Hazine’den kritik düzenleme: Yabancılar da döviz bürosu açabilecek

TÜRKİYE’de şu anda 830 döviz bürosu var; bunların sahipleri 230 kişi olarak hesaplanıyor. Bunların dışında kaçak olarak yaklaşık 3 bin gayriresmi büro da var; bunlar Hazine tarafından bilinen işyerleri... Hazine’nin denetimi hiçbir zaman yeterli olmuyor.

Döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğ ile düzenleniyor. 1988’den beri bu böyle.

Ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni bir düzenlenme yapılmak isteniyor. Düzenleme ile yetkili müesseseler, A ve B grubu olarak iki farklı grupta değerlendiriliyor. Yeni kuruluşlarına izin verilen A grubu yetkili müesseselere de sınırsız şube açma izni verileceği belirtiliyor.

Türkiye genelinde yeni oluşturulan Birleşik Döviz Büroları Platformu’nun girişimleri ile, bu düzenleme ‘kritik düzenleme’ olarak nitelendiriliyor.

Bu ne demek?

Bir işyeri sahibi diyor ki:

“Hazine yeni döviz bürosu açılmasını 1998 yılında durdurmuştu. Şimdi yeni düzenleme ile yabancı sermayeli şirketler de döviz bürosu kurabilecekler. Bu da tekelleşme ve rekabete yol açacaktır. Yerli sermayeli döviz bürolarının kapanmasına sebep olacak... Hele bankaların yüzde 70’inin yabancıların elinde bulunduğu düşünülürse, faiz lobisi gibi döviz lobisi oluşacağı muhtemel görülüyor.”

“Biraz açar mısınız” diye soruyoruz: “Döviz piyasasının tamamı yabancıların eline geçeceğinden, döviz fiyatları ile oynanabilecek; kur politikasını kendileri belirleyecektir. Şu anda yabancı bankalar döviz bürolarının sahiplerinin banka hesaplarını efektif döviz alımlarda durdurdular. Böyle bir operasyon karşısında düğmeye basılmasının ne gibi etkileri olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz.”

Dövizciler ne istiyorlar:

“Bizim önerimiz... Hazine’nin belirleyeceği banka hesabına yatırılacak tutarların; döviz bürosu kuruluşu için 2.000.000 TL olarak belirlenmesidir.

Biz para toplayan kuruluşlar değiliz. ATM Kiosk gibi makinelerde döviz alım satım işlemi yapılırken terörün finansmanı kapsamında tespitler yapılamayacağından kaynağı belirsiz paranın takip edilebilir olmaktan çıkacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tebliğden ATM Kiosk maddesinin çıkarılmasını istiyoruz.”

Kaçaklar için bir an önce ağır yaptırım ve ceza getirilmesini; ayrıca bir yasa ile ‘Döviz Büroları Birliği’nin kurulmasını istiyorlar.

TRAKYA’NIN SUYUNDAN, HAVASINDAN SONRA TOPRAĞINA DA TECAVÜZ EDİLİYOR

İBB, kimseye haber vermeden Silivri’ye İstanbul’un çöplüğünü getiriyor. İSTAÇ, Seymen Mahallesi’nde (köyünde) yapılması planlanan ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi için ÇED toplantısı yapıyor. Ama... Hiç kimseye bilgi verilmiyor; muhtarların haberi yok. Dayatma ile yapılmak istenen ÇED toplantısına bakanlık ve ilçe çevreden gelenlerin kim olduğu söylenmiyor. Belediyeye bir tebligat yok. Baskı yapan bürokratlara halk tepki gösteriyor; tabii toplantı yapılamıyor. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar “Burası kimsenin çöplüğü değil. Burada tarım lisesi açıyoruz; aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. Onlar bize İstanbul’un tehlikeli atıkları ve termik santralı layık görüyor. Yeni köprüye girerken, eski atık fabrikasının kokusunu hisseden var mı? Çorlu’nun Karatepe’de kurulan atık fabrikasını gören var mı? Bunlar 1. sınıf tarım arazilerine ihanet ediyor. Bu yanlıştan dönülmeli. Aksi halde tepkimizi kararlı şekilde sürdüreceğiz”diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsan hayatında olduğu gibi tarihte de kaybedilmiş bir anın yanıp yakınma ile bir daha geri geldiği görülmemiştir. Bir tek saatin kaybettirdiği şeyi, bin yıl bile geriye getiremez.” Stefan Zweig

CANPOLAT BAŞVURUYOR

CUMARTESİ günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi’nde il başkanlığı için Cemal Canpolat adaylığını bugün açıklayacak. Canpolat’ın ikinci kez adaylığı üzerinde Genel Merkez’in ittifak sağladığı belirtildi. Buna karşılık, eski il yöneticilerinden Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun ‘muhalefet’ kanadını temsilen Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı’nın adayı olarakCanpolat’ın karşısına çıkacağı bildiriliyor. Murat Hazinedar’ın görevden alınmasından sonra Beşiktaş Belediye Başkanlığı için yarın yapılacak seçimde Av. Merve Öztopaloğlu, Bülent Tatar, Affan Keçeci ve Eyüp Birgün’nün isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.

KADİR UĞUR BARBADOS’TA

YELKENCİLERE ve turizmcilere duyuralım. Merkezi Zürich’teki Bentour Turizm Şirketi’nin sahibi 50 yıllık turizmci Kadir Uğur’dan haber var. 17 Ağustos’ta BenSWİSS isimli teknesiyle Antalya’dan dünya turuna çıkan Kadir Uğur, Atlantik’i aşarak Barbados Adası’na vardı. Bundan sonraki durağı Karayip Denizi’ndeki Küçük Antiller’de bir ada ülkesi olan Dominika. Uğur’un gezisinden haber vermeye devam edeceğiz.

BİLİYOR MUSUNUZ

KIZILAY-YEŞİLAY TÜMDEN AKP’Lİ OLDU

- KIZILAY’dan sonra 81 ilde şubesi bulunan Yeşilay’ın Rize şube kongresi ve yeni yerinin açılışının, Genel Başkan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve Cumhurbaşkanı’nın oğlu N. Bilal Erdoğan’ın dışında AKP’li üyeler ve bürokratların katılımı ile yapıldığını, başkanlığa 31 delegenin oyunu alan Selim Kandemir’in seçildiğini...

- NÂZIM Hikmet Kültür Merkezi’nin, Nâzım Hikmet’in 116’ncı doğum gününü 13 Ocak’ta Haydarpaşa Tren Garı’nda Levent Üzümcü, Enver Aysever, Orhan Aydın, Nejat Yavaşoğulları, Dengin Ceyhan, Yiğit Özatalay, Emin İgüs ve Dostlar Korosu’nun da içinde bulunduğu, onlarca sanatçının yer alacağı, panellerin ve sergilerin yapılacağı ‘Sevdalınız Komünisttir’ etkinliğiyle kutlayacağını...

- GAZETECİ Seraceddin Zıddıoğlu’nun, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Kilisli hemşerisi Alaeddin Yavaşca’yı ziyaret ederek sağlığının iyi olduğunu duyurduğunu...

- TÜRK Hukukçu Kadınlar Derneği ve Gedik Üniversitesi’nin düzenledikleri ‘Üçüncü Bin Yıl Türkiyesi’nden Kadınlara Bakış’ konulu toplantı 16 Ocak Salı 9.00’da Green Park Pendik Hotel’de yapılacağını...