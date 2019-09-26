Dilimiz, gücümüz ve zenginliğimiz... ‘87. Dil Bayramı’

MUSTAFA Kemal Atatürk, 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu (TDK) tüzel kişiliği olan bir dernek olarak kurmuş ve Dil Devrimi’ni başlatmıştır. TDK, Atatürk’ün öncülüğünde ilk Türk Dili Kurultayı’nı 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda topladı, bilim ve sanat insanlarının yanı sıra yurdun her yerinden, her inanç ve kökenden yurttaşların da katıldığı kurultayda 26 Eylül, ‘Dil Bayramı’ olarak kabul edildi.
Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil Devrimi’nin güçlenmesine katkıda bulunmak ve Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimi’ni sürdürmek için 1987’de kurulan Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel ev sahipliğinde bugün 18.00’de Ankara Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki törenle ‘Dil Bayramı’ kutlanacak. Özel, “Bireylerin, kitle örgütlerinin katılımı, Atatürkçü düşünceye inancımızı, 87. Dil Bayramı coşkumuzu katlayacaktır” diyor ve devam ediyor “Atatürk, eliyle yazdığı ‘vasiyetnamesi’nde Türk Tarih ve Dil kurumlarını güvence altına almış, ancak hukuk tanımaz 12 Eylül’cüler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun ‘vasiyetnamesi’ni çiğnemiş, kurumları kapatmıştır. Bu hukuk ayıbı 36 yıldır silinememiştir. Bu hukuk ayıbına karşın Atatürk’ün başlattığı, onlarca yurtseverin emek verdiği Dil Devrimi engellenememiştir; bugün dilimize devrimle kazandırılan yüzlerce sözcük devrim karşıtlarınca da kullanılmaktadır. Demek ki dilde devrim başarılı olmuştur. Günümüzde Türkçenin eğitim ve öğretimini belirleyecek tüm kural ve kurumlarda, Türkçenin gücüne ve olanaklarına güvenmeyen; bilimsel verileri ve bilimcileri dışlayan uygulamalar sürmektedir. Ne yazık ki inancı baskın kılan anlayıştan en ağır biçimde etkilenen alan eğitimdir; öncelikle ortak iletişim aracımız Türkçemizdir. İşte böyle bir ortamda 26 Eylül 2019’da 87. Dil Bayramı’nı kutlayacağız.”
ÖDÜLLER
Törende; İsmet İnönü’ye, Türkan Saylan’na (ÇYDD), Bursa Çağdaş Eğitim Merkezi ve Kooperatifi’ne, yazar Aytül Akal’a, öğretmen Ali Kınacı’ya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ödülleri, Sunay Akın’ın gösterisinin yer alacağı törenle verilecek.
ŞEHİR HASTANELERİ NEDEN KENT DIŞINDA
ŞEHİR hastaneleri niye kentin dışına yapılır? İnsan kaza geçirir, kalp rahatsızlığı ve travma hali çok önemlidir. Acil’e götürülürken her şey olur. Gecikmeden kaynaklı sağlık hizmetine erişememe sürekli sorgulanır. Hastaya müdahalenin ilk dakikaları hastane kentin merkezinde ise pek sorun olmaz... Hastane dağ başına yapılmış ise krize müdahale etmek zordur; gecikme hastanın hayatına mal olur. Bugün yeni yapılan hastaneler, hastaya müdahalede çok yetersiz kalıyor. Sirkeci’den kalkıp Başakşehir’deki şehir hastanesine nasıl gidilecektir? Aynı şey Kartal Şehir Hastanesi için de söz konusudur. Şehir hastaneleri insanın olduğu yerde olur. Kapatılması düşünülen hastanelerin hangileri olacağını sormak gerekiyor. Bunların hiçbirinin kapatılmaması gerekmez mi?
Bunlar CHP’li Dr. Ali Şeker’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorduğu sorular nedeniyle geldi.
Şeker diyor ki: “2019 yılının ilk 8 ayı itibariyle şehir hastanelerine Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin içeriği nedir? Bu ödemelerin her bir şehir hastanesi için ayrı ayrı tutarı ne kadardır? İstanbul şehir hastanelerinin inşaatlarının mevcut durumu nedir? Hastaneler hizmete girdiği zaman hangi hastanelerin kapatılacağı ve taşınacağı belirlenmiş midir? Sayıştay raporunda dile getirilen birim fiyat farkları arasındaki bu uçurumun sebebi nedir? Bu fiyat farklılıkları sebebiyle oluşan kamu zararı neden engellenmemektedir? Olası kamu zararlarının tespiti ve
telafisi için bir soruşturma açılması düşünülmekte midir?”
TASARRUF...
25 milyon kadar öğrencimiz okula (anaokulu-üniversite) gidiyor. 51 bin okulumuz var. Bu yapılarda 10 milyon adet kadar aydınlatma lambası mevcut... Eski tip lambaları 5-12 TL arası fiyata satılan 3-5-6-7-8-9-10-12 Watt LED lamba ile değiştirmiş olsak yılda 300 milyon TL kadar tasarruf ederiz. Bir okulun tüm lambalarını LED yapmak 1000-3000 TL tutuyor. Görev yaptığım okulda yaklaşık 2000 TL harcayarak her yere LED taktım. Okulun enerji gideri yüzde 50-70 düştü. Okullar hemen LED’e geçmeye güç yetiremez ise eski lambalar bozuldukça yerine LED ampül takarak da işlem yapabilir...
Not: Bu iletiyi bir süre önce CİMER’e sunmuştum. Çok sayıda kamu kurumundan geri dönüş oldu. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Ali ÖZDEMİR-Eğitimci/Yazar
BİLİYOR MUSUNUZ?
AHMET ATAÇ’A ‘KÜRESEL MODEL’ ÖDÜLÜ
- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Etiyopya’da gerçekleştirilen ‘14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda ‘Akıllı Kent Gelişimi’ kategorisinde ‘Küresel Model’ ödülü aldığını...
- MİLAS el halısı, Milas zeytinyağı ve Milas tepsi böreğinden sonra Milas’ın ve MİTSO’nun dördüncü coğrafi işaretli ürününün Milas yağlı zeytini olduğunu...
- SODEV ve Tekin Yayınevi, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Yunus Emre ve Kerem Kılıçdaroğlu’nun konuşmacı oldukları ‘Acil Demokrasi’ başlıklı panelin yarın 19.30’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanatevi’nde yapılacağını...
- CHP Hatay Milletvekili avukat Suzan Şahin’in ormanların korunması, sınırlandırma ve yangınlara müdahale konularında görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında olan orman koruma memurlarının sorunlarını meclis gündemine taşıdığını...
- VATANDAŞLIK Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği kurucu yönetim kurulu başkanı Ali Mutlu Köylüoğlu’nun derneğin amacının “tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki paranın, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, ömür boyu düzenli olarak ödenmesi” olduğunu söylediğini (www.vatandasliktemelgeliri.org)...
- KENTLERİNE kalıcı değer kazandıran yerel yöneticilerin ödüllendirildiği, uluslararası boyutta gerçekleşen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ne başvurunun 30 Eylül 2019 tarihine kadar www.yerelyonetimodulleri.com adresinden yapılabileceğini...
Dilimiz, gücümüz ve zenginliğimiz... ‘87. Dil Bayramı’
MUSTAFA Kemal Atatürk, 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu (TDK) tüzel kişiliği olan bir dernek olarak kurmuş ve Dil Devrimi’ni başlatmıştır. TDK, Atatürk’ün öncülüğünde ilk Türk Dili Kurultayı’nı 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda topladı, bilim ve sanat insanlarının yanı sıra yurdun her yerinden, her inanç ve kökenden yurttaşların da katıldığı kurultayda 26 Eylül, ‘Dil Bayramı’ olarak kabul edildi.
Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil Devrimi’nin güçlenmesine katkıda bulunmak ve Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimi’ni sürdürmek için 1987’de kurulan Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel ev sahipliğinde bugün 18.00’de Ankara Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki törenle ‘Dil Bayramı’ kutlanacak. Özel, “Bireylerin, kitle örgütlerinin katılımı, Atatürkçü düşünceye inancımızı, 87. Dil Bayramı coşkumuzu katlayacaktır” diyor ve devam ediyor “Atatürk, eliyle yazdığı ‘vasiyetnamesi’nde Türk Tarih ve Dil kurumlarını güvence altına almış, ancak hukuk tanımaz 12 Eylül’cüler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun ‘vasiyetnamesi’ni çiğnemiş, kurumları kapatmıştır. Bu hukuk ayıbı 36 yıldır silinememiştir. Bu hukuk ayıbına karşın Atatürk’ün başlattığı, onlarca yurtseverin emek verdiği Dil Devrimi engellenememiştir; bugün dilimize devrimle kazandırılan yüzlerce sözcük devrim karşıtlarınca da kullanılmaktadır. Demek ki dilde devrim başarılı olmuştur. Günümüzde Türkçenin eğitim ve öğretimini belirleyecek tüm kural ve kurumlarda, Türkçenin gücüne ve olanaklarına güvenmeyen; bilimsel verileri ve bilimcileri dışlayan uygulamalar sürmektedir. Ne yazık ki inancı baskın kılan anlayıştan en ağır biçimde etkilenen alan eğitimdir; öncelikle ortak iletişim aracımız Türkçemizdir. İşte böyle bir ortamda 26 Eylül 2019’da 87. Dil Bayramı’nı kutlayacağız.”
ÖDÜLLER
Törende; İsmet İnönü’ye, Türkan Saylan’na (ÇYDD), Bursa Çağdaş Eğitim Merkezi ve Kooperatifi’ne, yazar Aytül Akal’a, öğretmen Ali Kınacı’ya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ödülleri, Sunay Akın’ın gösterisinin yer alacağı törenle verilecek.
ŞEHİR HASTANELERİ NEDEN KENT DIŞINDA
ŞEHİR hastaneleri niye kentin dışına yapılır? İnsan kaza geçirir, kalp rahatsızlığı ve travma hali çok önemlidir. Acil’e götürülürken her şey olur. Gecikmeden kaynaklı sağlık hizmetine erişememe sürekli sorgulanır. Hastaya müdahalenin ilk dakikaları hastane kentin merkezinde ise pek sorun olmaz... Hastane dağ başına yapılmış ise krize müdahale etmek zordur; gecikme hastanın hayatına mal olur. Bugün yeni yapılan hastaneler, hastaya müdahalede çok yetersiz kalıyor. Sirkeci’den kalkıp Başakşehir’deki şehir hastanesine nasıl gidilecektir? Aynı şey Kartal Şehir Hastanesi için de söz konusudur. Şehir hastaneleri insanın olduğu yerde olur. Kapatılması düşünülen hastanelerin hangileri olacağını sormak gerekiyor. Bunların hiçbirinin kapatılmaması gerekmez mi?
Bunlar CHP’li Dr. Ali Şeker’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorduğu sorular nedeniyle geldi.
Şeker diyor ki: “2019 yılının ilk 8 ayı itibariyle şehir hastanelerine Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin içeriği nedir? Bu ödemelerin her bir şehir hastanesi için ayrı ayrı tutarı ne kadardır? İstanbul şehir hastanelerinin inşaatlarının mevcut durumu nedir? Hastaneler hizmete girdiği zaman hangi hastanelerin kapatılacağı ve taşınacağı belirlenmiş midir? Sayıştay raporunda dile getirilen birim fiyat farkları arasındaki bu uçurumun sebebi nedir? Bu fiyat farklılıkları sebebiyle oluşan kamu zararı neden engellenmemektedir? Olası kamu zararlarının tespiti ve
telafisi için bir soruşturma açılması düşünülmekte midir?”
TASARRUF...
25 milyon kadar öğrencimiz okula (anaokulu-üniversite) gidiyor. 51 bin okulumuz var. Bu yapılarda 10 milyon adet kadar aydınlatma lambası mevcut... Eski tip lambaları 5-12 TL arası fiyata satılan 3-5-6-7-8-9-10-12 Watt LED lamba ile değiştirmiş olsak yılda 300 milyon TL kadar tasarruf ederiz. Bir okulun tüm lambalarını LED yapmak 1000-3000 TL tutuyor. Görev yaptığım okulda yaklaşık 2000 TL harcayarak her yere LED taktım. Okulun enerji gideri yüzde 50-70 düştü. Okullar hemen LED’e geçmeye güç yetiremez ise eski lambalar bozuldukça yerine LED ampül takarak da işlem yapabilir...
Not: Bu iletiyi bir süre önce CİMER’e sunmuştum. Çok sayıda kamu kurumundan geri dönüş oldu. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Ali ÖZDEMİR-Eğitimci/Yazar
BİLİYOR MUSUNUZ?
AHMET ATAÇ’A ‘KÜRESEL MODEL’ ÖDÜLÜ
- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Etiyopya’da gerçekleştirilen ‘14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda ‘Akıllı Kent Gelişimi’ kategorisinde ‘Küresel Model’ ödülü aldığını...
- MİLAS el halısı, Milas zeytinyağı ve Milas tepsi böreğinden sonra Milas’ın ve MİTSO’nun dördüncü coğrafi işaretli ürününün Milas yağlı zeytini olduğunu...
- SODEV ve Tekin Yayınevi, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Yunus Emre ve Kerem Kılıçdaroğlu’nun konuşmacı oldukları ‘Acil Demokrasi’ başlıklı panelin yarın 19.30’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanatevi’nde yapılacağını...
- CHP Hatay Milletvekili avukat Suzan Şahin’in ormanların korunması, sınırlandırma ve yangınlara müdahale konularında görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında olan orman koruma memurlarının sorunlarını meclis gündemine taşıdığını...
- VATANDAŞLIK Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği kurucu yönetim kurulu başkanı Ali Mutlu Köylüoğlu’nun derneğin amacının “tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki paranın, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, ömür boyu düzenli olarak ödenmesi” olduğunu söylediğini (www.vatandasliktemelgeliri.org)...
- KENTLERİNE kalıcı değer kazandıran yerel yöneticilerin ödüllendirildiği, uluslararası boyutta gerçekleşen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ne başvurunun 30 Eylül 2019 tarihine kadar www.yerelyonetimodulleri.com adresinden yapılabileceğini...