İşte stratejimiz: ‘Türkiye, Müslüman dostu turizm ülkesi’... Turizm Şûrası’ndan inciler...

DÜN başlayan 3. Turizm Şûrası ile ilgili yazımız üzerine şûraya katılan bir turizmci bizi arayıp, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda başlayıp daha sonra iki gün süreyle Sheraton Otel’de devam edecek şûra ile ilgili biraz kulis, biraz da bilgi verdi.

Kulis bölümünde söyledikleri arasında bizim ‘Turizm gericiliği kaldırmaz’ başlıklı yazımız ile ilgiliydi. AKP’liler bile elbette turizm gericiliği kaldırmaz deyip, kendilerinin yaptıklarının ise gericilik olmadığını söylüyormuş.

Bu arada kongre için hazırlanan bildirilerden birini gönderdi.

‘Helal turizm tespitler/sorunlar/çözüm önerileri’

Bunun için çok şey söylenebilir.

Şûraya katılanlar ‘muhtarlarımız’ değil... Sektörün sıkıntı yaşadığı bu süreçte ‘doğruların’ ve yeni açılımların yapılması çok önemli. Beklenenin sağlanması olanaklı mıdır? Göreceğiz.

Ama bir okurumuzun gözlemi şöyle: “Birbirini tanımayan kişiler suratları asık, hiçbir şey söylemiyor; sektörden uzak insanları bir arada gördüm. Sanki önlerine bir metin gelecek ve imzalayacaklar!”

- ANAP döneminin turizm bakanlarından Bülent Akarcalı şûraya çağrılı iken Bahattin Yücel’in sadece ‘kokteyl’e çağırıldığı ancak ona da gelmediği dikkat çekti. CHP’li Abdülkadir Ateş de çağrılı değildi; aralarında AKP’li bakanların da olduğu geçmiş bakanların çoğu da...

- ANAP’lı ve kültürel hizmetleri etkin olan bir kişi ile konuşurken şu uyarıyı yaptı:

“Lütfen bunu siz de anlayın artık.”

Peki turizm geliri düşüyor, istihdam geriliyor; cari açık büyüyor...

Bunun yanıtı yok!

- 16 komisyonda hangi projeler ve fikirlerin öne çıkması gerekiyor. Finansman ve teknolojiyi bilen, online satışlardan anlayan, ulaşımı, tüketici eğilimlerini izleyen, otel işletmeyi bilen kaç ‘turizmci’ var komisyonlarda çalışan? Örneğin İskender Çayla, Cankut Bagana komisyonlarda yoktu.

- Turizme düşman olunmaz; personelin kokteyl hazırlamayı bilecek.

Bunu ne için mi yazdık?

- AKP’nin 2013 stratejisi bakanlığın sitesinde duruyor:

‘Türkiye, Müslüman dostu turizm ülkesi’ diye yazılıyor.

CHP’li Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak diyor ki:

“Turizmdeki imaj sorununun kaynağı olan Saray’ın, turizm şûrasına ev sahipliği yapması, sürecin doğru okunmadığının göstergesidir. Devlet turizmin yanında olacaksa, ilk adım OHAL’in kaldırılması ve normalleşme olmalıdır.”

BİLİYOR MUSUNUZ

TÜYAP’I UNUTMAYINIZ

- YARIN ‘İyi ki Varsın Edebiyat’ temasıyla açılacak ‘36. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda onur konuğu ülkenin Güney Kore, onur yazarının Ayla Kutlu’nun olduğunu; yurtiçi ve yurtdışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, çeşitli panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinin de bulunacağı fuarın 12 Kasım Pazar 19.00’da kapanacağını (tuyap.com.tr)...

‘UTANDIKLARI İÇİN Mİ GELEMİYORLAR?’

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) yeni dönem ‘yerel yönetim’ ve ‘sosyal demokrasi’ okullarının öğrencileri için yerel yönetimin ‘Eskişehir öğretisi’ üzerine ilk dersi verdi. İzleyenler tarafından büyük ilgi gören Büyükerşen, 3.5 saat süren anlatımından sonra Eskişehir’e döndü. CHP İstanbul’un il örgütünden ve 14 belediye başkanından kimse yoktu. SODEV Başkanı A. Babür Atila “CHP’yi ders dolayısıyla davet etmediklerini” söyledi. Yılmaz Hoca’nın hayranı olan ve çoğu kadın partililer “Hoca’nın yanında sorulacaklara ne cevap vereceklerini bilmediklerinden, utanacakları için mi başkanlar gelmediler” diye konuştu. Bundan iki-dört yıl önce ‘Babıâli Toplantıları’nda Büyükerşen’i izlemek için İstanbul’dan yine hiçbir belediye başkanı gelmemiş, buna karşılık Tekirdağ ve Lüleburgaz belediye başkanları kendisine tramvay projelerinden Porsuk’un nasıl plana dönüştürüldüğünü sorup öğrenmişlerdi.

MAVİ ÇELİK KANATLAR...

72 yıl önce bugün (dün) mavi çelik kanatlarınla sonsuzluğa uçtun. Seni özlemle anıyoruz. Bugünün çelik mavi kanatlılarının bazılarının maalesef sizlerden çok farklı olduğunu gördük. Sizlerden onlar namına özür diliyoruz. Üzgünüz. ‘OĞULLARIN’

MESAJ PANOSU

- KÖŞENİZDE imam hatip okullarının çok olduğunu yazmışsınız. Bu dünyadan umut yok. Ümidimiz öbür dünya... D.Ö.

OKUYUNUZ

TURİZMİN UZMANLARI NEDEN ÇAĞIRILMADI

TURİZM Şurası neyi amaçlıyor ve ne kadar etkin olacak; yaşayıp göreceğiz. Sörf, kayak sporlarında Türkiye’ye büyük katkılar yapan ünlü turizmci Muzaffer Ersöz “1. Şurada var olan hiç kimseyi bu şuraya çağırmadılar. İlerde ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Biz batıdan kopamayız” dedi.

Ersöz’ün değerlendirmesi şöyle:

Turizm şurası neyi amaçlıyor ve ne kadar etkin olacak yaşayıp göreceğiz. Çünkü;

1- Bu günkü turizm bakanından çok önemli bir konuda randevu isterseniz size ne geri dönen olur nede sizin için, ülke için önemli olan konuyu öğrenebilir. Sayın bakan bu kanalları kaybetti. Bu eksiklik bakanının geçmişin kaliteli isimleri ile bağlantı kurmasına engel oldu.

2- Turizm bakanına önerilen Hedefler öylesine uzağa atmaktadırlar ki (Uzak doğu, Hindistan vs.) Türk turizm sektörü yıllarca Avrupa ile kaynaştı hatta akraba oldu. Bu ilişkileri kuvvetlendireceğimize Sayın bakanı maceraya itmeyi daha hayalci buluyoruz. Biz Uzak Doğu’ya Hindistan’a gitmeyin demiyoruz, bakanlığın bu haliyle Kızılay’a gitmeye mecali yok.

3- Turizm şurası diye bir olayı Sayın Bakanın önüne koydular. Birinci şurada var olan hiç kimseyi bu şuraya çağırmadılar. Hatta eski müsteşar Sayın Özgür Özaslan beyi, eski Turizm Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı’nı ve daha nicelerini davet etmediler.

4- Bu şura beklenen sonucu ve büyük buluşmayı kapsamayacağı gibi Sayın bakanın karşısında çok ciddi karşı bir kütle oluşturacak.

5- TÜRSAB acentecilikten başka her şeye karışırken bir bookıng.com Türsab’ı katladı. Burada konu booking.com’u kapatmak değil ondan daha iyi hizmet vermek olmalıydı.

SONUÇTA: Eskiler yeni hiçbir şey söyleyemez, Yeni şeyler söyleyecek kim varsa davet edilmedi. Böylece organizasyon fiyaskoyla başladı.

HELAL TURİZM

ŞURA’ya sunulan ‘Helal Turizm, Tespitler/Sorunlar/ Çözüm Önerileri/Örgütlenme-Eğitim ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı bildiride 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nin ‘İslami’ temelde oluşturulması isteniyor.

3. Turizm Şurası’nı sunulan ‘helal turizm’ ile ilgili şöyle deniliyor:

- Türkiye’nin 2023 Turizm Strateji Belgesi helal turizmin geliştirilmesi çerçevesinde revize edilmelidir.

- Arz’ı hızlı yayabilmek için mevcutta tesisi olan otellere İslami turizm konseptine geçmelerini sağlayacak teşvikler çıkartılmalıdır.

- İslami turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı literatürüne eklenmelidir.

- İslami turizm ile alakalı Bakanlık kontrolünde bir birim kurulmalıdır.

TEKELİ: BM YENİDEN YAPILANMALI

ERDAL İnönü’dün 10. ölüm yıldönümünde konuşan, onun arkadaşı ODTÜ’lü İlhan Tekeli’nin dikkat çeken konuşmasından bir özet:

“Türkiye ve dünya yönetim ve demokrasi krizi yaşıyor. İnsanlar mutlu değil. Her gün yeni bir suç ortaya çıkıyor. Ona dayalı korku imparatorluğu hakim oluyor. Demokratik siyaset yapma ahlakı, diyalogun ve uzlaşmanın önemini gösterdi. O siyaset tarzını özlüyoruz. Demokrasi kavramında sorun yok. Sorun, onun pratikte yaşam geçirilmesinde. Neden tek adam yönetimi? Bu çağda bu olmaz. Sivil toplumun, yurttaşların da yönetimde söz sahibi olmaları gerekir. Devletlerin, BM’nin bu anlayışa göre yeniden yapılanması gerekir.

2019’a giderken Türkiye’de yapılması gereken ilk şey; hayır diyen %49’un bir program hazırlaması olmalıdır. Hazırlanacak bu program odalarda değil sokakta yapılacak tartışmalarda ortaya konulmalıdır. Adaylık vb. sonraki meseledir. Önemli olan parlamenter demokrasiye ve hukuk devletine dönüş programının en geniş katılımla yapılması ve halka sunulmasıdır.”

NAS: UZLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

ANAP’ın eski vekillerinden ve bir dönem genel başkanlığında bulunan Nesrin Nas, İnönü, SHP’nin kapılarını Kürtlerin siyasete katılımını sağlamak için açmış, 20 HEP’li SHP listelerinden TBMM’ye açtığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün ulus devletleri sarsan birçok radikal gelişme yaşanıyor. Belirsizlik artıyor. Hepimizi derinden sarsan, hayatlarımızı alt üst eden popülist otoriterliğin yol açacağı tahribatı en aza indirmenin yolu da demokratik bir hukuk devletinde uzlaşmaktan geçiyor. Bu sürecin yönetiminde de, sayın Genel Başkan (Kılıçdaroğlu) size ve partinize (CHP) Cumhuriyet’in kuruluşundaki gibi tarihi bir görev düşüyor. Önümüzdeki seçimlerin partilerin ipi göğüslemesinin ötesinde bir anlamı var. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürebilmek için mümkün olan en geniş demokratik uzlaşmayı başarmak zorundayız.

Martin Luther King, “İnsanların iyi zamanlarda nerede durdukları o kadar önemli değil, zor zamanlarda nasıl hareket ettikleri önem taşır“ demiş. Bugün Türkiye’nin devasa sorunları hepimizi pozisyonlarımızı ve önceliklerimizi değiştirmeye zorluyor. Tıpkı Erdal İnönü’nün geçmişte yaptığı gibi. Çünkü çok büyük bir uzlaşıya ihtiyacımız var.

OHAL VARKEN TURİZM NEFES ALAMAZ

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin turizm geliri 2017 Eylül ayında 20 milyar dolara düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı sınır istatistiklerine bağlı olarak 2015’te 41 milyon ziyaretçinin çıkış yaptığı görülürken, 2017 Eylül ayı itibariyle bu sayı 30 milyona düştü. Turizm sektöründeki bu gerileme yaşanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TBMM Kültür Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil, Kültür ve Turizm Bakanlığının Şura ile iyi niyetini gösterdiğini ama yıllara ve rakamlara bakıldığında turizmdeki gerileme ve nedenlerinin apaçık ortada olduğunu belirtti. İrgil, “Turizm geliri üç yılda 14 milyar dolar azaldı, OHAL üstüne tuz biber ekti, turizm alarm veriyor” dedi.