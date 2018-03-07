ITB Turizm Fuarı bugün açılıyor: ‘Berlin’den umutluyuz’

Berlin’e hiç kar yağmamış bu yıl, sıcaklık -15’lere kadar düşmüş. Kanallardaki don dünden beri çözülmeye başlamış. Havaalanındaki taksici Türkler işlerden ötürü hallerinden memnun. Neden memnun olmasınlar? Çevre etkinliği ‘yeşil hafta’, sinema, moda etkinliklerinden sonra bugünkü turizm fuarına en büyük çıkartmayı Türkler yapıyor. Dün Türkiye’den fuara katılmak için, çoğunluğu Antalya’dan olmak üzere İstanbul ve İzmir’den toplam 11 uçak indi Berlin’e.

Bir zamanlar, Avrupa’nın en büyük şehri Londra’dan sonra ikincilikte Paris’le yarışırmış. II. Dünya Savaşı’nda Almanya’da en çok zarar gören şehirlerden birisidir Berlin... Sıcak savaş biter ama bu kez soğuk savaş başlar. Soğuk savaşın da sembol şehridir Berlin... Doğu-Batı Berlin, Casus Köprüsü, Duvar vs. pek çok roman ve filme konu olmuştur... Yıllarca gelişemez. Ama iki Almanya’nın birleşmesinden sonra hızla kendine gelip toparlanır. Berlin’in adı bugün dünya metropolleri arasında geçiyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından açılan fuar, dünyada bir nevi turizmin barometresi sayılıyor. 180’i aşkın ülkeden 10 bini aşkın bölge, kurum turist çekmek için adeta görücüye çıkıyor fuarda... Türkiye de iddialı bir şekilde yer alıyor. 2010 yılında konuk ülkeydik. Bu yıl Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki kültürel değerleri ile ‘2018 Troya Yılı’ tanıtımları yapılacak. Ayrıca ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edilen ‘Kastamonu’ etkinliğe damgasını vuracak fuar boyunca... Türkiye standında öne çıkanlar Antalya, İstanbul, Ege bölgeleri... THY’nin yanısıra seyahat acenteleri, elliyi aşkın otel, 20 kadar valilik ile kırkı aşkın birlik, dernek, belediye katılıyor. Biz de 400’e yakın Antalyalı otelci, acente ve operatör arasındayız.

Türk turizmciler umutla geldiler fuara... Alman tarafından açıklamalar da umut yüklü. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel geçen yıl verdiği bir demeçte, “Şu andaki rezervasyonlar Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Siyaset çok hızlı değişiyor ve siyasi gelişmelerin insanların kararında etkili olduğunu düşünmüyorum. İnsanların kafasında belli bir süre için belli bir resim oluşuyor. Ve bunun düzelmesi zaman alıyor” diyordu.

‘2018 EN İYİ YILIMIZ OLACAK’

Fuara gelenler arasında olan TÜRSAB’ın yeni başkanı Firuz B. Bağlıkaya “Turizmde 2015’ten sonra en iyi yılımız olacak gibi gözüküyor” dedi. Genel kurulda faaliyet raporu ve birlik hesaplarını devralmadıklarını ancak göreve başladıklarını belirten Bağlıkaya, “Uluslararası bir denetim firmasına TÜRSAB’ın hesaplarını incelettiriyoruz ayrıca TÜRSAB’a bağlı 6 şirketin de hesaplarını denetimden geçireceğiz” diye ekledi.

MÜZE İHALESİNDE KAZANILMIŞ İHALE NASIL İPTAL EDİLİR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın 54 müze ve ören yerinin gişelerinin 2019 yılına kadar kiraya verilmesi ile ilgili ihalesi, değişik ilişkileri nedeniyle tartışılan İsviçreli Sicpa adlı firmaya verildi. İhale aralık ayında yapıldı, en yüksek teklifi verdiği halde yerli Turkuaz adlı firma dışlanmıştı. Bu konu ile ilgili ciddi iddialar kamuoyunda sürüyor. Müzelerin bilet ihalesinde AKP’nin son dönemde her vesile ile ve sık sık kullandığı ‘Milli ve Yerli’ projesi ile ters bir süreç yaşanıyor görüşü tartışılıyor.

Bu konuda İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir soru yönelterek şunları sordu:

“İhalede en uygun teklifi veren ve kazanan firma belli olduğu halde herhangi bir gerekçe gösterilmeden neden iptal edilmiş ve niçin kamuoyunun aydınlatılmasına lüzum bile görülmedi. Sicpa’nın ilk ihaleyi kazanmış olan Türkiye menşeili Turkuaz firmasına göre objektif üstünlüğü ve avantajları nelerdir? İhalenin tekrar edilerek Sicpa’nın ihaleyi alabilmesinde hangi faktörler rol oynadı. Sicpa’nın İsrail’in önemli siyonist kurumlarından Herzilya ile kuruluşundan beri ilişkili olduğu iddia ediliyor. Bu konudaki iddiaların doğruluğu araştırılmış mıdır? Bu çerçevede ‘Sicpa Turkey’ isimli firmanın ortaklarının kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır?”

BİLİYOR MUSUNUZ?

- CHP’li 48 milletvekilinin, 9-10 Mart’ta yapılacak tüzük kurultayı öncesinde ‘Demokratik Tüzük, Demokratik CHP, Demokratik Türkiye’ başlığıyla ortak bir açıklama yaparak, “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür. Bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesini vermeye devam edeceğiz” denildiğini...

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Başbakan’a, “2017’de 409 kadın erkekler tarafından katledildi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Muğla’da AKP Kadın Kolları Kongresi’nde, ‘Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz’ şeklinde konuşmayı yaptığınız sırada sadece Anayasal haklarını kullanan kadınlara şiddet uygulayan emniyet görevlileri hakkında işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?” diye sorduğunu...

- DİSK’in, ‘Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği’ başlıklı saha araştırmasının kadın işçilerle ilgili bölümünü bugün 11.00’de kamuoyuna duyuracağını...

- TEKİRDAĞ Malkara İlçe Müftüsü iken 2000’de Bakırköy’e atanan, 2004’te Çorlu, 2007’de tekrar Bakırköy İlçe Müftülüğüne getirilen, 2007–2014 yıllarında Mersin, Kütahya ve Osmaniye, Tekirdağ İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulunan Zakir Uzun’un, 4 yıl süren yargılama sonucu mahkeme kararıyla 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Bakırköy İlçe Müftülüğü görevine başladığını...