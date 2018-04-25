Gazi'nin bölünmesi öğrenciye mi hastaya mı yararlı olacaktır

Yağcı “İlla bölmek gerekiyorsa, Gazi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Teknik Üniversitesi gibi, ‘Gazi’ adı korunarak bölmenin mümkün olduğu söylenebilir. Demek ki bölmek amaç değil araçtır” diyor.



1- G.Ü.’nün yandaş rektörleri seçimlerde yüzde 10’dan az oy almıştır. AKP’nin üniversite anlayışı ile bağdaşmayan, yandaş olmayan akademik personeli barındıran tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri fakülteleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yalnızlaştırılacak, desteklenmeyerek yok edilecektir.



2- G.Ü., yeni doçentlik yönetmeliğinden sağlanacak ve Hacı Bayram Veli’den naklen atanacak yandaş öğretim üyeleri ile tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerini yeniden kuracaktır.



3- Bölünme ve ad değişikliğinin ekonomik maliyeti yüksektir. Üretime yansımayan yeni logo, tanıtım, yazılım ve basılı doküman için milyonlarca lira ‘israf’ edilecektir.



4- Üniversiteyi bölüp adını değiştirmenin amacı kendilerinden olmayanları tasfiye etmek, yandaşlara yeni kadro, harcama ve kazanç imkânları yaratmaktır.



5- Üniversitenin adının değişmesi ile uluslararası anlaşma ve projelerde taraf değişecektir. Tüm akreditasyon süreçleri, sözleşmeler yenilenmek zorunda kalacaktır. Bunun yaratacağı akademik, ekonomik ve zaman kaybının telafisi olağan şartlarda bile zordur.



6- G.Ü. Tıp Fakültesi için alınan araştırma onayları geçersiz kalacaktır.



7- Uluslararası üniversite sıralamasında Mustafa Kemal Atatürk’ün G.Ü.’sü, bölünme ve ad değişikliğinin ardından çok daha aşağı sıralara inecektir.



8- Kanser veya çözümsüz hastalığı olan ve yurtdışı destekli araştırmalardan sağlanan yeni ilaçlar ile şifa arayan hastaların tedavileri yeni sözleşme imzalanıncaya kadar duracak, hastalar ilaca erişemedikleri için ölecektir.





İŞÇİYE, MEMURA, EMEKLİYE YOK MU?

VATANDAŞ Şükrü Karaman soruyor. Seçim kararı ile birlikte bazı sektörlere, iş insanlarına yönelik bir dizi ekonomik teşvik paketi ardı ardına gelirken, dar gelirli milyonlarca işçi, memur, emekli ve çiftçi de maaşlarına ek zam yapılmasını, ikramiye ödenmesini bekliyor. Her seçim öncesinde olduğu gibi, hükümet kesenin ağzını açarak işverenlere yönelik ‘can suyu’ niteliğindeki bir dizi önlem ve teşvikleri hayata geçirdi. Lokomotif sektörleri rahatlatacak, istihdamın önünü açacak teşvik paketleri kuşkusuz ülke ekonomisi adına olumlu adımlar.



Piyasayı rahatlatacak yeni ekonomik önlemlerin yolda olduğu bu günlerde, hükümet aldığı düşük maaşla geçinmeye çalışan milyonlarca işçi, memur ve emekliyi anımsayarak, onlara da ‘can suyu’ vermeyecek mi?



Emeklilerinin aylıklarına yılbaşında yapılan yüzde 5.69 oranındaki zammın, enflasyon ve dövizdeki artış, dolayısıyla cep yakan çarşı pazar fiyatları karşısında üç-dört ay içinde eridiğini biliyor musunuz? AİHM’ye taşınan intibak yasası da Meclis kapanmadan çıkartılmalı. Böylelikle aylıklarda 50 ila 355 lira arasında değişen miktarda artış sağlanır.





CHP ÖRGÜTLERİNDE BAŞKANLARA FREN

CHP MYK ve PM toplantısında şu üç kritik karar gündeme alındı.



İl ve ilçe başkanlarına fren. İl ve ilçe başkanlarının milletvekilliği için istifa etmesinin önüne geçilerek, bu kritik seçim sürecinde örgütlerin boş kalmaması sağlanacak.



Belediye başkanlarına izin verilmeyecek. Parti yönetimi, seçimlerde belediye başkanlarına büyük iş düştüğüne inanıyor. Belediye başkanlarının milletvekili adaylığı yasaklanacak.



Adaylarından imzalı taahhütname alınacak. Erken seçim kararı alınmadan önce birçok MYK ve PM üyesi belediye başkanlığını ilan etmişti. Parti yönetimi, milletvekili aday adaylarından yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayacaklarına ilişkin yazılı taahhütname alma konusunda kararını verecek.



MYK ve PM toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı konusunda diğer partilerle yapılan görüşmeler devam ettiği için isim belirlenmesi beklenmiyor. MYK ve PM toplantısında, Cumhurbaşkanı adayının ve milletvekili adaylarının belirlenmesi için Kılıçdaroğlu’na tam yetki verilmesi beklenirken, ön seçim için yapılmayacak.





BİLİYOR MUSUNUZ?

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ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Diyarbakır’daki ilk şubelerini açarak kutladıklarını, Atatürk Heykeli’ne çelenk ve saygı duruşunda bulunduklarını...





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