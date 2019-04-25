Gazipaşa tropikal meyvede büyüyor

GAZİPAŞA, havalimanının açılmasıyla gittikçe büyüyor. İlçe nüfusu 50 bini aşmış.
Narenciyeden sonra tropikal meyve yatırımlarıyla bir numaraya yükselmiş. Her yıl milyonlarca dolar ödeyen Türkiye’nin bu alanda ihracatçı konuma geçmesi için kentin tarım yatırımları da öne çıkmaya başlamış. En önemlisi de Gazipaşa çiftçisi mango ile tanışıyor artık. Bu projenin fikir babası Mustafa Ezici, mango meyve ve fidancılık AR-GE çalışmalarına 7 yıl önce başladıklarını söylüyor. ‘12. Gazipaşa Tarım Fuarı’nda bir ilk yaşandı, 2 milyon mango fidanı satışa sunuldu.
Tropikal bir bitki olmasına rağmen sub-tropikal iklime sahip İspanya’nın Malaga-Granada sahil hattında yetişen mangonun, Türkiye’de de aynı enlemde bulunan Datça yarımadasından Hatay’ın kuzeyine kadar olan bölgede yetişebileceği bildiriliyor. Ezici, önümüzdeki dönemde hem üreticilere mango fidanı satacaklarını hem de mango yetiştireceklerini söylüyor. Projeyi ortakları orman mühendisi Veli Çelik ve İlhan Alçar ile birlikte hazırladıklarını anlatan Ezici, üretiminin artmasıyla Türk üreticilerinin gelirlerini katlayacağını, Türkiye’nin de çok hızlı bir şekilde en önemli mango ihracatçısı ülkelerden biri konumuna geleceğini belirtti.
Türkiye’deki mango hasat zamanı, hasadın kuzey yarımküreden güney yarımküreye geçiş dönemine ve mangonun az bulunduğu ağustos-ekim aylarına rastlaması da ihracat açısından önemli bir avantaj sunuyor.
YENİ KİTAPLAR
Latife Tekin ‘Aşk İşaretleri’ (Can), Pelin Batu ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar’ (İnkılap), Umur Bugay ‘Karılar ve Kocalar’(İnkılap), Junko Takahashi ‘Japonların 100 Yıl Yaşama Sırrı’ (Doğan Novus), İskender Pala ‘Kalp’ (Turkuvaz)
Ayşe Özgener ‘Sonra Konuşuruz’ (Doğan Novus), Emre Gör ‘Abdülhamid Döneminde İstihbarat’ (Kitap Yayınevi), Serdar Tuncer ‘Hiçbir Zaman Hiçbir Şey’ (Profil), Süleyman Kurt ‘Hatırlasana’ (Hayykitap), Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ‘Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat’ (Hayykitap), Ahmet Büke ‘Neşeli Günler’ (Günışığı), Dilara Büyük ‘Kar Tanesi’ (Müptela)
Bilgin Çelik ‘Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi’ (Bilgi Üniversitesi), Bülent Ayyıldız ‘Gölgesiz Matiz’ (İthaki)
Ahmet Nezihi Turan ‘Hikayeleriyle 100 İsim’ (Ağaçkakan), Nil Gün ‘Minik Adımlar Büyük Kazanımlar’ (Kuraldışı)
DENİZDEKİ KUVAYI MİLLİYE VE İNEBOLU
TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu Atatürk, 99 yıl önce SSCB kurucusu Lenin’e bir mektup yazdı ve bu mektup Sovyetlerin, Kurtuluş mücadelesine destek olarak 300 bin ton cephane göndermesiyle sonuçlanarak savaşın seyrini değiştirdi. Bu tarihi gelişme, 99 yıl sonra, Sovyet cephanelerinin indiği İnebolu ilçesinde bir panelle anılacak.
‘Kurtuluş Yolu’ tarih turizmine kazandırılacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan Kurtuluş Savaşı’nda büyük yere sahip olan Kastamonu’ya bağlı İnebolu ilçesi, önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurucusu Vladimir Lenin’e 26 Nisan 1920’de yazdığı mektubun 99. yılında “Denizdeki Kuvay-ı Milliye ve İnebolu” konulu bir panel düzenlenecek.
Mektubun, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesindeki önemi büyük. Zira, söz konusu mektupta Atatürk, Anadolu’yu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı Ruslar’dan cephane, altın, sıhhi malzeme ve erzak talebinde bulunmuştu. Bu sembolik tarihte Dolmabahçe Rotary Kulübü ve Kastamonu Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen panelde, İnebolu’nun ulusal kurtuluştaki yeri ve önemi anlatılacak.
İNEBOLU’DA PANEL
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Eyüp Kömeçoğlu “Atatürk’ün mektuba istinaden Sovyet hükümetinin Novorosisk ve Tuapse limanları üzerinden gönderdiği 300 bin ton cephane, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına önemli katkı sağladı. Bu cephaneler İnebolu’ya ulaştı. Bu yüzden biz de bu etkinliği bu önemli ilçede gerçekleştirme kararı aldık” dedi.
İnebolu Türk Ocağı’ndaki panelde, Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, tarihçi Dr. Orhan Çekiç, 22’inci Dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve tarihçi Dr. Mehmet Perinçek konuşma yapacak. Anadol’un ‘Kulağım Karadeniz’de: Kuvayi Milliye Donanmasının Romanı’ adlı kitabı bulunuyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
- TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 prim başvuru süresinin 30 Nisan Salı günü sona erdiğini hatırlattığını...
GÜNÜN SÖZÜ
“BÖYLESİNE güzel bir gökyüzü altında gerçekten kötü insanlar, huysuz ve güvenilmez insanlar nasıl var olabilir?” Dostoyevski
MESAJ PANOSU
EKREM İmamoğlu’na...
- Boğaz hattında vapur seferlerini arttırmanızı, özellikle hafta sonları yapılmayan seferlerin de başlatılmasını talep ediyoruz.
- Eskiden Taksim-Bostancı otobüsleri vardı Bağdat Caddesi’nden geçen. Nedensiz kaldırıldı. Mümkünse yeniden konması iyi olur.
- Ekolojik pazarlar, tohum takas buluşmaları arttırılırsa memnun oluruz.
Gazipaşa tropikal meyvede büyüyor
GAZİPAŞA, havalimanının açılmasıyla gittikçe büyüyor. İlçe nüfusu 50 bini aşmış.
Narenciyeden sonra tropikal meyve yatırımlarıyla bir numaraya yükselmiş. Her yıl milyonlarca dolar ödeyen Türkiye’nin bu alanda ihracatçı konuma geçmesi için kentin tarım yatırımları da öne çıkmaya başlamış. En önemlisi de Gazipaşa çiftçisi mango ile tanışıyor artık. Bu projenin fikir babası Mustafa Ezici, mango meyve ve fidancılık AR-GE çalışmalarına 7 yıl önce başladıklarını söylüyor. ‘12. Gazipaşa Tarım Fuarı’nda bir ilk yaşandı, 2 milyon mango fidanı satışa sunuldu.
Tropikal bir bitki olmasına rağmen sub-tropikal iklime sahip İspanya’nın Malaga-Granada sahil hattında yetişen mangonun, Türkiye’de de aynı enlemde bulunan Datça yarımadasından Hatay’ın kuzeyine kadar olan bölgede yetişebileceği bildiriliyor. Ezici, önümüzdeki dönemde hem üreticilere mango fidanı satacaklarını hem de mango yetiştireceklerini söylüyor. Projeyi ortakları orman mühendisi Veli Çelik ve İlhan Alçar ile birlikte hazırladıklarını anlatan Ezici, üretiminin artmasıyla Türk üreticilerinin gelirlerini katlayacağını, Türkiye’nin de çok hızlı bir şekilde en önemli mango ihracatçısı ülkelerden biri konumuna geleceğini belirtti.
Türkiye’deki mango hasat zamanı, hasadın kuzey yarımküreden güney yarımküreye geçiş dönemine ve mangonun az bulunduğu ağustos-ekim aylarına rastlaması da ihracat açısından önemli bir avantaj sunuyor.
YENİ KİTAPLAR
Latife Tekin ‘Aşk İşaretleri’ (Can), Pelin Batu ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar’ (İnkılap), Umur Bugay ‘Karılar ve Kocalar’(İnkılap), Junko Takahashi ‘Japonların 100 Yıl Yaşama Sırrı’ (Doğan Novus), İskender Pala ‘Kalp’ (Turkuvaz)
Ayşe Özgener ‘Sonra Konuşuruz’ (Doğan Novus), Emre Gör ‘Abdülhamid Döneminde İstihbarat’ (Kitap Yayınevi), Serdar Tuncer ‘Hiçbir Zaman Hiçbir Şey’ (Profil), Süleyman Kurt ‘Hatırlasana’ (Hayykitap), Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ‘Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat’ (Hayykitap), Ahmet Büke ‘Neşeli Günler’ (Günışığı), Dilara Büyük ‘Kar Tanesi’ (Müptela)
Bilgin Çelik ‘Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi’ (Bilgi Üniversitesi), Bülent Ayyıldız ‘Gölgesiz Matiz’ (İthaki)
Ahmet Nezihi Turan ‘Hikayeleriyle 100 İsim’ (Ağaçkakan), Nil Gün ‘Minik Adımlar Büyük Kazanımlar’ (Kuraldışı)
DENİZDEKİ KUVAYI MİLLİYE VE İNEBOLU
TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu Atatürk, 99 yıl önce SSCB kurucusu Lenin’e bir mektup yazdı ve bu mektup Sovyetlerin, Kurtuluş mücadelesine destek olarak 300 bin ton cephane göndermesiyle sonuçlanarak savaşın seyrini değiştirdi. Bu tarihi gelişme, 99 yıl sonra, Sovyet cephanelerinin indiği İnebolu ilçesinde bir panelle anılacak.
‘Kurtuluş Yolu’ tarih turizmine kazandırılacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan Kurtuluş Savaşı’nda büyük yere sahip olan Kastamonu’ya bağlı İnebolu ilçesi, önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurucusu Vladimir Lenin’e 26 Nisan 1920’de yazdığı mektubun 99. yılında “Denizdeki Kuvay-ı Milliye ve İnebolu” konulu bir panel düzenlenecek.
Mektubun, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesindeki önemi büyük. Zira, söz konusu mektupta Atatürk, Anadolu’yu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı Ruslar’dan cephane, altın, sıhhi malzeme ve erzak talebinde bulunmuştu. Bu sembolik tarihte Dolmabahçe Rotary Kulübü ve Kastamonu Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen panelde, İnebolu’nun ulusal kurtuluştaki yeri ve önemi anlatılacak.
İNEBOLU’DA PANEL
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Eyüp Kömeçoğlu “Atatürk’ün mektuba istinaden Sovyet hükümetinin Novorosisk ve Tuapse limanları üzerinden gönderdiği 300 bin ton cephane, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına önemli katkı sağladı. Bu cephaneler İnebolu’ya ulaştı. Bu yüzden biz de bu etkinliği bu önemli ilçede gerçekleştirme kararı aldık” dedi.
İnebolu Türk Ocağı’ndaki panelde, Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, tarihçi Dr. Orhan Çekiç, 22’inci Dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve tarihçi Dr. Mehmet Perinçek konuşma yapacak. Anadol’un ‘Kulağım Karadeniz’de: Kuvayi Milliye Donanmasının Romanı’ adlı kitabı bulunuyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
- TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 prim başvuru süresinin 30 Nisan Salı günü sona erdiğini hatırlattığını...
GÜNÜN SÖZÜ
“BÖYLESİNE güzel bir gökyüzü altında gerçekten kötü insanlar, huysuz ve güvenilmez insanlar nasıl var olabilir?” Dostoyevski
MESAJ PANOSU
EKREM İmamoğlu’na...
- Boğaz hattında vapur seferlerini arttırmanızı, özellikle hafta sonları yapılmayan seferlerin de başlatılmasını talep ediyoruz.
- Eskiden Taksim-Bostancı otobüsleri vardı Bağdat Caddesi’nden geçen. Nedensiz kaldırıldı. Mümkünse yeniden konması iyi olur.
- Ekolojik pazarlar, tohum takas buluşmaları arttırılırsa memnun oluruz.