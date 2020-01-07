İstanbul’da susuzluk tehdidi korkutuyor

İSTANBUL büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya.
Trakya bölgesindeki yeraltı su kaynakları neredeyse 300 metreye kadar düştü. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Melen Barajı gövdesinde derin çatlaklar oluşması ve Kanal İstanbul projesi ile ortaya çıkacak yeni ‘susuzluk tehditleri’, üzerinde derin derin düşünülmesi gereken gerçekler olarak karşımıza çıkıyor.
İBB suda indirime giderken, “Suyu İstanbul’a biz getirmeseydik bu gerçekleşmezdi” diyen AKP halihazırda 17 yıl içerisinde İstanbul’un kullandığı suyun yaklaşık üçte birini temin etmekle övünürken, kurak geçen bir yılın ardından İstanbul’u kaderi ile baş başa bırakmış, bu da yetmezmiş gibi Kanal İstanbul projesi ile de ileriki yıllarda susuzluğa mahkûm etmiştir.
2000’de ihale edilen Büyük Melen Projesi yıllar önce bitirilmesi gerekirken hâlâ tamamlanamadı. Bugün İstanbul’un günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküptür. Bu suyun 734 bin metreküpü Melen projesinin 1. aşamasından temin ediliyor. 397 bin metreküpü ise Yeşilçay sistemi üzerinden veriliyor. Yaklaşık 2 milyon metreküp su ise İstanbul’un eski su kaynaklarından temin ediliyor.
Bugün itibari ile İstanbul’un mevcut su kaynaklarının doluluk oranı yüzde 38’lere düşmüş durumda.
2004’te ihale edilmesi gereken Melen Barajı’nın ihalesi 2012 yılında 8 yıl gecikmeli yapıldı. Baraj bitmiş olmasına rağmen gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle su tutması imkânsız hale geldi.
AKP’nin deyişiyle 2071, gerçekte ise 2040’e kadar İstanbul’un su problemini çözmesi gereken Büyük Melen İçme Suyu Projesi’nin başarısızlığa uğraması nedeniyle kurak geçen her mevsim sonrası İstanbul her an ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya kalacak. Hızla artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle günlük su ihtiyacı sürekli artan İstanbul, su tutacağı belli olmayan Melen Barajı nedeniyle bundan böyle büyük bir susuzluk tehlikesi altındadır. Kurak geçen her mevsim, artan kentleşme ve nüfus, İstanbul için su açısından artık büyük bir tehdittir.
Yarın: Terkos yok olacak mı?
ÖRNEK BİR LİDER: NAZARBAYEV
KAZAKİSTAN ve Türk dünyası denildiğinde akla gelen en önemli isim Nursultan Nazarbayev. Yaklaşık 30 yılda önemli bir devlet ve yeni başkent Nursultan’ın (Astana) mimarı oldu. 1992’de başlayan Türk liderler zirvelerine kesintisiz katılan tek cumhurbaşkanı ve geçtiğimiz yıl sonu Özbekistan ve Macaristan’ın da katıldığı Türk Konseyi’nin kurucusu ve şu an onursal başkanı. 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye destek için gelen ilk devlet başkanı olduğu unutulmamalı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde arabuluculuk rolü de ona aitti. Kendisinin daveti ile Kazakistan’da bulunma fırsatımız olmuştu. Oradaki değişimi, gelişimi yakından görmüştük. Bu seyahate birlikte katıldığımız ve Kazakistan’ı Türk dünyasının en iyi bilen isimlerden biri olan Prof. Dr. Kürşad Zorlu bir kitap çıkardı. Kitabın adı ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’. Halen Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı olan Kürşad Zorlu ekranlarda da sık sık gördüğümüz bir isim. Bu konuda birçok ödülü var. Nazarbayev’i yakından tanıyor, biliyor. Bu eseri yazarken iki gerekçesi olduğunu söylüyor. “Birincisi; yönetim, siyaset ve diplomasi yaşamında gelecek nesillerin örnek alabileceği ortaklaştırıcı rol modellerin eksikliği. İkincisi de Türk dünyasındaki söz varlığının bu eksiklikten nasibini almış olmasıydı” diyor ve ekliyor: “Nazarbayev günümüzün Bilge Kağan’ı...”
Bu kitapta Nazarbayev’in hayatı, liderlik özellikleri, ülkesi ve Türk dünyası için neler yaptıkları her yönüyle anlatılıyor. Nazarbayev ve Atatürk’ün birçok açıdan benzerliği her zaman dikkat çekmiştir. Kitabı okurken bunu fark ediyorsunuz.
‘BOĞAZİÇİ BAŞKANLIĞI’ SUYA DÜŞTÜ
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2019’da bakanlık Boğaziçi Yasası’nda köklü değişiklikler içeren bir yasa teklifi hazırlamış, İBB’nin yetkilerini gasp edecek düzenleme hakkında TBMM Başkanlığı’na bir önerge sunmuştu. Önergeye dün gelen cevapta, Bakanlığın ‘bu düzenleme hakkında bir çalışma yürütmediklerini’ ifade etmesi üzerine Tekin şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Boğaziçi Başkanlığı oluşturulacak, üyeler de Erdoğan tarafından atanacaktı. Sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için yasa ile korunan alanların geleceği Ankara’nın iki dudağı arasında bırakılacaktı. Bu taslakla birlikte fiilen İstanbul’a kayyım atanmış olacaktı. Soru önergemize verilen yanıtta, yürütülen herhangi bir çalışmanın olmaması sevindirici ama tamamen rafa kalktığı gün daha çok sevineceğiz.”
Ama ortada hâlâ ‘Kanal İstanbul’ var.
BİLİYOR MUSUNUZ
- ADD Beşiktaş Şubesi’nin bu yıl 5. kez verdiği Aydınlanma Ödülü’nün şair ve yazar Sunay Akın’a bugün Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde (1.Levent) 18.00’deki törenle verileceğini; ödülün daha önce Gülriz Sururi, Mehmet Aksoy, Hıfzı Topuz ve Cihat Aşkın’a verildiğini...
SİGARADA BÜYÜK DÜŞÜŞ YOK
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken, 2018’de bu sayı 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. Ancak sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Aynı veriler ışığında Türkiye en çok sigara içilen ülkeler arasında 40. sırada yerini alıyor.
İstanbul’da susuzluk tehdidi korkutuyor
İSTANBUL büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya.
Trakya bölgesindeki yeraltı su kaynakları neredeyse 300 metreye kadar düştü. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Melen Barajı gövdesinde derin çatlaklar oluşması ve Kanal İstanbul projesi ile ortaya çıkacak yeni ‘susuzluk tehditleri’, üzerinde derin derin düşünülmesi gereken gerçekler olarak karşımıza çıkıyor.
İBB suda indirime giderken, “Suyu İstanbul’a biz getirmeseydik bu gerçekleşmezdi” diyen AKP halihazırda 17 yıl içerisinde İstanbul’un kullandığı suyun yaklaşık üçte birini temin etmekle övünürken, kurak geçen bir yılın ardından İstanbul’u kaderi ile baş başa bırakmış, bu da yetmezmiş gibi Kanal İstanbul projesi ile de ileriki yıllarda susuzluğa mahkûm etmiştir.
2000’de ihale edilen Büyük Melen Projesi yıllar önce bitirilmesi gerekirken hâlâ tamamlanamadı. Bugün İstanbul’un günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküptür. Bu suyun 734 bin metreküpü Melen projesinin 1. aşamasından temin ediliyor. 397 bin metreküpü ise Yeşilçay sistemi üzerinden veriliyor. Yaklaşık 2 milyon metreküp su ise İstanbul’un eski su kaynaklarından temin ediliyor.
Bugün itibari ile İstanbul’un mevcut su kaynaklarının doluluk oranı yüzde 38’lere düşmüş durumda.
2004’te ihale edilmesi gereken Melen Barajı’nın ihalesi 2012 yılında 8 yıl gecikmeli yapıldı. Baraj bitmiş olmasına rağmen gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle su tutması imkânsız hale geldi.
AKP’nin deyişiyle 2071, gerçekte ise 2040’e kadar İstanbul’un su problemini çözmesi gereken Büyük Melen İçme Suyu Projesi’nin başarısızlığa uğraması nedeniyle kurak geçen her mevsim sonrası İstanbul her an ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya kalacak. Hızla artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle günlük su ihtiyacı sürekli artan İstanbul, su tutacağı belli olmayan Melen Barajı nedeniyle bundan böyle büyük bir susuzluk tehlikesi altındadır. Kurak geçen her mevsim, artan kentleşme ve nüfus, İstanbul için su açısından artık büyük bir tehdittir.
Yarın: Terkos yok olacak mı?
ÖRNEK BİR LİDER: NAZARBAYEV
KAZAKİSTAN ve Türk dünyası denildiğinde akla gelen en önemli isim Nursultan Nazarbayev. Yaklaşık 30 yılda önemli bir devlet ve yeni başkent Nursultan’ın (Astana) mimarı oldu. 1992’de başlayan Türk liderler zirvelerine kesintisiz katılan tek cumhurbaşkanı ve geçtiğimiz yıl sonu Özbekistan ve Macaristan’ın da katıldığı Türk Konseyi’nin kurucusu ve şu an onursal başkanı. 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye destek için gelen ilk devlet başkanı olduğu unutulmamalı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde arabuluculuk rolü de ona aitti. Kendisinin daveti ile Kazakistan’da bulunma fırsatımız olmuştu. Oradaki değişimi, gelişimi yakından görmüştük. Bu seyahate birlikte katıldığımız ve Kazakistan’ı Türk dünyasının en iyi bilen isimlerden biri olan Prof. Dr. Kürşad Zorlu bir kitap çıkardı. Kitabın adı ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’. Halen Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı olan Kürşad Zorlu ekranlarda da sık sık gördüğümüz bir isim. Bu konuda birçok ödülü var. Nazarbayev’i yakından tanıyor, biliyor. Bu eseri yazarken iki gerekçesi olduğunu söylüyor. “Birincisi; yönetim, siyaset ve diplomasi yaşamında gelecek nesillerin örnek alabileceği ortaklaştırıcı rol modellerin eksikliği. İkincisi de Türk dünyasındaki söz varlığının bu eksiklikten nasibini almış olmasıydı” diyor ve ekliyor: “Nazarbayev günümüzün Bilge Kağan’ı...”
Bu kitapta Nazarbayev’in hayatı, liderlik özellikleri, ülkesi ve Türk dünyası için neler yaptıkları her yönüyle anlatılıyor. Nazarbayev ve Atatürk’ün birçok açıdan benzerliği her zaman dikkat çekmiştir. Kitabı okurken bunu fark ediyorsunuz.
‘BOĞAZİÇİ BAŞKANLIĞI’ SUYA DÜŞTÜ
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2019’da bakanlık Boğaziçi Yasası’nda köklü değişiklikler içeren bir yasa teklifi hazırlamış, İBB’nin yetkilerini gasp edecek düzenleme hakkında TBMM Başkanlığı’na bir önerge sunmuştu. Önergeye dün gelen cevapta, Bakanlığın ‘bu düzenleme hakkında bir çalışma yürütmediklerini’ ifade etmesi üzerine Tekin şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Boğaziçi Başkanlığı oluşturulacak, üyeler de Erdoğan tarafından atanacaktı. Sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için yasa ile korunan alanların geleceği Ankara’nın iki dudağı arasında bırakılacaktı. Bu taslakla birlikte fiilen İstanbul’a kayyım atanmış olacaktı. Soru önergemize verilen yanıtta, yürütülen herhangi bir çalışmanın olmaması sevindirici ama tamamen rafa kalktığı gün daha çok sevineceğiz.”
Ama ortada hâlâ ‘Kanal İstanbul’ var.
BİLİYOR MUSUNUZ
- ADD Beşiktaş Şubesi’nin bu yıl 5. kez verdiği Aydınlanma Ödülü’nün şair ve yazar Sunay Akın’a bugün Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde (1.Levent) 18.00’deki törenle verileceğini; ödülün daha önce Gülriz Sururi, Mehmet Aksoy, Hıfzı Topuz ve Cihat Aşkın’a verildiğini...
SİGARADA BÜYÜK DÜŞÜŞ YOK
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken, 2018’de bu sayı 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. Ancak sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Aynı veriler ışığında Türkiye en çok sigara içilen ülkeler arasında 40. sırada yerini alıyor.