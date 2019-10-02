‘Herkese benzeme Kastamonu’

Yemek kültürünün başkentliğine Hatay, Gaziantep ve Adana’dan sonra Kayseri ile birlikte Kastamonu da talip oldu dersek hiç şaşırmayın... Anadolu’da Amasya ile birlikte görülecek en dikkat çekici şehirlerden biri olduğunu da söylemek gerekiyor.
‘Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest’ hafta sonu renkli görüntülerle lezzet rüzgârı estirdi. Ünlü mimar Vedat Tek’in (1973-1942) adının verildiği kültür ve sanat merkezinin bahçesinde ilk kez yapılan festivale büyük katılım oldu. Merkez bünyesinde özgün şapka ve dantel müzeleri de bulunuyor.
Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak festivali, konuk ülke İtalya’dan gelen Danilo Zanna, Michele Esposito ile Türkiye’den Sahrap Soysal, Hazer Amani, Nedim Atilla, Aylin Öney Tan, Elif Korkmazel ve Ali Çakır temsil etti. Ünlü gurme ve şefler Kastamonu’yu çok sevdiler; kentin kendine has bir kimliğinin olduğunu, tarihi yapısıyla yerel dokunun hemen hissedildiğini söylediler. Kastamonu, Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler nedeniyle ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak anılıyor. Turizmine ve değerlerine her zaman sahip çıkan Gülsen Kırbaş’la tanıştık. O olmadan bu festival yapılamazdı, bir de Reis Gıda’nın sahibi Mehmet Reis... 800’den fazla yemek çeşidi olan Kastamonu’nun ‘yükselen turizm destinasyonu’ olarak markalaşmasını sağlamak istediklerini söyledi Reis... Hazer Amani, Kastamonu pastırması için “Daha iyisini daha önce yememiştim” dedi. Eski Kastamonu Valisi Enis Yeter, Kastamonu’nun kendine özgü yemeklerinin artık UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne kayıt olma zamanı geldiğini söyledi. Beslenme uzmanı Dilara Koçak, ‘geleneksel tatlar, sağlıklı sofralar’ adlı; Sahrap Soysal ile İtalyan Michele Esposito ise ‘Kastamonu mutfağına evrensel bakış’ konulu gastroshow’lar gerçekleştirdiler.
KIRBAŞ AİLESİ
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’nun tarihine, turizmine ve değerlerine her zaman sahip çıkan, son yıllarda Kastamonu’nun ulusal çapta bir buluşma noktası haine gelmiş olan Uğurlu Konukları’nın sahibi olan Gülsen Kırbaş Kastamonu’nun her şeyinde, turizminde, otelcilikte, velhasıl her şeyde var. Onsuz bir şey olmuyor. Gülsen Kırbaş Tekirdağ Saraylı, Boğaziçi mezunu, ‘konaklar’ üzerinde tezleri var. Eşi Prof. Dr. Dursun Kırbaş da Bafralı, Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı... Kırbaş’ların başarılarını yazacağız.
ÖZAL’IN ATATÜRKÇÜ TORUNU
Kastamonu gazetesi yazarı Turgut Yılmaz’ın ‘Sohbet Tadında Kastamonu’ kitabından çok şey öğrendik.
Şimdiye kadar 1000 röportaj yapmış, bunları bir kitapta toplamış. Efe Özal’ın oğlu Kaan Turgut’un (24) ilginç sözleri var. Turgut Özal’ın ölümünden yaklaşık bir ay sonra doğan dedesinin çok sevdiği Kastamonu’ya aile dostları Zafer Küçükşabanoğlu’nun daveti üzerine gitmiş, Ilgaz dağlarını görünce “Uludağ’ın popülaritesi bitti diyebilirim” demiş... İstanbul’dan Kastamonu’ya uçak 45 dakika, pistler ise çok yakın... Amerika’da okuduğunu ve beş dil bildiğini söyleyen Kaan Turgut, “Atatürk’ün bir sözü vardır: Gençlerimizi yurtdışına bir kıvılcım olarak gönderelim, alev olarak geri dönsünler” demesi alkış alıyor.
Geçen yıl ekimin 10’unda valiliğin düzenlediği, İnebolu doğumlu yazar Oğuz Atay adına yapılan ‘Öykü Ödülü’nü almak için ilk kez Kastamonu’ya gelen Şule Gürbüz’ün şu sözleri uyarı niteliğinde: “Herkese benzeme Kastamonu...”
TOSYA’DAN İZMİR’E PİRİNÇ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ile Kırklareli’ndeki bağ bozumundan sonra Kastamonu’da da karşılaştık. Kastamonu-Tosya KöyKoop Başkanı Erol Akar tarafından karşılanan Soyer, kooperatifçiliğe çok önem veriyor. Kendisini pirinç üretimiyle uğraşan kalabalık bir üretici grubu karşıladı. “Yöresel ürünleri çok beğendiğini” söyledi. Kooperatif İzmir’e pirinç satmak istiyor.
HAK-İŞ (HİZMET-İŞ) GİTTİ TÜRK-İŞ (BELEDİYE-İŞ) GELDİ
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikası örgütlüydü. Dünden itibaren Türk-İş’e bağlı Belediye-İş ile anlaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçileri ezici çoğunlukla Belediye-İş’i tercih etti, sendika yetki başvurusu için yeterli çoğunluk rekor farkla kazanıldı. Sendika başkanı Nihat Yurdakul, “Birlik olmadan dirlik olmaz diyerek çıktığımız bu yolda, bizlere güvenerek el veren, destek olan İBB emekçilerine, gece-gündüz demeden canla başla çalışan Belediye-İş gönüllülerine candan teşekkürler. Bu süreçte çeşitli nedenlerle üye olmayan arkadaşlarımızı ileride mağdur olmamaları için en kısa sürede baba ocaklarına, yuvalarına, sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz” diyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“BÜTÜN dünyanın dengesi bozuluyor. İyi eğitim almış insanlarımızın bazıları yabancı ülkelere taşınıyor. Bu gidişle bize gereken teknisyenleri nereden bulacağız.”
Prof. Dr. Doğan KUBAN
‘Herkese benzeme Kastamonu’
Yemek kültürünün başkentliğine Hatay, Gaziantep ve Adana’dan sonra Kayseri ile birlikte Kastamonu da talip oldu dersek hiç şaşırmayın... Anadolu’da Amasya ile birlikte görülecek en dikkat çekici şehirlerden biri olduğunu da söylemek gerekiyor.
‘Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest’ hafta sonu renkli görüntülerle lezzet rüzgârı estirdi. Ünlü mimar Vedat Tek’in (1973-1942) adının verildiği kültür ve sanat merkezinin bahçesinde ilk kez yapılan festivale büyük katılım oldu. Merkez bünyesinde özgün şapka ve dantel müzeleri de bulunuyor.
Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak festivali, konuk ülke İtalya’dan gelen Danilo Zanna, Michele Esposito ile Türkiye’den Sahrap Soysal, Hazer Amani, Nedim Atilla, Aylin Öney Tan, Elif Korkmazel ve Ali Çakır temsil etti. Ünlü gurme ve şefler Kastamonu’yu çok sevdiler; kentin kendine has bir kimliğinin olduğunu, tarihi yapısıyla yerel dokunun hemen hissedildiğini söylediler. Kastamonu, Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler nedeniyle ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak anılıyor. Turizmine ve değerlerine her zaman sahip çıkan Gülsen Kırbaş’la tanıştık. O olmadan bu festival yapılamazdı, bir de Reis Gıda’nın sahibi Mehmet Reis... 800’den fazla yemek çeşidi olan Kastamonu’nun ‘yükselen turizm destinasyonu’ olarak markalaşmasını sağlamak istediklerini söyledi Reis... Hazer Amani, Kastamonu pastırması için “Daha iyisini daha önce yememiştim” dedi. Eski Kastamonu Valisi Enis Yeter, Kastamonu’nun kendine özgü yemeklerinin artık UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne kayıt olma zamanı geldiğini söyledi. Beslenme uzmanı Dilara Koçak, ‘geleneksel tatlar, sağlıklı sofralar’ adlı; Sahrap Soysal ile İtalyan Michele Esposito ise ‘Kastamonu mutfağına evrensel bakış’ konulu gastroshow’lar gerçekleştirdiler.
KIRBAŞ AİLESİ
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’nun tarihine, turizmine ve değerlerine her zaman sahip çıkan, son yıllarda Kastamonu’nun ulusal çapta bir buluşma noktası haine gelmiş olan Uğurlu Konukları’nın sahibi olan Gülsen Kırbaş Kastamonu’nun her şeyinde, turizminde, otelcilikte, velhasıl her şeyde var. Onsuz bir şey olmuyor. Gülsen Kırbaş Tekirdağ Saraylı, Boğaziçi mezunu, ‘konaklar’ üzerinde tezleri var. Eşi Prof. Dr. Dursun Kırbaş da Bafralı, Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı... Kırbaş’ların başarılarını yazacağız.
ÖZAL’IN ATATÜRKÇÜ TORUNU
Kastamonu gazetesi yazarı Turgut Yılmaz’ın ‘Sohbet Tadında Kastamonu’ kitabından çok şey öğrendik.
Şimdiye kadar 1000 röportaj yapmış, bunları bir kitapta toplamış. Efe Özal’ın oğlu Kaan Turgut’un (24) ilginç sözleri var. Turgut Özal’ın ölümünden yaklaşık bir ay sonra doğan dedesinin çok sevdiği Kastamonu’ya aile dostları Zafer Küçükşabanoğlu’nun daveti üzerine gitmiş, Ilgaz dağlarını görünce “Uludağ’ın popülaritesi bitti diyebilirim” demiş... İstanbul’dan Kastamonu’ya uçak 45 dakika, pistler ise çok yakın... Amerika’da okuduğunu ve beş dil bildiğini söyleyen Kaan Turgut, “Atatürk’ün bir sözü vardır: Gençlerimizi yurtdışına bir kıvılcım olarak gönderelim, alev olarak geri dönsünler” demesi alkış alıyor.
Geçen yıl ekimin 10’unda valiliğin düzenlediği, İnebolu doğumlu yazar Oğuz Atay adına yapılan ‘Öykü Ödülü’nü almak için ilk kez Kastamonu’ya gelen Şule Gürbüz’ün şu sözleri uyarı niteliğinde: “Herkese benzeme Kastamonu...”
TOSYA’DAN İZMİR’E PİRİNÇ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ile Kırklareli’ndeki bağ bozumundan sonra Kastamonu’da da karşılaştık. Kastamonu-Tosya KöyKoop Başkanı Erol Akar tarafından karşılanan Soyer, kooperatifçiliğe çok önem veriyor. Kendisini pirinç üretimiyle uğraşan kalabalık bir üretici grubu karşıladı. “Yöresel ürünleri çok beğendiğini” söyledi. Kooperatif İzmir’e pirinç satmak istiyor.
HAK-İŞ (HİZMET-İŞ) GİTTİ TÜRK-İŞ (BELEDİYE-İŞ) GELDİ
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikası örgütlüydü. Dünden itibaren Türk-İş’e bağlı Belediye-İş ile anlaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçileri ezici çoğunlukla Belediye-İş’i tercih etti, sendika yetki başvurusu için yeterli çoğunluk rekor farkla kazanıldı. Sendika başkanı Nihat Yurdakul, “Birlik olmadan dirlik olmaz diyerek çıktığımız bu yolda, bizlere güvenerek el veren, destek olan İBB emekçilerine, gece-gündüz demeden canla başla çalışan Belediye-İş gönüllülerine candan teşekkürler. Bu süreçte çeşitli nedenlerle üye olmayan arkadaşlarımızı ileride mağdur olmamaları için en kısa sürede baba ocaklarına, yuvalarına, sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz” diyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“BÜTÜN dünyanın dengesi bozuluyor. İyi eğitim almış insanlarımızın bazıları yabancı ülkelere taşınıyor. Bu gidişle bize gereken teknisyenleri nereden bulacağız.”
Prof. Dr. Doğan KUBAN