CHP’de neler oluyor?

CHP büyük tartışmalar içinde belediye başkanlarını belirlemeye devam ediyor. Liyakat, emek bir yana bırakılmış, kurulan ‘özel ilişkiler’ ve eş-dost ilişkileri adayları belirleyen etken olmuş durumda. Herkes parti içi hesaplarla yer kapma savaşı veriyor.
Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin hazırladığı listeler büyük tartışmalara sebep olsa da geçiyor. CHP milyonlarca lirayı anket firmalarına ödedi ama hiçbir anket sonucuna göre hiçbir yerde aday atamadı.
Hatta Cumhurbaşkanı’nın rektör atamalarında yaptığı gibi anketlerde sonuncu olan veya sıraya bile giremeyen isimler aday olarak atandı. Madem anketleri dikkate almayacaktınız, o zaman milyonlarca lirayı niye anket firmalarına ödediniz? Ayrıca CHP bu dönem hangi firmaya ne kadar ödedi ve daha önemlisi bu firmaları kim seçti? Hangi MYK üyeleri bu işin içinde?
İstanbul listelerini Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak’ın hazırladığı söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu’na da bir ilçe sözü verildiği iddia ediliyor. İl başkanlığından istifa etmeyen Kaftancıoğlu nasıl aday olabiliyor?
Avcılar’a bu ekip tarafından aday gösterilen, MYK listesinde Avcılar adayı olan Hüseyin Aksu da hâlâ CHP İstanbul İl Sekreteri ve hâlâ istifa etmemiş olmasına rağmen nasıl atanabiliyor? CHP bunlara nasıl izin veriyor? Son anda Avcılar’da Turan Hançerli’nin adaylığının ilan edilmesiyle sular duruldu mu? Yeni oylama yapılacak mı? CHP’deki bu kavgalar esas 31 Mart sonrası CHP’de kopacak fırtınanın habercisi sayılabilir.
ŞİŞLİ’DE BÜYÜK KAPIŞMA
CHP’den Şişli belediye başkan adaylığı için Şişlili işadamı Arif Hikmet Kılıç ile işkadını Fidan Aslan Eroğlu yarışıyor. Kılıçdaroğlu’nun Sarıgül engelini aşmak için bu iki ismi aylar önce belirlediği öğrenildi. Cumartesi bu iki isimden kimin aday olacağı partililer tarafından dikkatle izleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Şişli’den Erzurum’un Çat ilçesine gönderdiği Kılıç, güçlü ve etkin bir kampanya yaparak Doğu’da CHP’nin tek belediye başkanlığını Kılıçdaroğlu’na armağan etmişti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçim kampanyasını Çat’ta açtı ve Kılıç’ın yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi ve modern belediye binası ile birlikte 81 eserin toplu açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu o gün konuşmasında bugünlere ders olacak şekilde “Kul hakkından yanayız, harama, israfa karşı dururuz” demişti.
Bir dönem Sarıgül’le yakın arkadaş olan tekstilci Mehmet Ali Aslan’ın kızı olan, Vize Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucusu Fidan Aslan Eroğlu, Beşiktaş’a adaylık için başvurmuştu. Ancak Şişli’ye kaydırılması ilginç karşılandı.
‘KARARSIZLAR’ VE ‘OY VERMEME’ ORANI YÜKSEK
KADİR Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 yılı sonucuna göre, İstanbul halkı büyükşehir belediye başkanının ‘inançlı, Müslüman’ bir kişi olmasını istiyor. Ankete göre, Türk halkının en önemli sorunları işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi. Terör sorunu gerilerken, FETÖ ciddi bir sorun olarak algılanıyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yapılan ‘çoklu kümelenme analizi’ değerlendirmesine göre, seçmenin yüzde 25 kadarını oluşturan ve 2018 boyunca ekonominin gidişatını etkileyen kümenin yerel seçim sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bunların önemli bir özelliği, diğer seçmenlerden şu anda ‘kararsız’ veya ‘oy vermeme kararı’nın daha yüksek tespit edilmiş olması: yüzde 16... Bu kitlenin nihai seçimi, oy farkının düşük olduğu yerlerde seçim sonucunu da etkileyebileceği öngörülüyor.
ENGİN ALTAY AĞIR KONUŞTU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip daha sonra istifasını geri alması sürecinde ilginç bir gelişme oluyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul İl Başkanı’nın istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur” diyor. CHP’de önemli bir ağırlığı olan Altay’ın bu çıkışı sarsıcı oldu. “Kılıçdaroğlu ikna edici bir adım atmadığı takdirde, yapılacak ilk PM toplantısından sonra ‘Canan Kaftancıoğlu istifaları’ gelebilir” dedi. Kaftancıoğlu önceki gün ilçe başkanlarını çağırdı, 39 ilçeden 14’ü katıldı. Dolayısıyla destek deklarasyonu yayınlanamadı. Kaldı ki kendisine ‘şımarık’ diyen Engin Altay’a cevap vermedi. Kılıçdaroğlu’nun istifasını istediği biliniyor. Kaftancıoğlu’nun bu kritik seçim sürecinde görevini sürdürmesinin uyumsuzluk yaratacağı konuşuluyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
-“BEN soru sormayı aşka benzetiyorum, iktidar sahiplerine beğenmedikleri soruları sorduğum için polisten yediğim dayakları ‘aşk acısına’ sayıyorum” diyen gazeteci Musa Ağacık’ın, cumartesi 16.00’da Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde yurttaşlarla buluşacağını...
-LOZAN Mübadilleri Vakfı Başkanı Esat Halil Ergelen’in Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın imzalanmasının 96. yıldönümü dolayısıyla Lozan Mübadilleri Vakfı ve Beylikdüzü Belediyesi’yle cumartesi 12.00’de bir dizi etkinlik planladığını, bu arada bir mübadil köyü olan Gürpınar iskelesinde denize çiçek atacaklarını söylediğini...
- ANKARA’da bugün 15.00’de şair ve yazar Yahya Akengin’in 50. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, Namık Kemal Zeybek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Abdullah Satoğlu’nun, yazarın kişiliği ve eserleri anlatacaklarını...
CHP’de neler oluyor?
CHP büyük tartışmalar içinde belediye başkanlarını belirlemeye devam ediyor. Liyakat, emek bir yana bırakılmış, kurulan ‘özel ilişkiler’ ve eş-dost ilişkileri adayları belirleyen etken olmuş durumda. Herkes parti içi hesaplarla yer kapma savaşı veriyor.
Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin hazırladığı listeler büyük tartışmalara sebep olsa da geçiyor. CHP milyonlarca lirayı anket firmalarına ödedi ama hiçbir anket sonucuna göre hiçbir yerde aday atamadı.
Hatta Cumhurbaşkanı’nın rektör atamalarında yaptığı gibi anketlerde sonuncu olan veya sıraya bile giremeyen isimler aday olarak atandı. Madem anketleri dikkate almayacaktınız, o zaman milyonlarca lirayı niye anket firmalarına ödediniz? Ayrıca CHP bu dönem hangi firmaya ne kadar ödedi ve daha önemlisi bu firmaları kim seçti? Hangi MYK üyeleri bu işin içinde?
İstanbul listelerini Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak’ın hazırladığı söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu’na da bir ilçe sözü verildiği iddia ediliyor. İl başkanlığından istifa etmeyen Kaftancıoğlu nasıl aday olabiliyor?
Avcılar’a bu ekip tarafından aday gösterilen, MYK listesinde Avcılar adayı olan Hüseyin Aksu da hâlâ CHP İstanbul İl Sekreteri ve hâlâ istifa etmemiş olmasına rağmen nasıl atanabiliyor? CHP bunlara nasıl izin veriyor? Son anda Avcılar’da Turan Hançerli’nin adaylığının ilan edilmesiyle sular duruldu mu? Yeni oylama yapılacak mı? CHP’deki bu kavgalar esas 31 Mart sonrası CHP’de kopacak fırtınanın habercisi sayılabilir.
ŞİŞLİ’DE BÜYÜK KAPIŞMA
CHP’den Şişli belediye başkan adaylığı için Şişlili işadamı Arif Hikmet Kılıç ile işkadını Fidan Aslan Eroğlu yarışıyor. Kılıçdaroğlu’nun Sarıgül engelini aşmak için bu iki ismi aylar önce belirlediği öğrenildi. Cumartesi bu iki isimden kimin aday olacağı partililer tarafından dikkatle izleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Şişli’den Erzurum’un Çat ilçesine gönderdiği Kılıç, güçlü ve etkin bir kampanya yaparak Doğu’da CHP’nin tek belediye başkanlığını Kılıçdaroğlu’na armağan etmişti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçim kampanyasını Çat’ta açtı ve Kılıç’ın yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi ve modern belediye binası ile birlikte 81 eserin toplu açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu o gün konuşmasında bugünlere ders olacak şekilde “Kul hakkından yanayız, harama, israfa karşı dururuz” demişti.
Bir dönem Sarıgül’le yakın arkadaş olan tekstilci Mehmet Ali Aslan’ın kızı olan, Vize Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucusu Fidan Aslan Eroğlu, Beşiktaş’a adaylık için başvurmuştu. Ancak Şişli’ye kaydırılması ilginç karşılandı.
‘KARARSIZLAR’ VE ‘OY VERMEME’ ORANI YÜKSEK
KADİR Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 yılı sonucuna göre, İstanbul halkı büyükşehir belediye başkanının ‘inançlı, Müslüman’ bir kişi olmasını istiyor. Ankete göre, Türk halkının en önemli sorunları işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi. Terör sorunu gerilerken, FETÖ ciddi bir sorun olarak algılanıyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yapılan ‘çoklu kümelenme analizi’ değerlendirmesine göre, seçmenin yüzde 25 kadarını oluşturan ve 2018 boyunca ekonominin gidişatını etkileyen kümenin yerel seçim sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bunların önemli bir özelliği, diğer seçmenlerden şu anda ‘kararsız’ veya ‘oy vermeme kararı’nın daha yüksek tespit edilmiş olması: yüzde 16... Bu kitlenin nihai seçimi, oy farkının düşük olduğu yerlerde seçim sonucunu da etkileyebileceği öngörülüyor.
ENGİN ALTAY AĞIR KONUŞTU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip daha sonra istifasını geri alması sürecinde ilginç bir gelişme oluyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul İl Başkanı’nın istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur” diyor. CHP’de önemli bir ağırlığı olan Altay’ın bu çıkışı sarsıcı oldu. “Kılıçdaroğlu ikna edici bir adım atmadığı takdirde, yapılacak ilk PM toplantısından sonra ‘Canan Kaftancıoğlu istifaları’ gelebilir” dedi. Kaftancıoğlu önceki gün ilçe başkanlarını çağırdı, 39 ilçeden 14’ü katıldı. Dolayısıyla destek deklarasyonu yayınlanamadı. Kaldı ki kendisine ‘şımarık’ diyen Engin Altay’a cevap vermedi. Kılıçdaroğlu’nun istifasını istediği biliniyor. Kaftancıoğlu’nun bu kritik seçim sürecinde görevini sürdürmesinin uyumsuzluk yaratacağı konuşuluyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
-“BEN soru sormayı aşka benzetiyorum, iktidar sahiplerine beğenmedikleri soruları sorduğum için polisten yediğim dayakları ‘aşk acısına’ sayıyorum” diyen gazeteci Musa Ağacık’ın, cumartesi 16.00’da Moda’daki Tarihçi Kitabevi’nde yurttaşlarla buluşacağını...
-LOZAN Mübadilleri Vakfı Başkanı Esat Halil Ergelen’in Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın imzalanmasının 96. yıldönümü dolayısıyla Lozan Mübadilleri Vakfı ve Beylikdüzü Belediyesi’yle cumartesi 12.00’de bir dizi etkinlik planladığını, bu arada bir mübadil köyü olan Gürpınar iskelesinde denize çiçek atacaklarını söylediğini...
- ANKARA’da bugün 15.00’de şair ve yazar Yahya Akengin’in 50. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, Namık Kemal Zeybek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Abdullah Satoğlu’nun, yazarın kişiliği ve eserleri anlatacaklarını...