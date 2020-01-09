Finike portakalına ihanet!

ANTALYA Finike’nin ünlü portakalının üreticilerinden Mete Apaydın “Portakalımıza ihanet edilmesin” diyor. Anlattığı sıkıntı şu:
“Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği üyeleri, Finike-Demre-Kaş ilçelerinin birbirine bağlanması amacıyla yeni bir duble yol projesinin hazırlığını öğrenmişler... Mevcut durumda yapımı 2018 yılında tamamlanmış Kumluca girişinden Finike çıkışına kadar duble bir yol bulunuyor. Fakat planda Finike ilçe sınırları içerisinde mevcut olan bu yoldan farklı bir duble yol ile Finike-Demre arasındaki açılacak tünele bağlantı planlanıyor. Projenin bu kısmında planlanan yeni duble yol Finike ovasının tam ortasından geçiyor. Bağlantı yolu bu şekilde yapıldığı takdirde, (krokide görüldüğü gibi) tamamı verimli ve dikili narenciye bahçeleri geri dönülemez bir şekilde kaybolacak. Finike’de üç kuşaktır tarımı yapılan lezzetiyle tüm Türkiye’de meşhur olan ve ‘coğrafi işaret’ ile tescillenen ‘Finike portakalı’ ilçenin önemli geçim kaynaklarından birisi...
Finike ovası üç tarafı dağlarla çevrili, güney cephesi deniz, alüvyon toprak yapısında ve ideal Ph seviyesindeki su kaynaklarıyla çok verimli bir tarım alanı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bölgede dünyanın en lezzetli ve sulu portakalları yetişiyor. Mükemmel mikro klima sayesinde portakallar rayihalı, minimum posalı ve üstün lezzette oluyor.
Ama... Otoyol, Finike’deki portakal bahçelerinden ortasından geçecek ve yaklaşık 800 dönüm portakal bahçesi istimlak edilerek ortalama 17 bin adet portakal ağacının sökülmesine sebebiyet verecektir. Ayrıca otoyol çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 3 bin dönüm portakal bahçesi ve on binlerce ağaç yok olacaktır.
“Evet, bizler yeni yola karşıyız. Ancak yeni yol yapımı gerçekten gerekliyse burada D noktasında itibaren başlayarak yeşil hatta E noktasına bağlanmalıdır. Böylelikle sökülmesi gereken portakal ağacı sayısı en aza indirilebilir.
Cumhurbaşkanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın soruna ‘çözüm’ getirmesini istiyor, gelecek kuşaklarımızın da Finike portakalını tatmalarını diliyoruz.”
Karayolcuların bu insanları bu kadar üzmeye hakkı olmamalıdır.
VAKIFLAR ‘SANSARYAN HAN’I KİRALIYOR
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Ermeni toplumunun Hazine’ye devredilen mülklerinden Eminönü’ndeki Sansaryan (Sanasaryan) Han’ı 35 yıllığına restorasyon karşılığında kiralamaya hazırlanıyor. 28 Ocak’ta yapılacak ihalenin tahmini bedeli 27 milyar 47 milyon 48 bin TL. Ermeni Patrikhanesi adına hukuki süreci takip eden avukat Ali Elbeyoğlu, Anayasa Mahkemesi’nde yargı süreci devam ederken, ihaleye çıkılmasını doğru bulmadıklarını söylüyor. Taşınmaz, 24 Mayıs 1929’da Sanasaryan Vakfı adına tescil edilmişti, daha sonra İstanbul Adliyesi’nin bazı mahkemelerine uzun yıllar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ev sahipliği yapmıştı. Şükrü Balcı, Mehmet Ağar, Cemil Gülmen, Celalettin Cerrah, Ömer Aygün ve Ahmet Ateşli gibi emniyet ve şube müdürleri görev yapmıştı.
GAZETECİLERİN 10 OCAK’I...
TGC, TYS, PEN Türkiye, ÇGD, TÜRKYAYBİR, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bugün saat 11.00’de TGC İstanbul binasında toplantı düzenleyecek. Toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç, PEN Türkiye Merkezi İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ve TYS Başkanı Kenan Kocatürk konuşmacı olarak katılacaklar.
10 Ocak Gazeteciler Günü’nde ‘İşsizlik ve Sansürün Kıskacında Gazetecilik’ konulu bir toplantı yapılacak.
SU, SU, SU DİYECEĞİZ HEP
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda konuşurken, Kanal İstanbul konusundaki tavırlarının siyasi değil, hayati oluğunu vurguladı. İmamoğlu şöyle devam etti: “Konu, denizlerinizin canlılığı ve tatlı su kaynaklarınızın varlığı olduğunda, kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Bunlar parayla geri alınabilecek, satın alınabilecek ve yerine yenisi konulabilecek şeyler değildir. Tatlı su kaynaklarını kaybeden, denizindeki yaşama kendi eliyle son veren bir İstanbul, -düşünmek bile istemiyorum- intihar ediyor demektir! Bu intiharı önleyecek olan, bu şehrin 16 milyon sahibinin aklı, sağduyusu ve vicdanıdır.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İŞLER karışık ve Trump hazretleri kendi dinsel-mezhepsel fantezileri uğruna hepimizi kendi Mesih’ine feda edecek. Bizim Mehdi ne yapar bilinmez ama böyle giderse coğrafyamızın geleceği karanlık.
Tüm peygamberler ve dinler buralarda olduğuna göre Mehdi, Mesih ve Deccaller de bizim coğrafyada ortaya çıkacak.” Hüsnü MAHALLİ
BİLİYOR MUSUNUZ?
- YURTER Özcan’ın CHP’nin ABD temsilcisi olarak 30 yaşında Washinton’a atanmasının 7. yıldönümünde (5 Ocak) kendisinin atamasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na, dönemin Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’na, partiye ilk adımını atmasını sağlayan Osman Coşkunoğlu’na (Uşak) ve ilk CHP rozetini hediye eden Osman Korutürk’e saygılarını ve şükranlarını sunduğunu...
- KIRKLARELİ milletvekili Türabi Kayan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Çorlu tren kazasının acısı dinmeden, Edirne–Halkalı tren yolunun, Kırklareli-Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünden geçen bölümünde, tren yolunun ve menfezlerin ‘kaderine terk edilmesinin’ mantığı nedir?” diye sorduğunu....
- BALIKESİR milletvekili Ahmet Akın’ın, TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nın dengeleri değiştireceğini ancak bununla Türkiye’nin doğalgazı ucuza kullanamayacağını söyleyerek “Türkiye doğalgaz lobisinin faaliyetleri yüzünden doğalgaza muhtaç ediliyor. Türkiye doğalgaza muhtaç değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız başta Rusya olmak üzere diğer enerji ithalatı yaptığımız ülkelere olan bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir potansiyele sahip. TürkAkım hattı ile doğalgaz ucuzlamaz” dediğini...
Finike portakalına ihanet!
ANTALYA Finike’nin ünlü portakalının üreticilerinden Mete Apaydın “Portakalımıza ihanet edilmesin” diyor. Anlattığı sıkıntı şu:
“Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği üyeleri, Finike-Demre-Kaş ilçelerinin birbirine bağlanması amacıyla yeni bir duble yol projesinin hazırlığını öğrenmişler... Mevcut durumda yapımı 2018 yılında tamamlanmış Kumluca girişinden Finike çıkışına kadar duble bir yol bulunuyor. Fakat planda Finike ilçe sınırları içerisinde mevcut olan bu yoldan farklı bir duble yol ile Finike-Demre arasındaki açılacak tünele bağlantı planlanıyor. Projenin bu kısmında planlanan yeni duble yol Finike ovasının tam ortasından geçiyor. Bağlantı yolu bu şekilde yapıldığı takdirde, (krokide görüldüğü gibi) tamamı verimli ve dikili narenciye bahçeleri geri dönülemez bir şekilde kaybolacak. Finike’de üç kuşaktır tarımı yapılan lezzetiyle tüm Türkiye’de meşhur olan ve ‘coğrafi işaret’ ile tescillenen ‘Finike portakalı’ ilçenin önemli geçim kaynaklarından birisi...
Finike ovası üç tarafı dağlarla çevrili, güney cephesi deniz, alüvyon toprak yapısında ve ideal Ph seviyesindeki su kaynaklarıyla çok verimli bir tarım alanı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bölgede dünyanın en lezzetli ve sulu portakalları yetişiyor. Mükemmel mikro klima sayesinde portakallar rayihalı, minimum posalı ve üstün lezzette oluyor.
Ama... Otoyol, Finike’deki portakal bahçelerinden ortasından geçecek ve yaklaşık 800 dönüm portakal bahçesi istimlak edilerek ortalama 17 bin adet portakal ağacının sökülmesine sebebiyet verecektir. Ayrıca otoyol çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 3 bin dönüm portakal bahçesi ve on binlerce ağaç yok olacaktır.
“Evet, bizler yeni yola karşıyız. Ancak yeni yol yapımı gerçekten gerekliyse burada D noktasında itibaren başlayarak yeşil hatta E noktasına bağlanmalıdır. Böylelikle sökülmesi gereken portakal ağacı sayısı en aza indirilebilir.
Cumhurbaşkanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın soruna ‘çözüm’ getirmesini istiyor, gelecek kuşaklarımızın da Finike portakalını tatmalarını diliyoruz.”
Karayolcuların bu insanları bu kadar üzmeye hakkı olmamalıdır.
VAKIFLAR ‘SANSARYAN HAN’I KİRALIYOR
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Ermeni toplumunun Hazine’ye devredilen mülklerinden Eminönü’ndeki Sansaryan (Sanasaryan) Han’ı 35 yıllığına restorasyon karşılığında kiralamaya hazırlanıyor. 28 Ocak’ta yapılacak ihalenin tahmini bedeli 27 milyar 47 milyon 48 bin TL. Ermeni Patrikhanesi adına hukuki süreci takip eden avukat Ali Elbeyoğlu, Anayasa Mahkemesi’nde yargı süreci devam ederken, ihaleye çıkılmasını doğru bulmadıklarını söylüyor. Taşınmaz, 24 Mayıs 1929’da Sanasaryan Vakfı adına tescil edilmişti, daha sonra İstanbul Adliyesi’nin bazı mahkemelerine uzun yıllar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ev sahipliği yapmıştı. Şükrü Balcı, Mehmet Ağar, Cemil Gülmen, Celalettin Cerrah, Ömer Aygün ve Ahmet Ateşli gibi emniyet ve şube müdürleri görev yapmıştı.
GAZETECİLERİN 10 OCAK’I...
TGC, TYS, PEN Türkiye, ÇGD, TÜRKYAYBİR, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bugün saat 11.00’de TGC İstanbul binasında toplantı düzenleyecek. Toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç, PEN Türkiye Merkezi İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ve TYS Başkanı Kenan Kocatürk konuşmacı olarak katılacaklar.
10 Ocak Gazeteciler Günü’nde ‘İşsizlik ve Sansürün Kıskacında Gazetecilik’ konulu bir toplantı yapılacak.
SU, SU, SU DİYECEĞİZ HEP
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda konuşurken, Kanal İstanbul konusundaki tavırlarının siyasi değil, hayati oluğunu vurguladı. İmamoğlu şöyle devam etti: “Konu, denizlerinizin canlılığı ve tatlı su kaynaklarınızın varlığı olduğunda, kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Bunlar parayla geri alınabilecek, satın alınabilecek ve yerine yenisi konulabilecek şeyler değildir. Tatlı su kaynaklarını kaybeden, denizindeki yaşama kendi eliyle son veren bir İstanbul, -düşünmek bile istemiyorum- intihar ediyor demektir! Bu intiharı önleyecek olan, bu şehrin 16 milyon sahibinin aklı, sağduyusu ve vicdanıdır.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İŞLER karışık ve Trump hazretleri kendi dinsel-mezhepsel fantezileri uğruna hepimizi kendi Mesih’ine feda edecek. Bizim Mehdi ne yapar bilinmez ama böyle giderse coğrafyamızın geleceği karanlık.
Tüm peygamberler ve dinler buralarda olduğuna göre Mehdi, Mesih ve Deccaller de bizim coğrafyada ortaya çıkacak.” Hüsnü MAHALLİ
BİLİYOR MUSUNUZ?
- YURTER Özcan’ın CHP’nin ABD temsilcisi olarak 30 yaşında Washinton’a atanmasının 7. yıldönümünde (5 Ocak) kendisinin atamasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na, dönemin Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’na, partiye ilk adımını atmasını sağlayan Osman Coşkunoğlu’na (Uşak) ve ilk CHP rozetini hediye eden Osman Korutürk’e saygılarını ve şükranlarını sunduğunu...
- KIRKLARELİ milletvekili Türabi Kayan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Çorlu tren kazasının acısı dinmeden, Edirne–Halkalı tren yolunun, Kırklareli-Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünden geçen bölümünde, tren yolunun ve menfezlerin ‘kaderine terk edilmesinin’ mantığı nedir?” diye sorduğunu....
- BALIKESİR milletvekili Ahmet Akın’ın, TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nın dengeleri değiştireceğini ancak bununla Türkiye’nin doğalgazı ucuza kullanamayacağını söyleyerek “Türkiye doğalgaz lobisinin faaliyetleri yüzünden doğalgaza muhtaç ediliyor. Türkiye doğalgaza muhtaç değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız başta Rusya olmak üzere diğer enerji ithalatı yaptığımız ülkelere olan bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir potansiyele sahip. TürkAkım hattı ile doğalgaz ucuzlamaz” dediğini...