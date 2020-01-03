Emekli ve memurun heyecanlı günü... Zam % 5.71 olur mu?

MEMUR ile emekli aylıklarına yapılacak zam, bugün açıklanacak enflasyon rakamı ile belli olacak.
Milyonlarca dar ve sabit gelirli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamını bekliyor. Temmuzdan kasım ayına dek beş aylık süreçte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti.
Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında yüzde 5.71 artış olacak. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 zam alan kamu çalışanları ile emeklilerine ne kadar enflasyon farkı ödeneceği de TÜİK’in açıklayacağı rakam ile kesinleşecek.
Beklentiler aralık enflasyonunun eksi çıkmaması yönünde... 6 aylık enflasyonun yüzde 6.50 olması öngörülüyor. Gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında bu oranda artış olacak, memur ile memur emeklilerine yüzde 2.50 oranında enflasyon farkı verilecek.
Eğer enflasyon eksi açıklanırsa memur ile emeklinin alacağı zam oranı daha düşük kalacak.
Emekli, 2008 yılından bu yana uygulanan zam sisteminden ötürü hep mağdur oluyor. Aylıklara bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında yapılan artıştan dolayı giderek yoksullaşıyor, hayat pahalılığı ile mücadele edemiyor. Seyyanen zam sistemine yeniden geçilmesini istiyor.
İMAR BARIŞINDA YASA SUİİSTİMAL EDİLDİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Meclis’te yaptığı konuşmada imar barışından devletin kasasına toplam 23 milyar 974 milyon 946 bin TL girmesine dikkat çekti ve “Türkiye’de 20 milyon civarında yapı olduğu göz önüne alındığında ‘imar barışı’ için toplam 3 milyon 600 bin yapı için başvuru yapılmış olması olağanüstü bir rakamdır” dedi.
İmar barışının amacından saptırıldığını vurgulayan Murat Emir şunları söyledi:
“Demek ki devlet uyumuş, yönetmelikler kâğıt üzerinde kalmış, denetimler olması gerektiği gibi yapılmamış ve kaçak yapılaşma bu seviyeye gelmiş. Şu haliyle yapı kayıt belgesi başvuruları ayrıntılı bir şekilde incelenebilse, bu miktardaki başvurunun olasıdır ki büyük oranda imar rantçıları tarafından yapıldığı ortaya çıkacaktır. İmar barışı için ‘31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapıları kapsıyor’ dense de yasayı suiistimal edenlerin gece-gündüz kaçak inşaat yaptığı ve 3 milyon 600 binlik başvuru rakamına böylelikle ulaşıldığı anlaşılmaktadır. İmar barışının amacından saptığı, kaçak yapılaşmayı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirdiği görülmektedir.”
KAYSERİ ŞEKER NİJER’DE
TÜRK şeker sanayisinde rol modeli olarak görülen; kurumsal yapısı, başarı grafiği ve özelleştirme noktasındaki örnek çalışmalarıyla birçok kuruluşa rehberlik eden Kayseri Şeker, şeker ithalatının gündemde olduğu şu günlerde Nijer Cumhuriyeti’ne küp şeker ihracatı yaparak, kendi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.
Kayseri’den yola çıkan 240 ton şeker, Mersin’den 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika’daki Benin Limanı’na inecek ve oradan da 1000 kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika’daki Nijer’e ulaşmış olacak. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika’daki ülkelerin Kayseri Şeker’i tercih etmesinin çok değerli ve anlamlı olduğunu belirti ve “Kayseri Şeker açısından çok önemli bu adımın devamı gelir diye ümit ediyorum. Türkiye’de şu anda ihraç kayıtlı şeker maalesef yok ve bu sadece Kayseri Şeker’de mevcut. Bu özelliğimizi geliştirerek korumak durumundayız” dedi.
Türkiye, şekerli gıda üretimi için Rusya’dan 1400 ton şeker ithal etmişti. Nijerliler şekeri kahve içiminde kullanıyorlar. Kayseri Şeker, küp şeker ambalajlarında çay resmini de kullandı.
ULAMIŞ KÖY TİYATROSU
SEFERİHİSAR Belediyesi tarafından 10 yıl önce kurulan Ulamış Köy Tiyatrosu, köyde yaşayan çoğu kadın oyunculardan oluşuyor. En genci 10, en yaşlısı 76 olan tiyatronun kurucusu, yönetmen Vedat Murat Güzel, “Onları ‘Gelin bizi izleyin, bakın güzel şeyler yapıyoruz’ diyerek izleyici olarak yanımıza çektik. Köyün duvarlarını boyadık, oyuncularımızın isimlerini yazdık, tiyatro sembollerini yansıttık. İki-üç yıl içinde ciddi bir tiyatro sevgisi ilgisi oluştu. Artık torunlar ninelerini izliyorlar” dedi. İlk oyunlarını İstanbul’da oynadıklarını ifade eden Güzel, “Ardından Ankara’da, Eskişehir’de oynadık. Bunlar birbirini takip etti, biz ancak 7. oyunda kendi köyümüz Ulamış’ta oyunumuzu oynayabildik. Avrupa turnemiz oldu, Almanya’ya gittik” diye ekledi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın “Milyonlarca vatandaşımızın 21. yüzyılda sağlık hakkından mahrum kalması asla kabul edilemez” diyerek prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar için bu borçlarının 2023’e kadar ertelenmesi amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verdiğini...
- PROF. Dr. Ali Ulusoy’un, Ulusal Eğitim Derneği’nde yarın 14.00’te ‘iklim değişimi’ üzerine bir konuşma yapacağını... (Necatibey Cad. 13/13 Sıhhiye)
- KARTAL Belediye Başkanı Göksel Yüksel’in 10-12 Ocak tarihlerinde Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ve Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılacak ‘Kartal Edebiyat Günleri’ etkinliğinde onur konuğunun Zülfü Livaneli olduğunu açıkladığını...
- ADALET Bakanlığı’nın cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların ifadelerinin daha da örselenmeden alınabilmesi için özel olarak kurduğu adli görüşme odalarında (AGO) bugüne kadar 12 bin 326 görüşme gerçekleştirildiğini, 51 ildeki AGO’ların ülke çapında yaygınlaştırılacağını...
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde atanmış bakanların Meclis’in denetim görevini engellediklerini hatırlatarak “Denetim faaliyeti olarak verilen 15 bin 317 soru önergesinden yalnızca yüzde 9.7’si, yani 1492’si cevaplandırıldı. Milli irade atanmışların eliyle itibarsızlaştırılıyor! Gazi Meclis’i yok sayan, millet iradesini dikkate almayan bu anlayış Türkiye’yi felakete sürüklüyor. ‘Yaparsam olur, yapmazsam açıklamam’ anlayışı kabul edilemez” dediğini...
Emekli ve memurun heyecanlı günü... Zam % 5.71 olur mu?
MEMUR ile emekli aylıklarına yapılacak zam, bugün açıklanacak enflasyon rakamı ile belli olacak.
Milyonlarca dar ve sabit gelirli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamını bekliyor. Temmuzdan kasım ayına dek beş aylık süreçte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti.
Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında yüzde 5.71 artış olacak. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 zam alan kamu çalışanları ile emeklilerine ne kadar enflasyon farkı ödeneceği de TÜİK’in açıklayacağı rakam ile kesinleşecek.
Beklentiler aralık enflasyonunun eksi çıkmaması yönünde... 6 aylık enflasyonun yüzde 6.50 olması öngörülüyor. Gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında bu oranda artış olacak, memur ile memur emeklilerine yüzde 2.50 oranında enflasyon farkı verilecek.
Eğer enflasyon eksi açıklanırsa memur ile emeklinin alacağı zam oranı daha düşük kalacak.
Emekli, 2008 yılından bu yana uygulanan zam sisteminden ötürü hep mağdur oluyor. Aylıklara bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında yapılan artıştan dolayı giderek yoksullaşıyor, hayat pahalılığı ile mücadele edemiyor. Seyyanen zam sistemine yeniden geçilmesini istiyor.
İMAR BARIŞINDA YASA SUİİSTİMAL EDİLDİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Meclis’te yaptığı konuşmada imar barışından devletin kasasına toplam 23 milyar 974 milyon 946 bin TL girmesine dikkat çekti ve “Türkiye’de 20 milyon civarında yapı olduğu göz önüne alındığında ‘imar barışı’ için toplam 3 milyon 600 bin yapı için başvuru yapılmış olması olağanüstü bir rakamdır” dedi.
İmar barışının amacından saptırıldığını vurgulayan Murat Emir şunları söyledi:
“Demek ki devlet uyumuş, yönetmelikler kâğıt üzerinde kalmış, denetimler olması gerektiği gibi yapılmamış ve kaçak yapılaşma bu seviyeye gelmiş. Şu haliyle yapı kayıt belgesi başvuruları ayrıntılı bir şekilde incelenebilse, bu miktardaki başvurunun olasıdır ki büyük oranda imar rantçıları tarafından yapıldığı ortaya çıkacaktır. İmar barışı için ‘31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapıları kapsıyor’ dense de yasayı suiistimal edenlerin gece-gündüz kaçak inşaat yaptığı ve 3 milyon 600 binlik başvuru rakamına böylelikle ulaşıldığı anlaşılmaktadır. İmar barışının amacından saptığı, kaçak yapılaşmayı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirdiği görülmektedir.”
KAYSERİ ŞEKER NİJER’DE
TÜRK şeker sanayisinde rol modeli olarak görülen; kurumsal yapısı, başarı grafiği ve özelleştirme noktasındaki örnek çalışmalarıyla birçok kuruluşa rehberlik eden Kayseri Şeker, şeker ithalatının gündemde olduğu şu günlerde Nijer Cumhuriyeti’ne küp şeker ihracatı yaparak, kendi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.
Kayseri’den yola çıkan 240 ton şeker, Mersin’den 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika’daki Benin Limanı’na inecek ve oradan da 1000 kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika’daki Nijer’e ulaşmış olacak. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika’daki ülkelerin Kayseri Şeker’i tercih etmesinin çok değerli ve anlamlı olduğunu belirti ve “Kayseri Şeker açısından çok önemli bu adımın devamı gelir diye ümit ediyorum. Türkiye’de şu anda ihraç kayıtlı şeker maalesef yok ve bu sadece Kayseri Şeker’de mevcut. Bu özelliğimizi geliştirerek korumak durumundayız” dedi.
Türkiye, şekerli gıda üretimi için Rusya’dan 1400 ton şeker ithal etmişti. Nijerliler şekeri kahve içiminde kullanıyorlar. Kayseri Şeker, küp şeker ambalajlarında çay resmini de kullandı.
ULAMIŞ KÖY TİYATROSU
SEFERİHİSAR Belediyesi tarafından 10 yıl önce kurulan Ulamış Köy Tiyatrosu, köyde yaşayan çoğu kadın oyunculardan oluşuyor. En genci 10, en yaşlısı 76 olan tiyatronun kurucusu, yönetmen Vedat Murat Güzel, “Onları ‘Gelin bizi izleyin, bakın güzel şeyler yapıyoruz’ diyerek izleyici olarak yanımıza çektik. Köyün duvarlarını boyadık, oyuncularımızın isimlerini yazdık, tiyatro sembollerini yansıttık. İki-üç yıl içinde ciddi bir tiyatro sevgisi ilgisi oluştu. Artık torunlar ninelerini izliyorlar” dedi. İlk oyunlarını İstanbul’da oynadıklarını ifade eden Güzel, “Ardından Ankara’da, Eskişehir’de oynadık. Bunlar birbirini takip etti, biz ancak 7. oyunda kendi köyümüz Ulamış’ta oyunumuzu oynayabildik. Avrupa turnemiz oldu, Almanya’ya gittik” diye ekledi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın “Milyonlarca vatandaşımızın 21. yüzyılda sağlık hakkından mahrum kalması asla kabul edilemez” diyerek prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar için bu borçlarının 2023’e kadar ertelenmesi amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verdiğini...
- PROF. Dr. Ali Ulusoy’un, Ulusal Eğitim Derneği’nde yarın 14.00’te ‘iklim değişimi’ üzerine bir konuşma yapacağını... (Necatibey Cad. 13/13 Sıhhiye)
- KARTAL Belediye Başkanı Göksel Yüksel’in 10-12 Ocak tarihlerinde Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ve Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılacak ‘Kartal Edebiyat Günleri’ etkinliğinde onur konuğunun Zülfü Livaneli olduğunu açıkladığını...
- ADALET Bakanlığı’nın cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların ifadelerinin daha da örselenmeden alınabilmesi için özel olarak kurduğu adli görüşme odalarında (AGO) bugüne kadar 12 bin 326 görüşme gerçekleştirildiğini, 51 ildeki AGO’ların ülke çapında yaygınlaştırılacağını...
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde atanmış bakanların Meclis’in denetim görevini engellediklerini hatırlatarak “Denetim faaliyeti olarak verilen 15 bin 317 soru önergesinden yalnızca yüzde 9.7’si, yani 1492’si cevaplandırıldı. Milli irade atanmışların eliyle itibarsızlaştırılıyor! Gazi Meclis’i yok sayan, millet iradesini dikkate almayan bu anlayış Türkiye’yi felakete sürüklüyor. ‘Yaparsam olur, yapmazsam açıklamam’ anlayışı kabul edilemez” dediğini...