Gelibolu ve Sivastopol kardeş şehir olacak: Gelibolu’ya Ruslar geldi

ÜNLÜ Rus şairi Vladimir Mayakovski yaklaşık bir asır önce Gelibolu’da yaşananları şöyle anlatıyor:

“1. Dünya Savaşı’ndan sonra Gelibolu bölgesi Fransızların işgali altındaydı. 1912’deki ünlü Şarköy-Hoşköy (Ganos) depremiyle de günlük yaşam perişan haldeydi. Ekim 1917 devriminden sonra çıkan iç savaşın sonunda Rusya’da Bolşevikler zafere ulaşmış, mağlup olan General P.N. Vrangel komutasındaki Beyaz Ordu, 1920 Kasım’ının başında son kalesi olan Kırım’ı da kaybetmişti. Ülke açlık ve perişanlık içindeydi. İnsanlar ülkelerini terk ediyorlardı.

İstanbul’a 130 gemi ve tekne ile 150 bin mülteci geldi.”

17 Mayıs 2008’de köşemizdeki yazımıza böyle başlamıştık. Ayrıntısını merak eden internetten okuyabilir.

‘Beyaz Ruslar’, Gelibolu’da üç askeri kampa, Çatalca’ya ve Ege’deki Lemnos adasına yerleştirilmişlerdi. İstanbul işgal altındaydı.

VE MÜLTECİ GÖÇÜ

Gelibolu’da kaldıkları 1920-21 yılları arasında büyüklü-küçüklü 343 kişi vefat etmiş.

16 Haziran1921’de General Kutepov’un çağrısı üzerine 20 bin taştan oluşan bir anıt yapmışlar saygı için... Bu tarihten itibaren de Ruslar yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başlamışlar. Bazıları Bulgaristan’a, Yunanistan üzerinden Sırbistan’a, Macaristan’a ve Romanya’ya... Onlardan çok şey görüp öğrenen Gelibolulular ağlayarak uğurlamışlar konuklarını...

Son Beyaz Rus kafilesi 6 Mayıs 1923’te ayrılmış. Orada bir anıt bırakmışlar, sonra depremden zarar görmüş...

Gelibolu ile ilişkiler 1930’ların sonuna kadar sürmüş Beyaz Rusların... Merkezi Paris’te olan Gallipoliler Derneği’nin girişimi ile 1995’te Ecevit hükümetine başvurmuşlar, yeni gösterilen yerde yeniden bir anıt yapmışlar; bir de fotoğraf sergisi açmışlar.

‘Rus Anıtı’nın yeniden kuruluşunun 10. yıl töreni için Rusya’dan 60 aile mensubu gelmiş...

Törene Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vladimir Yakunin, vakfın müdürü Vladimir Bushuev, Gelibolu Belediye Başkanvekili Kemal Tarım ve Rusya’dan gelen konuklar katıldı. Başpiskopos Mikhail tarafından yapılan ayinin ardından, anıta Rus yetkililerce çelenkler bırakıldı. Anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Anıtın yanındaki fotoğrafların sergilendiği müze ziyaretinden sonra anı defteri imzalandı.

Başkonsolos Podelyshev, “Bu anıt, sadece kaderin kendisiyle yabancı toprağa gömülenlerin üzüntü yeri değildir. Tarihi olayları hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından paha biçilemez değerdedir” dedi.

Çanakkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Çalışkan’ın Gelibolu’nun Rusya Federasyonu şehirlerinden biri ile kardeş şehir yapalım önerisi üzerine, Gelibolu ve Sivastopol’un kardeş şehir olmasının anlamlı olacağını ifade etti ve yemekteki dostlarına “Bu tarihi bir borçtur” diye ekledi.

İNCE RAMAZANDA BALKANLAR’DA...

TBMM emekli danışmanlarından Mehmet Yıldız, Muharrem İnce’nin Balıkesir merkezden Yaman Ailesi’nin öğretmen kızı Ülkü Hanım’la evli olduğunu hatırlatarak “Yani damadımız Muharrem Bey, Necati Bey Eğitim Fakültesi fizik bölümünden mezundur. Onun Balıkesir’de en çok sevdiği adam, Atatürk’ün ilk hutbeyi okuduğu Zağnos Paşa Camisi’nin önündeki ayakkabı boyacısı Emin Enice’dir (70). Adaylığı için büyük heyecan duyuyor. Ayakkabılarını boyamak üzere kendisini Balıkesir’de bekliyoruz” mesajını iletti.

DEMİRTAŞ’A ZİYARET

- Muharrem İnce’nin bugün 16.00’daki mitingden önce eski HDP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. İnce’nin Bulgaristan Kırcaali ve Yunanistan Batı Trakya ziyaretlerini ise ramazan ayına bıraktığı öğrenildi.

ADAY ADAYLARI

- Edirne’de CHP’nin iki vekilinden başka Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, İnşaat Müh. Hakan İnci ve Keşan’dan A. Nilüfer Erk Oğuz başvuranlar arasında yer aldı.

- Türk-İş’in genel başkanlarından Salih Kılıç Sakarya veya Ankara’dan adaylık için İYİ Parti’ye başvurdu. Mali müşavir Cumhur Çetin, İstanbul 2. bölgeden aday adayı olduğunu söyledi. MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel de adaylığını açıkladı.

YENİ KİTAPLAR

ALTAN Öymen ‘Umutlar ve İdamlar 1960-61’ (Doğan), Mahfi Eğilmez ‘Değişim Sürecinde Türkiye’ (Remzi), Doğan Kuban ‘Umutsuzluk Yakışmaz’ (Kırmızı Kedi), Cenk Başlamış-Okay Deprem ‘Vladimir Vladimiroviç Putin-Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider’ (Doğan), Prof.Dr. Anıl Çeçen ‘Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri’ (Tarihçi), Ceyhun İrgil ‘Bir Dönemin Anatomisi-Fetret’ (Halk), Gürsel Korat ‘Kapadokya’ (Doğan), Bilal N. Şimşir ‘Türkiye-Arnavutluk İlişkileri-Büyükelçilik Anıları 1985-88’ (Tarihçi)

BİLİYOR MUSUNUZ

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