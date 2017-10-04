Dünya arı ve balcıları İstanbul'da buluştu

Kongre, 29 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye gösterilen ilgi pek çok açıdan Türk arıcılık sektörü için bir milat olarak kabul edildi. 9 bine yakın ‘kayıt’ yaptıran yerli arıcı ve balcı; 120’ye yakın ülkeden de 2000 civarında dünya arıcı ve balcısı altı günlük etkinliğe katıldı. Apimondia kapsamında düzenlenen Dünya Arıcılık Ödülleri 2017 için yabancı arıcılardan gönderilen 450 numune bal yarıştı; bunlar kongreye sponsor olan Balparmak ARGE merkezi laboratuvarında analiz edildi.



Bal üretiminde dünyada ikinci olan Türkiye, bal ihracatında ve fiyat performansında geride kalıyor. Dünyada en fazla bal üreten ülke Çin’e ‘krem bal’ ihracatı yapan Kozan’daki Anavarza firması; polen, propolis, arısütü ve arızehri gibi katma değeri yüksek ve ARGE çalışmaları ile üretilecek yenilikçi ürünlerle Türkiye’deki bal sektörünün dünya ile rekabet edecek hale gelebileceğini belirtti.



Kongrenin açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba yaptı. Fakıbaba, Apimondia’nın bu yıl Türkiye’de yapılmasının Türk arıcılığının ve bal sektörünün gelişmişliğinin ve uluslararası düzeydeki saygınlığının bir göstergesi olduğunu söyledi.



YABANCILAR NE DEDİ

30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 52 oturum yapıldı; çoğunluğu yabancılardan oluşan 265 konuşmacı, arı sağlığı ve daha iyi arı yetiştirmeden baldaki taklit ve sahteciliğe kadar, pazarlama ve arıcılık malzemeleri konularında sunumlar yaptı.



L. Segui Goncalves “Dünya tarımındaki en büyük sorunun ‘arılar ile mi, yoksa arısız mı’ konusu üzerinde ilginç bir konuşma yaptı.



Shimon Barel ise çevreden gelen zehirli kimyasallara karşı kovanın korunmasının arı sağlığı ve gıda güvenliğine etkisini dile getirdi.



Balda sahtecilik, analiz ve çözümler konusunda yabancıların konuşmaları dikkatle izlendi.



Selçuk Küçükaydın, saf kestane poleni ve kestane balının tıbbı aktivitelerinin karşılaştırmasını yaptı.



Bilal Bağış, ‘bal borsası’ için model önerdi.



Ahmet Güler ‘Saf bal ile şeker şerbeti ile beslenen arı kolonilerinden üretilmiş hileli balları güvenle ayırabilen’ tescilli yöntem üzerinde çalıştığını açıkladı.





CHP DELEGE SEÇİMLERİNDE 'AĞIR' HESAPLAR DÖNÜYOR

CHP ‘dışarıdan’ aday göstermeyi seviyor; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu ve İBB ‘geçici’ seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdi. Sonuç tabii ki hüsran oldu. Aynı şeyi 17 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde görürsek şaşırmamak gerekiyor.



CHP’nin İstanbul’dan büyükşehre aday hazırlayacağına, pazarlıklar peşinde olması parti içinde tepki uyandırıyor; bir delege diyor ki: “Mahallede kendi aramızda futbol oynarken, ‘en çelimsiz ve yaşı küçük’ olanı kaleye koymak gibi bizde de aynısı yapılıyor. Partide CHP kökenli bir aday yok mudur? Ekrem İmamoğlu’ndan başka aday bulunamaz mıydı? Tribüne oynamanın dışında kendisini bu yerlere hazırlayan bir aday niye çıkmaz? (Milletvekili Ali Şeker ve İlhan Cihaner’in, İmamoğlu’na karşı olan Beylikdüzü’ndeki Çağdaş Demokratlar Grubu’nun kahvaltısına katılarak destek vermesi ilginç karşılandı.) Her şey son anda mı olacaktır? Örneğin, Kadıköy’de ve Büyükçekmece’de 5 dönemdir başkanlık yapan Selami Öztürk ve Hasan Akgün niye büyükşehre aday olmadılar veya olamadılar? Hep dışarıdan ‘aday’ taşındı?



AKP’den oy alabilir diye AKP seçmenine yakın kişileri aday gösterirsen, ‘çakma’ adaylara niye oy versin vatandaş? ‘Bunlar daha kendi rüştlerini ispatlayamadı ki’ der ve orijinal AKP’ye oy verir. İstanbul belediye başkan adaylığı için kıstas; iş yapacak, dürüst, çalışkan ideal aday değil de AKP’lilerden kim oy tırtıklayabilir diye bakılıyor.



Bir anımsatma yapalım. CHP’de delege seçimleri yurtta başladı; parti örgütleri belediye başkanlarına çoğu yerde karşı... Kulağımıza çok kötü bilgiler geliyor. “Arsa ve davetiye satışları için söylentiler çok kişinin başını yakabilir” diyorlar.



Bir de genel merkezden kulislere yayılan bir bilgi var; MYK toplantısında Tekin Bingöl, dış ilişkilerden sorumlu Öztürk Yılmaz’ı eleştiriyor. Yılmaz da ona “Sen git mahallelerde bir-iki delege yaz, o işten anlarsın!” diye çıkışıyor; ortamın gerginliği nedeniyle Kılıçdaroğlu da toplantıyı kapatıyor.







47 ÜLKE BOYKOT ETTİ ILO TOPLANTISINA KATILMADI

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, İLO üyesi ülkelerin AKP’yi boykotunu Meclis gündemine

taşıyarak, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün yok edilmesi gibi gerekçelerle İstanbul’daki ILO toplantısına 51 üye ülkeden sadece 4’ünün katılmasını dile getirdi ve şöyle konuştu: “Unutmayınız ki, sizler kendiniz çalıp kendiniz oynadıkça, bütün dünya AKP Türkiye’sindeki demokrasinin sefaletini daha iyi görüyor ve daha iyi anlıyor!”







KENTSEL RANT VERGİLENDİRİLSİN

ÖNCEKİ yıllardaki enflasyon hızları göz önüne alındığında, enflasyonun yıl sonunda büyük olasılıkla çift haneye çıkacağını belirten CHP’li Faik Öztrak şöyle dedi: “Vatandaşın alım gücü eriyor. Hükümet MTV’yi artırmak yerine yandaşlarına dağıttığı kentsel rantları vergilendirmeli.”





BİLİYOR MUSUNUZ?

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