Donald Trump kendisini Roma imparatoru sanıyor

Yazarları Toluse Olorunnipe ve Seleon Hocaoğlu olan bu yazının Türkçesinin tam tercüme edilmesi ‘kaba bir yazının tercümesi edilmesi’ olur. Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün cumhurbaşkanıdır. Ve Türkiye sınırları başkalarının cetveliyle çizilmemiştir. Sayın Erdoğan’ı birçoğumuz severiz veya sevmeyebiliriz. Ancak o halen benim ülkemin cumhurbaşkanıdır. Trump, Türkiye’yi halen hükmettiği eyaletlerden biri mi düşünüyor? Bundan birkaç yıl evvel beyin cerrahlarının Amerika’daki kongrelerinden birinde misafir konuşmacı eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger idi. Ülkesini Roma İmparatorluğu’na benzeterek, söylevinde “Biz Roma’da da geniş bir alana hükmediyoruz” dedi. Konuşmasının bir yerinde “Ortadoğu’ya barış ve demokrasi götürüyoruz” dedi.



Bu konuşması biraz alaylıydı ve ilave etti. Bu bölgede demokrasi yok, bir ülke var, o da demokrasicilik oynuyor, Türkiye dedi. Üzüldük. Hakikaten l. Roma İmparatoru Augustus zamanında bütün eyaletlere birer emir dizisi; yönetmenlik gönderilir. Ve bu yönetmelik taş levhalara yazılır. Antakya, Efes, Kudüs vs bütün eyaletlere, bir tanesi de o zaman bir Roma eyaleti olan Ankara’ya tüm dünyadaki örnekleri kaybolmuş gönderilmiş bu anıtların bir tanesi Ankara’da Hacıbayram camisi yakınındaki Roma mabedinde bulunmuştur. Halen oradadır. Tek örnektir, galiba Trump bizim Ankara’yı hâlâ Roma eyaleti, kendisini de Roma imparatoru sanıyor. / Prof. Dr. Cengiz KUDAY





BELGE ÜZERİNDEN 'DOÇENT BELGE'Sİ VERİLEMEZ

ÜNİVERSİTELERDE ‘Yardımcı doçent’ unvanını kaldırarak ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosuna dönüştüren yasa teklifinin bu hafta komisyonda görüşülmesi bekleniyor. TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil tasarı üzerine şunları söylüyor: “Bu yasa tasarısında bilimsel yeterliliğin sorgulaması sorunlu. Sanat, uygulama ve alan bilgisinin nasıl sorgulanacağı belli değil. Bu tasarı ile doktorasını tamamlayan herkes salt belgeler üzerinden Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) ‘doçentlik belgesi’ alabilecek. Üniversiteler de hiçbir görüşme yapmadan eser ve yayınları değerlendiren jüri raporuyla, salt dosya üstünden doçent atayabilecek. Kısacası etikdışı yollarla elde edilmiş kuşkulu yayınlar ve çalışmaların sunulabileceği bir sistemle, hiçbir görüşme ve yeterlilik/yetkinlik sınamasına tabii olmadan doçent olmanın önü açılıyor.





CHP KURULTAYINDA PROJELER YARIŞMALI

‘36. CHP Kurultay’ında PM adayları projeleri ile yarışırsa ülkemiz ve partimiz kazanır. 5 proje önerimi incelemenizi arz ediyorum. CV’mi incelerseniz bu projeleri boşuna yazmadığımı göreceksiniz” diyor Cem Cengiz Yılmaz ve devam ediyor: “35. Kurultay’da sizinle konuşmuştuk. Köşenizde benimle ilgili bahsetmiştiniz. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Gidecek başka bir parti ve ülke olmadığı için öneriler sunmaya devam ediyorum.

Daha önceki yazımdan yararlanabilirsiniz. (17.1.2016- ‘CHP zor bir döneme giriyor’)



PROJE 1

- Toplumsal değişimleri analiz edecek ARGE merkezi kurmalıyız

- Nokta atış seçmen çalışması yapılmalı. Meydanlar, caddeler değil hangi apartmana gidileceğini tespit edilecek yöntemleri kurmalıyız.

- Dijital çağ veya dördüncü sanayi devriminin tetiklediği toplumsal değişimleri iyi analiz edebilmemiz için, ekonomik ve sosyal değişimler analiz edilmeli, günlük siyasi çalışmalarının sonuçları partinin tüm yöneticilerine bildirilecek sistem kurulmalı.

Yöntem: İş zekâsı (business intelligence), veri madenciliği (data mining) ve büyük veri (big data) sayesinde gerçekleşebilir.



PROJE 2

- Tanıtım ve halkla ilişkilerimizin stratejisini ‘Dijital Dünya ve Endüstri 4.0’da değişen toplumun ihtiyacına göre yeniden düzenlemeliyiz.

- Halka ulaştırmakta ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bize yer veren medya sayısının az olması da elbette bunu engelliyor ama biz de yeterince halka ulaşmakta ve yöntemlerde başarılı mıyız?

- Ne söylediğimiz değil nasıl anlaşıldığımız önemlidir.

Yöntem: Sosyal medya ile monitoring ve listening sistemleri sayesinde gerçekleşebilir.



PROJE 3

- Kurumsallaşma yolunda çok fazla yol kat etmeliyiz.

- Üyelerimizden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Üyenin kimlik bilgileri haricinde normal yaşantısındaki bilgi ve becerileri, parti içerisinde yaptığı tüm Çalışmaları kayıt altına alınacağı genişletilmiş üye bilgi bankasına ihtiyaç vardır.

- Üye bilgi bankasındaki verilerle performans değerlendirmesi yapılmalı ve buna bağlı aktif-pasif üye ayrımına gidilmelidir,

- Partimizin içerisinde organizasyonel ilişkiler ve çözümler kurumsal hiyerarşi içinde olmalıdır.

Yöntem: Uygulama geliştirme yazılımları (CRM/HR, mobil yazılımlar ve sosyal medya uygulama app.) ile gerçekleşebilir.”



PROJE 4

- Örgütlenme modelini Yeni Dijital Çağ ve 4. Sanayi devrimi için yeniden düzenlemeliyiz, 2019 seçimlerine giderken yaklaşık 60 milyon şeçmenle karşı karşıya kalacağız.

- 18-35 yaş arası 26 milyon (%43), 36-49 yaş arası 15 milyon (%25), 50 yaş ve üzeri 19 milyon (%32) seçmen var.

- Bulunduğumuz bölgede %43 seçmen olan 18-35 yaş arasına mutlaka ulaşabilmeliyiz. Ama nasıl?

- İşçi sendikalarının gücü azalıyor sol ve sosyal demokratların hitap ettiği taban değişime uğruyor. Robotlar ve algoritmalar artan ölçüde emeği sermaye ile ikame ediyor.

- Gelecek şekilleniyor dijital çağda örgütlenme ve kitlelere ulaşmak için yeni modeller uygulamalıyız.

Yöntem: Topluluk Yönetimi (CM)

PROJE 5

- Yeni Dijital Çağa ve 4. Sanayi devrimindeki toplumsal değişimler için Parti programını yeniden yazmalıyız

- İlk ve yaşamsal adım olarak toplumun bütün kesimlerinde farkındalığı artırmaya ve anlayışı desteklemeye devam etmeliyiz.

- İkincisi ortak bir anlayış temelinde, şimdiki ve gelecek kuşaklar için dördüncü sanayi devrimini nasıl biçimlendirebileceğimiz konusunda olumlu, ortak ve kapsayıcı anlatılar geliştirmeliyiz.

- Üçüncü olarak artan farkındalık ve paylaşılan anlatılar temelinde ekonomik, sosyal ve politik sistemlerimizi sunulan fırsatlardan tam olarak yararlanabileceğimiz şekilde yeniden yapılandırmaya girmeliyiz.

- Dördüncü sanayi devrimini insanlığı, ortak kader duygusuna dayalı yeni bir kolektif ve ahlaki bilinç düzeyine yükseltmek için kullanabiliriz.



Bir oy çok şey değiştirir. Kurultay Delegelerimiz oy kullanırken kişilerin neden PM’ye aday olduklarını ve partisine ve ülkesine bilgi ve tecrübesi ile neler katacaklarını sorgulayacağına inanmak istiyorum



36. Olağan Kurultayımızın ülkemize ve partimize başarı getirmesini temenni ederim. / Cem Cengiz YILMAZ





BİLİYOR MUSUNUZ?

TEKİRDAĞ/‘Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında Pınarca Çerkezköy Termik Santrali, Maden Sahası, Düzenli Atık Depolama Sahası, Kırma Eleme Tesisi ve Kömür Stok Sahası Projesi’ için halkın katılımı toplantısının 1 Şubat Perşembe 10.30’da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Toplantı Salonu’nda yapılacağını...





GÜNÜN SÖZÜ: “YAŞADIĞIMIZ dönemi ve tartışmaları akılla izah etmek çok zor. Meclis’e mektup yazıldı; barış içinde sorunların çözümünü düşünün tartışın diyoruz, bunun neresi hainlik... Mektuba katılmıyorsanız ikna edici bir dille cevaplarsınız, Türkiye açısından ben bundan son derece kaygı duyuyorum. Bireysel olarak da incindim.” / Ertuğrul GÜNAY (Sputnik, Radyo)