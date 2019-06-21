Dar gelirlinin gözü enflasyonda

YILIN ikinci yarısında maaş ve aylıklara yapılacak zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon oranı ile netleşecek. Böylelikle zamda esas alınan 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. İlk beş ayda enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Eğer haziran enflasyonu eksi çıkmazsa, dar ve sabit gelirli kitlenin aylıklarına yüzde 5-6 arası zam yapılması kuvvetle muhtemel.
Ocak ayında maaşları yüzde 4 oranında artan memur ve memur emeklisi, 2017 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca şimdiden 1 puan alacaklı.
Memur ile memur emeklisinin maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 5 oranında yılın ikinci yarı zammı yansıtılacak. Kamu çalışanları ile emeklileri temmuzda hem yüzde 5 zam hem de yüzde 1 veya 2 enflasyon farkı alacak.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yılın ikinci ayı için yapılacak artış da 3 Haziran’daki enflasyon ile saptanacak. Çarşı ve pazardaki mutfak yakan fiyatlarla boğuşan milyonlarca işçi ve esnaf emekli aylıklarına da yüzde 5-6 arası zam yapılması olası.
Düşük maaşla geçinmeye çalışan ekonomik olarak geri kalmış kitleye yapılan yüzde 4.5 veya 6 gibi komik zamlar derdine çözüm olamıyor. Yılbaşı ve temmuzdaki artışlar iki-üç ay sonra hayat pahalılığı karşında eriyor, anlamını yitiriyor.
Kamu çalışanlarına temmuzda yapılacak yüzde 5 oranındaki zam, vergi kesintilerinden ötürü maaşlara yansımayacak. Çünkü çalışanların büyük çoğunluğu haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girdi. İşte sorun burada. Net 2 bin 20 liralık asgari ücretin hatta bin liranın altında aylık alan on binlerce işçi ve esnaf emeklisi var.
Tüm çalışanların ve emeklinin aylıklarını yaşanabilir düzeye yükseltmek için radikal düzenlemelerin hayata geçirilmesi zorunlu. Şükrü KARAMAN
SAĞLIKÇILARA MÜJDE!
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2’den 3+1’e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP grubu tarafından önerilmesiyle komisyonda iktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi. Ayrıca bu süre içerisinde aile birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin de yapılması için söz alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sırada sözleşmeli personel uygulamasının tamamen kaldırılarak kamuda kadrolu çalıştırmaya geçilmesi gerektiğini ve kamuoyuna söz verilen, üstelik tüm partilerin seçim vaadi olan 3600 ek göstergenin de yasalaşması gerektiğini belirtti. Hayırlı olsun...
AMASYA TAMİMİ 99. YILINDA
22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi, Türk ulusunu, ulusal bağımsızlık ve kurtuluşa çağıran bir ulusal uyanış alarmı idi. Mustafa Kemal’in, Amasya Tamimi’nde yer verilen ifadeleri anlamlıdır. “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”
‘Atatürk Düşünce Derneği ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’ (İKKB) Başkanı Nazan Moroğlu, Amasya Tamimi ile ilgili bildiriler yayınladılar. Mustafa Kemal’in bildirisi, Amasya’da o yıl yeni kurulan ‘Emel’ gazetesinde yayınlandı. Gazetenin sahibi Mehmet Sırrı Soğukpınar idi. Bugün gazetenin üçüncü kuşak sahibi olan İsmet Olgun, “Matbaayı dedemiz İstanbul’dan getirerek, Amasya’da kurmuş, adını ‘millet’ koymuş. O zaman haftalık çıkan gazetemizin adı da ‘Emel’ koymuş... Logonun altında da ‘Milli Türk gazetesi’ ifadesi yer almış.
‘Emel’ milli kuvvetlerle birlikte İstanbul hükümetine karşı yayınlar yapmıştı” diyor.
GÖÇÜN 30. YILINDA YAŞANANLAR
ÇORLU’da hafta sonu yapılan Bulgaristan 1989 göçünün 30. yıldönümü uluslararası sempozyumunda 7’si yurtdışından, diğerleri Türkiye’den bilim adamı ve araştırmacılar ilginç tebliğler yayınladılar.
İbrahim Kamil, “1950-51 yıllarında 154 bin muhacir ve 1968’den 1978’e kadar devam eden yakın akraba göç antlaşması ile 130 bin göçmen geldi. 1989’daki zorunlu göçte 310 bin soydaşımız Türkiye’ye geldi” diyor. Bu bilgileri Bulgaristan Devlet Arşivi’nden temin ettiğini bildiren Kamil, “Bulgaristan’daki Türklerin dil, din ve milliyetlerine yönelik baskı ve zulüm kararları Bulgaristan Komünist Partisi MK Polit Bürosu ile bizzet devlet başkanı Jivkov tarafından alınmıştır” diye ekliyor. Türklerle ilgili alınan ‘gizli’, ‘çok gizli’ ve ‘kişiye özel’ asimile kararlarının raporlarının bizzat kendisi tarafından Bulgaristan Devlet Arşivi’nden alındığını belirten Kamil, ilginç değerlendirmeler yapıyor.
Tarihçi öğretim üyelerinin çalışmalarından bazı özetleri internetteki köşemizde okuyabilirsiniz.
BİLİYOR MUSUNUZ
- YAPI Kredi Kültür Sanat’ın düzenlediği, küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, tasarımını Aykut Genç’in yaptığı ‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ sergisinin 23 Ağustos’a kadar Yapı Kredi bomontiada ALT’ta izlenebileceğini...
MESAJ PANOSU
- KORUMA kapsamından çıkartıldığı için Küçükçekmece Gölü havzasının ekosistemi hızla bozulmuştur. Havzada yükselen ucube binalar ile göldeki balık ölümleri söz konusu bozulmanın en bariz göstergesidir. Daha büyük sorunları yaşamamak için havzanın tamamı tekrar korumaya alınmalıdır. Faruk ÇEBİ
Dar gelirlinin gözü enflasyonda
YILIN ikinci yarısında maaş ve aylıklara yapılacak zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon oranı ile netleşecek. Böylelikle zamda esas alınan 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. İlk beş ayda enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Eğer haziran enflasyonu eksi çıkmazsa, dar ve sabit gelirli kitlenin aylıklarına yüzde 5-6 arası zam yapılması kuvvetle muhtemel.
Ocak ayında maaşları yüzde 4 oranında artan memur ve memur emeklisi, 2017 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca şimdiden 1 puan alacaklı.
Memur ile memur emeklisinin maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 5 oranında yılın ikinci yarı zammı yansıtılacak. Kamu çalışanları ile emeklileri temmuzda hem yüzde 5 zam hem de yüzde 1 veya 2 enflasyon farkı alacak.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yılın ikinci ayı için yapılacak artış da 3 Haziran’daki enflasyon ile saptanacak. Çarşı ve pazardaki mutfak yakan fiyatlarla boğuşan milyonlarca işçi ve esnaf emekli aylıklarına da yüzde 5-6 arası zam yapılması olası.
Düşük maaşla geçinmeye çalışan ekonomik olarak geri kalmış kitleye yapılan yüzde 4.5 veya 6 gibi komik zamlar derdine çözüm olamıyor. Yılbaşı ve temmuzdaki artışlar iki-üç ay sonra hayat pahalılığı karşında eriyor, anlamını yitiriyor.
Kamu çalışanlarına temmuzda yapılacak yüzde 5 oranındaki zam, vergi kesintilerinden ötürü maaşlara yansımayacak. Çünkü çalışanların büyük çoğunluğu haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girdi. İşte sorun burada. Net 2 bin 20 liralık asgari ücretin hatta bin liranın altında aylık alan on binlerce işçi ve esnaf emeklisi var.
Tüm çalışanların ve emeklinin aylıklarını yaşanabilir düzeye yükseltmek için radikal düzenlemelerin hayata geçirilmesi zorunlu. Şükrü KARAMAN
SAĞLIKÇILARA MÜJDE!
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda torba kanunun görüşmelerinde sözleşmeli öğretmenlere tanınan zorunlu hizmet süresinin 4+2’den 3+1’e inmesi uygulamasının sağlık çalışanları için de geçerli olmasının CHP grubu tarafından önerilmesiyle komisyonda iktidar milletvekillerince de kabul gördü ve kanun metnine eklendi. Ayrıca bu süre içerisinde aile birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin de yapılması için söz alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sırada sözleşmeli personel uygulamasının tamamen kaldırılarak kamuda kadrolu çalıştırmaya geçilmesi gerektiğini ve kamuoyuna söz verilen, üstelik tüm partilerin seçim vaadi olan 3600 ek göstergenin de yasalaşması gerektiğini belirtti. Hayırlı olsun...
AMASYA TAMİMİ 99. YILINDA
22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi, Türk ulusunu, ulusal bağımsızlık ve kurtuluşa çağıran bir ulusal uyanış alarmı idi. Mustafa Kemal’in, Amasya Tamimi’nde yer verilen ifadeleri anlamlıdır. “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”
‘Atatürk Düşünce Derneği ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’ (İKKB) Başkanı Nazan Moroğlu, Amasya Tamimi ile ilgili bildiriler yayınladılar. Mustafa Kemal’in bildirisi, Amasya’da o yıl yeni kurulan ‘Emel’ gazetesinde yayınlandı. Gazetenin sahibi Mehmet Sırrı Soğukpınar idi. Bugün gazetenin üçüncü kuşak sahibi olan İsmet Olgun, “Matbaayı dedemiz İstanbul’dan getirerek, Amasya’da kurmuş, adını ‘millet’ koymuş. O zaman haftalık çıkan gazetemizin adı da ‘Emel’ koymuş... Logonun altında da ‘Milli Türk gazetesi’ ifadesi yer almış.
‘Emel’ milli kuvvetlerle birlikte İstanbul hükümetine karşı yayınlar yapmıştı” diyor.
GÖÇÜN 30. YILINDA YAŞANANLAR
ÇORLU’da hafta sonu yapılan Bulgaristan 1989 göçünün 30. yıldönümü uluslararası sempozyumunda 7’si yurtdışından, diğerleri Türkiye’den bilim adamı ve araştırmacılar ilginç tebliğler yayınladılar.
İbrahim Kamil, “1950-51 yıllarında 154 bin muhacir ve 1968’den 1978’e kadar devam eden yakın akraba göç antlaşması ile 130 bin göçmen geldi. 1989’daki zorunlu göçte 310 bin soydaşımız Türkiye’ye geldi” diyor. Bu bilgileri Bulgaristan Devlet Arşivi’nden temin ettiğini bildiren Kamil, “Bulgaristan’daki Türklerin dil, din ve milliyetlerine yönelik baskı ve zulüm kararları Bulgaristan Komünist Partisi MK Polit Bürosu ile bizzet devlet başkanı Jivkov tarafından alınmıştır” diye ekliyor. Türklerle ilgili alınan ‘gizli’, ‘çok gizli’ ve ‘kişiye özel’ asimile kararlarının raporlarının bizzat kendisi tarafından Bulgaristan Devlet Arşivi’nden alındığını belirten Kamil, ilginç değerlendirmeler yapıyor.
Tarihçi öğretim üyelerinin çalışmalarından bazı özetleri internetteki köşemizde okuyabilirsiniz.
BİLİYOR MUSUNUZ
- YAPI Kredi Kültür Sanat’ın düzenlediği, küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, tasarımını Aykut Genç’in yaptığı ‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ sergisinin 23 Ağustos’a kadar Yapı Kredi bomontiada ALT’ta izlenebileceğini...
MESAJ PANOSU
- KORUMA kapsamından çıkartıldığı için Küçükçekmece Gölü havzasının ekosistemi hızla bozulmuştur. Havzada yükselen ucube binalar ile göldeki balık ölümleri söz konusu bozulmanın en bariz göstergesidir. Daha büyük sorunları yaşamamak için havzanın tamamı tekrar korumaya alınmalıdır. Faruk ÇEBİ