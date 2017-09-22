İstanbul’u kurtaracak bir öneri

RANTIN dayanılmaz cazibesi imara açılan arazi miktarını, yapılaşma oranını ve insan nüfusunu İstanbul’da her geçen gün katlayarak artırıyor.

Gerekli önlemlerin hızla alınmaması halinde çok yakın bir gelecekte mevcut orman varlığı sağlıklı yaşam için asla yeterli olmayacak. ‘Hava kirliliği’, ‘kuraklık’, ‘sel ve su baskınları’ gibi doğal afetlerin yaşanma riski gittikçe artacak.

Nüfusla birlikte şehirleşmenin de hızla büyümesi bugüne kadar henüz imara açılmamış su havzaları ile askeri alanların üzerindeki baskıyı olağanüstü artırmıştır. Ne ‘çevre düzeni planları’ ne de ‘imar yasaları’ söz konusu baskıyı tamamen bertaraf edebilecek.

Daha yaşanılabilir bir İstanbul için su havzaları ile askeri alanlardaki yapılaşma yasağının ‘anayasal güvenceye’ alınmasının kaçınılmaz olduğu gün gibi ortadadır.

Bunun için de söz konusu sahaların mülkiyetine bakılmaksızın tamamen ağaçlandırılarak ormana dönüştürülmesini ve orman vasfıyla tapuya tescil edilmesini öneriyoruz.

İstanbul’daki su havzaları ile askeri alanların ormanlaştırılmasıyla yıllardan beri yaşanmış olan orman tahriplerinin de bir şekilde rövanşı alınacaktır. Kuzeyde yoğunlaşmış ormanlık alanlar kısmen de olsa ilin geneline yayılacak. Böylece kişi başına düşen ‘aktif yeşil alan’ miktarında önemli ölçüde artış sağlanacak. İmar rantına yönelik beklentiler de tamamen son bulacaktır.

Doğal çevrenin tahribinden kaynaklanabilecek felaketlerin yaşanma riski de en az düzeye inecektir. Kısacası, İstanbul kurtulacaktır.

Ne diyorsunuz? İnanan ‘parmak’ kaldırsın bakalım.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yalan, dünyamızın neresinde hükmediyorsa, orada dürüstler muhalif olmak zorundadır!” Nazmi KAVASOĞLU (ALMANYA)

İSTANBUL YENİ BİR SANAT GALERİSİ DAHA KAZANDI

BÜYÜKERŞEN’İN 2. MUMYA MÜZESİ BUGÜN AÇILIYOR

ÖZDİLEK Vakfı tarafından yaptırılan Levent’teki Özdilek Park’ta galeri-müze bugün 15.00’te törenle açılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından 20 yıldan fazla bir sürede yapılmış Atatürk’ün yeni yapılan birebir heykeli dâhil sayıları 100’ü bulan Türkiye’nin ünlü figürlerinin balmumu heykelleri sergileniyor. Açılışa heykelleri olan ünlü kişilerle, yakınları ve geniş bir davetli kitlesi katılacak. Balmumu heykellerle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için müze haftanın her günü 10.00 ile 21.00’e kadar açık kalacak. Müze yetkilileri zaman içerisinde heykellerin yenileriyle değiştirileceğini belirterek, tüm İstanbulluları müzeyi ziyaret etmeye davet etti. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü sırasında mumya heykeli yapmaya başladı. Eskişehir Odunpazarı’ndaki müzede 190’a yakın eser yer alıyor.

Londra’daki Madame Tussauds müzesi bir Katar sermayesi tarafından satın alınmıştı. Madame Tussauds’un İstanbul Beyoğlu’nda 50 parçalık bir sergisi bulunuyor.

KONYA OVASI KURTULABİLİR Mİ?

AVRUPA’nın ilk damla sulama üreticisi Eurodip, şekerpancarında damla sulama uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığını duyururken, su kaynaklarının korunması bakımından Konya havzasının ‘kurtarılma şansı olduğu” bildirildi. Bölgeden üretici Paşa Korkmaz diyor ki: “Bu proje ile özellikle çok ciddi su ve enerji tasarrufu yaptık, hem de 2 kat verim aldık. Yapılan proje Türk tarımına ve Konya havzasına nefes aldıracak.”

CHP’NİN FINDIK MİTİNGİ KİME YARADI

FINDIK meselesi AKP’nin başına büyük iş açmışken, öfkeli kitleleri CHP tam da oya çevireceği bir zamanda ‘fındıkta adalet’ yürüyüşü ortaya atıldı. Sonra bu yürüyüşün adı ‘fındık için yürüyoruz’a çevrilse de önemli bir siyasi stratejik siyasi hata yapılmıştı. Harlanmış ve ateşlenmiş bir ateşe su dökülmüştü.

Kızgın, AKP’ye oy vermiş kitleleri rahatlattı. Bunu ancak iktidarın vekilleri bile yapamazdı, lakin bunu CHP yapmış oldu ve bu kitleleri rahatlattı.

Bu miting sonucunda öfkeli kitleyi rahatlatmış oldu. Açıkçası CHP’ye bir yararı olmadı. Bir fındık üreticisi telefonda dedi ki:

“Kılıçdaroğlu’nun fındıkla ilgili sıraladığı maddelerin birçoğuna katılıyorum. Özetle derim ki, fındık ağaçlarımız yaşlandı. Onların gençleştirilmesi lazım. Gençleştirirken ağaçları ekmemiz lazım. Alınterinin karşılığını vermemiz lazım. Hem gençleştireceğiz, gençleştirirken fındık üreticisinin gelirini düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz.

BİLİYOR MUSUNUZ?

SORUYA BAKAR MISIN!

- CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın evlenecek çiftlere yapılan sağlık kontrolleri için hazırlanan risk değerlendirme formundaki ‘Para veya çıkar karşılığı cinsel ilişkide bulundunuz mu?’ sorusunu Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a “Bu soru maksadını aşan, yakışıksız, toplumun ahlak ve değer yargılarını zedeleyici içerik taşımaktadır. Böyle bir soruyla hangi bilgiye ulaşmayı hedefliyorsunuz?” dediğini...

- DÜNYA Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından 1897 yılından bu yana düzenlenen Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nin, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini bildiren Ziya Şahin’in, “Kongreye ABD, Çin, İran, İngiltere başta olmak üzere 105 ülke katılacağını, Türkiye’nin de 149 katılımcı ile 223 farklı bal ile yer alacağını” söylediğini...

MESAJ PANOSU

- 45 Öğrenci için 7 milyon TL harcayıp plansız programsız (imam hatip) okul yapmak, milletin cebinden alınan vergiyi doğru kullanmak mıdır? Cem TOKER

- FINDIK fiyatının 7.5 TL’ye düşmesinin sorumlusu biz değiliz. 12 TL’ye satıyorlar da engelliyor muyuz? Ahmet Eşref FAKIBABA