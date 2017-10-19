Etek boyu, kırmızı ruj korkusu

TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, toplumu ikiye bölecek dini ve resmi nikah üzerinden ayrışma ve kadınlara medeni hakların tartışmaya açılmasını kınıyor. Hukuki gerekçelerle tepki gösterirken “medeni haklara tırpan bir güvence eksikliğidir” diyor.

“Geriye dönüp baktığımızda yaşamımızın son 15 yılı bizi ne yazık ki korkutmakta. Etek boylarına, göğüs dekoltelerine, hamilelerin sokakta gezmesine, kırmızı ruj sürmeye, tayt giymeye, doğum tercihinize, evlilik kararınıza varıncaya kadar karışan, yatak odalarının neredeyse mütemmim cüz’ü olan düşünce yapısıyla din üzerinden terbiye edilmeye çalışılan ‘kadınlar olduk’ diyen Güllü şöyle devam ediyor:

“Bunun yansımalarını da Devlet koruması altındayken öldürülerek ve sokakta yürürken tanımadıklarımız tarafından darp edilerek aldık. Öncesinde toplum yapısının nasıl etkileneceği konusundaki söylemlerimiz kayıtlarda var. Sorgulamadan uzak bireyler ve erkek tahakkümünde yaşayacak kadınlar olmayacağımız ve hemcinslerimizin de olmaması için mücadele edeceğimiz gün gibi aşikâr.

Bu nedenle ilk adım olarak TBMM İçişleri Alt Komisyonu Başkanı Kilis Milletvekili Sn. Mustafa Hilmi Dülger’den komisyona çağrılmayı ve saha deneyimlerimizi, düşüncelerimizi, tecrübelerimizden kaynaklanan korkularımızı paylaşmayı talep ediyoruz.”

Tasarı Meclis’te ama saha çalışanları dinlenmeden işleyen bir süreç!

Kadınlar o yüzden isyan ediyor!

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek nesilleri düşünür.” James F. CLARKE

ZONGULDAK YOLLARI NEDEN BİR TÜRLÜ TAMAMLANMIYOR?

ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan hakkında CHP’nin gensorunun reddedildiği dünkü “Bu ihaleler devlet sırrı mıdır?” yazımız üzerine, ihaleleri alan ‘yandaş müteahhitler’in kim olduğu sorusu gündeme geldi.

Meclis’te bu isimler açık olarak ifade edilmedi.

Bazı bu işleri bilen okurlarımız bir sürü belge bilgi gönderdi.

Zonguldak-Ankara, Zonguldak-Filyos, Zonguldak-Ereğli, Ereğli Devrek yolları ile belde ve köy yollarının yapımının 15 yılda tamamlanamadığını, hedef konulan 2020’de de bitirilmesinin mümkün olmadığını söylediler. Karayolları için de çok şey konuştular.

CHP Zonguldak Milletvekili Av. Ünal Demirtaş bu konularda son 1.5 yıl içinde sayısız önerge vermiş; hangi firmalara ne kadar istihkak bedeli ödendiğini sormuş ve demiş ki:

“Zonguldak’ın yollarının yapımı hiç bitmeyen aşklara konu olmuştur. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyor. Zonguldak’ın hakkı yeniyor. Bu şirket yıllarda büyük işler alıyor. Rize Havalimanı işini de Cengiz Holding ile birlikte almış.

Ama milyar dolarlık işler alan Bayburt grubu bağlı Aga İnşaat’ın bir internet sitesi bile yok...

Bakıyorum, daha işi bitirmeden istihkakının tamamı ödeniyor?

Buradan bir kez daha soruyorum, Bayburt Grup ve Aga İnşaat’ın yükseklerdeki ‘ağası’ kim veya kimlerdir?

Buradan cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunuyorum. Bu yolun ihale süreci, yapımı, ödemeleri savcılıkça araştırılmalıdır.

Bu işin kontrolörleri, bu işin ödemesinin yaptıran bürokratların durumlarını, bu işin sorumlusu olan kamu görevlilerini ve bu işin müteahhitlerini kim araştıracaktır. Aga İnşaat gibi çoğunun internet sitesi yok diye sorgulamaladır. Bunlar gizemli şirketler; aldıkları yaptıkları işleri kamudan milletten gizliyorlar.”

Milletvekili Faik Öztrak’ın dün köşemizde ‘bu ihaleler devlet sırrı mıdır? diye sorarken, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da şirketler için ‘gizemli’ adını kullanıyor.

BİLİYOR MUSUNUZ

- KOSOVA Prizrenliler Derneği’nin, pazar günü 13.30’da Sirkeci Garı’nda yapılacak ‘Bir Kofer, Bir Sandık’ etkinliğinde, Aykut Yılmaz’ın Rumeli fotografları sergisi, Orhan Kurtuldu’nun ‘Bir Balkan Göçü Hikayesi’ ve Rumeli sanatçıların konserlerinin yer alacağını... ‘2. Ruhi Su Şiir Ödülü ve Anma Etkinliği’nin Cumartesi 14.00’de Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını... YAZAR, şair, öğretmen örgütü önderi Fakir Baykurt ve şair-yazar Talip Apaydın’a saygı etkinliğinin yarın Ankara Yenişehir’deki Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nda Nuri Aksakal’un konuşması ve Dorukhan Ersin’in gitar müziği ile yapılacağını... CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in, Bakan Jülide Sarıeroğlu’na Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) mağduriyetini dile getirdiğini, ancak buna SGK’nun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyeceği cevabının verildiğini belirterek ”Yani saraylara, yazlıklara, yandaşlara gelince ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyenler, konu vatandaşlarımız olduğunda bir anda devlet hazinesini düşünür oluyorlar” sözleri ile eleştirdiğini...

PANO

- MALATYA’da neredeyse icralık olmayan çifçi yok, GSM şirketlerinin borcunu sileceğinize çifçinin borcunu silin. Veli AĞBABA

- KADERİNE lanet edip durma; başına gelenler senin karakterinin faturasıdır. Nazmi KAVASOĞLU

TERMİK SANTRAL ESNAFI BATIRIYOR

ZONGULDAK Kilimli’ye bağlı Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Adnan Akgün ilçelerinde kurulmak istenen yeni termik santrallere kimbilir kaç kez tepki gösterdi. Akgün hatta kefen giyip tabuta girerek protesto etmişti. 7.500 nüfuslu beldede aralarında 7 üniteli Eren Termik, ÇATES Elektrik ve DETES Elektrik’ten sonra yeni santral kurulmasına tepki gösteren Akgün “Artık yeter; 1.5 km’lik küçük bir vadiye bu kadar santral çok. İşsizliğe de çare olmadı, aksine kanser ve solunum hastalıkları da arttı” diye konuşuyor.

‘KAZDAĞINI YAĞMA ETMEYİN’

DOĞA’nın daha da rahat sömürülmesine, talan edilmesine önce Trakya’daki STK’lar isyan etmişti; şimdi de Kazdağları köylüleri... Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal “Torba Tasarının 53, 54, 55, 56 ve 61 maddeleri Türkiye doğasında, dağlarında, ovalarında, ormanlarında, meralarında, yaşam alanlarında geri dönüşü olmayacak yıkımlara yol açacaktır” diyor.

“Ne mi olacak? Madencilik faaliyetleri için gereken ÇED ve diğer izin süreçlerinin 3 ay içinde bitirilmemesi halinde izin verilmiş sayılacak. Bu tasarı, madencilikte Türkiye’nin tüm çevre mevzuatını rafa kaldırmak anlamına geliyor. Ormanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinde ilk 10 yıl için herhangi bir medel alınmayacak. Ünal “Doğa talanına dur deyin, geleceğimizi karartmayın, bu tasarıyı geri çekin”

İŞ KAZALARINDA HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU!

ALİAĞA’daki patlamada dört emekçinin yaşamını yitirmesinin hemen ardından Şırnak’ta kaçak maden ocağındaki göçükte 7 işçinin ölmesi ülkenin acı gerçeği iş kazalarını yeniden anımsattı. Günde ortalama beş işçinin canını alan iş kazalarında Türkiye, halen Avrupa Şampiyonluğu’nun yanı sıra dünya üçüncülüğü ünvanını da taşıyor. Sadece bu yılın 9 ayında çeşitli iş kollarında bin 485 emekçi iş kazalarının kurbanı oldu. Kuşkusuz bu rakam yıl sonuna dek daha da artacak, belki de rekora ulaşacak. Ölenlerin iki katı, daha fazlası yaralanma ve hastalık sonucu iş göremez hale geliyor. Şükrü KARAMAN

ODTÜ 3. YOL GÜZERGAHINDA GÖZDEN KAÇANLAR

ANKARA Kuzey Çevre Yolu’ndan başlayacak Etlik, AOÇ, ODTÜ, İncek Ahlatlıbel mevkiine bağlanacak olan ana yol güzergahının sonrasında yapım halinde bulunan ‘Ankara-Pozantı otobanına’ bağlanması ile; Şehirler arası trafik geçisinde, ODTÜ bir ara durak haline gelecektir. Çevre yollarının sık sık anlamsız bağlantı yolları ile kesilmesi, çevre yolu mantığına ters olduğu gibi kestirme çıkışlara olanak vererek, kent içi alanlara trafik çeker ve sıkışıklık yaratır. Dolayısıyla, ana yol güzergahı üzerinde yerseçmiş biliumun kooperatifleşme bir tarafa bu durum bile, sözkonusu yol güzergahının sadece Bilkent şehir hastanesine hizmet etmeyeceği gibi ileride yolun amacı dışında ve kapasitesi üstünde bile kullanılabilmesi de muhtemeldir. (Bkz: Büyük Ankara resmi içinde ODTÜ yolları.) Tahir ÇALGÜNER-Y.Şehir ve Bölge Plancısı