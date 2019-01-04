MİLYONLARCA kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 Aralık ayı enflasyonun açıklaması ile birlikte, bir önceki ay yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.30’a gerilediği ifade edildi. Enflasyon rakamlarına göre memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında zam alacak.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grup Sözcüsü, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emekli, memur ve sözleşmeli çalışanların alacağı yüzde 10’luk zamma tepki göstererek şöyle konuştu:
“Makyajlı enflasyon rakamları ile halkı aldatanlar kendi maaşına yüzde 26 zam yapıp, emekliye, memura yüzde 10’luk zammı reva görüyor. Ekonomik kriz vatandaşı vurmuş. Millet perişan, gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 50’yi bulmuş” dedi.
Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlik günden güne açılmıyor mu?
SESSİZLİĞİ ÇIĞLAŞAN KADIN
KİMSELERE sormadan yağan
Güzel yağmurlar sonrası
Sessizliği çığlaşan kadın
‘Kaldırım Serçesi’, ‘Keşanlı Ali’ ve niceleri...
Güle güle Gülriz Sururi.
Ahmet Kadri ERGİN
DR. BÜLENT ŞIK’IN BAŞINA GELENLER
DÜNKÜ yazınızda ‘Trakya’yı tehdit eden kanser’ olgusuna dikkat çeken bir okur mesajı yayınlamışsınız. Bu konularda çalışmalar yapan bilim insanı Dr. Bülent Şık hakkında, Ergene havzasında halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden bulguları açıkladığı gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırlanmış. Halk sağlığı konusunda bilimsel çalışma yapmanın neresi suç, ben anlayamadım. Anlayan var mı acaba? İlhami MESUT
BİLİYOR MUSUNUZ
- BÖLGEMİZDEKİ gelişmelere ilişkin çarpıcı analizleriyle bilinen gazeteci-yazar Mehmet Ali Güller’in, Kadıköy Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde cumartesi günü 16.00’da ‘Amerika’nın Suriye’den çekilmesi’ konusunda okurlarla sohbet edeceğini...
OKUYUNUZ: ‘SURİYE ZEYTİNYAĞINDAN PİS KOKULAR GELİYOR!’
-SURİYE’nin Afrin bölgesinden ihraç kaydıyla getirilip içpiyasaya sürülen ve fiyatların düşmesine neden olan zeytinyağı ithalatının peşini bırakmayan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Suriye’den ne kadar zeytinyağı ithal edildiğinin neden herkesten gizlendiğini soruyor.
ADALAR’A İDDİALI ADAY
- 2 bin 500 Büyükadalının aday olması için Kılıçdaroğlu’na dilekçe verdiği Nurhan Çetinkaya, “Ermeni altkimliği ile TC vatandaşlığını onurla taşıyorum. Yurduma hizmet için adaylık başvurusu yaptım. 1967’den beri Kınalı’da oturuyorum. İmalat sanayicisiyim. Kazanırsam Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı’yı ayağa kaldıracağım” diyor.
-BEŞİKTAŞ CHP aday adayı Fidan Aslan Eroğlu, “Beşiktaş’ın Türkiye’nin kaymağını yediği söyleniyor. Araştırmalarımda Beşiktaş’ta 1 numaralı talebin ‘iş’ olduğu sonucunu söylemek isterim” diyor.
MESAJ PANOSU: İSTANBUL’DA SURİYELİ SAYISI 500 BİN OLDU
- AJANS Press’in yaptığı araştırmada 2018 Aralık verilerine göre, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.6 milyon olarak görülürken, en fazla Suriyelinin yaşadığı yer ise 557 bin ile İstanbul oldu; ikinci Urfa’da 453 bin, üçüncü Hatay’da 444 bin, dördüncü Gaziantep’te 442 bin kişi yaşıyor.
- 5-6 Ocak 2019’da, yani bu hafta sonu, 30’u aşkın ilden yüzlerce kadın Fulya Sanat Merkezi’nde buluşuyor. 164 kadın ve LGBTİ+ kurumunun çağrısıyla yapılacak olan ‘Türkiye Kadın Buluşması’nın sloganı “Haklarımız, hayatlarımız, kazanımlarımız bizim!” olarak belirlendi. Buluşmadan sonraki hafta sonuç bildirgesi yayınlanacak. Kadınlar birlikte güçlü!
- İSTANBUL milletvekilleri Dr. Ali Şeker ve Gamze Akuş İlgezdi, ‘Beşiktaş Yarışıyor’ adıyla yapılan deneme sınavındaki soru ile ilgili Bakan Ziya Selçuk’a “Toplumun bunca kutuplaşması yetmiyormuş gibi masum çocuklarımızı da birbirine düşman etmek ve kutuplaştırmak doğru değildir. Çocuklarımızı bu şekilde bölemezsiniz. Buna asla izin vermeyeceğiz” dediler.
Ekonomik kriz vatandaşı vurmuş
MİLYONLARCA kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 Aralık ayı enflasyonun açıklaması ile birlikte, bir önceki ay yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.30’a gerilediği ifade edildi. Enflasyon rakamlarına göre memur, sözleşmeli ve memur emeklisi yüzde 10 civarında zam alacak.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grup Sözcüsü, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emekli, memur ve sözleşmeli çalışanların alacağı yüzde 10’luk zamma tepki göstererek şöyle konuştu:
“Makyajlı enflasyon rakamları ile halkı aldatanlar kendi maaşına yüzde 26 zam yapıp, emekliye, memura yüzde 10’luk zammı reva görüyor. Ekonomik kriz vatandaşı vurmuş. Millet perişan, gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 50’yi bulmuş” dedi.
Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlik günden güne açılmıyor mu?
SESSİZLİĞİ ÇIĞLAŞAN KADIN
KİMSELERE sormadan yağan
Güzel yağmurlar sonrası
Sessizliği çığlaşan kadın
‘Kaldırım Serçesi’, ‘Keşanlı Ali’ ve niceleri...
Güle güle Gülriz Sururi.
Ahmet Kadri ERGİN
DR. BÜLENT ŞIK’IN BAŞINA GELENLER
DÜNKÜ yazınızda ‘Trakya’yı tehdit eden kanser’ olgusuna dikkat çeken bir okur mesajı yayınlamışsınız. Bu konularda çalışmalar yapan bilim insanı Dr. Bülent Şık hakkında, Ergene havzasında halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden bulguları açıkladığı gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırlanmış. Halk sağlığı konusunda bilimsel çalışma yapmanın neresi suç, ben anlayamadım. Anlayan var mı acaba? İlhami MESUT
BİLİYOR MUSUNUZ
- BÖLGEMİZDEKİ gelişmelere ilişkin çarpıcı analizleriyle bilinen gazeteci-yazar Mehmet Ali Güller’in, Kadıköy Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde cumartesi günü 16.00’da ‘Amerika’nın Suriye’den çekilmesi’ konusunda okurlarla sohbet edeceğini...
OKUYUNUZ: ‘SURİYE ZEYTİNYAĞINDAN PİS KOKULAR GELİYOR!’
-SURİYE’nin Afrin bölgesinden ihraç kaydıyla getirilip içpiyasaya sürülen ve fiyatların düşmesine neden olan zeytinyağı ithalatının peşini bırakmayan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Suriye’den ne kadar zeytinyağı ithal edildiğinin neden herkesten gizlendiğini soruyor.
ADALAR’A İDDİALI ADAY
- 2 bin 500 Büyükadalının aday olması için Kılıçdaroğlu’na dilekçe verdiği Nurhan Çetinkaya, “Ermeni altkimliği ile TC vatandaşlığını onurla taşıyorum. Yurduma hizmet için adaylık başvurusu yaptım. 1967’den beri Kınalı’da oturuyorum. İmalat sanayicisiyim. Kazanırsam Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı’yı ayağa kaldıracağım” diyor.
-BEŞİKTAŞ CHP aday adayı Fidan Aslan Eroğlu, “Beşiktaş’ın Türkiye’nin kaymağını yediği söyleniyor. Araştırmalarımda Beşiktaş’ta 1 numaralı talebin ‘iş’ olduğu sonucunu söylemek isterim” diyor.
MESAJ PANOSU: İSTANBUL’DA SURİYELİ SAYISI 500 BİN OLDU
- AJANS Press’in yaptığı araştırmada 2018 Aralık verilerine göre, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.6 milyon olarak görülürken, en fazla Suriyelinin yaşadığı yer ise 557 bin ile İstanbul oldu; ikinci Urfa’da 453 bin, üçüncü Hatay’da 444 bin, dördüncü Gaziantep’te 442 bin kişi yaşıyor.
- 5-6 Ocak 2019’da, yani bu hafta sonu, 30’u aşkın ilden yüzlerce kadın Fulya Sanat Merkezi’nde buluşuyor. 164 kadın ve LGBTİ+ kurumunun çağrısıyla yapılacak olan ‘Türkiye Kadın Buluşması’nın sloganı “Haklarımız, hayatlarımız, kazanımlarımız bizim!” olarak belirlendi. Buluşmadan sonraki hafta sonuç bildirgesi yayınlanacak. Kadınlar birlikte güçlü!
- İSTANBUL milletvekilleri Dr. Ali Şeker ve Gamze Akuş İlgezdi, ‘Beşiktaş Yarışıyor’ adıyla yapılan deneme sınavındaki soru ile ilgili Bakan Ziya Selçuk’a “Toplumun bunca kutuplaşması yetmiyormuş gibi masum çocuklarımızı da birbirine düşman etmek ve kutuplaştırmak doğru değildir. Çocuklarımızı bu şekilde bölemezsiniz. Buna asla izin vermeyeceğiz” dediler.