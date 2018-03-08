ITB Berlin’den izlenimler (2) Ölçülmeyen şey yönetilemez

ITB Berlin Fuarı’nda, dört dilde hazırlanmış (Türkçe-Almanca-Rusça-İngilizce) bir rapor gördük. Incoming 2018 raporunu 33 yıldan beri turizm yayıncılığı yapan Ekin Grubu’nun başında olan Fehmi Köfteoğlu hazırlamış. Rapor bir kaç nedenle önemli.

Şöyle ki; Türkiye, turizmde incoming’çi, yani turist karşılayıp ağırlayan bir ülkedir. Turist karşılayan her ülke için olduğu gibi Türkiye için de incoming önemlidir. Köfteoğlu bu anlayışından hareketle incoming pazarının röntgenini çekip nabzını tutan bu çalışmayı 2004’ten beri düzenli rapor olarak yayınladıklarını söyledi.

Bu raporda neler var, bir göz atalım.

Türkiye Almanya’da eski güçlü yerine dönüyor.

Türkiye’nin turizmde iki ana pazarından biri olan Rusya’dan 2017 yılında gelen ziyaretçi sayısındaki artış yüzde oranı ile değil katlamalı olarak arttı.

Rusya’dan gelenler 2018’de katlamalı olmasa da 2017’deki gibi artmaya devam edecek.

Avrupa pazarında ise Türkiye’nin 2016’da uğradığı kayıplar 2017’de de sürdü, 2018’de ise toparlanıyor.

TÜRKİYE TURİZMDE 2018’E İYİ BAŞLADI

Avrupa seyahat pazarının lokomotifi olan Almanya ve pazarın ikinci büyük ülkesi İngiltere’den Türkiye’ye yönelik talep ciddi biçimde artıyor. Tur operatörleri peş peşe kapasite artırıyor.

Liderlik Almanya’dan Rusya’ya geçti.

Bu arada Türkiye’de incoming pazarında önemli gelişmeler oldu.

Rusya, Türkiye’de incoming pazarında yıllardan beri ilk sırada olan Almanya’nın yerini alarak ilk sıraya yükseldi.

Türkiye’nin 2017 yılında gösterdiği performans Rusya sayesinde oldu.

Rusya ile yakalanan katlamalı büyümede bu ülkedeki Türk kökenli tur operatörleri önemli rol oynadı.

Öyle ki incoming’te yani turist gönderen ve gönderilen turistlere hizmet verilmesi anlamında, bu pazar yıllardan beri Alman firmaları TUI ve Thomas Cook elindeyken ilk kez Alman olmayan bir firmaya geçti. 2017 yılının incoming lideri OTİ Holding bünyesindeki Odeon Tours oldu. Odeon Tours OTİ Holding bünyesinde; Rusya’daki Coral ve Sunmar, Almanya’daki Ferien Touristik, Polonya’daki Wezyr ve BDT ülkelerindeki diğer tur operatörlerinin Türkiye’ye gönderdiği turistlere incoming hizmeti veriyor.

EN BÜYÜK 50’DE ÜÇ TÜRK FİRMA VAR

Almanya’da ise seyahat endüstrisinin iki büyüğü olan TUI ve Thomas Cook Türkiye’de gerilerken Avrupalı tur operatörlerinden en hızlı büyümeyi FTI bünyesindeki Meeting Point gösterdi. Fehmi Köfteoğlu’nun editörlüğünü yaptığı incoming raporunda Almanya, Avusturya, Belçika ve turizm alanında faaliyet gösteren en büyük 50 firmanın listesi de yayınlanmış. 50 büyük tur operatörü listesinde üç Türk firması var. 29. sırada Kadir Uğur’un Bentur’u, 30.sırada OTİ Holding’in geçen yıl satın aldığı Ferien Touristik, 49. sırada Rusya’daki Türk kökenli Anex var.

TURİZMCİLER NE DİYOR: ‘ALMANLARI ÇOK ÖZLEMİŞTİK’

- Ramazan Aslan: Almanları çok özlemiştik. Onların bu hareketi (erken rezervasyon hareketi) bizi çok mutlu ediyor. Yıl sonuna kadar bu mutluluğun devam edeceğine inanıyoruz. Avrupa olmazsa olmazımızdır.

- Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı): Kent merkezinde 1038 işyeriyle bir anket yaptırdık.

Geçen yıl turizmdeki büyümeye rağmen kent merkezinde ticarette henüz bu büyüme yaşanmamıştır. İşyerlerinin yüzde 79’u satış geliri düşüşü beyan etmiştir. Satışlarım arttı diyenlerin oranı yüzde 21’de kalmıştır. Ankette kontrol ettiğimiz bir konu da turizme bağımlılıktır. Turizm sektöründen etkilendiğini beyan eden işyeri oranı yüzde 88 düzeyindedir. Ama beklentilerin iyi olması konusunda olumlu bir hava vardır.

BİLİYOR MUSUNUZ

MİNİ BÜYÜKŞEHİRLER Mİ GELİYOR

- CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, büyükşehir sayısının artırılması yerine, büyükşehir olmayan 51 ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması konusunu meclise taşıyarak İçişleri Bakanı Soylu’ya, “Bütünşehir konusunda, İçişleri Bakanlığı’nca yapılan kesinleşmiş bir kanun tasarı çalışması var mıdır? ‘Mini büyükşehir’ler kurarak, bir taraftan inadına kentleşme politikaları; öte yandan şehircilik ve kırsal yerleşme politikaları birbirleriyle bir çelişki yaratmamakta mıdır? Örneğin, kırsala geri dönene 300 koyun verilecek politikası, bütün şehir alanları içinde geçerli olacak mı? Olacaksa, bu bir tezat değil midir?” diye sorduğunu...

8 MART KADINLAR GÜNÜ BİLANÇOSU: 51.016

- 2003 -2014 yılları arasında Hürriyet gazetesi tarafından, 2014’den itibaren de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilen ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen yardım çağrı sayısı dikkat çekiyor. 15 Ekim 2007-1 Mart 2018 tarihleri arasında gelen çağrı sayısı 51.016, aile içi şiddetle ilgili başvuran kişi sayısı 27.561. Acil vaka 2.446, arayan saldırgan sayısı 546. Tüm illerden ve 18 farklı ülkeden ve Kıbrıs’tan yapılan aramalar değerlendirildiğinde 1 Şubat-1 Mart 2018 arasında; hattı arayan 306, aile içi şiddetle ilgili başvuran kişi 132, acil vaka 12, arayan saldırgan sayısının 4 olduğu görülüyor. 7/24 hizmet veren Acil Yardım Hattı’na 0212 656 96 96 - 0549 656 96 96 numaralarından ulaşılıyor.

- İŞ insanı Ümit Boyner diyor ki: “Kadına Kadın Diyoruz, Çocuğa Çocuk #Nokta #18denönceherkesçocuk”