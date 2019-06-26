Efendim, “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”, Eric Maria Remarque’ın ünlü bir romanının ismidir.
Ben bu sözleri çok seviyor ve birçok sohbetlerimde kullanıyorum. Yazar bu eserinde II. Dünya Savaşı esnasında bir cephede geçen olayları anlatmaktadır. İnsan ilişkilerinin, insan değerlerinin yaşamsal açıdan ne kadar önemli olduğu ve hatta her şeye rağmen insanların yaşama hakkına sahip olmaları gerektiği inancından hareketle yazılmış bir roman. Romanı okuduğunuzda her türlü savaşa karşı oluyor ve savaşlara isyan ediyorsunuz. İnsan ölümlerine isyan ediyor ve de “Buna değer mi” sorusunu kendi kendinize soruyorsunuz..
Sevdiğiniz birçok insan cephelerde nedenini asla bilmedikleri ve asla bilemeyecekleri bir amaç için ölüyor. Siz okurken ve bütün bunları düşünürken, sizi çıldırtan ve hatta isyan ettiren son bir cümle: Yani bu cephede hiçbir olay olmamış ve insan ölümlerinin hiçbir değeri yokmuşçasına yazılan ve cepheden karargâha akşam üzeri çekilen telgrafla iletilen son cümle geliyor. “Garp cephesinde yeni bir şey yok.”
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları itibariyle ülkemizde demokrasi adına yeni ufukların açılmasına neden olacaktır.
Akla şöyle bir şey geliyor: CHP olası bir yerel seçimde en az yüzde 35 oy alabilir mi?
İki yeni parti daha geliyor, yol haritaları değişecek gibi gözüküyor. Hilmi DİNÇER
YENİDEN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLÜR MÜ?
Eski Adalet ve Savunma Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, İstanbul seçimi üzerinde genel bir değerlendirme yapıyor:
“17 yıllık uzun bir iktidar dönemini geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı terimle ‘metal yorgunluğu’ içinde siyaset eğik düzleminde aşağıya doğru kaymaya başlamıştır. Eğer öne alınmazsa 2023 yılında birlikte yapılacak TBMM Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘halkın halk için halk tarafından yönetimi’ olarak kurduğu Cumhuriyet’in anlamını pekiştirecek; 9 Temmuz 2018’den bu yana uygulanan, fakat adıyla bağdaşmayan bir yapısı olan sözde ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin sonunu getirecek ve Türkiye’de yeniden parlamenter sistemi kurulmasının yolunu açacak bir sonuç vereceğini söylemek için vakit erken sayılmamalıdır. Ama bunun için elbirliğiyle çalışmak hepimizin ortak görevidir.”
SEÇİM SONUÇLARI NE GÖSTERİYOR
OYLARIN YÜZDE 2’Sİ GEÇERSİZ
PAZAR günkü seçimde kullanılan oyların 178 bin 599’u geçersiz oylardan oluşuyor. Bir başka deyişle geçersiz oy sayısı, kullanılan toplam oy sayısının yüzde 2’sine tekabül ediyor.
Oy hesaplarında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un 28 ilçesinde oy üstünlüğünü elde ettiği görülüyor.
Kalan 11 ilçede ise Binali Yıldırım oy üstünlüğüne sahip durumda.
İmamoğlu’nun tüm ilçelerde oy sayısını ve yüzdesini arttırdığı dikkat çekiyor.
Yıldırım’ın ise yalnızca iki ilçede oy sayısını arttırıyor. Yıldırım’ın arttırdığı oy sayısı Sultangazi’de 683 iken Sultanbeyli’de 43 oldu. Bu iki ilçede oy artırmasına rağmen Yıldırım, kazandığı oy yüzdesini düşürmüş.
İmamoğlu’nun oyunu en çok arttırdığı beş ilçeyi incelediğimizde, 32 bin 611 artan oy sayısı ile Küçükçekmece birinci sırada yer alıyor. Diğer ilçeler ise sırasıyla Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Üsküdar. Yıldırım’ın en çok oy kaybettiği ilçelerde 17 bin 107 oy ile Küçükçekmece başta geliyor. Bunu izleyen ilçeler sırasıyla Esenyurt, Avcılar, Kartal ve Üsküdar. İmamoğlu, tarihte en çok oy farkı ile seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
İLGİNÇ KİTAPLAR
GEORGE Orwell’ın kişisel kayıtlarını barındıran Günlükler Serisi’nin ikinci kitabı ‘Savaş Öncesi Günlükleri’, çağdaş Japon edebiyatının en sıradışı yazarlarından Kobo Abe’den ‘Kutu Adam’, İspanyol asıllı Fransız yazar Michel del Castillo’dan ‘Gitar’, Orhan Kemal Öykü Ödül’lü yazar Zafer Doruk’tan ‘Kimselere Yâr Olmayan Kuşlar’, ‘Lilith’ ve ‘Babaanemin Usturası’ isimli kitaplarıyla okurun beğenisini kazanan Esra Pekin’in üçüncü romanı ‘Bir Katilin Tükenmez Kalemi’, son olarak da Barbey d’Aurevilly’nin ustalık eseri olan ‘Adı Sanı Belirsiz Bir Olay’ kitaplarını Sel Yayınları’ndan okuyunuz...
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İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN ZORLUKLAR
İMAMOĞLU’nun icraat yılları çetin geçecektir. Bu dönemdeki en büyük zorluk uzun yıllardır İBB’de iktidar olamayanların talepleridir. Çoğu destekçi bu talepleri kendinde bir hak görecektir. Bu nokta imtihanın en önemli noktasıdır. Kırmadan, üzmeden bu işleri geçmek gerekecektir. Ercan ERDEM
GÜNÜN SÖZÜ
“ÇAĞDAŞ teknolojiyi kullanan fakat aklı geçmiş toplum modellerinde kalmış olan bir toplum geleceğini programlayamaz.” Prof. Dr. Doğan KUBAN
BİLİYOR MUSUNUZ?
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği’nin ‘Şiddetten Korunma ve Koruma: Bilgi ve Farkındalık Artırma 1. Toplantısı-Söyleşisi’nin bugün Ankara Türkiye Yol-İş Federasyonu’nda yapılacağını...
BODRUM Uluslararası Turgutreis Festivali’nin 27-30 haziran tarihlerinde Turgutreis Şevket Sabancı Park’ında gerçekleştirileceğini...
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının bugün İstanbul’da çekileceğini...
‘Garp cephesinde yeni bir şey yok’
Efendim, “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”, Eric Maria Remarque’ın ünlü bir romanının ismidir.
Ben bu sözleri çok seviyor ve birçok sohbetlerimde kullanıyorum. Yazar bu eserinde II. Dünya Savaşı esnasında bir cephede geçen olayları anlatmaktadır. İnsan ilişkilerinin, insan değerlerinin yaşamsal açıdan ne kadar önemli olduğu ve hatta her şeye rağmen insanların yaşama hakkına sahip olmaları gerektiği inancından hareketle yazılmış bir roman. Romanı okuduğunuzda her türlü savaşa karşı oluyor ve savaşlara isyan ediyorsunuz. İnsan ölümlerine isyan ediyor ve de “Buna değer mi” sorusunu kendi kendinize soruyorsunuz..
Sevdiğiniz birçok insan cephelerde nedenini asla bilmedikleri ve asla bilemeyecekleri bir amaç için ölüyor. Siz okurken ve bütün bunları düşünürken, sizi çıldırtan ve hatta isyan ettiren son bir cümle: Yani bu cephede hiçbir olay olmamış ve insan ölümlerinin hiçbir değeri yokmuşçasına yazılan ve cepheden karargâha akşam üzeri çekilen telgrafla iletilen son cümle geliyor. “Garp cephesinde yeni bir şey yok.”
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları itibariyle ülkemizde demokrasi adına yeni ufukların açılmasına neden olacaktır.
Akla şöyle bir şey geliyor: CHP olası bir yerel seçimde en az yüzde 35 oy alabilir mi?
İki yeni parti daha geliyor, yol haritaları değişecek gibi gözüküyor. Hilmi DİNÇER
YENİDEN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLÜR MÜ?
Eski Adalet ve Savunma Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, İstanbul seçimi üzerinde genel bir değerlendirme yapıyor:
“17 yıllık uzun bir iktidar dönemini geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı terimle ‘metal yorgunluğu’ içinde siyaset eğik düzleminde aşağıya doğru kaymaya başlamıştır. Eğer öne alınmazsa 2023 yılında birlikte yapılacak TBMM Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘halkın halk için halk tarafından yönetimi’ olarak kurduğu Cumhuriyet’in anlamını pekiştirecek; 9 Temmuz 2018’den bu yana uygulanan, fakat adıyla bağdaşmayan bir yapısı olan sözde ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin sonunu getirecek ve Türkiye’de yeniden parlamenter sistemi kurulmasının yolunu açacak bir sonuç vereceğini söylemek için vakit erken sayılmamalıdır. Ama bunun için elbirliğiyle çalışmak hepimizin ortak görevidir.”
SEÇİM SONUÇLARI NE GÖSTERİYOR
OYLARIN YÜZDE 2’Sİ GEÇERSİZ
PAZAR günkü seçimde kullanılan oyların 178 bin 599’u geçersiz oylardan oluşuyor. Bir başka deyişle geçersiz oy sayısı, kullanılan toplam oy sayısının yüzde 2’sine tekabül ediyor.
Oy hesaplarında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un 28 ilçesinde oy üstünlüğünü elde ettiği görülüyor.
Kalan 11 ilçede ise Binali Yıldırım oy üstünlüğüne sahip durumda.
İmamoğlu’nun tüm ilçelerde oy sayısını ve yüzdesini arttırdığı dikkat çekiyor.
Yıldırım’ın ise yalnızca iki ilçede oy sayısını arttırıyor. Yıldırım’ın arttırdığı oy sayısı Sultangazi’de 683 iken Sultanbeyli’de 43 oldu. Bu iki ilçede oy artırmasına rağmen Yıldırım, kazandığı oy yüzdesini düşürmüş.
İmamoğlu’nun oyunu en çok arttırdığı beş ilçeyi incelediğimizde, 32 bin 611 artan oy sayısı ile Küçükçekmece birinci sırada yer alıyor. Diğer ilçeler ise sırasıyla Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Üsküdar. Yıldırım’ın en çok oy kaybettiği ilçelerde 17 bin 107 oy ile Küçükçekmece başta geliyor. Bunu izleyen ilçeler sırasıyla Esenyurt, Avcılar, Kartal ve Üsküdar. İmamoğlu, tarihte en çok oy farkı ile seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
İLGİNÇ KİTAPLAR
GEORGE Orwell’ın kişisel kayıtlarını barındıran Günlükler Serisi’nin ikinci kitabı ‘Savaş Öncesi Günlükleri’, çağdaş Japon edebiyatının en sıradışı yazarlarından Kobo Abe’den ‘Kutu Adam’, İspanyol asıllı Fransız yazar Michel del Castillo’dan ‘Gitar’, Orhan Kemal Öykü Ödül’lü yazar Zafer Doruk’tan ‘Kimselere Yâr Olmayan Kuşlar’, ‘Lilith’ ve ‘Babaanemin Usturası’ isimli kitaplarıyla okurun beğenisini kazanan Esra Pekin’in üçüncü romanı ‘Bir Katilin Tükenmez Kalemi’, son olarak da Barbey d’Aurevilly’nin ustalık eseri olan ‘Adı Sanı Belirsiz Bir Olay’ kitaplarını Sel Yayınları’ndan okuyunuz...
OKUYUNUZ
İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN ZORLUKLAR
İMAMOĞLU’nun icraat yılları çetin geçecektir. Bu dönemdeki en büyük zorluk uzun yıllardır İBB’de iktidar olamayanların talepleridir. Çoğu destekçi bu talepleri kendinde bir hak görecektir. Bu nokta imtihanın en önemli noktasıdır. Kırmadan, üzmeden bu işleri geçmek gerekecektir. Ercan ERDEM
GÜNÜN SÖZÜ
“ÇAĞDAŞ teknolojiyi kullanan fakat aklı geçmiş toplum modellerinde kalmış olan bir toplum geleceğini programlayamaz.” Prof. Dr. Doğan KUBAN
BİLİYOR MUSUNUZ?
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği’nin ‘Şiddetten Korunma ve Koruma: Bilgi ve Farkındalık Artırma 1. Toplantısı-Söyleşisi’nin bugün Ankara Türkiye Yol-İş Federasyonu’nda yapılacağını...
BODRUM Uluslararası Turgutreis Festivali’nin 27-30 haziran tarihlerinde Turgutreis Şevket Sabancı Park’ında gerçekleştirileceğini...
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının bugün İstanbul’da çekileceğini...