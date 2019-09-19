Ergene için önce kaynakları koruyun

Dün ‘Bulgaristan koruyor, biz yağmalıyoruz’ demiştik. Trakya’nın son durumunu çevreci dostumuz Göksel Çidem’den dinliyoruz:
Havası, suyu, toprağı ve insanıyla Avrupa’nın en değerli bölgesinden biri Trakya...
Trakya, Türkiye topraklarının 33’te biri yani % 3’lük bir kısmı. Ancak ülke nüfusunun yaklaşık % 20’si burada yaşıyor. Trakya’nın 3 ili, 3 denizi, 3 dağı, (Istranca-Korudağ-Ganos) 3 ormanı, 3 üniversitesi var.
3 ilin tek bir akarsuyu vardı. Ve bu akarsuyun beslediği verimli topraklar... Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın bile en önemli çökeltme havzalarından birisiydi. Ergene artık yok. Akarsu, ‘akarsıvı’ haline geldi. Bir zamanlar su değirmeni olan, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan insanların olduğu, Türkiye’deki pirinç ihtiyacını karşılayan Ergene Havzası plansız yapılaşmalar uğruna yok edildi.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı yapıldı. ‘Ergene’yi temizliyoruz’ dediler. Milyon TL kaynak ayrıldı. ‘Temizliyoruz’ dedikleri kimyasal atıkları Marmara’ya derin deşarj yapacaklar. Marmara da can çekişecek. Su temizlendiyse, arıtmalar yapılıyorsa neden denize dökülür ki... Marmara’nın normal debisi 2 metreküp saniye. Şu anda Meriç Nehri’ne döküldüğü yer 8-10 metreküp saniye. Bu proje ile Marmara’ya her gün atık bırakılacak. Kalıcı olarak bulunan birkaç çeşit balık da birkaç yılda yok edilecek.
TAŞOCAKLARI SUYU YOK EDİYOR
Ergene temizlenecek ise önce kaynaklarını korumak gerekiyor. Şu anda kaynaklar üzerinde saymakta zorlandığımız taşocakları var. Patlatmalar ile su kaynakları yok ediliyor. Trakya’nın suları çarpık sanayileşme ve plansız yapılaşma uğruna yok ediliyor. Yok edilen sadece topraklar değil. Yaşamlar da kanser ile yok oluyor.
Istrancalar’ın 1/3’ü Bulgaristan’da. 2/3’ü Türkiye’de. Karşı tarafta çiçek koparmak, çadır kurmak bile yasak iken bizim tarafta tahribat had safhada. Onlar korurken ‘kamu yararı kararı’ alıyor. Biz ise taşocağına da, çimento fabrikasına da, altın madenine de ‘kamu yararı kararı’ alıyoruz.
TV’lerde hava durumunda “Balkanlar’dan gelen, soğuk, sıcak, yağışlı, karlı vb yurdu etkisi altına alacaktır” denir. Istrancalar’ı kaybedersek, İstanbul’un nefes borusu yok olacak. İçtiği suyu yok olacak. Çünkü İstanbul’a su ve hava Istrancalar üzerinden gider.
LONGOZ ORMANLARI
Kırklareli, ülkenin % 1 toprağına sahiptir. Ancak ülke nüfusunun yaklaşık % 20’si Istrancalar’daki kaynaklardan su içer ve buradan nefes alır.
Trakya, Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa’ya uzanan tek bölgesidir, Türkiye’de bazı fauna unsurlarının sadece Trakya’da görülmesinin sebebi budur. Longoz ormanları ve bozulmamış karma ormanlar gibi benzersiz ekolojik özellikleri nedeniyle Istrancalar, Avrupa’nın en önemli doğal alanlarının arasındadır.
Bir Bulgar dostum Istrancalar için “Tanrı Dünya’yı yaratırken düşünmüş, planlamış. Ancak Istrancaları yaratırken sadece gülümsemiş” demişti. Tanrı o kadar cömert davranmış ki, her türlü olumsuzluğa rağmen yaban hayatı devam ediyor.
Ancak yaban hayatı da büyük tehdit altında. İşte bu tehditler yüzünden İstanbul’da Boğaz’a, Kırklareli’de pazara inen domuzlar var.
Istrancaların Bulgaristan tarafı 1995 yılından bu yana koruma altında...
Ya bizde?..
GÜNÜN SÖZÜ
“Kendisi muhtacı himmet bir dede
Nerde kaldı ki gayrıya himmet ede”
Gaziantepli divan şairi Ali Rıza Erhan
GALATA’YA MAVİ KRAVAT
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, ‘Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat’ sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı farkındalık kampanyası için Galata Kulesi 19-22 Eylül günlerinde dev bir mavi kravat takacak. “İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu” hatırlatan Prof. Dr. Özlem Er, “Özellikle babasında, amcasında ya da dedesinde prostat kanseri olan erkeklerde daha erken tarama gerekiyor” diyor.
TURİSTLER KAZIKLANIYOR
İstanbul’da otobüslerle şehir turu düzenleyen BigBus adlı şirketin Boğaz turu hattına turistleri aldatarak yüksek fiyatla bilet satışı yaptığı gerekçesiyle profesyonel rehber Prof. Dr. Şükrü Yarcan şikâyetini İBB, Rehberler Odası ve TÜRSAB’a yaptı ve “Şirket 15 TL’lik bileti 25’e satmaz. Haklarında işlem yapılmasını bekliyoruz. Şahit olduğum, yaşadığım vurgundur” diyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
METİN KURT VE SOKRATES
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden avukat Remzi Kazmaz’ın futbolun sol ayağını yazdığı ‘Futsol’ kitabında, birbirlerini hiç görmeyip tanımasalar da merhum futbolcular Türkiye’den Metin Kurt ile Brezilyadan Sokrates’in, 1970-80’lerde sahada demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün mücadelesini verdiklerini, insan onurunu yükseltmek için ortaya koydukları hikâyeleri anlatırken “Bunlar saha içinde futbolcu, saha dışında ise özgür insanlardır” dediğini...
ANKARA Ticaret Odası’nın ‘Anadolu’dan Dünyaya’ temasıyla düzenlediği ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin 19-21 Eylül tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacağını...
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, 1 milyon üniversite mezunu işsizin yanı sıra öğrenim kredisini ödeyemeyen 5 milyon kişinin durumu için hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sunduğunu...
Ergene için önce kaynakları koruyun
Dün ‘Bulgaristan koruyor, biz yağmalıyoruz’ demiştik. Trakya’nın son durumunu çevreci dostumuz Göksel Çidem’den dinliyoruz:
Havası, suyu, toprağı ve insanıyla Avrupa’nın en değerli bölgesinden biri Trakya...
Trakya, Türkiye topraklarının 33’te biri yani % 3’lük bir kısmı. Ancak ülke nüfusunun yaklaşık % 20’si burada yaşıyor. Trakya’nın 3 ili, 3 denizi, 3 dağı, (Istranca-Korudağ-Ganos) 3 ormanı, 3 üniversitesi var.
3 ilin tek bir akarsuyu vardı. Ve bu akarsuyun beslediği verimli topraklar... Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın bile en önemli çökeltme havzalarından birisiydi. Ergene artık yok. Akarsu, ‘akarsıvı’ haline geldi. Bir zamanlar su değirmeni olan, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan insanların olduğu, Türkiye’deki pirinç ihtiyacını karşılayan Ergene Havzası plansız yapılaşmalar uğruna yok edildi.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı yapıldı. ‘Ergene’yi temizliyoruz’ dediler. Milyon TL kaynak ayrıldı. ‘Temizliyoruz’ dedikleri kimyasal atıkları Marmara’ya derin deşarj yapacaklar. Marmara da can çekişecek. Su temizlendiyse, arıtmalar yapılıyorsa neden denize dökülür ki... Marmara’nın normal debisi 2 metreküp saniye. Şu anda Meriç Nehri’ne döküldüğü yer 8-10 metreküp saniye. Bu proje ile Marmara’ya her gün atık bırakılacak. Kalıcı olarak bulunan birkaç çeşit balık da birkaç yılda yok edilecek.
TAŞOCAKLARI SUYU YOK EDİYOR
Ergene temizlenecek ise önce kaynaklarını korumak gerekiyor. Şu anda kaynaklar üzerinde saymakta zorlandığımız taşocakları var. Patlatmalar ile su kaynakları yok ediliyor. Trakya’nın suları çarpık sanayileşme ve plansız yapılaşma uğruna yok ediliyor. Yok edilen sadece topraklar değil. Yaşamlar da kanser ile yok oluyor.
Istrancalar’ın 1/3’ü Bulgaristan’da. 2/3’ü Türkiye’de. Karşı tarafta çiçek koparmak, çadır kurmak bile yasak iken bizim tarafta tahribat had safhada. Onlar korurken ‘kamu yararı kararı’ alıyor. Biz ise taşocağına da, çimento fabrikasına da, altın madenine de ‘kamu yararı kararı’ alıyoruz.
TV’lerde hava durumunda “Balkanlar’dan gelen, soğuk, sıcak, yağışlı, karlı vb yurdu etkisi altına alacaktır” denir. Istrancalar’ı kaybedersek, İstanbul’un nefes borusu yok olacak. İçtiği suyu yok olacak. Çünkü İstanbul’a su ve hava Istrancalar üzerinden gider.
LONGOZ ORMANLARI
Kırklareli, ülkenin % 1 toprağına sahiptir. Ancak ülke nüfusunun yaklaşık % 20’si Istrancalar’daki kaynaklardan su içer ve buradan nefes alır.
Trakya, Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa’ya uzanan tek bölgesidir, Türkiye’de bazı fauna unsurlarının sadece Trakya’da görülmesinin sebebi budur. Longoz ormanları ve bozulmamış karma ormanlar gibi benzersiz ekolojik özellikleri nedeniyle Istrancalar, Avrupa’nın en önemli doğal alanlarının arasındadır.
Bir Bulgar dostum Istrancalar için “Tanrı Dünya’yı yaratırken düşünmüş, planlamış. Ancak Istrancaları yaratırken sadece gülümsemiş” demişti. Tanrı o kadar cömert davranmış ki, her türlü olumsuzluğa rağmen yaban hayatı devam ediyor.
Ancak yaban hayatı da büyük tehdit altında. İşte bu tehditler yüzünden İstanbul’da Boğaz’a, Kırklareli’de pazara inen domuzlar var.
Istrancaların Bulgaristan tarafı 1995 yılından bu yana koruma altında...
Ya bizde?..
GÜNÜN SÖZÜ
“Kendisi muhtacı himmet bir dede
Nerde kaldı ki gayrıya himmet ede”
Gaziantepli divan şairi Ali Rıza Erhan
GALATA’YA MAVİ KRAVAT
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, ‘Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat’ sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı farkındalık kampanyası için Galata Kulesi 19-22 Eylül günlerinde dev bir mavi kravat takacak. “İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu” hatırlatan Prof. Dr. Özlem Er, “Özellikle babasında, amcasında ya da dedesinde prostat kanseri olan erkeklerde daha erken tarama gerekiyor” diyor.
TURİSTLER KAZIKLANIYOR
İstanbul’da otobüslerle şehir turu düzenleyen BigBus adlı şirketin Boğaz turu hattına turistleri aldatarak yüksek fiyatla bilet satışı yaptığı gerekçesiyle profesyonel rehber Prof. Dr. Şükrü Yarcan şikâyetini İBB, Rehberler Odası ve TÜRSAB’a yaptı ve “Şirket 15 TL’lik bileti 25’e satmaz. Haklarında işlem yapılmasını bekliyoruz. Şahit olduğum, yaşadığım vurgundur” diyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
METİN KURT VE SOKRATES
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden avukat Remzi Kazmaz’ın futbolun sol ayağını yazdığı ‘Futsol’ kitabında, birbirlerini hiç görmeyip tanımasalar da merhum futbolcular Türkiye’den Metin Kurt ile Brezilyadan Sokrates’in, 1970-80’lerde sahada demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün mücadelesini verdiklerini, insan onurunu yükseltmek için ortaya koydukları hikâyeleri anlatırken “Bunlar saha içinde futbolcu, saha dışında ise özgür insanlardır” dediğini...
ANKARA Ticaret Odası’nın ‘Anadolu’dan Dünyaya’ temasıyla düzenlediği ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin 19-21 Eylül tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacağını...
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, 1 milyon üniversite mezunu işsizin yanı sıra öğrenim kredisini ödeyemeyen 5 milyon kişinin durumu için hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sunduğunu...