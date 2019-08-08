Emeklinin kurban alacak hali yok

Kurban pazarları emekliyi beklese de dar gelirli kitlenin kurban kesecek hali yok. 12 milyonu aşkın emeklinin bugün ve yarın 1000’er lira bayram ikramiyesi alacak olması kurban satıcılarını umutlandırsa bile bu para zaten zor geçinen dar ve sabit gelirli kitlenin kurban almasını ya da bir hayvana ortak olmasını sağlamayacak.
Günün koşullarında düşük aylıkla güçlükle geçinmeye çalışan emekli, eline geçecek bin liralık ikramiyenin büyük kısmını temel gereksinimlerini karşılamaya, şeker ve çikolata almaya, çocuk ve torunlarına bayram harçlığı vermeye harcayacak. Kalanı ile de borçlarını kapatmaya çalışacak.
Geçen yıl Şeker Bayramı’ndan itibaren ödenen 1000’er liralık bayram ikramiyesi kuşkusuz emekliye bir ölçüde nefes aldırdı, yüzünü güldürdü. Ancak aradan geçen sürede bu para hayat pahalılığı karşısında hayli eridi. Emekli ikramiyelerin bu yıl yüzde 25 oranında arttırılarak 1.250 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak siyasi iktidar bu talebi görmedi.
Zam yapılmadığından biner liralık ikramiyenin satın alma gücü geriledi. Komik sayılacak aylıklarla çarşı pazar fiyatına yetişemeyen emeklinin sabit kalan ikramiye ile kurban alıp kesmesi mümkün değil.
Belki hali vakti yerinde olanlar dini vecibelerini yerine getirebilir. Ne var ki emeklinin büyük çoğunluğunun ekonomik durumu kurban kesmeye elvermiyor.
Umarım önümüzdeki yıl ikramiyelerde ciddi artışlar yapılır, emekli kurbanını keser.Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“İSTANBUL nüfusunun 15 milyonu kentli ve uygar olma olanağına daha kavuşamadı. Hangi bilimi, hangi teknolojiyi üretecek? Davranışlarımızla, ürettiklerimizle, öğretimin uluslararası ölçütleriyle çağdaş uygarlığın neresinde olduğumuzu sorgulamaya cesaretimiz var mı? Soramaz ve kadere boyun eğersek daha zor dönemlere hazır olmamız gerekecek. Bunun bir ekonomik kölelik olması şaşırtıcı değildir.” Prof. Dr. Doğan KUBAN
Bu işletmelere çok mu ihtiyacımız var?
Ekosistem dengesi altüst
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, “ABD’de yeni yayınlanan araştırma raporu altın madeni işletmelerinin yüzde 75’inin suyu kirlettiğini ortaya koydu” diyor.
2017 yılında United States Geological Survey (USGS) tarafından ABD’deki 27 büyük altın madeni işletme sahası incelenmiş ve bu işletmelerin yüzde 75’inin su kaynaklarında arsenik, siyanit, nitrat kirliliği yarattığı tespit edilmiş. Bu 27 altın madeni işletmesi ABD’nin ulusal altın üretiminin yüzde 93’ünü gerçekleştiriyor.
USGS’nin araştırma sonuçları, Earthworks and Great Basin Resource Watch tarafından yayınlanan ‘U.S. Gold Mines: Spills&Failures Report’ raporunda yer aldı. Buna göre:
Altın madeni işletmelerinin bulunduğu bölgelerdeki suya siyanid, maden atığı ve dizel sızıntılarının karıştığı,
Altın madeni işletmelerinin yüzde 75’inin yüzey ve yeraltı sularını kirlettiği,
Genel olarak da altın madenleri işletmelerinin sadece su kaynaklarının olmadığı bölgelerde su için kirlilik riski yaratamadığı gibi sonuçlar çıkmış.
ABD’nin çok saygın bir kuruluşu olan ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS’nin bu araştırması, ABD’deki altın madeni işletmelerinde kirlilik önlemlerinin arttırılması için ‘maden işletme reformu’ yapılması çalışmalarını hızlandırmış.
Ülkemizdeki çevre koruma standartları gelişiyor ancak daha ABD’deki seviyede değil. ABD’de bile bu önlemlere rağmen su kaynakları kirleniyorsa Türkiye’nin çok dikkatli olması gerekir.
Çanakkale Kirazlı’da altın işletmesi için alınacağı belirtilen önlemlerin on yıllar boyunca aynı hassasiyetle denetlenmesi gerekli. Tesis işletmeye geçtikten sonra maden atıkları ve atık suların o bölgede kirlilik yaratma ihtimali çok yüksek. Zaten şu anda kesilen on binlerce ağaç bu özel bölgede ekosistem dengesini altüst etmiş durumda.
Bu koşullarda bu işletmeye bu kadar ihtiyacımız olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz?
BİLİYOR MUSUNUZ?
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Emeklinin kurban alacak hali yok
Kurban pazarları emekliyi beklese de dar gelirli kitlenin kurban kesecek hali yok. 12 milyonu aşkın emeklinin bugün ve yarın 1000’er lira bayram ikramiyesi alacak olması kurban satıcılarını umutlandırsa bile bu para zaten zor geçinen dar ve sabit gelirli kitlenin kurban almasını ya da bir hayvana ortak olmasını sağlamayacak.
Günün koşullarında düşük aylıkla güçlükle geçinmeye çalışan emekli, eline geçecek bin liralık ikramiyenin büyük kısmını temel gereksinimlerini karşılamaya, şeker ve çikolata almaya, çocuk ve torunlarına bayram harçlığı vermeye harcayacak. Kalanı ile de borçlarını kapatmaya çalışacak.
Geçen yıl Şeker Bayramı’ndan itibaren ödenen 1000’er liralık bayram ikramiyesi kuşkusuz emekliye bir ölçüde nefes aldırdı, yüzünü güldürdü. Ancak aradan geçen sürede bu para hayat pahalılığı karşısında hayli eridi. Emekli ikramiyelerin bu yıl yüzde 25 oranında arttırılarak 1.250 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak siyasi iktidar bu talebi görmedi.
Zam yapılmadığından biner liralık ikramiyenin satın alma gücü geriledi. Komik sayılacak aylıklarla çarşı pazar fiyatına yetişemeyen emeklinin sabit kalan ikramiye ile kurban alıp kesmesi mümkün değil.
Belki hali vakti yerinde olanlar dini vecibelerini yerine getirebilir. Ne var ki emeklinin büyük çoğunluğunun ekonomik durumu kurban kesmeye elvermiyor.
Umarım önümüzdeki yıl ikramiyelerde ciddi artışlar yapılır, emekli kurbanını keser.Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“İSTANBUL nüfusunun 15 milyonu kentli ve uygar olma olanağına daha kavuşamadı. Hangi bilimi, hangi teknolojiyi üretecek? Davranışlarımızla, ürettiklerimizle, öğretimin uluslararası ölçütleriyle çağdaş uygarlığın neresinde olduğumuzu sorgulamaya cesaretimiz var mı? Soramaz ve kadere boyun eğersek daha zor dönemlere hazır olmamız gerekecek. Bunun bir ekonomik kölelik olması şaşırtıcı değildir.” Prof. Dr. Doğan KUBAN
Bu işletmelere çok mu ihtiyacımız var?
Ekosistem dengesi altüst
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, “ABD’de yeni yayınlanan araştırma raporu altın madeni işletmelerinin yüzde 75’inin suyu kirlettiğini ortaya koydu” diyor.
2017 yılında United States Geological Survey (USGS) tarafından ABD’deki 27 büyük altın madeni işletme sahası incelenmiş ve bu işletmelerin yüzde 75’inin su kaynaklarında arsenik, siyanit, nitrat kirliliği yarattığı tespit edilmiş. Bu 27 altın madeni işletmesi ABD’nin ulusal altın üretiminin yüzde 93’ünü gerçekleştiriyor.
USGS’nin araştırma sonuçları, Earthworks and Great Basin Resource Watch tarafından yayınlanan ‘U.S. Gold Mines: Spills&Failures Report’ raporunda yer aldı. Buna göre:
Altın madeni işletmelerinin bulunduğu bölgelerdeki suya siyanid, maden atığı ve dizel sızıntılarının karıştığı,
Altın madeni işletmelerinin yüzde 75’inin yüzey ve yeraltı sularını kirlettiği,
Genel olarak da altın madenleri işletmelerinin sadece su kaynaklarının olmadığı bölgelerde su için kirlilik riski yaratamadığı gibi sonuçlar çıkmış.
ABD’nin çok saygın bir kuruluşu olan ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS’nin bu araştırması, ABD’deki altın madeni işletmelerinde kirlilik önlemlerinin arttırılması için ‘maden işletme reformu’ yapılması çalışmalarını hızlandırmış.
Ülkemizdeki çevre koruma standartları gelişiyor ancak daha ABD’deki seviyede değil. ABD’de bile bu önlemlere rağmen su kaynakları kirleniyorsa Türkiye’nin çok dikkatli olması gerekir.
Çanakkale Kirazlı’da altın işletmesi için alınacağı belirtilen önlemlerin on yıllar boyunca aynı hassasiyetle denetlenmesi gerekli. Tesis işletmeye geçtikten sonra maden atıkları ve atık suların o bölgede kirlilik yaratma ihtimali çok yüksek. Zaten şu anda kesilen on binlerce ağaç bu özel bölgede ekosistem dengesini altüst etmiş durumda.
Bu koşullarda bu işletmeye bu kadar ihtiyacımız olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz?
BİLİYOR MUSUNUZ?
Otyam 4. ölüm yılında anılıyor
ÜNLÜ ressam, gazeteci ve düşünce insanı Fikret Otyam’ın bugün Hacıbektaş Kabristanı’ndaki İz Bırakanlar Aydınlar Gömütü’nde yapılacak törenle anılacağını...
17-25 Ağustos arasında düzenlenecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı’nın ‘onur konuğu’ olan yazar Ahmet Ümit’in “Festival Midilli ile Edremit’i bir araya getiriyor, sanat etrafında kenetliyor” dediğini; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın da fuara 160’a yakın yazar ve 70’e yakın yayınevinin katılacağını belirtirken “Sabahattin Ali’yi bir kez daha saygıyla anacaklarını” söylediğini...
TÜRKİYE’nin en eski mülki idare binalarından biri olan Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan tarihi hükümet konağı binasının bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, yıllardır restore edilmeyi beklediğini...