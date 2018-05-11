Karalardan karalara göçlerin hepsinin zihninde daha huzurlu topraklara erişme isteği yatıyor. Bütün dinler, felsefeler insanlara hep huzuru, sükûneti vaat ediyor. Kapitalist düşünce sistemi ise obezliği, lüksü, aşırı tüketimi, doymazlığı, çevreyi mahvetmeyi dikte ediyor. Birkaç parça eşya ile ömrünü tamamlayabilecek kişiler moda kandırmacasının peşine takılarak sürekli yeni şeyler alıyor. Alınan her yeni ürün ham madde, su, hava, enerji yönünden bizi biraz daha fakirleştiriyor. 2-3 ayakkabısı olan ile 20-30 tane olan aslında aynı insan değildir. Ruhsal dengesi olmayan kişiler sürekli tüketme hastalığından da mustariptirler.

Devasa arabalar, büyük evler, şatafatlı mobilyalar hep sadeliği yok eden alışkanlıklardır. Az tüketime geçmeden bu dünyanın sorunları asla azalmayacaktır.

Saman kâğıdına basılabilecek bir kitabı, dergiyi, gazeteyi çok daha değerli kağıda basmak israftır, dünyayı bitirmektir. 2-3 çeşit yemek ile yetinmeyip onlarca çeşit yiyecek tüketmek de bize sağlık değil depresyon olarak dönecektir.

Dünyada bulunan 200 kadar ülkenin 20 kadarı tamamen kapitalist düşüncenin kölesi haline gelmiştir. Bu toplumlar her ay, her yıl yeni, daha abartılı eşyalar alma hastalığına yakalanmışlardır. Hasta olan bu milletler daha çok tüketimi devam ettirebilmek için diğer ülkeleri hile, tuzak, illüzyonlarla soyma yoluna sapmaktadırlar. Son 500 yıllık savaşların, saldırıların çoğu daha lüks bir hayata erişme güdüsünün sonucudur. Afrika’nın, Asya’nın asırlarca soyulmasının altında da bu sebep vardır.

İnsanlık sade yaşama yönelmedikçe savaşlar, katliamlar, hırsızlıklar devam edecektir. Ali ÖZDEMİR

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünya bilinçsiz politikacılar tarafından krize sürükleniyor. Bir ülkenin vatandaşları, kendilerini bekleyen felaketleri ve bu krizlerin doğasını öğrenmedikçe bunları anlayamaz ve çağdaş yorum yapamazlar.” Prof. Dr. Doğan KUBAN

SEÇİMLER VE TÜRKİYE’Yİ ANLAMAK

SAİT Halim Paşa’ya atıfla dedikleri gibi: “Eğer Abdülhamid olmasaydı, çağdaşları başka bir Abdülhamid yaratırlardı.”

Türkiye’nin ciddi ve pek çok ekonomik, eğitimsel, bilimsel ve toplumsal sorunları var. Kişileri tartışmayı bırakmadan ama gerçek sorunları daha çok araştırarak, konuşarak ve tartışarak gerçek bir başarı hikâyesini ancak yakalayabiliriz. Aksi durumların hepsi ya bir kişinin menfaati ya da boşa zaman harcamak olacaktır. Don Kişot ancak romanlarda oluyor; bugünü, sadece bugünün gerçek dinamikleri ile konuşmaya başlamalıyız. Vakit ülkemiz için kaybolup gitmeden. Dr. Serdar TAŞÇI

SEÇİM 2018

- SANCAKTEPE’de 30 yıl önce kurulan Atatürk Mahallesi muhtarı Cennet Taçyıldız, CHP‘ye İstanbul 1. bölgeden adaylık başvurusunda bulundu.

- ANAP’ta siyaset yapmış, eğitimci, işadamı Cahit Demir, İYİ Parti İstanbul 3. bölgeden adaylık başvurusunda bulundu.

- İYİ Parti gönüllü organizasyonu, Meral Akşener’in 100 bin imzayı ilk gün geçmesinde çok aktif rol oynadı. Gönüllüler tüm seçim kampanyası boyunca genel merkez koordinasyonunda hızlı bir iletişim ağı kullanarak çalışmaya devam edecekler. Gönüllülerin halkla bire bir temasının en sağlıklı anket sonuçlarını vereceğine inanılıyor.

- AKP Samsun İl Başkanlığı‘na; 21’i kadın, 82’si erkek, 11‘i engelli, 9’u da 25 yaş altı olmak üzere 103 aday müracaat etti.

MESAJ PANOSU

- KADINLARIN eşit temsili olmadan temsilde adalet olmaz. Kadınları göz ardı eden zihniyetle demokrasi de olmaz. Nazan MOROĞLU

- ÇOCUKLARIMIZI yormamız gerekiyor. Bu sanat ve spor ile mümkün. Tan SAĞTÜRK

TRAKYA’YI BOĞMAYIN

TERMİK santral ne eder?

- Ekilebilir toprakları yok eder.

- Kullanılabilir suları yok eder.

- Solunabilir havayı yok eder. Murat SEVGİ

BİLİYOR MUSUNUZ

- ULUSAL Eğitim Derneği’nin, ‘50. Yılında 68 Hareketinde Bağımsızlık’ etkinliğinde yarın 14.00’te yazar Atilla Sarp’ın konuşacağını (Derneğin Necatibey Caddesi’ndeki lokalinde)...

- KRT TV’de CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın, “Bizim partinin kurduğu ittifak ‘sağ‘ ittifak değil, ‘sağduyu‘ ittifakı” dediğini...

- BEDRİ Baykam küratörlüğünde açılan ‘1968-Yarım Asırlık Genç’ sergi ve etkinlikler dizisinin 31 Temmuz’a kadar Piramid Sanat’ta ziyaret edilebileceğini...