Günahıyla sevabıyla ‘bilimsel’ kokoreç!

Kokoreci özellikle son yıllarda daha çok tüketmemize rağmen ne kadar tanıyor ve biliyoruz? Ülkemizde son yıllarda geç de olsa önem kazanan gıda hijyenini de göz önüne aldığımızda, mahalle içlerine kadar giren, hemen her köşede mantar gibi biten bu müthiş lezzet acaba ne şartlar altında ve nasıl üretiliyor?
16 yıldır bu mesleği Samsun’da yapan, son olarak da İstanbul pazarına Maltepe’de açtığı dükkânıyla giren İsmail Katırcoğlu, kokorecin bir standardının olmadığını, denetlemelerde de doğru yöntem kullanılmadığından doğru tespitin yapılamadığını söylüyor.
Katırcıoğlu, kokoreci hijyen hem de lezzet açısından ele aldığımızda, Balıkesir–Çanakkale hattında yetişen kuzulardan yapılması gerektiğini vurguluyor ilk olarak. Üründeki lezzetin kaybolmaması için kesilen kuzudan alınan malzemenin dondurulmadan hızlı bir biçimde üretim bandına alınarak sarılmasının önemini de ekliyor. Her şeyde olduğu gibi kokoreçte de hassas bir oran var: Yüzde 33 kalın bağırsak, yüzde 33 ince bağırsak, yüzde 33 iç yağ. Daha sonra, dondurarak hijyenik bir ortamda doğru serinlikte saklanması gerekiyor.
NE YEDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?
Katırcıoğlu, “Kokoreç servisinde baharat müşteriye ayrıca sunulmalı. Kokoreç kimyonlu servis ediliyorsa anlayın ki sağlıksız üretilmiştir” diyor. “Kokoreci öncelikle baharatsız tadın lezzeti daha iyi alabilmek için. Sonra tabii ki çok yakışan baharatları kullanabilirsiniz” diye ekliyor. Bir de her ne kadar kesin olmasa da fiyata ve markaya bakmamız gerektiğinin de altını çiziyor.
SAPANCA’YA KIYMAYALIM
Sakarya Sapanca’da Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi’nde köyün merasında geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan teleferik projesine tepki büyüyor. Bu alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ‘deprem toplanma alanı’ olarak gösterilen 9.6 dönümlük bir mera arazisiydi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihale ile teleferik inşaatı başlatıldı. İnşaat ile birlikte toplam 60 dönümlük orman arazisi de inşaat kapsamına alındı. Şimdi projenin ilk etabında 3 bin ağacın kesilmesini önlemek için halk bir süredir nöbet tutuyor.
Sapanca Gölü su havzası üzerinde bulunan araziye inşaat yapılması halinde gölü besleyen dağlardan gelen su kaynakları kuruyacak dersek, kimler uyanır acaba?
Teleferik yapmak iyidir de ‘koruyucu’ bir kafaya sahip olmak ondan daha önemlidir.
10-15 yıl önce Sapanca Gölü’ndeki balık türü 48 adet iken, günümüzde 4-5’e düştü. Sapanca dağlarındaki 19 çeşit yaban hayvanı zaman içerisinde yok olmuş.
Özetle, yeşilliğiyle ünlü ilçe gün gün özelliğini kaybediyor.
KİTAPLAR
CÜNEYT Akalın ‘Taş Devri’nden Kapitalizme Uygarlıklar’ (Tarihçi), Ahmet Aslan ‘Muhacir’ (Gece Kitaplığı), Gökhan Özcan ‘Açık Pencere’ (Vadi), Emine Tavuz ‘Yere Yakın Yıldızlara Uzak’ (Epsilon), Kolektif (Editör: İbrahim Tanrıkulu) ‘Siber Zorbalık’ (Anı), Murat Kaplan ‘Yüz Okuma Sanatı II’ (Ayzıt), Prof. Dr. Bülent Bakar ‘Hava Taarruzuna Karşı Türkiye’de Pasif Korunma (1935-1945)’ (Tarihçi), Edvin Lefevre ‘Bir Borsa Spekülatörünün Anıları’ (Scala)
MESAJ
KREDİ faiz oranları yüksek iken mecburiyetten kredi çekip ödeyemediği için yasal takibe düşen, icra başlatılan milyonlarca insan var. Temmuz ayından itibaren kredi oranları düştü. Şu an kredilerde yapılandırma var ancak icra takibine düşmüş insanlar bundan yararlanamıyor. Faizler silinerek ana borca yapılandırma istiyoruz. Berkay KURT
GÜNÜN SÖZÜ
“İSLAM dünyasının sömürge olma dışında tek bir alternatifi var. ‘Abbasi Rönesansı’nın dünya görüşüne geri dönmek! Yeni bir hümanizma! Sorun İslam değil. İslam, felsefe ve bilimi dışlamadığını Osmanlı’dan önce kanıtlamıştı. Sorun, başlayıp bitiremediğimiz uygarlık okuluna yeniden öğrenci olmak... Çağdaş olamayan toplumun geleceği, bilim ve teknoloji çağında garanti altında olamaz!
Prof. Dr. Doğan KUBAN
BİLİYOR MUSUNUZ?
60 BİN ÖĞRETMEN BAKAN SELÇUK’TAN MÜJDE BEKLİYOR
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın “400 bini aşkın atama bekleyen öğretmenimiz var. Bakan Ziya Selçuk atama sayısının arttırılması konusunda ısrarcı olmalıdır. Vekil doktorluk, vekil hâkimlik olmayacağı gibi vekil öğretmenlik de olmaz. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. MEB’den beklentimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize yarıyıl tatilinde 60 bin atama yapılacağına dair müjde vermesidir” dediğini...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin düzenlediği, bugün açılacak olan, Türkiye genelinde tüm güzel sanatlar fakültelerinin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE sergisinin, Akaretler Sıraevler’de 7 Kasım’a kadar izlenebileceğini...
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Gaziantep’te Beylerbeyi İmam Hatip ortaokulunda sözleşmeli Türkçe öğretmenliği yapan Saadet Harmancı’nın, 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son vermesini ve sözleşmelilerin dramını Meclis gündemine taşıyarak, sözleşmeli çalışanların çalışma şartları ve mobbing’e maruz kalıp kalmadıklarının araştırılması için meclis araştırması istediğini...
Günahıyla sevabıyla ‘bilimsel’ kokoreç!
Kokoreci özellikle son yıllarda daha çok tüketmemize rağmen ne kadar tanıyor ve biliyoruz? Ülkemizde son yıllarda geç de olsa önem kazanan gıda hijyenini de göz önüne aldığımızda, mahalle içlerine kadar giren, hemen her köşede mantar gibi biten bu müthiş lezzet acaba ne şartlar altında ve nasıl üretiliyor?
16 yıldır bu mesleği Samsun’da yapan, son olarak da İstanbul pazarına Maltepe’de açtığı dükkânıyla giren İsmail Katırcoğlu, kokorecin bir standardının olmadığını, denetlemelerde de doğru yöntem kullanılmadığından doğru tespitin yapılamadığını söylüyor.
Katırcıoğlu, kokoreci hijyen hem de lezzet açısından ele aldığımızda, Balıkesir–Çanakkale hattında yetişen kuzulardan yapılması gerektiğini vurguluyor ilk olarak. Üründeki lezzetin kaybolmaması için kesilen kuzudan alınan malzemenin dondurulmadan hızlı bir biçimde üretim bandına alınarak sarılmasının önemini de ekliyor. Her şeyde olduğu gibi kokoreçte de hassas bir oran var: Yüzde 33 kalın bağırsak, yüzde 33 ince bağırsak, yüzde 33 iç yağ. Daha sonra, dondurarak hijyenik bir ortamda doğru serinlikte saklanması gerekiyor.
NE YEDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?
Katırcıoğlu, “Kokoreç servisinde baharat müşteriye ayrıca sunulmalı. Kokoreç kimyonlu servis ediliyorsa anlayın ki sağlıksız üretilmiştir” diyor. “Kokoreci öncelikle baharatsız tadın lezzeti daha iyi alabilmek için. Sonra tabii ki çok yakışan baharatları kullanabilirsiniz” diye ekliyor. Bir de her ne kadar kesin olmasa da fiyata ve markaya bakmamız gerektiğinin de altını çiziyor.
SAPANCA’YA KIYMAYALIM
Sakarya Sapanca’da Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi’nde köyün merasında geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan teleferik projesine tepki büyüyor. Bu alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ‘deprem toplanma alanı’ olarak gösterilen 9.6 dönümlük bir mera arazisiydi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihale ile teleferik inşaatı başlatıldı. İnşaat ile birlikte toplam 60 dönümlük orman arazisi de inşaat kapsamına alındı. Şimdi projenin ilk etabında 3 bin ağacın kesilmesini önlemek için halk bir süredir nöbet tutuyor.
Sapanca Gölü su havzası üzerinde bulunan araziye inşaat yapılması halinde gölü besleyen dağlardan gelen su kaynakları kuruyacak dersek, kimler uyanır acaba?
Teleferik yapmak iyidir de ‘koruyucu’ bir kafaya sahip olmak ondan daha önemlidir.
10-15 yıl önce Sapanca Gölü’ndeki balık türü 48 adet iken, günümüzde 4-5’e düştü. Sapanca dağlarındaki 19 çeşit yaban hayvanı zaman içerisinde yok olmuş.
Özetle, yeşilliğiyle ünlü ilçe gün gün özelliğini kaybediyor.
KİTAPLAR
CÜNEYT Akalın ‘Taş Devri’nden Kapitalizme Uygarlıklar’ (Tarihçi), Ahmet Aslan ‘Muhacir’ (Gece Kitaplığı), Gökhan Özcan ‘Açık Pencere’ (Vadi), Emine Tavuz ‘Yere Yakın Yıldızlara Uzak’ (Epsilon), Kolektif (Editör: İbrahim Tanrıkulu) ‘Siber Zorbalık’ (Anı), Murat Kaplan ‘Yüz Okuma Sanatı II’ (Ayzıt), Prof. Dr. Bülent Bakar ‘Hava Taarruzuna Karşı Türkiye’de Pasif Korunma (1935-1945)’ (Tarihçi), Edvin Lefevre ‘Bir Borsa Spekülatörünün Anıları’ (Scala)
MESAJ
KREDİ faiz oranları yüksek iken mecburiyetten kredi çekip ödeyemediği için yasal takibe düşen, icra başlatılan milyonlarca insan var. Temmuz ayından itibaren kredi oranları düştü. Şu an kredilerde yapılandırma var ancak icra takibine düşmüş insanlar bundan yararlanamıyor. Faizler silinerek ana borca yapılandırma istiyoruz. Berkay KURT
GÜNÜN SÖZÜ
“İSLAM dünyasının sömürge olma dışında tek bir alternatifi var. ‘Abbasi Rönesansı’nın dünya görüşüne geri dönmek! Yeni bir hümanizma! Sorun İslam değil. İslam, felsefe ve bilimi dışlamadığını Osmanlı’dan önce kanıtlamıştı. Sorun, başlayıp bitiremediğimiz uygarlık okuluna yeniden öğrenci olmak... Çağdaş olamayan toplumun geleceği, bilim ve teknoloji çağında garanti altında olamaz!
Prof. Dr. Doğan KUBAN
BİLİYOR MUSUNUZ?
60 BİN ÖĞRETMEN BAKAN SELÇUK’TAN MÜJDE BEKLİYOR
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın “400 bini aşkın atama bekleyen öğretmenimiz var. Bakan Ziya Selçuk atama sayısının arttırılması konusunda ısrarcı olmalıdır. Vekil doktorluk, vekil hâkimlik olmayacağı gibi vekil öğretmenlik de olmaz. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. MEB’den beklentimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize yarıyıl tatilinde 60 bin atama yapılacağına dair müjde vermesidir” dediğini...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin düzenlediği, bugün açılacak olan, Türkiye genelinde tüm güzel sanatlar fakültelerinin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım bölümlerinden yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE sergisinin, Akaretler Sıraevler’de 7 Kasım’a kadar izlenebileceğini...
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Gaziantep’te Beylerbeyi İmam Hatip ortaokulunda sözleşmeli Türkçe öğretmenliği yapan Saadet Harmancı’nın, 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son vermesini ve sözleşmelilerin dramını Meclis gündemine taşıyarak, sözleşmeli çalışanların çalışma şartları ve mobbing’e maruz kalıp kalmadıklarının araştırılması için meclis araştırması istediğini...