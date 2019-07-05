İmamoğlu CHP’yi kampa çekiyor

İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü başlayacak İBB Meclisi toplantısı öncesinde CHP grubunu bu cumartesi-pazar günleri Kumburgaz’da kampa çekiyor.
İki günlük toplantıya OPET’ten genel sekreterliğe transfer edilen Yavuz Erkut ile birlikte CHP’den 127 İYİ Parti’den 4 olmak üzere 131 üyenin katılması bekleniyor. AKP ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakının ise 180 üyesi bulunuyor.
İki günlük toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor. Örneğin, 15 yıldır ayda beş kez toplanan İBB Meclisi bu kararının üç güne indirilmesi düşünülüyor. Bununla meclis toplantılarını engellemek isteyen muhalefetin tepkilerini ‘perdeleme’ye çalışılması anlamına gelebileceği konuşuluyor. İmamoğlu’nun 14 belediye başkanı ile birlikte yaptığı toplantılarda ‘oturma’ düzenine de yeni bir şekil verileceği ileri sürülüyor. Çünkü Trabzonlu olmayan bazı belediye başkanlarının uygulamaya konulan yeni oturma biçiminden rahatsız oldukları gündeme getirilmeye başlandı.
Toplantıda İmamoğlu’nun esas vurgulamaları olan İstanbul halkına verdiği sözlerinin altyapı çalışmalarının da gündeme geleceği öğrenildi.
ZOR HESAP!
- “70’lik rakının vergisiz fiyatı 45 TL, vergi dahil 150 TL. Yani 45 liralık siz, 105 liralık devlet içiyor.” K.S.O.
TRAKYA BUĞDAYI ‘SARI LİRA’ GİBİ
ÇORLU’nun Seymen mahallesinde hasat şenliğini izledik. Hasadın yüzde 60-70 hasat edilmiş... Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz’un “Verimden memnunuz ancak fiyattan değiliz. Her şeye karşın biz üretmeye devam edeceğiz” demesi alkış topladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi, Seymenli Prof. Dr. Halim Orta, konuşmasında buğdayın veriminin yanında kalitesinin önemini anlatırken “Bu seneki buğdayımız sarı lira gibi” dedi. Orta ayrıca, bölgede yetiştirilecek buğday çeşitlerinin verimlilik değerlerinden ziyade hastalıklara dayanıklılığının önemli olması gerektiği, böylece daha az ilaç kullanarak daha sağlıklı ve kazançlı bir üretimin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.
Tarım konusunda uzmanlığı dikkat çeken CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TMO’nin yanlış alım sistemi uyguladığını anlatırken “Adeta çiftçinin üretmesi engelleniyor” dedi. Bu arada yağlı tohumlu bitkilerin hasat öncesinde fazla miktarda ithal edilmesini eleştirirken “Cumhurbaşkanlığı kabinesinin iç piyasada fiyatların düştüğünden, üreticinin malının para etmediğinden haberi var mı?” diye sordu.
TBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, başkan Kadir Albayrak’ın çiftçiye yaptığı katkıları belirtirken, 30’a yakın ürünle festival ve bayramlar düzenlediklerini anlattı ve şöyle dedi: “Biz Tekirdağ’da Türkiye ortalamasının 2 katı, dünya ortalamasından da yüzde 30 fazla verim elde ediyoruz buğday mahsulünde.”
BİLİYOR MUSUNUZ
- BM Mülteci Örgütü’nün resmi web sitesi güncel verilerine göre dünyada yaklaşık 5 milyon 635 bin kayıtlı Suriyeli göçmen bulunduğunu, İçişleri Bakanlığı’na göre bu rakamın 3 milyon 614 bininin Türkiye’de yaşadığını...
- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un bugün başlayacak üç günlük 2. Ulusal Lületaşı Festivali’ndeki etkinliklerde, lületaşının geleceği konulu panel ile Kırım Türklerinin halk dansları gösterisinin yer aldığını...
OKUYUNUZ
SAROS KÖRFEZİ’Nİ KATLETMEYELİM
- SAROS liman projesi hakkında hukuk savaşı vermeye başladık. Saros Körfezi’ne Gökçetepe ve Sazlıdere arasına yapılacak, likit doğalgaz ve petrol taşımacılığı limanının açık denizde daha uygun bir yere yapılmasını talep ediyoruz. Amacımız ekonomik veya ticari gelişmeye engel olmak değil tabii ki, sadece Saros’un sığ sularında 100 bin tonluk FSRU gemilerinin dolaşmasının körfezi katletmesine izin verilsin istemiyoruz. Mürşide ÇOBAN
- DİYARBAKIR Milletvekili Garo Paylan, Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Elazığ Maden Camii Kebir ve minaresi ile tarihi Maden Köprüsü’nün restorasyonuna ne zaman başlanacağını sordu.
- FINDIKTA taban fiyat geç açıklandığında üretici mağdur oluyor. TMO bizi düşünsün, en geç temmuz sonunda 20-25 lira fiyat versin. Şükrü KARAMAN
İmamoğlu CHP’yi kampa çekiyor
İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü başlayacak İBB Meclisi toplantısı öncesinde CHP grubunu bu cumartesi-pazar günleri Kumburgaz’da kampa çekiyor.
İki günlük toplantıya OPET’ten genel sekreterliğe transfer edilen Yavuz Erkut ile birlikte CHP’den 127 İYİ Parti’den 4 olmak üzere 131 üyenin katılması bekleniyor. AKP ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakının ise 180 üyesi bulunuyor.
İki günlük toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor. Örneğin, 15 yıldır ayda beş kez toplanan İBB Meclisi bu kararının üç güne indirilmesi düşünülüyor. Bununla meclis toplantılarını engellemek isteyen muhalefetin tepkilerini ‘perdeleme’ye çalışılması anlamına gelebileceği konuşuluyor. İmamoğlu’nun 14 belediye başkanı ile birlikte yaptığı toplantılarda ‘oturma’ düzenine de yeni bir şekil verileceği ileri sürülüyor. Çünkü Trabzonlu olmayan bazı belediye başkanlarının uygulamaya konulan yeni oturma biçiminden rahatsız oldukları gündeme getirilmeye başlandı.
Toplantıda İmamoğlu’nun esas vurgulamaları olan İstanbul halkına verdiği sözlerinin altyapı çalışmalarının da gündeme geleceği öğrenildi.
ZOR HESAP!
- “70’lik rakının vergisiz fiyatı 45 TL, vergi dahil 150 TL. Yani 45 liralık siz, 105 liralık devlet içiyor.” K.S.O.
TRAKYA BUĞDAYI ‘SARI LİRA’ GİBİ
ÇORLU’nun Seymen mahallesinde hasat şenliğini izledik. Hasadın yüzde 60-70 hasat edilmiş... Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz’un “Verimden memnunuz ancak fiyattan değiliz. Her şeye karşın biz üretmeye devam edeceğiz” demesi alkış topladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi, Seymenli Prof. Dr. Halim Orta, konuşmasında buğdayın veriminin yanında kalitesinin önemini anlatırken “Bu seneki buğdayımız sarı lira gibi” dedi. Orta ayrıca, bölgede yetiştirilecek buğday çeşitlerinin verimlilik değerlerinden ziyade hastalıklara dayanıklılığının önemli olması gerektiği, böylece daha az ilaç kullanarak daha sağlıklı ve kazançlı bir üretimin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.
Tarım konusunda uzmanlığı dikkat çeken CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TMO’nin yanlış alım sistemi uyguladığını anlatırken “Adeta çiftçinin üretmesi engelleniyor” dedi. Bu arada yağlı tohumlu bitkilerin hasat öncesinde fazla miktarda ithal edilmesini eleştirirken “Cumhurbaşkanlığı kabinesinin iç piyasada fiyatların düştüğünden, üreticinin malının para etmediğinden haberi var mı?” diye sordu.
TBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, başkan Kadir Albayrak’ın çiftçiye yaptığı katkıları belirtirken, 30’a yakın ürünle festival ve bayramlar düzenlediklerini anlattı ve şöyle dedi: “Biz Tekirdağ’da Türkiye ortalamasının 2 katı, dünya ortalamasından da yüzde 30 fazla verim elde ediyoruz buğday mahsulünde.”
BİLİYOR MUSUNUZ
- BM Mülteci Örgütü’nün resmi web sitesi güncel verilerine göre dünyada yaklaşık 5 milyon 635 bin kayıtlı Suriyeli göçmen bulunduğunu, İçişleri Bakanlığı’na göre bu rakamın 3 milyon 614 bininin Türkiye’de yaşadığını...
- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un bugün başlayacak üç günlük 2. Ulusal Lületaşı Festivali’ndeki etkinliklerde, lületaşının geleceği konulu panel ile Kırım Türklerinin halk dansları gösterisinin yer aldığını...
OKUYUNUZ
SAROS KÖRFEZİ’Nİ KATLETMEYELİM
- SAROS liman projesi hakkında hukuk savaşı vermeye başladık. Saros Körfezi’ne Gökçetepe ve Sazlıdere arasına yapılacak, likit doğalgaz ve petrol taşımacılığı limanının açık denizde daha uygun bir yere yapılmasını talep ediyoruz. Amacımız ekonomik veya ticari gelişmeye engel olmak değil tabii ki, sadece Saros’un sığ sularında 100 bin tonluk FSRU gemilerinin dolaşmasının körfezi katletmesine izin verilsin istemiyoruz. Mürşide ÇOBAN
- DİYARBAKIR Milletvekili Garo Paylan, Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Elazığ Maden Camii Kebir ve minaresi ile tarihi Maden Köprüsü’nün restorasyonuna ne zaman başlanacağını sordu.
- FINDIKTA taban fiyat geç açıklandığında üretici mağdur oluyor. TMO bizi düşünsün, en geç temmuz sonunda 20-25 lira fiyat versin. Şükrü KARAMAN