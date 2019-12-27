CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Gençler travma yaşıyor” dedi.
Aygun, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapan yasa teklifi hazırlayarak, mezun olduktan sonra 6 ay iş bulamayan üniversite mezunlarının 9 ay boyunca ‘genç işsizlik ödeneği’ adı altında bir destek almasını önerdi. Genç işsizlik ödeneği, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’si oranında olacak.
Teklifte, yükseköğrenimini tamamlayarak İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvuranlara işsizlik ödeneği verilmesi amaçlandı. Buna göre kendi istek ve kusurları dışında iş bulamayan üniversite mezunu gençler, mezuniyet tarihlerini takip eden yedinci aydan itibaren başlamak üzere dokuz ay boyunca genç işsizlik ödeneği alabilecek.
15-34 yaş grubunu içine alan geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 801 bine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geniş tanımlı genç işsizlikte üniversite mezunu işsiz sayısının 957 bine çıkması, yaşanan istihdam krizi açısından düşündürücü bulunuyor.
EMEKLİ JEST BEKLİYOR!
Aldıkları düşük aylıklarla geçinme uğraşı veren, 6 ayda bir yüzde 4, 5, 6 gibi zamlarla yetinmeye çalışan gariban emekli, aylıklarında göreceli iyileştirme yapılabilmesi için yeni intibak yasasının yeni yılda çıkarılmasını talep ediyor. İç hukuk yolları tükendiğinden ve AİHM’nin yapılan başvuruyu reddetmesinden ötürü, intibak yasasının yaşama geçirilmesinin tek yolu siyasi iradenin alacağı karara bağlı.
Olası yeni yasa 2008 sonrasında emekli olanlara uygulanan eşitsizliği de ortadan kaldıracak. Yeni yıla sayılı günler kala promosyondan hâlâ haber yok. 2017’de bankalar tarafından ödenen 300, 375 ve 450 liralık tutar iki katına çıkartılabilir mi? Şükrü KARAMAN
ANDEZİT TAŞINDA ‘ATATÜRK VE ANKARA’
ÇANKAYA Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılına özel anı ve koleksiyon değeri taşıyan portföy çalışması yaptı. Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp’ın arşivinden yararlanılarak hazırlanan portföy, PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlandı. İki adet posta pulu, ilk gün zarfı ve posta kartının yer aldığı 100. yıl portföyü, ‘Atatürk ve Ankara’ temasını içeriyor.
Çankaya Belediyesi, Ankara taşı olarak da bilinen ‘andezit taşı’ üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği özel tasarım ürünler de hazırladı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şu açıklamayı yaptı:
“Ankara sadece bir yerleşim yeri, bir kent değildir. Ankara ulusumuzun iradesidir.”
KURT’TAN ‘CUMHURİYET’ ÜÇLEMESİ
GAZETECİ yazar Ömür Kurt’un yeni kitabı ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ (Doğan Egmont) çıktı. Kitap, Köy Enstitüleri’nin unutulmaz hikâyesini ilk kez çocuklarla buluşturuyor. Kurt kitabını anlatırken şöyle diyor: “Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk. Karaca, bir Cumhuriyet üçlemesiydi. İlk kitap ‘Karaca ve Sihirli Orman’ Kurtuluş Savaşımızın felsefesini ağaçlar üzerinden anlatıyordu, ikincisi olan ‘Karaca ve Yürüyen Köşk’ Cumhuriyet’in çocuk hakları ve doğaya saygı felsefesini, üçüncü kitap olan ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ ise eğitim devrimimizi anlatıyor. Üçü de alanında ilk ve tek olan kitaplar oldular.”
GÜNÜN MESAJI
“ÇOK uyarı yaptık, ‘Ülke kayıp gidecek’ dedik, dediğimiz oldu. Genç işsizliğin yüzde 26 olması tarihi bir oran... Üniversite mezunlarının yüzde 50’si işsiz, tablo çok çok kötü. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki ‘Asla size telefonlar gelmeyecek.’”
Ali BABACAN
MESAJ PANOSU
TÜRKİYE, Myanmar’da Müslümanlara yapılan katliama, Filistinlilere karşı İsrail saldırılarına ve daha birçok örneğini gösterebileceğimiz azınlık haklarına yapılan baskılara her zaman karşı çıkarken, esasında karşı çıkması gereken 22 milyon Uygur Türkü’nün yaşadığı Doğu Türkistan’daki gelişmeler karşısında niye gözlerini kapıyor? Prof. Dr. Faruk ŞEN
ORMANLARIMIZ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, konu TBMM’de... CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Uludağ’da kaçak ağaç kesimine karşı neden önlem alınmıyor?” diye Bakan Pakdemirli’ye soruyor.
BANKA SMS gönderiyor, “Filan marketten alışveriş yap, sonra faizsiz masrafsız öde” diyor... ‘Taşıma suyla’ döndürülmeye çalışılan ‘ekonomi’ olmaz! Bu bankanın da vatandaşın da esnafın da bitik olduğunun kanıtıdır. “Ekonomi iyi” diyenlere gelsin... Metin ALTAY
ÇAM YERİNE KAYIN MEŞE VE KESTANE DİKELİM
‘KIŞ YANGINLARI’ İSTANBUL İÇİN DE TEHLİKELİ OLACAK
DOĞU Karadeniz’de kış ayında yaşanan orman yangınları bize çok ciddi uyarılar veriyor.
Yıllar önce ağaçlandırma yoluyla oluşturduğumuz çam ormanlarından dolayı İstanbul çok büyük tehdit altındadır.
Doğu Karadeniz’de çok geniş alanlara yayılan orman yangınlarına neden olan ekstrem iklim koşullarının İstanbul’da da yaşanması halinde büyük yangın faciaları kaçınılmaz olacaktır.
İstanbul’u yakabilecek büyük orman yangınlarını önleyebilmek için hızla harekete geçmeliyiz.
Bu amaçla geçmişte hazine arazilerinin imara açılmamasında kamu adına çok büyük görev üstlenmiş çam ormanlarını çok kısa bir sürede kayın, meşe ve kestane gibi İstanbul’un yerli ağaç türlerine dönüştürmeliyiz.
Bilindiği gibi İstanbul’un yerli ağaç türlerinin yangına dayanıklılığı çam ormanlarından çok daha yüksektir.
‘Gençler travma yaşıyor’
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Gençler travma yaşıyor” dedi.
Aygun, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapan yasa teklifi hazırlayarak, mezun olduktan sonra 6 ay iş bulamayan üniversite mezunlarının 9 ay boyunca ‘genç işsizlik ödeneği’ adı altında bir destek almasını önerdi. Genç işsizlik ödeneği, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’si oranında olacak.
Teklifte, yükseköğrenimini tamamlayarak İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvuranlara işsizlik ödeneği verilmesi amaçlandı. Buna göre kendi istek ve kusurları dışında iş bulamayan üniversite mezunu gençler, mezuniyet tarihlerini takip eden yedinci aydan itibaren başlamak üzere dokuz ay boyunca genç işsizlik ödeneği alabilecek.
15-34 yaş grubunu içine alan geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 801 bine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geniş tanımlı genç işsizlikte üniversite mezunu işsiz sayısının 957 bine çıkması, yaşanan istihdam krizi açısından düşündürücü bulunuyor.
EMEKLİ JEST BEKLİYOR!
Aldıkları düşük aylıklarla geçinme uğraşı veren, 6 ayda bir yüzde 4, 5, 6 gibi zamlarla yetinmeye çalışan gariban emekli, aylıklarında göreceli iyileştirme yapılabilmesi için yeni intibak yasasının yeni yılda çıkarılmasını talep ediyor. İç hukuk yolları tükendiğinden ve AİHM’nin yapılan başvuruyu reddetmesinden ötürü, intibak yasasının yaşama geçirilmesinin tek yolu siyasi iradenin alacağı karara bağlı.
Olası yeni yasa 2008 sonrasında emekli olanlara uygulanan eşitsizliği de ortadan kaldıracak. Yeni yıla sayılı günler kala promosyondan hâlâ haber yok. 2017’de bankalar tarafından ödenen 300, 375 ve 450 liralık tutar iki katına çıkartılabilir mi? Şükrü KARAMAN
ANDEZİT TAŞINDA ‘ATATÜRK VE ANKARA’
ÇANKAYA Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılına özel anı ve koleksiyon değeri taşıyan portföy çalışması yaptı. Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp’ın arşivinden yararlanılarak hazırlanan portföy, PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlandı. İki adet posta pulu, ilk gün zarfı ve posta kartının yer aldığı 100. yıl portföyü, ‘Atatürk ve Ankara’ temasını içeriyor.
Çankaya Belediyesi, Ankara taşı olarak da bilinen ‘andezit taşı’ üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği özel tasarım ürünler de hazırladı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şu açıklamayı yaptı:
“Ankara sadece bir yerleşim yeri, bir kent değildir. Ankara ulusumuzun iradesidir.”
KURT’TAN ‘CUMHURİYET’ ÜÇLEMESİ
GAZETECİ yazar Ömür Kurt’un yeni kitabı ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ (Doğan Egmont) çıktı. Kitap, Köy Enstitüleri’nin unutulmaz hikâyesini ilk kez çocuklarla buluşturuyor. Kurt kitabını anlatırken şöyle diyor: “Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk. Karaca, bir Cumhuriyet üçlemesiydi. İlk kitap ‘Karaca ve Sihirli Orman’ Kurtuluş Savaşımızın felsefesini ağaçlar üzerinden anlatıyordu, ikincisi olan ‘Karaca ve Yürüyen Köşk’ Cumhuriyet’in çocuk hakları ve doğaya saygı felsefesini, üçüncü kitap olan ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ ise eğitim devrimimizi anlatıyor. Üçü de alanında ilk ve tek olan kitaplar oldular.”
GÜNÜN MESAJI
“ÇOK uyarı yaptık, ‘Ülke kayıp gidecek’ dedik, dediğimiz oldu. Genç işsizliğin yüzde 26 olması tarihi bir oran... Üniversite mezunlarının yüzde 50’si işsiz, tablo çok çok kötü. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki ‘Asla size telefonlar gelmeyecek.’”
Ali BABACAN
MESAJ PANOSU
TÜRKİYE, Myanmar’da Müslümanlara yapılan katliama, Filistinlilere karşı İsrail saldırılarına ve daha birçok örneğini gösterebileceğimiz azınlık haklarına yapılan baskılara her zaman karşı çıkarken, esasında karşı çıkması gereken 22 milyon Uygur Türkü’nün yaşadığı Doğu Türkistan’daki gelişmeler karşısında niye gözlerini kapıyor? Prof. Dr. Faruk ŞEN
ORMANLARIMIZ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, konu TBMM’de... CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Uludağ’da kaçak ağaç kesimine karşı neden önlem alınmıyor?” diye Bakan Pakdemirli’ye soruyor.
BANKA SMS gönderiyor, “Filan marketten alışveriş yap, sonra faizsiz masrafsız öde” diyor... ‘Taşıma suyla’ döndürülmeye çalışılan ‘ekonomi’ olmaz! Bu bankanın da vatandaşın da esnafın da bitik olduğunun kanıtıdır. “Ekonomi iyi” diyenlere gelsin... Metin ALTAY
ÇAM YERİNE KAYIN MEŞE VE KESTANE DİKELİM
‘KIŞ YANGINLARI’ İSTANBUL İÇİN DE TEHLİKELİ OLACAK
DOĞU Karadeniz’de kış ayında yaşanan orman yangınları bize çok ciddi uyarılar veriyor.
Yıllar önce ağaçlandırma yoluyla oluşturduğumuz çam ormanlarından dolayı İstanbul çok büyük tehdit altındadır.
Doğu Karadeniz’de çok geniş alanlara yayılan orman yangınlarına neden olan ekstrem iklim koşullarının İstanbul’da da yaşanması halinde büyük yangın faciaları kaçınılmaz olacaktır.
İstanbul’u yakabilecek büyük orman yangınlarını önleyebilmek için hızla harekete geçmeliyiz.
Bu amaçla geçmişte hazine arazilerinin imara açılmamasında kamu adına çok büyük görev üstlenmiş çam ormanlarını çok kısa bir sürede kayın, meşe ve kestane gibi İstanbul’un yerli ağaç türlerine dönüştürmeliyiz.
Bilindiği gibi İstanbul’un yerli ağaç türlerinin yangına dayanıklılığı çam ormanlarından çok daha yüksektir.