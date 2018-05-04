Hedef 100 milyar Dolar

Şahinkaya Kanyonu’nda Samsunum-3 ile gemi turu yaptık. Müthiş doğal güzelliklerle karşılaştık. Bu kanyon son yıllarda su toplandıkça ortaya çıkmış. İnsanların ayak seslerinden rahatsız olan kartal, şahin gibi kuşların rahatlıkla yaşadıkları bir yer. Su derinliği yer yer 8 metreye kadar çıkıyor. Elektrik üreten Altınkaya Barajı’nın suyu burada, Kızılırmak bu havzaya akıyor. Gemi turu akabinde Vezirköprü’de ekilen kenevir tarlalarına gittik. Bu sene 112 dekar alana kenevir ekildi. Türkiye’deki en büyük ekili alan burada. Bu alandan yaklaşık 12 ton elyaf alınacak. 600 ila 1000 kg arası da tohum alınması bekleniyor. Aradaki makasın bu kadar fazla olmasının sebebi kuşlar. Özellikle bülbüller kenevir tohumunu çok seviyor, yiyenlerin ötüşü bile bir başka. Velhasıl, kuşlara yem olmazsa 1000 kg civarı olur diyorlar. Doç. Selim Aytaç “Geçen seneye kadar Türkiye’de ekili tek yer burasıymış” diyor. Bu sene biraz daha yaygınlaşmaya başladığı görülüyor. Kenevir üreticiliği süreci diğer ürünlerden farklı oluyor. Aklıma esti ekeyim diyemezsiniz, bir anda tonlarca ürüne sahip olamazsınız. Bu iş biraz süreç işi. Kenevir ekimi için izin verilen 19 ilden birine başvurup izin alarak ekebiliyorsunuz. Üretim yapacağınız tarla anayol kıyısı, etrafı ormanla çevrili veya ulaşılmaz yerlerde olmayacak. Bazı formları doldurup uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir ceza almadığınızı belirten temiz kâğıdı ile tapu örneği ve çiftçi kayıt sistemine kaydınız olduğunu belirten belgenizle tarım ilçe müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe tarım oluru ve kaymakamlık onayı ve almış olduğunuz yetiştiricilik belgesi ile başvuruda belirttiğiniz alan kadar ekebilirsiniz. Kenevir hassas bir ürün olduğu için tarım ilçe ve kolluk kuvvetleri tarafından en az ayda bir kez kontrol ediliyor.







Son kenevir kalesi Narlısaray’daki tek üretici 76 yaşındaki Selami Çakır’ın 10 dönümlük tarlasını ziyaret ettik. Kenevirin boyu belimize kadar yükselmiş. Bu sene toplam üretici sayısı 27’ye ulaşmış. 15 dönümde yaklaşık 20 bin TL gibi bir kenevir geliri olacağını söyledi. Ankara’lı Gizem Tutumlu adlı öğrenci bir süredir buradaki üretim canlılığını anlatan belgesel film yapmaya başlamış. Sanıyoruz ciddi bir çalışma ortaya çıkacak. Hedef, 50 bin çeşit ürün yapılan kenevirden 100 milyar dolar.





ENDÜSTRİYEL KENEVİRE İLGİ

BEN Amasya Gümüşhacıköy ilçesinde ip, sicim, urgan küçük sanat kooperatifinin kendir fabrikası yönetim kurulu başkanıyım. Kenevir ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları yakinen takip ediyorum fakat ne hikmetse Samsun’da yapılan toplantılar gibi Türkiye genelinde kenevir için yapılan çalışmalar ve çalıştaylara bizi çağırmıyorlar. Neden? / Ümit YETİŞİRBEN



Uzunköprü’de mali müşavir olarak çalışmaktayım. Kenevir ile ilgili yazınız dikkatimi çekti. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteriz, örneğin Trakya’da ekimi mümkün mü? (Cevap: Edirne ekim alanı değil) / Şener ALGÜL



BEN bir epilepsi hastasıyım. Bizim hastalığımızın çaresi kenevirden yapılan ilaçlarda. Avrupa ve Amerika’daki hastalar kullanırken bizde yasaklı. Amerika’da Cannatol isimli kenevirden yapılan ilacın ülkemize girişi yasak. / Barış CİNDEMİR





BAKİ İLKİN'İ UNUTMAYALIM

EMEKLİ Büyükelçi Baki İlkin önceki gün Ankara’da Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Mülkiye mezunu olan İlkin, parlak kariyerinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Pakistan, Danimarka, Hollanda, Washington büyükelçilikleri görevinde bulundu. Son görevi ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği idi. Baki İlkin’i en yakın arkadaşı Ali Baransel’den dinleyelim: “En güzel değerleri karakter yapısında toplayan çok özel bir insandı. Kibirden ve ön planda görünmekten hep uzak dururdu. Mesleğinde birçok başarılı eylem ve işlemde büyük payı olmasına karşın bunları asla dillendirmezdi. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ne ilk defa üye seçilmesindeki çalışmalarıydı. Başta eşi Nur’a, çocuklarına, torunlarına, diğer aile fertlerine ve biz dostlarına çok düşkündü. Hepimiz için yeri doldurulamayacak büyük bir kayıp oldu. Ruhu şad olsun.”





BİLİYOR MUSUNUZ?

EMEKLİ Koramiral Atilla Kıyat’ın Moda Tarihçi Kitabevi’nde yarın 16.00’da ‘Son Kullanma Tarihi 2019’ konulu söyleşi yapacağını...

NICOLE Zeytinyağı Festivali’nin 5-6 Mayıs’ta usta şeflerin katılımıyla İstanbul Nicole Restaurant ve Tomtom Suites’de gerçekleşeceğini...



ANTALYA’da Finike ve Kumluca’da önceki gün başlayan Uluslararası Havasupark Sanat Buluşması’nın 12 Mayıs’a kadar süreceğini...





GÜNÜN SÖZÜ

Fukaralık ne menem şeydir.

Paran olsa da kırk sene çıkmaz kokusu.

Zenginlik ne âlâ bir şeydir.

Kırk sene bitmez kokusu. / Azeri atasözü