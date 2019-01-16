Hem sigaraya zam yok hem de tedavi bedava

HÜKÜMET, sigara enflasyonu arttırıyor diye firmalara zam yaptırmıyor. Bir yandan da sigaranın bırakılması için ücretsiz sağlık hizmeti kampanyası başlatıyor.
Altı ayda bir sigaradan alınan verginin arttırılması gerekiyor. Bu iki yıldan beri böyle... Hükümet enflasyonu olumsuz etkiliyor diye zamma yanaşmıyor. Ancak sigara firmaları ‘zam’ için bastırıyor. Buna karşılık iktidar ‘vergi’ oranlarında değişiklik yaparak ‘vaziyeti’ idare ediyor. Bu durumda firmalar 8 liralık sigarayı 6.5 TL’ye indirebilir deniyor.
Özetle, devlet içkiye sürekli zam yapıyor, bir yandan da sigarayı ‘ucuz’ bırakıyor; dolayısıyla içmek bir yerde teşvik edilmiş olmuyor mu?
İnsanlar ‘bunalımda’ iken bunun cevabı
var mıdır?
İÇKİ VE SİGARA VERGİSİ 55.1 MİLYAR
2018’de sigara üzerinden alınan vergi miktarı 42.7 milyar TL, içkiden de 12.4 milyar TL’yi buldu.
Sigara satışlarının da hiç azalmadığına dikkat çekmek gerekiyor.
Bu arada Cumhurbaşkanı imzasıyla bir açıklama yapıldı. Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkânı getirildi.
GÜNÜN SÖZÜ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 70 YAŞINDA
- “İnsanı doğadan ayrı bir varlık olarak düşünmeyen klasik Hint düşünüşünde “İnsan hakları” kavramı bir şey ifade etmez. Avrupa kültüründe son söz “özgürlük” ise Hindistan’dan Çin’e uzanan Uzakdoğu’da bu sözcük “uyum”dur.” François Jullien
KORULAR VE MİLLET BAHÇESİ
SEHİRLERLE ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan ‘World Cities Culture’ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada! Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç’in başkenti Oslo.
İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen seneki verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin çok altında, 8 metrekare civarında. 21 ilçede 8 metrekarenin de altında!
İstanbul’a ‘nefes’ini geri vermek zorundayız.
KÜR-EM Derneği Başkanı Faruk Çebi’nin bir önerisi vardı, hatırlatalım:
“İstanbul’daki koruların tamamını millet bahçesi olarak halkın hizmetine sunmalıyız. Osmanlı döneminden kalan korularla yetinmeyip, tıpkı korular gibi yeni yaşam alanları oluşturmalıyız. Su ve göl havzalarındaki uygun araziler betonla işgal edilmeden hızla harekete geçmeliyiz.”
ESNAF KREDİSİNDEN BANKANIN HABERİ YOK
DÜN, bir okurumuz özel bir bankaya giderek esnaf kredisi çekmek istemiş. Ancak bankadan “Bizim haberimiz yok” denmiş... Onun cevabı da “Siz gazete okumuyor musunuz?” olmuş.
Okurumuz Halk Bankası’na gitmek zorunda mıdır? Peki sonradan açıklanan 13 banka için karar ne oluyor?
BİLİYOR MUSUNUZ
+12 -1
- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa sınırlarında bulunan, Türkiye’nin en büyük transit konteyner limanının genişletme müracaatına, 13 ilgili kurumun 12’sinin olumlu görüş vermelerine karşı sadece bir kurumdan ‘olumsuz’ görüş geldiğini, bu kurumun da Süleymanpaşa Belediyesi olduğunu...
SİYASET
- 2009 seçimlerinde Güngören gibi muhafazakârların ağırlıklı olduğu bir bölgede genel başkan ile birlikte partinin oyunu 20’den 50 bine çıkaran Trabzonlu milli futbolcu, eğitimci Lemi Çelik’in adının bu kez Beykoz veya Üsküdar ilçeleri için geçtiğini...
- İTTİFAKA katılmayan Demokrat Parti’nin bugün için en ağırlıklı ismi Necmettin Dönmez’in DP olarak bütün ülkede, özellikle de ilçe ve beldelerde yerel seçimlere katıldıklarını açıkladığını, kendisinin de Bakırköy’den aday olduğunu ve “Alternatif dört eğilimi Bakırköy’de birleştireceğiz” dediğini...
OKUYUNUZ
NE ÖZGÜR, NE ÖZERK
- ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO), 87 ve 98 sayılı sözleşmelerle 200’ü aşkın üyesinden ülke sendikalarının özgür ve toplu sözleşme düzeninin özerk olmasını istemektedir. Sendika özgürlüğü, sendikaların hükümetten, siyasi partilerden ve dini kuruluşlardan bağımsız olmasını, toplu sözleşme özerkliği ise toplu sözleşme düzenine kamunun müdahalesinin önlenmesini öngörüyor. Ne yazık ki sendikalar, iktidar partisine yakın durarak ‘muteber sendika’ nitelemesine sahip olmak istiyor. Dr. Engin ÜNSAL
Hem sigaraya zam yok hem de tedavi bedava
HÜKÜMET, sigara enflasyonu arttırıyor diye firmalara zam yaptırmıyor. Bir yandan da sigaranın bırakılması için ücretsiz sağlık hizmeti kampanyası başlatıyor.
Altı ayda bir sigaradan alınan verginin arttırılması gerekiyor. Bu iki yıldan beri böyle... Hükümet enflasyonu olumsuz etkiliyor diye zamma yanaşmıyor. Ancak sigara firmaları ‘zam’ için bastırıyor. Buna karşılık iktidar ‘vergi’ oranlarında değişiklik yaparak ‘vaziyeti’ idare ediyor. Bu durumda firmalar 8 liralık sigarayı 6.5 TL’ye indirebilir deniyor.
Özetle, devlet içkiye sürekli zam yapıyor, bir yandan da sigarayı ‘ucuz’ bırakıyor; dolayısıyla içmek bir yerde teşvik edilmiş olmuyor mu?
İnsanlar ‘bunalımda’ iken bunun cevabı
var mıdır?
İÇKİ VE SİGARA VERGİSİ 55.1 MİLYAR
2018’de sigara üzerinden alınan vergi miktarı 42.7 milyar TL, içkiden de 12.4 milyar TL’yi buldu.
Sigara satışlarının da hiç azalmadığına dikkat çekmek gerekiyor.
Bu arada Cumhurbaşkanı imzasıyla bir açıklama yapıldı. Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkânı getirildi.
GÜNÜN SÖZÜ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 70 YAŞINDA
- “İnsanı doğadan ayrı bir varlık olarak düşünmeyen klasik Hint düşünüşünde “İnsan hakları” kavramı bir şey ifade etmez. Avrupa kültüründe son söz “özgürlük” ise Hindistan’dan Çin’e uzanan Uzakdoğu’da bu sözcük “uyum”dur.” François Jullien
KORULAR VE MİLLET BAHÇESİ
SEHİRLERLE ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan ‘World Cities Culture’ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada! Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç’in başkenti Oslo.
İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen seneki verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin çok altında, 8 metrekare civarında. 21 ilçede 8 metrekarenin de altında!
İstanbul’a ‘nefes’ini geri vermek zorundayız.
KÜR-EM Derneği Başkanı Faruk Çebi’nin bir önerisi vardı, hatırlatalım:
“İstanbul’daki koruların tamamını millet bahçesi olarak halkın hizmetine sunmalıyız. Osmanlı döneminden kalan korularla yetinmeyip, tıpkı korular gibi yeni yaşam alanları oluşturmalıyız. Su ve göl havzalarındaki uygun araziler betonla işgal edilmeden hızla harekete geçmeliyiz.”
ESNAF KREDİSİNDEN BANKANIN HABERİ YOK
DÜN, bir okurumuz özel bir bankaya giderek esnaf kredisi çekmek istemiş. Ancak bankadan “Bizim haberimiz yok” denmiş... Onun cevabı da “Siz gazete okumuyor musunuz?” olmuş.
Okurumuz Halk Bankası’na gitmek zorunda mıdır? Peki sonradan açıklanan 13 banka için karar ne oluyor?
BİLİYOR MUSUNUZ
+12 -1
- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa sınırlarında bulunan, Türkiye’nin en büyük transit konteyner limanının genişletme müracaatına, 13 ilgili kurumun 12’sinin olumlu görüş vermelerine karşı sadece bir kurumdan ‘olumsuz’ görüş geldiğini, bu kurumun da Süleymanpaşa Belediyesi olduğunu...
SİYASET
- 2009 seçimlerinde Güngören gibi muhafazakârların ağırlıklı olduğu bir bölgede genel başkan ile birlikte partinin oyunu 20’den 50 bine çıkaran Trabzonlu milli futbolcu, eğitimci Lemi Çelik’in adının bu kez Beykoz veya Üsküdar ilçeleri için geçtiğini...
- İTTİFAKA katılmayan Demokrat Parti’nin bugün için en ağırlıklı ismi Necmettin Dönmez’in DP olarak bütün ülkede, özellikle de ilçe ve beldelerde yerel seçimlere katıldıklarını açıkladığını, kendisinin de Bakırköy’den aday olduğunu ve “Alternatif dört eğilimi Bakırköy’de birleştireceğiz” dediğini...
OKUYUNUZ
NE ÖZGÜR, NE ÖZERK
- ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO), 87 ve 98 sayılı sözleşmelerle 200’ü aşkın üyesinden ülke sendikalarının özgür ve toplu sözleşme düzeninin özerk olmasını istemektedir. Sendika özgürlüğü, sendikaların hükümetten, siyasi partilerden ve dini kuruluşlardan bağımsız olmasını, toplu sözleşme özerkliği ise toplu sözleşme düzenine kamunun müdahalesinin önlenmesini öngörüyor. Ne yazık ki sendikalar, iktidar partisine yakın durarak ‘muteber sendika’ nitelemesine sahip olmak istiyor. Dr. Engin ÜNSAL