İki turlu seçimde taktikler

Güçlü adayın ilk turda oyların yüzde 40’ını aldığını farz edelim. Kalan yüzde 60’lık oy, 4 aday arasında dağılacak yani birincisi yüzde 25, ikincisi yüzde 15, üçüncüsü yüzde 12, dördüncüsü de yüzde 8 alsın.



Bu durumda ikinci tura yüzde 40 alan güçlü adayın karşısına yüzde 25’le en fazla oy alan aday çıkacak. Böylece güçlünün karşısındaki tüm partiler onun karşısında kalan adaya oy verecekleri için kaybedecek. Bunun örneğini Paris’te görmüştüm. Şöyle ki...



Fransa’da 2002’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Parti adayı Jean Marie Le Pen, Jacques Chirac’la ikinci tura kalmıştı. İlk turu 21 Nisan 2002’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen yüzde 17.4’lük oyla Sosyalist Başbakan Lionel Jospin’i saf dışı bırakmış, Chirac ise yüzde 19.8 oy almıştı. Ancak Fransız halkı ırkçı Le Pen’e geçit vermemek ve demokrasi, cumhuriyet ile laikliğin korunması için harekete geçti. Dev gösteriler düzenlendi, sosyalistler, komünistler, yeşiller, aşırı sol partilerin hepsi merkez sağın lideri Chirac’ın arkasında durdu ve halkın yüzde 82.2’si oyunu Chirac’a vererek ikinci kez cumhurbaşkanı seçti. Seçimde sürpriz bir çıkışla ikinci tura kalan ırkçı Le Pen ise birinci turdaki zaferiyle yetinmek zorunda kaldı ve oyların yüzde 17.8’ini alarak elendi.





CHP'NİN İBB'DEKİ YÜZ AKI SAĞ, VEKİLLİĞE SOYUNUYOR

AKP’de istifa eden Belediye Başkanları: Konya (Tahir Akyürek), Malatya (Ahmet Çakır), Samsun (Yusuf Ziya Yılmaz), Bilecik (Selim Yağcı), Nevşehir (Hasan Ünver), Çankırı (İrfan Dinç), Kırşehir (Yaşar Bahçeci) ve Balıkesir Karesi (Yücel Yılmaz), Fatih (Dt. Mustafa Demir).



CHP’de Tekirdağ’ın Çorlu (Ünal Baysan) ve Kırklareli’nin Lüleburgaz (Mehmet Emin Halebak), belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra milletvekili adaylığı için görevlerinden istifa ettiler. Baysan ve Halebak 4 dönemdir belediye başkanıydılar.



CHP’de istifa eden il başkanları: Ankara (Adnan Keskin), Batman (Hüseyin Yaşar), Niğde (Erhan Adem), Zonguldak (Umut Başoğlu), Şanlıurfa (Aziz Aydınlık -kızı PM üyesi), Muğla (Mürsel Alban), Samsun (Tufan Akçagöz), Erzincan (Ayhan Doğan), Mardin (Dr. Mahmut Duyan), Sivas (Ulaş Karasu), Burdur (Osman Gök), Denizli (Ali Rıza Ertemur), Erzurum (Tacettin Kızıloğlu), Adana (Ayhan Barut), Düzce (Zekeriya Tozan).



İBB Meclisi üyeleri: Kadıköy (Hüseyin Sağ), Sarıyer (Gökhan Zeybek)





11 BİN LİRA ADAYLIK BEDELİ 'ADAY OLMAYIN' DEMEKTİR

“CHP’nin 11.000 TL adaylık başvuru bedeli; emekçi ve emekliye aday olmayın demektir. Bu bedel kendini sosyal demokrat addeden CHP’nin, tüzük ve programını çiğnemesi demektir. Benim diğer düzen partilerinden aslında farkım yok demektir. Benden büyüğü yok demektir. Aynı AKP ve MHP gibi genel başkana tüm milletvekillerini atama yetkisi verilmesi demektir. Asgari ücret ve emekli maaş ortalamasının 1.500 TL olduğu ülkemizde, bu gelirin 6-7 katı adaylık bedeli, evrensel “aday olma hakkının” gaspı demektir.



Haksız, hukuksuz ve adaletsizdir.



Ben Sedat Vural’ım. 40 yıldır kişisel kazanç yerine hak, hukuk, adalet mücadelesini bayraklaştıran, 2000 TL emekli maaşı ile geçinen, aday olma hakkı elinden alınan devrimci 68’li emekli avukat.”





BİLİYOR MUSUNUZ?

ALPULLU Şeker Fabrikası’nın bugün Ankara’da yapılacak ihalesine Pankobirlik ve iki şirketin katılacağını bildiren çevre aktivisti Hakan Dedeoğlu, “Bu işle 24 yıldır ilgilenen, mücadele eden birisi olarak söylüyorum ki bu satışa kesinlikle karşıyız” açıklamasını yaptığını...



VATANDAŞ, Kıbrıs gazisi Yılmaz Yaltı’nın “Afyon Gazlıgöl Belediyesi’ne ait hamamlarda gazi, şehit ailesi ve engellilerden ücret talep edilmiyordu. Artık ücretsiz faydalanamıyoruz” diye şikâyetçi olduğunu...



KEŞAN’da, Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu Feyzullah Aktan’ın (90) 26 Nisan 1962’de yayın hayatına soktuğu Önder gazetesinin 57. yaşına bastığını...



ANADOLU Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardım ve Kültür Derneği’nin bu pazar 09.00’da, Şile’de, Boşnak köyü Yeniköy’de ‘Teferiç şenliği’ düzenleyeceğini...



TÜRK-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği’nin ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nun yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla bu pazar 9.00’da Edirne Selimiye Camisi önünden start alacağını...





MESAJ PANOSU

SENDİKALAR KAYIKÇI KAVGASINDA

İŞÇİ ve memur sendikaları emeğin kutsal günü olan 1 Mayıs’ta bile bir araya gelemiyorlar. Türk-İş Hatay’da, DİSK ve KESK İstanbul’da, Hak-İş Adana’da, Memur-Sen de Kocaeli’nde alanlarda olacak. Sendikaların farklı nedenlerden ötürü 8 yıldan bu yana bir araya gelemezken, 14 milyona yakın işçiden 1 milyon 715 bininin sendikalı olması sorgulanamıyor.



BAŞAKŞEHİR’de Sular Vadisi, Kerbelâ Vadisi oldu. Belediye niye 6 km uzunluğundaki bu harika botanik vadisinin havuzlarını ve derelerini ıslah edip sularını akıtmıyor? Başakşehir’li vadide suya hasret!





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DEVLET Bahçeli, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanına öykünerek, ‘Seçimleri Ayarlama Enstitüsü’ kitabı mı yazıyor? İdris AKYÜZ



YENİ Anayasa ile Cumhurbaşkanı’nın çok büyük ve olağanüstü yetkileri var ama bu durum yine de Meclis’in ve milletvekilliğinin önemini azaltmıyor. Neden mi? İ. BAKIR