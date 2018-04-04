İzmir'i aşılayan bir başkan

Saat 11.00’de çağdaş ulaşımın, tarih ve turizmin, dayanışma ve gençliğin, özgür sanatın, doğaya saygının, tasarımın ve dönüşümün, kalkınmanın kenti ve başarının kenti İzmir’i anlatmak üzere yapılan toplantının konukları İzmirlilerdi, bunun için de Ankara ve İstanbul’dan gazeteciler çağrılmıştı. Ancak Başbakan Binali Yıldırım da aynı gün ve saatte bir başka yerde ‘Kobilere nefes’ programı yapmak için İzmir’e gelmişti. Kocaoğlu, bu presten rahatsızdı ‘davetli birçok işinsanının’ son anda gelmemesini ilginç karşılamıştı.



Kocaoğlu’nun bu konuşmasının metnini okumalısınız. Piriştina’dan sonra 14. yılının üzerine yeni bir dönem daha koymak ister mi? Kendisini dinlediğimizde böyle bir ifadesi yok... Ama hem iktidara hem de partisine ‘sitemler’ bulabilirsiniz. Başkan ‘adaylık’ açıklamasını hep sandığa yakın bir tarihte ilan etti. Bu bakımdan ‘aday değilim’ sürprizine de hazır olabilirsiniz. 14 yıl önce “Tarafsız ve adil olacağım. Bireysel çıkarlara yönelik değil, ayrım yapmaksızın, tüm İzmir ve İzmirliler için çok çalışacağım” diyen Kocaoğlu çok çalıştı bu sürece... İktidardan başka kimse kendisini çelmeleyemedi.



Üstelik ‘emanetçi’ gözüyle bakıldığı için şans vereni de yoktu. Ama hep diri tuttu kendisini. İzmirlilerle birlikte yürüdü. CHP’li bazı belediyelerin aksine ‘evrensel ahlak kurallarına uyan, örnek bir belediye’ oldu. “Anahtar kelimem ‘yaşam kalitesi’dir” dedi. Kırsal bölgelerde gerçekten güzel işler başardı; sütçüyü, çiçek üreticisini, zeytinciyi, fidancıyı, arpacıyı destekledi. Köylüyü milletin efendisi yaptı. “İzmir’de bu model hayata geçiyorsa Türkiye’de neden uygulanmıyor” sorusunu ortaya attı. Çevre yatırımları konusunda ülkenin örnek kenti oldu.



Esas söylediği şu oldu: “Türkiye neden İzmir gibi olmasın?”



Mutluluk ve gururu bir arada hissettiğim çok olay yaşadı. Sevinç gözyaşları döktüğüm anlar oldu.



Büyük acılar çekti.





İZMİR'İN MERMER FUARI ŞAŞIRTIYOR

Özellikle vurgulamak gerekiyor; Türkiye’de değil, belki de dünyada ilk kez A’dan Z’ye bir yerel yönetim tarafından kurulmuş dev bir fuar kompleksi var İzmir’de. MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı... Gerçekten görülmeli... Dünya doğaltaş pazarının en büyük üç fuarından biri yapılıyor o tesiste... 33 ülkeden katılımcılar ve 100’ü aşkın ülkeden alıcılar gelmişti İzmir’e... Otellerimizin tamamı haftalar öncesinden dolmuştu.



Mermerde ihracat 2.5 milyar dolara çıkmıştı. “İzmir’i görsün artık Ankara” derken ne demek istiyor acaba? Evet... 14 yılda İzmir’e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden daha fazla yatırım yaptığını anlatmak mı?





DENİZLER ACİLEN NADASA BIRAKILMALI

DENİZLERDE av sezonunun bitmesine sayılı günler kala, balıkçılar ve tüketiciler bu sezon tam bir düş kırıklığı yaşadı. 1 Eylül’de büyük umutlarla açılan ve 15 Nisan’da bitecek sezonda diğer balıkların yanı sıra öngörülenin aksine yoksul sofralarının vazgeçilmezi palamut ile hamsi de yok denecek kadar avlandı. Kirlilik ve yanlış avlanmadan ötürü yıllardır can çekişen denizler bu sezon verdiği numunelik balıkla ‘ölümünü’ resmen ilan etti. Çok az miktarda avlanan balığın yüksek fiyatlarından ötürü yanına bile yanaşılmadı.



Özellikle dar gelirlilerin rağbet gösterdiği palamut ve hamsi cep yakan fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı, tüketici ancak uzaktan bakarak özlemini giderebildi. Daha çok yoksul kitlenin satın alabildiği hamsi 30, palamut 20-25, mezgit 70-80, kıraça 25-30 liralık fiyatı ile rekor kırdı. Mezgit 80 lira olur mu? Gırgırlar denetlenmez mi? Peki ne yapılmalı?



Eskisi gibi bereketli sezonlar yaşanması, denizlerden balık fışkırması için bilim insanlarının dile getirdiği gibi iki-üç yıl gibi bir süreyle av yasağı uygulanması şart. Yani denizler de tıpkı verimsiz topraklar gibi nadasa bırakılmalı. Yoksa gelecekte bugünkü balığı da bulamayacağız. / Şükrü KARAMAN





MESAJ PANOSU

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, 11-12 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da 40 ülkenin bir araya gelmesiyle WOW Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Makedonya’nın, Bosna-Hersek’in ve KKTC’nin Cumhurbaşkanı düzeyinde katılacağı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Arnavutluk, Romanya, Letonya, Moldova ve Hırvatistan ise önceki Cumhurbaşkanları ile temsil edilecek. Marmara Grubu Başkanı Akkan Suver, Türkiye’nin teröre karşı ortaya koyduğu haklı mücadelesini, vizyonunu ve sahip olduğu yüksek değerleri anlatma açısından bir fırsat olduğunu belirterek “Bu fırsatı, bu zirvede değerlendirelim” dedi. Suver, ‘Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde çağımızın ikilemi olan siyaset mi, teknoloji mi konusunun da ele alınacağını’ söyledi.





GÜNÜN SÖZÜ: “Toplumun meraksızlığı, okumaz olması, bilgisizliği, ülkenin yakın geleceğini tehlikeye sokuyor.”