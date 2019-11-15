Dünyada sadece Milas’ta çıkıyor... Diaspor kristalini tanıyalım

‘MİLAS’ın Ilbıra Dağı Kazdağları mı oluyor?’ (7 Kasım 2019) başlıklı yazımızın altından beklemediğimiz bir ‘zultanit taşı’ zenginliği ortaya çıktı.
Ilbıra’nın Didim-Akbük-Kıyıkışlaçık sınırlarında, Bafa’ya dönük yüzünde, Etibank’ın alüminyum boksit madeni içinden çıkan bir yan ürün diye tanımlamıştık zultanit taşını... Bu madenin başlangıçta ne olduğu bilinmiyordu ancak daha sonra değeri anlaşıldı, kıymete binince bilen bilmeyen konuştu.
Ruhsat sahibi madenci Murat Akgün yazımızın ardından bir açıklama gönderdi. “Her şey göründüğü gibi masum ve basit değil” dedi. “22 senedir bu taşı dünya çapında meşhur etmeye çalışıyorum. Ancak ne kadar başarılı olunursa o kadar art niyetli saldırılar da artıyor” dedi.
İşin içyüzünü açık bir dille anlattı:
“Bu saldırılar çevreci aktivist eylemler, resmi denetleme veya milliyetçilik bahaneleriyle gerçekleşebiliyor”.
Milenyum Madencilik olarak kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Yer Muğla-Milas hudutları içinde, 8 bin 850 hektar ruhsatlı alüminyum madeni sahası... Faaliyete 1970’li yıllarda Etibank uhdesinde başlanmış ve 1980 öncesine kadar çok yoğun olarak çalıştırılmış. Yaklaşık 40 milyon ton alüminyum (boksit) rezervi bulunan saha, Eti Maden İşletmeleri tarafından yaklaşık 2 milyon ton alüminyum üretimi ve ihracatı gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamış.
1980 ihtilali sonrası faaliyet tamamen durma noktasına gelmiş, 1990’lı yıllarda bor benzeri stratejik önemli olan madenler dışındaki sahalar özelleştirilmiş.
Söz konusu saha 1998’den sonra Eti Maden İşletmeleri tarafından muayyen bedeli 1.2 trilyon TL olarak üçüncü ihalede Murat Akgün tarafından alınmış, yer de 8 bin 850’den 6 bin 927.44 hektara küçültülmüş.
Akgün şöyle diyor:
BOKSİT (ALÜMİNYUM) MADENİ
“Ruhsat sahası içerisinde rezerv ve tenörleri birbirinden farklı 13’ten fazla boksit (alüminyum madeni) zuhuru bulunmaktadır. Bu maden zuhurlarından sadece bazıları için tarafımızdan işletme izni alınmış olup, boksit üretimi yapılarak gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışındaki firmalara pazarlıyoruz. Bunlar arasında çok nadir rastlanan diaspor kristalleri de bulunmaktadır. Diaspor kristali, opal, kuvars, ametist gibi süs taşı niteliğinde olup ayrıca mineral koleksiyoncularının da ilgi alanındadır. Eti Maden’in alüminyum üretimleri sırasında ilk defa rastlanan bu kristallere gereken özeni gösterildiği söylenemez diye eklemeliyim.”
Murat Akgün, “Dünyada sadece Milas’ta olan bu diaspor kristali üretimini Milenyum Madencilik olarak biz yaptık. Son 15 senedir de üretim yapıyoruz. Pınarcık Küçükçamlıktepe’deki yeraltı işletmemiz örnek bir işletmedir. Bugüne kadar 500 bin ton boksit ve 7.5 ton diaspor kristali üretip faturalandırdık. İnsan ve doğa her zaman önceliğimiz olmuştur” diye de ekliyor. Murat Akgün’ün sözlerine devam edeceğiz.
Işıkta renkten renge giren bir maden, dileriz ‘elmas’ gibi değeri anlaşılır ve ülkemize döviz kazandırır.
‘İNSANLAR BİZİ ÖZLÜYOR’
YENİDEN Refah Partisi’nin ilk büyük kongresi 17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak. 77 ilde teşkilatını tamamlayıp 700 ilçe ve 60 ilde kongresini yapan YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Artık seçime girme hakkını elde ediyoruz. Partimize büyük teveccüh var. İnsanlar bize siz neredeydiniz diye özlemlerini belirtiyorlar. Kongremize gelerek tarihe tanıklık edin” açıklamasını yaptı ve şöyle dedi:
“Kanser yalnızca sigaradan kaynaklanmıyor. AK Parti’yi sigarayla mücadele ettiği kadar yoksullukla, işsizlikle, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla, insanlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısıyla, bütün Türkiye’yi, 82 milyonu derinden etkileyen ekonomik problemlerle de mücadele etmeye çağırıyoruz”.
KONYA’DAKİ GIDA-TARIM ÜNİVERSİTESİ’NE DİKKAT
KONYA’nın dördüncü üniversitesi olan Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni ne kadar biliyoruz? Gelecekte gıda ve tarım için çok önemli bir işlevi olacak bu üniversitenin.
4. akademik yılının açılışını protokol ile birlikte sanayici ve çiftçilerin yapması ilginçti.
Üniversite şimdiden teknoloji, Ar-Ge, güvenli gıda, verimli ve modern tarım için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Ülkemizdeki geleneksel üniversite kalıplarını kıran, sanayi, saha ve üniversite işbirliğini kısa zamanda kurduğu sistemle hayata geçiren üniversitemiz rol modeli olma yolunda hızla ilerliyor” dedi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da “Bu üniversitede bir akademisyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da ihtisas üniversitesi, bunun da hakkını verecek bir yapılanma görüyoruz. Sanayiyle, Konya Şeker’le iç içe olması bakımından da baktığımızda sadece Konya’mızın değil, ülkemizin de göğsünü kabartan bir üniversiteye sahibiz şu anda” dedi.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 25 ve 26. dönem AK Parti milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un kurucusu olduğu ‘Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı’ tarafından 2013’te bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu. Gıda ve tarım alanında ülkemizin ilk ihtisas üniversitesi olarak kabul ediliyor.
MESAJ PANOSU
- LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin düzenlediği, Yalçın Bayer ve Necdet Tekin’in oturum yöneticisi; Ali Arslan, Metin Edirneli, Yıldırım Ağanoğlu, Kemal Arı, Neval Konuk Halaçoğlu, Hasan Dilan, Mehmet Hacısalihoğlu, Hasan Demirhan, Mustafa Gültekin, Cihan Özgün, İbrahim Hamaloğlu, Derya Genç Acar’ın konuşmacı oldukları ‘Son Göçün 30. Yılı Ulusal Sempozyumu’ yarın Lüleburgaz’da yapılacak.
- DİDİM Tohum Takas Şenliği cumartesi günü Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilecek.
- TÜRKİYE PEN, 15 Kasım’ın ‘dünya hapisteki yazarlar günü’ ilan edilmesini isteyerek, bu gün için yönetim kurulundan şair Haydar Ergülen aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamada “Dünyanın sonu geldi mi bilmiyoruz ama artık bu saçmalığın sonu gelsin istiyoruz” dedi.
- SON seçimlerde CHP’den aday yapılmaması üzerine ‘bağımsız’ olarak Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday olup kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu’ya oy veren CHP’lilerin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeleri üzerine partide büyük bir kargaşa yaşanıyor.
Dünyada sadece Milas’ta çıkıyor... Diaspor kristalini tanıyalım
‘MİLAS’ın Ilbıra Dağı Kazdağları mı oluyor?’ (7 Kasım 2019) başlıklı yazımızın altından beklemediğimiz bir ‘zultanit taşı’ zenginliği ortaya çıktı.
Ilbıra’nın Didim-Akbük-Kıyıkışlaçık sınırlarında, Bafa’ya dönük yüzünde, Etibank’ın alüminyum boksit madeni içinden çıkan bir yan ürün diye tanımlamıştık zultanit taşını... Bu madenin başlangıçta ne olduğu bilinmiyordu ancak daha sonra değeri anlaşıldı, kıymete binince bilen bilmeyen konuştu.
Ruhsat sahibi madenci Murat Akgün yazımızın ardından bir açıklama gönderdi. “Her şey göründüğü gibi masum ve basit değil” dedi. “22 senedir bu taşı dünya çapında meşhur etmeye çalışıyorum. Ancak ne kadar başarılı olunursa o kadar art niyetli saldırılar da artıyor” dedi.
İşin içyüzünü açık bir dille anlattı:
“Bu saldırılar çevreci aktivist eylemler, resmi denetleme veya milliyetçilik bahaneleriyle gerçekleşebiliyor”.
Milenyum Madencilik olarak kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Yer Muğla-Milas hudutları içinde, 8 bin 850 hektar ruhsatlı alüminyum madeni sahası... Faaliyete 1970’li yıllarda Etibank uhdesinde başlanmış ve 1980 öncesine kadar çok yoğun olarak çalıştırılmış. Yaklaşık 40 milyon ton alüminyum (boksit) rezervi bulunan saha, Eti Maden İşletmeleri tarafından yaklaşık 2 milyon ton alüminyum üretimi ve ihracatı gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamış.
1980 ihtilali sonrası faaliyet tamamen durma noktasına gelmiş, 1990’lı yıllarda bor benzeri stratejik önemli olan madenler dışındaki sahalar özelleştirilmiş.
Söz konusu saha 1998’den sonra Eti Maden İşletmeleri tarafından muayyen bedeli 1.2 trilyon TL olarak üçüncü ihalede Murat Akgün tarafından alınmış, yer de 8 bin 850’den 6 bin 927.44 hektara küçültülmüş.
Akgün şöyle diyor:
BOKSİT (ALÜMİNYUM) MADENİ
“Ruhsat sahası içerisinde rezerv ve tenörleri birbirinden farklı 13’ten fazla boksit (alüminyum madeni) zuhuru bulunmaktadır. Bu maden zuhurlarından sadece bazıları için tarafımızdan işletme izni alınmış olup, boksit üretimi yapılarak gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışındaki firmalara pazarlıyoruz. Bunlar arasında çok nadir rastlanan diaspor kristalleri de bulunmaktadır. Diaspor kristali, opal, kuvars, ametist gibi süs taşı niteliğinde olup ayrıca mineral koleksiyoncularının da ilgi alanındadır. Eti Maden’in alüminyum üretimleri sırasında ilk defa rastlanan bu kristallere gereken özeni gösterildiği söylenemez diye eklemeliyim.”
Murat Akgün, “Dünyada sadece Milas’ta olan bu diaspor kristali üretimini Milenyum Madencilik olarak biz yaptık. Son 15 senedir de üretim yapıyoruz. Pınarcık Küçükçamlıktepe’deki yeraltı işletmemiz örnek bir işletmedir. Bugüne kadar 500 bin ton boksit ve 7.5 ton diaspor kristali üretip faturalandırdık. İnsan ve doğa her zaman önceliğimiz olmuştur” diye de ekliyor. Murat Akgün’ün sözlerine devam edeceğiz.
Işıkta renkten renge giren bir maden, dileriz ‘elmas’ gibi değeri anlaşılır ve ülkemize döviz kazandırır.
‘İNSANLAR BİZİ ÖZLÜYOR’
YENİDEN Refah Partisi’nin ilk büyük kongresi 17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak. 77 ilde teşkilatını tamamlayıp 700 ilçe ve 60 ilde kongresini yapan YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Artık seçime girme hakkını elde ediyoruz. Partimize büyük teveccüh var. İnsanlar bize siz neredeydiniz diye özlemlerini belirtiyorlar. Kongremize gelerek tarihe tanıklık edin” açıklamasını yaptı ve şöyle dedi:
“Kanser yalnızca sigaradan kaynaklanmıyor. AK Parti’yi sigarayla mücadele ettiği kadar yoksullukla, işsizlikle, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla, insanlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısıyla, bütün Türkiye’yi, 82 milyonu derinden etkileyen ekonomik problemlerle de mücadele etmeye çağırıyoruz”.
KONYA’DAKİ GIDA-TARIM ÜNİVERSİTESİ’NE DİKKAT
KONYA’nın dördüncü üniversitesi olan Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni ne kadar biliyoruz? Gelecekte gıda ve tarım için çok önemli bir işlevi olacak bu üniversitenin.
4. akademik yılının açılışını protokol ile birlikte sanayici ve çiftçilerin yapması ilginçti.
Üniversite şimdiden teknoloji, Ar-Ge, güvenli gıda, verimli ve modern tarım için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Ülkemizdeki geleneksel üniversite kalıplarını kıran, sanayi, saha ve üniversite işbirliğini kısa zamanda kurduğu sistemle hayata geçiren üniversitemiz rol modeli olma yolunda hızla ilerliyor” dedi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da “Bu üniversitede bir akademisyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da ihtisas üniversitesi, bunun da hakkını verecek bir yapılanma görüyoruz. Sanayiyle, Konya Şeker’le iç içe olması bakımından da baktığımızda sadece Konya’mızın değil, ülkemizin de göğsünü kabartan bir üniversiteye sahibiz şu anda” dedi.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 25 ve 26. dönem AK Parti milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un kurucusu olduğu ‘Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı’ tarafından 2013’te bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu. Gıda ve tarım alanında ülkemizin ilk ihtisas üniversitesi olarak kabul ediliyor.
MESAJ PANOSU
- LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin düzenlediği, Yalçın Bayer ve Necdet Tekin’in oturum yöneticisi; Ali Arslan, Metin Edirneli, Yıldırım Ağanoğlu, Kemal Arı, Neval Konuk Halaçoğlu, Hasan Dilan, Mehmet Hacısalihoğlu, Hasan Demirhan, Mustafa Gültekin, Cihan Özgün, İbrahim Hamaloğlu, Derya Genç Acar’ın konuşmacı oldukları ‘Son Göçün 30. Yılı Ulusal Sempozyumu’ yarın Lüleburgaz’da yapılacak.
- DİDİM Tohum Takas Şenliği cumartesi günü Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilecek.
- TÜRKİYE PEN, 15 Kasım’ın ‘dünya hapisteki yazarlar günü’ ilan edilmesini isteyerek, bu gün için yönetim kurulundan şair Haydar Ergülen aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamada “Dünyanın sonu geldi mi bilmiyoruz ama artık bu saçmalığın sonu gelsin istiyoruz” dedi.
- SON seçimlerde CHP’den aday yapılmaması üzerine ‘bağımsız’ olarak Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday olup kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu’ya oy veren CHP’lilerin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeleri üzerine partide büyük bir kargaşa yaşanıyor.