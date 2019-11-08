Dünyaya örnek kampanya

Hedefin üzerinde 3 milyon ağaç daha sahiplenildi. Böylece 13 milyonun üzerinde birey sertifika aldı. Pakdemirli, “Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım’da bir değil, iki dünya rekoru kıracağız. 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz” diye konuştu. Erdoğan da bundan sonra her yıl 11 Kasım’ı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan ettiğini açıkladı.
Bakan, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusunda bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyasının süreceğini belirterek, “Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
İllere ait fidan dikim tören alanları (gelecegenefes.com) adresinden öğrenilebilir.
PAKDEMİRLİ DİYOR Kİ
Bilmenizi isterim ki Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor.
1839’da temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.
10 Temmuz 2018’de göreve geldiğimizde “Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik. Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık.
Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz.
İğneli ve yapraklı (çamdan meyve ağaçlarına kadar) dikilecek ağaçlar ‘yerli’ ve ‘resmi’ kaynaklardan temin edildi. Bir fidanın maliyeti 2, diğer hizmetlerle birlikte 3 lirayı buluyor.
NEDEN HÂLÂ MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİZ?
HALÂ yol göstericimiz, başkomutanımız Atatürk.
Gerçek gazi, gerçek lider!
O kadar büyük bir lider ki Misak-ı Milli’den Lozan’a, Meclis’ten TSK’ya her şeyimizi O’na borçluyuz.
O kadar büyük bir lider ki azılı düşmanları bile onun gölgesinde politika yapmak zorunda.
Ve biz bu büyük lideri sıradanlaştırmak, yoldaşa dönüştürmek için çırpınıyoruz. Dünya O’nu büyüttükçe, yücelttikçe biz onu küçültmeye çalışıyoruz.
Soralım: Kimi küçültmeye çalışıyoruz? O’nu mu, kendimizi mi!
Bir Türk’ün yükselebileceği en büyük mevki hâlâ O’nun askeri olmak!
Ne mutlu Türk’üm diyene!
Ne mutlu Mustafa Kemal’in askeri olabilene!
‘YURDUNDA DOĞUP YABANDA KOCAMAK’
“BABAM adımı koydu ezan ile, zalim değiştirdi silah ile...”
Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanvekili Süheyl Çobanoğlu, Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmasında böyle dedi. Bulgaristan’da asimilasyon ve göç politikaları ile etnik temizlik fikrinin her dönem adeta ilan edilmemiş devlet politikası olarak geliştiğini anlattı.
‘Yurdunda doğup yabanda kocamak’tan hüzünlü olan Bulgaristan Türkleri için “Çok sıkıntılar çektiler, çok özveride bulundular, çok sabrettiler, çok çalıştılar ama isyan etmediler, ihanet etmediler” dedi. Hiçbir gücün bu coğrafyadaki Türk varlığını yok edemeyeceğini anlatırken de yoğun alkış aldı.
BİZİM GÜZEL OKULUMUZ
CUMHURİYET ve Hürriyet, Türk basınının en önemli markalarındandır. Hürriyet, Türk basınının amiral gemisidir. Her iki kurumda da çalışmaktan onur duydum.
Neredeyse yarım asırı geçti. Birçok isimle çalıştım. Kim bu büyüklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız...
En uzun dönemimiz Cumhuriyet’le oldu. Cevat Fehmi Başkut, Erol Dallı, Kayhan Sağlamer, Ecvet Güresin, İlhan Selçuk, Oktay Kurtböke, Hasan Cemal, Okay Gönensin, Orhan Erinç, Özgen Acar’ı tanıdık... Sonra Hürriyet: Çetin Emeç, Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Sedat Ergin, Fikret Bilâ, Vahap Munyar ve şimdi de Ahmet Hakan...
Ahmet Hakan’la bir tarafıyla komşu ‘memleketliyiz’...
Saydığımız isimlerin mesleğimize çok büyük katkıları oldu. Yönetim değişikliği ile hiçbir şey değişmez, gazetenin kimliği aynen devam eder.
Her yönetimin kuralı ‘doğru haber’dir. Yeni dönemde yapacağımız en büyük hamle bu olacaktır.
Ahmet Hakan’a başarılar diliyoruz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
AVCILAR ve Kırklareli’nden sonra Çorlu Belediyesi’nin de Atatürk’ün hatırasını yaşatmak amacıyla başlattığı ‘Atatürk Evi Projesi’nin temelinin 10 Kasım Pazar günü atacağını bildiren belediye başkanı Ahmet Sarıkurt’un yapının Çorlu halkının maddi ve manevi destekleriyle ortaya çıkarılacağını söylediğini...
DOÇ. Dr. Barış Doster’in konuşmacı olduğu ‘Atatürk ve Tam Bağımsızlık’ konulu söyleşinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
İSPANYA’dan ayrıldıktan sonra yaşamlarını 500 yıldır Türk topraklarında sürdüren Türk Yahudilerinin, Osmanlı sınırları içindeki yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan ‘Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri’ sergisinin İzmir’de EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Portekiz Sinagogu’nda açıldığını...
MOLDOVA Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan’ın, ortak kültür ve dil bağlamında inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i ziyaret ettiğini...
ATTİLÂ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’nün İzmirli şair-yazar Tuğrul Keskin’in ‘Kavil’ (Everest) kitabına verildiğini...
Dünyaya örnek kampanya
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği ile 11.11.2019 pazartesi günü 11 milyon fidan, 11 ilde toplam 2023 noktada toprakla buluşacak.
Hedefin üzerinde 3 milyon ağaç daha sahiplenildi. Böylece 13 milyonun üzerinde birey sertifika aldı. Pakdemirli, “Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım’da bir değil, iki dünya rekoru kıracağız. 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz” diye konuştu. Erdoğan da bundan sonra her yıl 11 Kasım’ı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan ettiğini açıkladı.
Bakan, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusunda bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyasının süreceğini belirterek, “Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
İllere ait fidan dikim tören alanları (gelecegenefes.com) adresinden öğrenilebilir.
PAKDEMİRLİ DİYOR Kİ
Bilmenizi isterim ki Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor.
1839’da temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.
10 Temmuz 2018’de göreve geldiğimizde “Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik. Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık.
Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz.
İğneli ve yapraklı (çamdan meyve ağaçlarına kadar) dikilecek ağaçlar ‘yerli’ ve ‘resmi’ kaynaklardan temin edildi. Bir fidanın maliyeti 2, diğer hizmetlerle birlikte 3 lirayı buluyor.
NEDEN HÂLÂ MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİZ?
HALÂ yol göstericimiz, başkomutanımız Atatürk.
Gerçek gazi, gerçek lider!
O kadar büyük bir lider ki Misak-ı Milli’den Lozan’a, Meclis’ten TSK’ya her şeyimizi O’na borçluyuz.
O kadar büyük bir lider ki azılı düşmanları bile onun gölgesinde politika yapmak zorunda.
Ve biz bu büyük lideri sıradanlaştırmak, yoldaşa dönüştürmek için çırpınıyoruz. Dünya O’nu büyüttükçe, yücelttikçe biz onu küçültmeye çalışıyoruz.
Soralım: Kimi küçültmeye çalışıyoruz? O’nu mu, kendimizi mi!
Bir Türk’ün yükselebileceği en büyük mevki hâlâ O’nun askeri olmak!
Ne mutlu Türk’üm diyene!
Ne mutlu Mustafa Kemal’in askeri olabilene!
‘YURDUNDA DOĞUP YABANDA KOCAMAK’
“BABAM adımı koydu ezan ile, zalim değiştirdi silah ile...”
Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanvekili Süheyl Çobanoğlu, Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmasında böyle dedi. Bulgaristan’da asimilasyon ve göç politikaları ile etnik temizlik fikrinin her dönem adeta ilan edilmemiş devlet politikası olarak geliştiğini anlattı.
‘Yurdunda doğup yabanda kocamak’tan hüzünlü olan Bulgaristan Türkleri için “Çok sıkıntılar çektiler, çok özveride bulundular, çok sabrettiler, çok çalıştılar ama isyan etmediler, ihanet etmediler” dedi. Hiçbir gücün bu coğrafyadaki Türk varlığını yok edemeyeceğini anlatırken de yoğun alkış aldı.
BİZİM GÜZEL OKULUMUZ
CUMHURİYET ve Hürriyet, Türk basınının en önemli markalarındandır. Hürriyet, Türk basınının amiral gemisidir. Her iki kurumda da çalışmaktan onur duydum.
Neredeyse yarım asırı geçti. Birçok isimle çalıştım. Kim bu büyüklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız...
En uzun dönemimiz Cumhuriyet’le oldu. Cevat Fehmi Başkut, Erol Dallı, Kayhan Sağlamer, Ecvet Güresin, İlhan Selçuk, Oktay Kurtböke, Hasan Cemal, Okay Gönensin, Orhan Erinç, Özgen Acar’ı tanıdık... Sonra Hürriyet: Çetin Emeç, Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Sedat Ergin, Fikret Bilâ, Vahap Munyar ve şimdi de Ahmet Hakan...
Ahmet Hakan’la bir tarafıyla komşu ‘memleketliyiz’...
Saydığımız isimlerin mesleğimize çok büyük katkıları oldu. Yönetim değişikliği ile hiçbir şey değişmez, gazetenin kimliği aynen devam eder.
Her yönetimin kuralı ‘doğru haber’dir. Yeni dönemde yapacağımız en büyük hamle bu olacaktır.
Ahmet Hakan’a başarılar diliyoruz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
AVCILAR ve Kırklareli’nden sonra Çorlu Belediyesi’nin de Atatürk’ün hatırasını yaşatmak amacıyla başlattığı ‘Atatürk Evi Projesi’nin temelinin 10 Kasım Pazar günü atacağını bildiren belediye başkanı Ahmet Sarıkurt’un yapının Çorlu halkının maddi ve manevi destekleriyle ortaya çıkarılacağını söylediğini...
DOÇ. Dr. Barış Doster’in konuşmacı olduğu ‘Atatürk ve Tam Bağımsızlık’ konulu söyleşinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
İSPANYA’dan ayrıldıktan sonra yaşamlarını 500 yıldır Türk topraklarında sürdüren Türk Yahudilerinin, Osmanlı sınırları içindeki yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan ‘Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri’ sergisinin İzmir’de EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Portekiz Sinagogu’nda açıldığını...
MOLDOVA Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan’ın, ortak kültür ve dil bağlamında inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i ziyaret ettiğini...
ATTİLÂ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’nün İzmirli şair-yazar Tuğrul Keskin’in ‘Kavil’ (Everest) kitabına verildiğini...