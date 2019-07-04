Geç gelen adalet adalet değildir

SCİPİO Africanus MÖ 236-182 yılları arasında yaşamış olan Romalı bir generaldir. Zama Savaşı ile meşhur Hannibal’ı yenmiştir. Hannibal Roma’yı defalarca yenmiş, filleri ile Alp dağlarını aşmış ve Roma’yı almasına ramak kalmış ve ülkesi tarafından Kartaca’ya çağrılınca dönmek durumunda kalmıştır. Scipio bu Hannibal’ı yenmiş, Roma’nın en büyük rakibi olan Kartaca’yı ortadan kaldırmıştır.
Bu eşsiz komutan kıskanç bir siyasetçi ve savcı olan Cato tarafından haksız suçlama ile senato önünde mahkemeye çıkarılmıştır. Mahkeme haksız yere uzatılmış, savcının son imzası atılmamış, yıllar sonra beraat kararı verilmiştir. Fakat Scipio bu kararı göremeden yıllar sonra kızgın ve üzgün bir şekilde köşesinde yaşamıştır. Bugünkü gazetenizin 10. sayfasında ‘Bir tek o kaldı’ başlığı ile hikâyesi yazılan eski Genelkurmay Başkanı’nın dosyası, diğer bütün sanıklar beraat etmiş iken aylardır beklemekte ve imza edilmemektedir.
Bu haksız durumun çok önceden sonlanması gerekirken, halen devam etmesini anlamak zordur. Dr. Cengiz KUDAY
TERME SEL BASKININI UNUTMAYIN
BAĞIMSIZ Samsun Milletvekili Erhan Usta, 21-22 Haziranda Terme’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye zor sorular yönelterek “Bu olay, bir doğal afetin değil ihmalin sonucudur. Dere yataklarının temizlenmemesi bu afete yol açmıştır. Terme ilçesinde toplam 38 köyde 2 bin çiftçiye ait 60 bin 000 dönüm arazi, 14 bin 000 kümes hayvanı, 200 kovan arı, 145 bin 000 yumurta telef olmuştur. Ancak felaket örtbas edilip gündeme getirilmemektedir. Samsun’un seçilmiş idarecileri, Bakanlığınıza bağlı DSİ ve ilgili diğer kurumlar sonuçları gidermeye yönelik hiçbir çalışma başlatmamıştır” dedi.
SİGARAYI NEDEN AZALTMIYORUZ?
AJANS Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 ile Endonezya yerleşti. İkinci sırada yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya...
2018 yılında sigara kullanımıyla alakalı basına 75 bin 542 haber yansıması tespit edilirken, 2019’da bu rakamın 33 bin 89 olduğu görüldü.
TELEFON DOLANDIRICILARINA DİKKAT
ÇEVRE ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, son zamanlarda artış gösteren ve çeşitli vaatler ile halkı dolandıran, mağdur eden kişiler hakkında vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı ve “Piyasada kendinden başkasının mutluluğunu düşünmeyen, çıkar için her şeyi yapabilen, insanlıktan çıkmış, namus, şeref bilmeyen, mutluluklarını başkalarının ıstıraplarının üzerine kurmuş o denli kötüler var ki bunlardan sakının” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ
- KADİR Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından 2013’ten bu yana düzenli olarak yürütülen “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın altıncısının sonuçlarının bugün açıklanacağını...
- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Ulaştırma Bakanlığı’na devri yapılmış 3. Havalimanı metro inşaatında işçilerin günde 12 saatten fazla çalışmalarına rağmen 8 saat çalışıyor gibi gösterildikleri, resmi tatil ve izin günlerinde çalıştırıldıkları iddiasının doğru olup olmadığını sorduğunu...
- 6. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin 12 Temmuz 2019 Cuma akşamı kapılarını müzikseverlere açacağını...
MESAJ PANOSU
- HARVARD Üniversitesi’nin 24 Nisan 2019’da piyasaya sürdüğü “Otuz Yıl Soykırım: Türkiye’nin Hıristiyan Azınlıklarını İmhası 1894-1924” başlıklı iftiralarını, 7 yıl önce 2012’de “Türk Savun Kendini” başlıklı makalemde çürütmüş bulunmaktan dolayı mutluyum. Cengiz ÖZAKINCI
- BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye meclisinden geçirdi ama hem havai fişek konusunda hem denetim yapamıyor, hem resmi bayramlarda ve festivallerde yasaklanmadığı için kimseler yasağa uymuyor. Anlayacağınız bu palavra yasaktır. Mehmet MERT
Geç gelen adalet adalet değildir
SCİPİO Africanus MÖ 236-182 yılları arasında yaşamış olan Romalı bir generaldir. Zama Savaşı ile meşhur Hannibal’ı yenmiştir. Hannibal Roma’yı defalarca yenmiş, filleri ile Alp dağlarını aşmış ve Roma’yı almasına ramak kalmış ve ülkesi tarafından Kartaca’ya çağrılınca dönmek durumunda kalmıştır. Scipio bu Hannibal’ı yenmiş, Roma’nın en büyük rakibi olan Kartaca’yı ortadan kaldırmıştır.
Bu eşsiz komutan kıskanç bir siyasetçi ve savcı olan Cato tarafından haksız suçlama ile senato önünde mahkemeye çıkarılmıştır. Mahkeme haksız yere uzatılmış, savcının son imzası atılmamış, yıllar sonra beraat kararı verilmiştir. Fakat Scipio bu kararı göremeden yıllar sonra kızgın ve üzgün bir şekilde köşesinde yaşamıştır. Bugünkü gazetenizin 10. sayfasında ‘Bir tek o kaldı’ başlığı ile hikâyesi yazılan eski Genelkurmay Başkanı’nın dosyası, diğer bütün sanıklar beraat etmiş iken aylardır beklemekte ve imza edilmemektedir.
Bu haksız durumun çok önceden sonlanması gerekirken, halen devam etmesini anlamak zordur. Dr. Cengiz KUDAY
TERME SEL BASKININI UNUTMAYIN
BAĞIMSIZ Samsun Milletvekili Erhan Usta, 21-22 Haziranda Terme’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye zor sorular yönelterek “Bu olay, bir doğal afetin değil ihmalin sonucudur. Dere yataklarının temizlenmemesi bu afete yol açmıştır. Terme ilçesinde toplam 38 köyde 2 bin çiftçiye ait 60 bin 000 dönüm arazi, 14 bin 000 kümes hayvanı, 200 kovan arı, 145 bin 000 yumurta telef olmuştur. Ancak felaket örtbas edilip gündeme getirilmemektedir. Samsun’un seçilmiş idarecileri, Bakanlığınıza bağlı DSİ ve ilgili diğer kurumlar sonuçları gidermeye yönelik hiçbir çalışma başlatmamıştır” dedi.
SİGARAYI NEDEN AZALTMIYORUZ?
AJANS Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 ile Endonezya yerleşti. İkinci sırada yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya...
2018 yılında sigara kullanımıyla alakalı basına 75 bin 542 haber yansıması tespit edilirken, 2019’da bu rakamın 33 bin 89 olduğu görüldü.
TELEFON DOLANDIRICILARINA DİKKAT
ÇEVRE ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, son zamanlarda artış gösteren ve çeşitli vaatler ile halkı dolandıran, mağdur eden kişiler hakkında vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı ve “Piyasada kendinden başkasının mutluluğunu düşünmeyen, çıkar için her şeyi yapabilen, insanlıktan çıkmış, namus, şeref bilmeyen, mutluluklarını başkalarının ıstıraplarının üzerine kurmuş o denli kötüler var ki bunlardan sakının” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ
- KADİR Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından 2013’ten bu yana düzenli olarak yürütülen “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın altıncısının sonuçlarının bugün açıklanacağını...
- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Ulaştırma Bakanlığı’na devri yapılmış 3. Havalimanı metro inşaatında işçilerin günde 12 saatten fazla çalışmalarına rağmen 8 saat çalışıyor gibi gösterildikleri, resmi tatil ve izin günlerinde çalıştırıldıkları iddiasının doğru olup olmadığını sorduğunu...
- 6. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin 12 Temmuz 2019 Cuma akşamı kapılarını müzikseverlere açacağını...
MESAJ PANOSU
- HARVARD Üniversitesi’nin 24 Nisan 2019’da piyasaya sürdüğü “Otuz Yıl Soykırım: Türkiye’nin Hıristiyan Azınlıklarını İmhası 1894-1924” başlıklı iftiralarını, 7 yıl önce 2012’de “Türk Savun Kendini” başlıklı makalemde çürütmüş bulunmaktan dolayı mutluyum. Cengiz ÖZAKINCI
- BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye meclisinden geçirdi ama hem havai fişek konusunda hem denetim yapamıyor, hem resmi bayramlarda ve festivallerde yasaklanmadığı için kimseler yasağa uymuyor. Anlayacağınız bu palavra yasaktır. Mehmet MERT