar, Yelda Kutsal Samsun’da 75 dekar, Çeşmecioğlu ailesi İzmir’de 72 dekar alanda tohumları toprakla buluşturdular.
Topraklarımızı temizleyen, bir dönüm ormana kıyasla havaya 25 kat fazla oksijen veren, 50 bin çeşit endüstriyel ürün yapılabilen kenevirimiz kadın eli ile kalkınmaya devam ediyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.” (Vernon Law)
‘ATATÜRK’ÜN NÖBET DEFTERİ’ YAYINLANDI
CUMHURİYET’in ilk üniversitesi olan ve bazı fakülteleri bizzat Atatürk tarafından kurulan Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet değerlerine saygı ve toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak bilimsel yayınları destekleme misyonunu sürdürüyor. 1955 yılında Özel Şahingiray tarafından ilk kez yayınlanan ‘Atatürk’ün Nöbet Defteri’ adlı kitabı Milli Mücadele’nin başlamasının 100. yılında tıpkıbasım olarak üniversite yayınlarından basıldı.
‘Atatürk’ün Nöbet Defteri’, nöbetçi yaverlerin Atatürk’ün bir gün boyunca yaptıklarını kaydettikleri defterlerdeki bilgilere dayanıyor. Eserde Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1931 tarihinden 10 Kasım 1938 tarihine kadar geçen sürede ve 24 saat zarfında yaşadıklarına yönelik çok sayıda bilgi yer alıyor.
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, “Üniversite olarak ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü ilke edinerek, bilim meşalesinin aydınlattığı yolda geleceğe daha emin, daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” diyor.
TARIM VE ORMAN’DA SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NEREDEN ÇIKTI
CHP Tekirdağ Milletvekili ve yüksek ziraat mühendisi Dr. İlhami Özcan Aygun, Türkiye’nin orman ürünleri ihracatı yapabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman mühendisi ve orman muhafızı kadrolarını genişletmesi gerektiğini belirterek, “AK Parti iktidarı, şu anda 1 milyar dolara ulaşan orman ürünü ithalatını 2020 yılı sonunda sıfırlamayı hedeflediğini açıklamıştır. Orman ürünlerinde yerli ve milli üretime geçmenin tam zamanıdır. Bunun için de torpilsiz atama sözünüzü yerine getirin! Hani sadece KPSS puanı ile alım yapacaktınız? Seçim sonrası niye çark ettiniz? Sözlü ve uygulamalı sınav nereden çıktı? AK Partili vekillerin referanslarına öncelik mi vereceksiniz?” diye sordu.
Pakdemirli’ye haber verelim: KPSS puanı ile 1200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför alımı yapılacağını açıklamanız üzerindeki heyecan yarattı ama ‘torpil’ kaygısını da güçlendirdi.
‘YİĞİTİNEBOLU’
İNEBOLU ile ilgili yazılarımız üzerine, eski CHP Kastamonu Milletvekili Fethi Acar, İnebolu’nun adının ‘Yiğitinebolu’ olması için 1997’de TBMM’ye kanun teklifi verdiğini hatırlattı. Önerisini yeniden hatırlatırken de bize akrostiş olarak yazdığı şiirini gönderdi:
Yurdumuzu sevenlerin diyarısın, güzelsin.
İlim, irfan, tarih hazinesisin, özelsin.
Gözümüz gibi korumalıyız hepimiz seni,
İnsanlığın, dostluğun hakiki olduğu yeri.
Türkiyemizin başkentine 330 kilometredir arası,
İstiklalimizin kapısıdır, görün işte burası.
Ne de muhteşemsin ey dünyanın ortası.
Ecdadımızın yolundasın tarihtir şahidin,
Batının doğusundadır, haritadaki yerin.
Orası devamlı milletimizle beraber oldu.
Lakin hizmetten yoksun olunca benzi soldu.
Ulu Önderimizin ziyaretinde meydanlar doldu.
*
Fethi Acar’ın ‘Batının Doğusu-Yatırım Yoksunu Kastamonu’ kitabı bulunuyor.
BİLİYOR MUSUNUZ: POLİS VE JANDARMAYA SEÇİM ÖDÜLÜ VERİLDİ
- 31 Mart seçiminde görev alan polis ve jandarmalara rütbe sınıflarına göre ‘ödüllendirme’ yapıldığını, örneğin sadece ‘polis’ sınıfındakilere ödenen bedelin 491 TL olduğunu...
- DİSK’in düzenlediği ILO’nun kuruluşunun 100. yılında ‘Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği’ başlıklı konferansın yarın 9.30’da İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda yapılacağını...
Kadınlarımız keneviri sevdi
19 ilimizde kenevir ekiminin kontrollü serbest bırakılmasından sonra, ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı ve ‘Mucize Bitki Kenevir’ kitabının yazarı Erdem Ulaş ülke genelinde konferanslar düzenleyip 3 yıldır çiftçileri, işadamlarını, siyasi otoriteyi, medyayı aydınlatmaya devam ettiklerini, ilk defa ABD ve Kanada’ya yapılan tekstil ürünleri ihracatına başladıklarını ifade etti.
Dr. Yalçın Koçak liderliğinde ‘Azık Kendir Kooperatifi’ girişimci kadınlarımız tarafından kurulan ilk ve tek kendir kooperatifi oldu. Ekim alanı serbest olan her ilde yerli tohumlarımızın ekim faaliyetleri nisandan beri devam ediyor, ekim faaliyeti ay ortasına kadar sürebiliyor.
Kooperatif Başkanı Demet Sungurtekin, Kastamonu’da 200 dekar, üyelerden Ayşe Alpay Amasya’da 70 dekar, Nilüfer Koyuncuoğlu Tokat’ta 36 dekar, Yelda Kutsal Samsun’da 75 dekar, Çeşmecioğlu ailesi İzmir’de 72 dekar alanda tohumları toprakla buluşturdular.
Topraklarımızı temizleyen, bir dönüm ormana kıyasla havaya 25 kat fazla oksijen veren, 50 bin çeşit endüstriyel ürün yapılabilen kenevirimiz kadın eli ile kalkınmaya devam ediyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.” (Vernon Law)
‘ATATÜRK’ÜN NÖBET DEFTERİ’ YAYINLANDI
CUMHURİYET’in ilk üniversitesi olan ve bazı fakülteleri bizzat Atatürk tarafından kurulan Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet değerlerine saygı ve toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak bilimsel yayınları destekleme misyonunu sürdürüyor. 1955 yılında Özel Şahingiray tarafından ilk kez yayınlanan ‘Atatürk’ün Nöbet Defteri’ adlı kitabı Milli Mücadele’nin başlamasının 100. yılında tıpkıbasım olarak üniversite yayınlarından basıldı.
‘Atatürk’ün Nöbet Defteri’, nöbetçi yaverlerin Atatürk’ün bir gün boyunca yaptıklarını kaydettikleri defterlerdeki bilgilere dayanıyor. Eserde Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1931 tarihinden 10 Kasım 1938 tarihine kadar geçen sürede ve 24 saat zarfında yaşadıklarına yönelik çok sayıda bilgi yer alıyor.
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, “Üniversite olarak ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü ilke edinerek, bilim meşalesinin aydınlattığı yolda geleceğe daha emin, daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” diyor.
TARIM VE ORMAN’DA SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NEREDEN ÇIKTI
CHP Tekirdağ Milletvekili ve yüksek ziraat mühendisi Dr. İlhami Özcan Aygun, Türkiye’nin orman ürünleri ihracatı yapabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman mühendisi ve orman muhafızı kadrolarını genişletmesi gerektiğini belirterek, “AK Parti iktidarı, şu anda 1 milyar dolara ulaşan orman ürünü ithalatını 2020 yılı sonunda sıfırlamayı hedeflediğini açıklamıştır. Orman ürünlerinde yerli ve milli üretime geçmenin tam zamanıdır. Bunun için de torpilsiz atama sözünüzü yerine getirin! Hani sadece KPSS puanı ile alım yapacaktınız? Seçim sonrası niye çark ettiniz? Sözlü ve uygulamalı sınav nereden çıktı? AK Partili vekillerin referanslarına öncelik mi vereceksiniz?” diye sordu.
Pakdemirli’ye haber verelim: KPSS puanı ile 1200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför alımı yapılacağını açıklamanız üzerindeki heyecan yarattı ama ‘torpil’ kaygısını da güçlendirdi.
‘YİĞİTİNEBOLU’
İNEBOLU ile ilgili yazılarımız üzerine, eski CHP Kastamonu Milletvekili Fethi Acar, İnebolu’nun adının ‘Yiğitinebolu’ olması için 1997’de TBMM’ye kanun teklifi verdiğini hatırlattı. Önerisini yeniden hatırlatırken de bize akrostiş olarak yazdığı şiirini gönderdi:
Yurdumuzu sevenlerin diyarısın, güzelsin.
İlim, irfan, tarih hazinesisin, özelsin.
Gözümüz gibi korumalıyız hepimiz seni,
İnsanlığın, dostluğun hakiki olduğu yeri.
Türkiyemizin başkentine 330 kilometredir arası,
İstiklalimizin kapısıdır, görün işte burası.
Ne de muhteşemsin ey dünyanın ortası.
Ecdadımızın yolundasın tarihtir şahidin,
Batının doğusundadır, haritadaki yerin.
Orası devamlı milletimizle beraber oldu.
Lakin hizmetten yoksun olunca benzi soldu.
Ulu Önderimizin ziyaretinde meydanlar doldu.
*
Fethi Acar’ın ‘Batının Doğusu-Yatırım Yoksunu Kastamonu’ kitabı bulunuyor.
BİLİYOR MUSUNUZ: POLİS VE JANDARMAYA SEÇİM ÖDÜLÜ VERİLDİ
- 31 Mart seçiminde görev alan polis ve jandarmalara rütbe sınıflarına göre ‘ödüllendirme’ yapıldığını, örneğin sadece ‘polis’ sınıfındakilere ödenen bedelin 491 TL olduğunu...
- DİSK’in düzenlediği ILO’nun kuruluşunun 100. yılında ‘Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği’ başlıklı konferansın yarın 9.30’da İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda yapılacağını...