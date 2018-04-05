Gecekondular, gündüzkondular

Amerikan Marshall yardımı ile tetiklendiği ifade dilen gecekondular 1960’larda İstanbul çeperlerini işgal etmeye başlamıştır. Yardımla gelen tarım ve yol makinelerinin tarlada 4 işçiden 3’ünü işsiz bıraktığı, yol makineleri ile yolların ihya edilmesiyle de İstanbul’a kırsaldan göçün hızlandığı bir ölçüde doğrudur. Yönetimler oy kaygısıyla sessiz kalmış, fabrikatör fabrikasının hemen yanında illegal konuşlanan işgücünden memnun olmuştur. İstanbul’un yüzde 70’i kaçak yapılaşma noktasına gelmiş ve alarm çanları çalmaya başlamıştır.



İstanbul’a ölümcül darbe ise son yerel ve merkezi yönetimlerin rantsal betonlaşmaya ve gökdelenlere yol vermesi ve her boş alan ve kıyılara ayrıcalıklı imar hakkı tahsis etmesiyle gelmiş, son akciğerler kuzey ormanlarına girilmesiyle de gidişat ihanete dönüşmüştür. 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi güzel projeler yanlış yer seçimleri nedeniyle ekolojik dengeye zarar vermektedir. Kanal İstanbul iddialı bir projedir, ancak İstanbul için akıllara zarar bir girişimdir. Ege kıyılarındaki turistik beldelerimizde de durum aynıdır. Şimdi ise mavi yolculuk koylarına göz dikilmiştir.



Cumhurbaşkanı ‘İstanbul’a ihanet ettik’ derken haklıdır. Suudiler İslam’ın diğer emaneti Mekke’de Osmanlı kalesi Ecyad’ı zengin hacılara rezidanslar yapmak için yıkarken horozlanan bizler, Müslümanlığın odağı muhteşem İstanbul’u tahrip ediyoruz. Acı olan şudur ki İslam’ın ve insanlığın kutsal emaneti olarak titizlikle muhafaza etmemiz gereken İstanbul’a ihaneti muhafazakâr ve İslam’a bağlı kadrolar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedirler.



İslam âleminin medar-ı iftiharı, tarih ve doğayla bezenmiş İstanbul artık kimliğini yitirmekte, özelliğini kaybetmektedir.



Bir mimar ve kentbilimci hoca olarak acı çekiyorum ben! / Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP





'SABIKA' KONUSU MEVZUATTA UNUTULDU

ADALET Bakanlığı iyi bir iş yaptı. E-devlet ile artık sicil kaydını alabiliyoruz. Hem de istersek İngilizce, istersek Türkçe. Bu bazı şirket ya da konsolosluklar tarafından kabul ediliyor ama bazıları bu belgeyi apostilli (belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemi) istiyor. Nüfus memurluğundan bu belge yine bedava alınabiliyor ama İngilizce olursa, mevzuatta unutulduğu için, o bir satırlık ‘sabıkası yoktur’ yazısı için yeminli tercümana 30 TL, sonra notere 1.5 sayfa saydığı için 150 TL ödenmesi gerekiyor.



Mevzuata iki kelime eklemek unutulduğu için hem zamanımız hem paramız gidiyor.



Nüfus Müdürlüğü’ne sorduğumuzda “Adalet Bakanlığı’na yazın” diyorlar. Kendileri yazamazmış. O da ayrı bir konu tabi!





BİLİYOR MUSUNUZ?

KİMYA Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’nun Kanserle Savaş Haftası’nda (1-7 Nisan), “Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın temeli atılırken, iktidarın bu yatırımlarda neden bu kadar ısrarcı olunduğunu ne yazık ki açıklanamadı. Barajlardan 2-3 dolar ve hatta bazı barajlarda bunun altında bir fiyata elektrik elde edilirken; güneşten, rüzgârdan ve hatta termik santrallerden çok daha ucuz maliyette elektrik enerjisi üretimi yapılabiliyorken, 12.5 dolar nükleer enerji alım garantisinin verilmesini biz açıklayamıyoruz” dediğini...



PROF. Dr. Mehmet Ali Körpınar’ın “25 milyar dolarlık maliyet bedeli düşünülen Kanal İstanbul bittiğinde, bu kadar harcamayı karşılamak için gelir nasıl temin edilecek? Kanal İstanbul için Panama Kanalı model mi alınıyor” diye sorarak “Uyarılarımızı, yöneticilerimiz ve danışmanlarımız da duyar ve bir kez daha düşünürler. Aksi halde güzel İstanbul’umuzu, Trakya’mızı ve Marmara Denizimizi çok kötü günler bekliyor” diye konuştuğunu...



İSTANBUL ve Konya Eczacı Odalarının düzenledikleri halk arasında ‘yapma ilaç’ olarak bilinen Majistral Formül’ün (Eczane İçinde Eczacı Tarafından Üretilen İlaç) konuşulacağı ‘Majistral Zirve’nin 5-8 Nisan tarihlerinde Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirileceğini...



İSTANBUL Gazeteciler Derneği (İGD) 12. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkan Mehmet Mert’in yeniden göreve getirildiğini...



ADD’nin öncülüğünde, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı toplanan 100 bin imzanın TBMM Dilekçe Komisyonu’na teslim edildiğini...





MESAJ PANOSU

TÜRKİYE Tekel Bayileri Platformu, alkol satışı yasağının 22.00’den 24.00’e çekilmesini talep ediyor. Ceza ve baskıların dayanılmaz hale geldiğini belirten platform üyeleri, tüm tekel bayilerinin 26 Nisan’da kepenkleri indireceklerini, bu eyleme 4 bin platform üyesinin destek vermesini beklediklerini duyurdu.



6. ULUSLARARASI Portakal Çiçeği Karnavalı programı çerçevesinde Adana, Mersin, Hatay ve farklı illerden 7.000’den fazla kişinin katılımıyla 8 Nisan Pazar 15.00’te Çamlık konser alanında ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısını gitarla çalarak ‘Guinness Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi’ yapılacak.



CHP PM’nin cuma günkü toplantısında, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin arttırılması ile ‘bağışlama’ istekleri arasında iki yıl önce partiden ihraç edilen Aydın Nazlıaka’nın durumu da ele alınacak.



‘CEYHUN Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl ‘Son Duraktan Bir Önce’ adlı kitabıyla kazanan Cevat Çapan’a, ödülü 9 Nisan’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Salonu’nda yapılacak törenle verilecek.





OKUYUNUZ

HANEFİ Avcı, yeni kitabında ‘Fırat’ın Doğusu’nda (Destek Yay.) son 50 yılda bölgede yaşanan olaylarının sebeplerini, ihmal edilen olguları anlatıyor...



Yalçın Koçak, Kanser Haftası’nda yazdı: “Eski Osmanlı’nın eyaletinin bulunduğu topraklarda kanser niye yok!”