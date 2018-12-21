Dut gizli bir hazine, farkında değiliz... ‘Yeni İpek Yolu’ ile dünyaya tanıtılması gerekir

GÜLNUR Gürler, ağız, diş ve çene cerrahisinde doktora yapmış bir diş hekimi.
Ancak 13 yıldır dutla ilgili araştırmalar yapıyor. 2006 yılında, yani 12 yıl önce memleketi Erzincan Kemaliye’de dutu her yönüyle incelemeye çalışan Türkiye’nin hatta dünyanın ilk spesifik panelini, her biri alanında çok değerli bilim adamlarıyla gerçekleştirmiş. Ancak bu tarihi panel ne yazık ki insanların basit hesaplarına ve basiretsizliklerine kurban gitmiş.
Sonrasında kendi kişisel gayretleriyle yaymaya çalıştığı bilgiler başkaları tarafından sahiplenilerek 2014 yılında o zaman Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bir ‘Dut Eylem Planı’ oluşturmasına kaynaklık etmiş ve bu kapsamda 3 milyon dut fidanı üretilip dağıtılmış.
“Her ne kadar buradaki emek ve fikir hırsızlığından rahatsız olsam da böylesi bir planın oluşmasında kaynaklık etmiş olmanın manevi hazzı beni mutlu etmektedir” diyor Dr. Gülnur Esma Gürler.
GÖBEKLİTEPE’DEKİ DUT AĞACI
Ancak çalışmanın asıl sahibini olarak bakan beyle bağlantı kuramamış olması konunun akim kalmasına neden oldu ve vakit kaybına yol açtı diye düşünüyor. Özellikle Urfa Göbeklitepe’de altında 2 tane mezarın bulunduğu ‘karadut’un varlığını öğrendikten sonra hiç vakit kaybetmeden alelacele yayınlamaya karar verdiği ‘Göbeklitepe’nin Kutsal Vakfı: DUT’ isimli kitapçığı 2016 yılında kendi imkânlarıyla bastırmış ve bu bilgileri o yıl Davos’ta Göbeklitepe ile birlikte dutun da dünyaya tanıtılması ve markalaştırılmasının gerekliliğini başta Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ahmet Davutoğlu’na anlatabilmek için çırpınmış ama ne yazık ki hiç birine ulaşamamış. “Tarihin en önemli ticaret yolu olan ve bugün yeniden canlandırılma aşamasındaki ‘Yeni İpek Yolu’ projesi 27 trilyon dolarlık bir hacme sahipken bu yola adını veren dutun esamisi okunmamaktadır. Oysa bu ağaç şimdiye kadar değerlendirilmemiş kökü, kabuğu, meyvesi, yaprağı ile bir biyoendüstri hammaddesidir. Ekonomik, tıbbi özelliklerinin yanı sıra dünya üzerinde her din ve kültürde bir mistik sembol olarak kullanılabilme potansiyeliyle de çok önemlidir. Hatta bu yönüyle başta Türk dünyasını ve bütün dünyayı, çoklukta birleyecek, ipekböceğinin kelebeğe dönüşümü gibi insanın tekâmülünü simgeleyecek, sabrı, bereketi, bilgeliği sembolize ederek ‘karadut ülküsü’ diye adlandırabileceğimiz yeni bir ülkünün felsefesini oluşturmak gerekir” diyen Gürler, bu konuda aceleci davranılması gerektiğini savunuyor.
“Dünyanın henüz tanımadığı ama çok kıymetli bir süper gıda olan ‘dut’u başkaları sahiplenmeden önlem alınıp küresel markalar yaratılması ve ‘Yeni İpek Yolu’ ile tüm dünyaya tanıtılması gerekir” diye düşünen Gürler, maddi ve manevi çıkar sağlarken bir atıf bile yapmaya tenezzül etmeyen fikir hırsızlarına rağmen yılmadan bilgilerini paylaşmaya devam edeceğini söylüyor.
AVCILAR’A REKOR BAŞVURU
- AVCILAR Belediye Başkanlığı’na AKP’den 26, CHP’den 23 aday başvurdu. CHP’li başkan Dr. Handan Toprak, sigortacı Vicdan Baykara ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, 30 yıllık belediyeci Nimet Baylan Bazan’dan oluşan 3 kadın 20 erkek aday adayı yarışacak. AKP’liler 26 aday adayıyla gözünü Avcılar’a diktiği görülüyor.
‘KÖŞE YASTIĞI OLAMAM’
İYİ Parti kurucularından avukat Özcan Pehlivanoğlu, Eyüp’ten aday olacağı haberlerine teşekkür etti ancak böyle bir adaylığı düşünmediğini biraz kırgın bir havada açıkladı. Ayrıca duygularının anlaşılması için Ali Türkşen’in Odatv’deki yazısının okunmasını salık verdi ve “Ben de partide bir tarafa itilmiş köşe yastığı olduğumu düşünüyorum” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ
Kılıçdaroğlu, seçim startını Çat’ta verecek
- KILIÇDAROĞLU, Demirel, Özal ve Erdoğan gibi seçim startını yarın Erzurum’da verecek; CHP’li Çat Belediyesi’nin yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi’ni ve sosyal tesisleri açacak.
CHP’li Çat Belediye Başkanı Hikmet Arif Kılıç, Erzurum’daki ‘şark görevini’ tamamlayarak İstanbul’a dönüyor ve bir yerden aday olmak istiyor. Çat’ta kuşburnu ormanı, 32 taziye evi, bir cami, 23 cami minaresi, 1 cemevi, 30’a yakın modern WC yapan Kılıç, “İslam Eserleri Müzemiz, Türkiye’de tek ve örnek bir projedir. İçinde çok büyük bütçeli müzelerde dahi bulunmayan önemli ve çok kıymetli binlerce eser vardır; bunu belediyenin olmayan bütçesi ve kendi öz kaynaklarımdan yaptım. Belediye binamızın bir benzeri de Erzurum’da yoktur. Bununla Erzurum dışında yaşayan 6 milyon Erzurum’lu hemşehrimizin CHP’ye bakışını değiştirmek istiyoruz” dedi.
- CHP büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluların cep telefonlarına “Günaydın İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı” notuyla gönderdiği videoda “Ben milyonlarca insanın kalbine gireceğime inanıyorum” dediğini...
- CHP’den Beylikdüzü Belediyesi başkan adaylığına İmamoğlu’nun yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın (eski İstanbul Şehir Planlamacılar Odası Başkan Yardımcısı) atandığını...
- BEYKOZ’da AKP Giresun Milletvekili Hasan Turan’ın ‘önerisiyle’, 3. döneme takılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın aday gösterilmesinin Kastamonuluların burukluğu ile karşılandığını; CHP ilçe başkanı Aydın Düzgün’ün aday adaylığını ilan ederken Murat Aydın’a karşı yarışmak istediğini açıkladığını...
- ANAP’tan 1994’te, CHP’den 2009’da Rize Belediyesi başkan adayı olan Kenan Bıyık’ın CHP il başkanı Deniz Saltuk’a “bu dönem aday olmayı düşünmediğini” ilettiğini...
- GAZİOSMANPAŞA’da CHP’den Küçükköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olan imam hatip mezunu Karadenizli işadamı Erkan Kaya’nın isminin öne çıktığını...
Dut gizli bir hazine, farkında değiliz... ‘Yeni İpek Yolu’ ile dünyaya tanıtılması gerekir
GÜLNUR Gürler, ağız, diş ve çene cerrahisinde doktora yapmış bir diş hekimi.
Ancak 13 yıldır dutla ilgili araştırmalar yapıyor. 2006 yılında, yani 12 yıl önce memleketi Erzincan Kemaliye’de dutu her yönüyle incelemeye çalışan Türkiye’nin hatta dünyanın ilk spesifik panelini, her biri alanında çok değerli bilim adamlarıyla gerçekleştirmiş. Ancak bu tarihi panel ne yazık ki insanların basit hesaplarına ve basiretsizliklerine kurban gitmiş.
Sonrasında kendi kişisel gayretleriyle yaymaya çalıştığı bilgiler başkaları tarafından sahiplenilerek 2014 yılında o zaman Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bir ‘Dut Eylem Planı’ oluşturmasına kaynaklık etmiş ve bu kapsamda 3 milyon dut fidanı üretilip dağıtılmış.
“Her ne kadar buradaki emek ve fikir hırsızlığından rahatsız olsam da böylesi bir planın oluşmasında kaynaklık etmiş olmanın manevi hazzı beni mutlu etmektedir” diyor Dr. Gülnur Esma Gürler.
GÖBEKLİTEPE’DEKİ DUT AĞACI
Ancak çalışmanın asıl sahibini olarak bakan beyle bağlantı kuramamış olması konunun akim kalmasına neden oldu ve vakit kaybına yol açtı diye düşünüyor. Özellikle Urfa Göbeklitepe’de altında 2 tane mezarın bulunduğu ‘karadut’un varlığını öğrendikten sonra hiç vakit kaybetmeden alelacele yayınlamaya karar verdiği ‘Göbeklitepe’nin Kutsal Vakfı: DUT’ isimli kitapçığı 2016 yılında kendi imkânlarıyla bastırmış ve bu bilgileri o yıl Davos’ta Göbeklitepe ile birlikte dutun da dünyaya tanıtılması ve markalaştırılmasının gerekliliğini başta Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ahmet Davutoğlu’na anlatabilmek için çırpınmış ama ne yazık ki hiç birine ulaşamamış. “Tarihin en önemli ticaret yolu olan ve bugün yeniden canlandırılma aşamasındaki ‘Yeni İpek Yolu’ projesi 27 trilyon dolarlık bir hacme sahipken bu yola adını veren dutun esamisi okunmamaktadır. Oysa bu ağaç şimdiye kadar değerlendirilmemiş kökü, kabuğu, meyvesi, yaprağı ile bir biyoendüstri hammaddesidir. Ekonomik, tıbbi özelliklerinin yanı sıra dünya üzerinde her din ve kültürde bir mistik sembol olarak kullanılabilme potansiyeliyle de çok önemlidir. Hatta bu yönüyle başta Türk dünyasını ve bütün dünyayı, çoklukta birleyecek, ipekböceğinin kelebeğe dönüşümü gibi insanın tekâmülünü simgeleyecek, sabrı, bereketi, bilgeliği sembolize ederek ‘karadut ülküsü’ diye adlandırabileceğimiz yeni bir ülkünün felsefesini oluşturmak gerekir” diyen Gürler, bu konuda aceleci davranılması gerektiğini savunuyor.
“Dünyanın henüz tanımadığı ama çok kıymetli bir süper gıda olan ‘dut’u başkaları sahiplenmeden önlem alınıp küresel markalar yaratılması ve ‘Yeni İpek Yolu’ ile tüm dünyaya tanıtılması gerekir” diye düşünen Gürler, maddi ve manevi çıkar sağlarken bir atıf bile yapmaya tenezzül etmeyen fikir hırsızlarına rağmen yılmadan bilgilerini paylaşmaya devam edeceğini söylüyor.
AVCILAR’A REKOR BAŞVURU
- AVCILAR Belediye Başkanlığı’na AKP’den 26, CHP’den 23 aday başvurdu. CHP’li başkan Dr. Handan Toprak, sigortacı Vicdan Baykara ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, 30 yıllık belediyeci Nimet Baylan Bazan’dan oluşan 3 kadın 20 erkek aday adayı yarışacak. AKP’liler 26 aday adayıyla gözünü Avcılar’a diktiği görülüyor.
‘KÖŞE YASTIĞI OLAMAM’
İYİ Parti kurucularından avukat Özcan Pehlivanoğlu, Eyüp’ten aday olacağı haberlerine teşekkür etti ancak böyle bir adaylığı düşünmediğini biraz kırgın bir havada açıkladı. Ayrıca duygularının anlaşılması için Ali Türkşen’in Odatv’deki yazısının okunmasını salık verdi ve “Ben de partide bir tarafa itilmiş köşe yastığı olduğumu düşünüyorum” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ
Kılıçdaroğlu, seçim startını Çat’ta verecek
- KILIÇDAROĞLU, Demirel, Özal ve Erdoğan gibi seçim startını yarın Erzurum’da verecek; CHP’li Çat Belediyesi’nin yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi’ni ve sosyal tesisleri açacak.
CHP’li Çat Belediye Başkanı Hikmet Arif Kılıç, Erzurum’daki ‘şark görevini’ tamamlayarak İstanbul’a dönüyor ve bir yerden aday olmak istiyor. Çat’ta kuşburnu ormanı, 32 taziye evi, bir cami, 23 cami minaresi, 1 cemevi, 30’a yakın modern WC yapan Kılıç, “İslam Eserleri Müzemiz, Türkiye’de tek ve örnek bir projedir. İçinde çok büyük bütçeli müzelerde dahi bulunmayan önemli ve çok kıymetli binlerce eser vardır; bunu belediyenin olmayan bütçesi ve kendi öz kaynaklarımdan yaptım. Belediye binamızın bir benzeri de Erzurum’da yoktur. Bununla Erzurum dışında yaşayan 6 milyon Erzurum’lu hemşehrimizin CHP’ye bakışını değiştirmek istiyoruz” dedi.
- CHP büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluların cep telefonlarına “Günaydın İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı” notuyla gönderdiği videoda “Ben milyonlarca insanın kalbine gireceğime inanıyorum” dediğini...
- CHP’den Beylikdüzü Belediyesi başkan adaylığına İmamoğlu’nun yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın (eski İstanbul Şehir Planlamacılar Odası Başkan Yardımcısı) atandığını...
- BEYKOZ’da AKP Giresun Milletvekili Hasan Turan’ın ‘önerisiyle’, 3. döneme takılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın aday gösterilmesinin Kastamonuluların burukluğu ile karşılandığını; CHP ilçe başkanı Aydın Düzgün’ün aday adaylığını ilan ederken Murat Aydın’a karşı yarışmak istediğini açıkladığını...
- ANAP’tan 1994’te, CHP’den 2009’da Rize Belediyesi başkan adayı olan Kenan Bıyık’ın CHP il başkanı Deniz Saltuk’a “bu dönem aday olmayı düşünmediğini” ilettiğini...
- GAZİOSMANPAŞA’da CHP’den Küçükköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olan imam hatip mezunu Karadenizli işadamı Erkan Kaya’nın isminin öne çıktığını...